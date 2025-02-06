Россияне почти 30 раз атаковали позиции Сил обороны на Покровском направлении, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 89 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли три ракетных и 65 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 65 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1105 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник проводил пять штурмов позиций наших защитников в районах Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Украинские защитники отразили все вражеские атаки.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Зеленого Гая, Копанок, Новосергиевки, Грековки, Нового, Зеленой Долины, Новолюбовки, Катериновки, Ямполовки, Тернов и Колодязов.

На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. В то же время сбросил две авиабомбы на Северск и Звановку.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боевых столкновения вблизи Часова Яра, которые продолжаются до сих пор. Управляемыми авиационными бомбами враг атаковал Бондарное.

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На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дилиевки и Торецка. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Новоторецкое, Покровск, Песчаное, Удачное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котляровка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Шевченко. До сих пор продолжается три боестолкновения. Авиаудару двумя управляемыми бомбами подвергся населенный пункт Новоалександровка.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 148 оккупантов, 81 из них - безвозвратно. Также уничтожен один танк, восемь автомобилей, антенна управления БпЛА, одна артиллерийская система, также повреждены танк, многоцелевой транспортер, самоходная гаубица и орудие врага.

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Обстановка на юге

Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал вблизи Лисовки, Константинополя и Раздольного. Успеха не имел. Наносил авиационные удары неуправляемыми ракетами по населенному пункту Новоселка и сбросил два КАБа в районе Отрадного.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Курское направление

На Курском направлении с начала суток состоялось пять боестолкновений.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 118-й отдельной механизированной бригады, 406-й отдельной артиллерийской бригады, которые стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника.

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