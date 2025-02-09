РУС
Трамп собирается завершить войну РФ против Украины, но вопрос гарантий безопасности будет возложен на Европу, - Уолтц

Волтц о гарантиях безопасности и завершении войны

Президент США Дональд Трамп собирается положить конец войне России против Украины. Однако вопрос гарантий безопасности для Украины должны взять на себя европейские союзники.

Об этом заявил советник Трампа советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц в интервью каналу NBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Уолтц заявил, что на следующей неделе (10-16 февраля) госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный представитель Кит Келлог будут обсуждать в Европе детали того, как завершить войну РФ против Украины.

По словам американского чиновника, Трамп готов "привлечь к переговорам все стороны".

"Это означает, что за столом переговоров будут обе стороны. Он (Трамп, - ред.) сказал, что экономика России не в лучшем состоянии. Он готов вводить налоги, тарифы, санкции. Нам нужно привлечь все стороны за стол переговоров и положить конец этой войне. И это упоминалось в разговорах с президентом Си (лидер Китая Си Цзиньпин, - ред), с премьер-министром (Индии, - ред.) Моди, с лидерами на Ближнем Востоке. Все готовы помочь президенту Трампу положить конец этой войне. Давайте пригласим все стороны за стол переговоров",- сказал Уолтц.

Советник Трампа заявил, что глава Белого дома собирается завершить войну РФ против Украины. Однако гарантии безопасности будут на европейцах.

Читайте также: Трамп настроен решительно, - Уолтц назвал три ключевых вопроса для прекращения войны в Украине

"И я думаю, что основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах",- заявил американский чиновник.

Также, по словам Уолц, будет обсужден вопрос продолжения американской помощи Украине.

"Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами относительно их редкоземельных ресурсов, их нефти и газа, а также относительно покупки наших ресурсов. Эти разговоры состоятся на этой неделе",- добавил Уолц.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Читайте также: Половина мира пытается помочь Трампу завершить справедливо войну в Украине, - Уолц

Автор: 

Топ комментарии
+35
В США до влади дорвалися довбой@би. Сумна реальність.
09.02.2025 19:12 Ответить
+35
Ох і хитродупіті рижі п.дори. За 500 млн баксів забрати в нас всі корисні копалини, на надати ні цента, ні патрона допомоги. Гарантії безпеки на Європі. Вирішувати умови миру, (перемирья)буде рижий з пуйлом. Геніальне по наглості кидалово.
09.02.2025 19:13 Ответить
+30
В Україні така сама ситуація,реальність ще сумніша.
09.02.2025 19:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
******** ушльопок, пішов ти з таким миром
09.02.2025 19:46 Ответить
"трамбон" заживо ,збирається вїхати в рай ,на європейському пісюну...Будапештський меморанду плаче в порівнянні з "трамбоновою " аферою
09.02.2025 19:48 Ответить
Тоді *** вам, а не українські корисні копалини. І ще-ми зробимо ядерну зброю.
09.02.2025 19:50 Ответить
Ми цю зброю уже маємо. П"ять АЕС. Потрібна лише грамотна політика шантажу як ворогів, так і союзників. Але поки це не на часі. Залишаємо цей варіант на критичний момент можливої зради з боку союзників.
09.02.2025 19:58 Ответить
Ви мавпа з гранатою
09.02.2025 21:45 Ответить
Грамотный шантаж союзн ков..
10.02.2025 04:27 Ответить
5? Математик, ЗАЕС теж рахував? Повідомляю - вже не маємо. На інші ще не вимкнеться михрофон шантажиста а туда вже полетить спецназ усіх хто має і не має спецназ )
10.02.2025 13:21 Ответить
Та чого там, колективний шантаж. Пропоную всім індивідуально битого скла наковтатися. Нехай знають, що як тільки почнуть трахати, так одразу й поріжуться.
10.02.2025 21:50 Ответить
Вони чудово роблять вигляд, нібито є якась "друго сторона" у вигляді "гомо-самієнс" , але ж усі ознаки кажуть , що там мабуть й гомо-еректусу не існує . Там гомункули знаходяться , яким нема ніякої справи до їх же "економіки" , бо то як у батька алканавта , коли алкоголь в 3 рази подорожчав : "ні синку це не означає, що я буду меньше пити , це означає , що хтось буде меньше жерти" . Поки військовий бюджет не досягне 70-80% бюджета ... ***** тупо надрукує як більшовики більше дерев"яних рублів й коли почнеться гіперінфляція й тоді не факт , що якась там ******* відкриє на ***** рота .
09.02.2025 19:53 Ответить
Если на Европу, то при чём тут ты тогда?

Как говорят в Одессе - если я тебе не нужен, то зачем ты мне сдалась?
09.02.2025 19:54 Ответить
В чому тоді роль США якщо вони повністю знімають з себе гарантії безпеки, що є крєугольним каменем в закінченні війни???? Схоже на те, що рудий дурень хоче просто добитися тимчасового замирення, отримати нобелівську премію миру, а далі хоч трава не росте.
По суті, це той же самий будапештський меморандум коли Україну просто кинули як останнього лоха.
09.02.2025 20:00 Ответить
а що таке Україна ? Це купка лохів і корупціонерів у владі
10.02.2025 07:22 Ответить
А ти лох чи корупціонер?
10.02.2025 08:13 Ответить
Це ще при тому, що США виступали гарантом безпеки згідно Будапештського меморандуму. Тепер цей гарант каже "маєте відшкодувати витрати"... Оце не по-пацанськи, так не вписуються.
10.02.2025 08:54 Ответить
Не по-пацанськи. По техасько-ковбойськи.
10.02.2025 13:26 Ответить
Згідно новини
- США посередник у врегульюванні
- США хочуть надавати подальшу допомогу в обмін на рідкоземельні ресурси
по факту давати гроші або зброю в обмін на ресурси
- Европа фізично обеспечує захист

ще треба прояснити, напад на европейські війська в Україні - буде вважатись нападом згідно ст.5 нато
09.02.2025 20:12 Ответить
Ні, згідно 5.10 війська НАТО за межами НАТО не війська НАТО. А, немає 5.10? Буде. Трамп. Крапка
10.02.2025 13:28 Ответить
волтц андоній ,так верніть нам ЯО ,те шо ви США обманом забрали , ...і їдіть нах...й !!! ми з ЄС з такою цяцькою, якось порішаєм як далі ...
09.02.2025 20:18 Ответить
Це до біла клінтона й до демпартії . Який зв"язок має республіканець Трамп до цих ліво-ідарастичних блазнів ?!
Україна повинна була вступити в НАТО разом з Польшею , але для цього не потрібно було обирати кучмона . А потім ібуковича . Хто в 2010 році в другому турі змусив Юща агітувати за ібуковича ?! Таж патріотка Оксана Забужко бігала по ефірах в січні й агітувала за ібуковича ... бо дрібні образи й ревнощі виявились для цих двої важливішими за долю країни ! А Ющ був найкрайщим й найдемократичнійшим за усіх 6-тьох разом . Але клепок все одно не вистачило , прорахувати , в що вил"ється Україні ця банда з Єнакієво на Банковій ...
09.02.2025 20:40 Ответить
Пам'ять підказує, що у другому турі вибір був без вибору між "ваною" та якуновичем.Цю перспективу Віктор Андрійович описував як два чоботи пара.Вана не менший ворог ніж хведорович.Це легко довести
10.02.2025 15:19 Ответить
Требо буть розумово відсталим , що не розуміти , що в січні 2010 року особистое протистояння було вторинне . А первинним було протистояння проєвропейского електорату проти прокремлівського й йще на додаток йще абсолютної гопоти . Ось в 2019 році фофа щорефтік був членом молодіжної гілки ригоблювоти й стрибав на їх корпоротивах . Але ж коли відчув остаточно , що його електорат в подавній більшості займає проукраїнську позицію , то тепер воно ціль номер один у ********** ... (це вже інша стправа , що ти окри не розуміють, що фофан для їх найбільш оптимальний варіант й будь хто , кого оберуть буде для їх в рази страшнійшим ... ) Але ж тупізна відбулась, невігластво - теж , але зради 100 разів ні !
А Йуля в 10 разів крайща за кловуна хоча б тому , що професійний й фаховий політик . Й дуже рішучий , й завжди прислуховувался до фахівців в кожній галузі ...

Тобто тоді в лютні 2010 українці обрали себе на голову й захоплення й війну ... До речі це не тільки я так вважаю , але зовсім не юлєфани , а подавна більшість проукраїнських політологів , істориків й еспертів в галузі соціології й вивчання відкритого громодянського суспільства . Бо це аксіома , що жодний політик не здібен йти проти волі свого електората в принципових питаннях . Й тільки Забужко й Ющ не знали таку аксіому й через те просрали усю довіру суспільства , яка була ... Бо не голосували за ВАЮ , щоб він захищал крадений газ фірташа й вежі бойка . Й саме тому він отримав в першому турі 5% ... А в 2011 році мав рейтинг 1.5% ... А Забужко -- так вона білетристка , вона бездоганно володіє мовою , вона "мислить" почуттями й абсолютно не має хисту до моделювання процесів й аналітики історії та подій . Мислення візуальним образами "чоботів" дуже яскрава метафора (як до письменниці й фантазерки) , але в тому поєтичному образі не існує жодного змістового наповнення . Людина яка приймає рішення рефлекторно й на рівні емоцій й візуальної картинки , жестів , усмішок й хіханьки-хаханьки потім потрапляє на нуль під Бахмутом , бо в 2010 році приймав рінення не здоровим глуздом , а під примітивним враженням від яскравої метафори . Скільки людей можно було б зберігти , якби Ющ з Забужко не проштовхнули єнакієвську гопоту на Банкову
11.02.2025 00:31 Ответить
Чомусь й Тягнибок , й Фаріон -- на порядок більші патріоти України ніж Ющ та Забужко висловилися тоді зовсім інакше . Цитую Тягнибока : "Як націоналіст я не можу агітувати за лібералів , про ворогів України я вже не кажу, але мій виборець самодостаній й без мене знає за кого ТРЕБО ГОЛОСУВАТЬ, й це точно не за антиукраїнського кандидата" . А жертва московитського терору Ірина висловилася йще конкретнійше назвавши результати вибоврів наслідком чоловічого шовінізму , який панує в Україні й досі (2022-й рік) . Бо цифри самі за себе кажуть , на львівщині в другому турі ібукович жодного разу не брав більше 1.0 - 1.2% . А в 2010 -- цілих 3% . Тобто люди, які народженні, щоб їми маніпулювали усякі Забужки самостіной мислити не можут , ось й почули про "сапоги" , згадали як дід казав , що жінка керувати чоловіками -- ні-ні ... й пійшли й проголосували за ібуковича ... Мабуть Фаріон особиста таких знала й бачила !
11.02.2025 00:54 Ответить
Маячня зашкалює, а хто забирав в України важкі бомбардувальники і ракети, якими обстрілюють Україну?
Хто будував дороги, замість випуску озброєнь?
Хто розмінував дорогу з Криму?
09.02.2025 20:41 Ответить
ви там всі боти , заступили на зміну ? на масу ,не треба ляти воду... прохерили все , поїзд пройшов , здали Україну всі % разом в 19р.ви вибрали свій смак ...їжте ...
09.02.2025 21:14 Ответить
Здрисни, бюргерська підстілка
10.02.2025 13:29 Ответить
...
10.02.2025 13:53 Ответить
А хто змусів вже в 2019 році 33% у першому ж турі голосувати за невігласа ?! Й це після захоплення Криму , й більше половини йще 2 областей ... 10млн. опинилося під окупацією , а народ вважав , що можно голосувати "пАпріколу" ... А тепер тіж самі "приколісти" ховаються від призову ... Ті ж самі , які волали , що "не требо нам ніякого НАТО -- ми стравуси й зховаємо голову у пісок" !!!
Але в 2004-2009 усі помаранчові тим чи іншим чином виноваті : Й Ющ , й Юля , й Арсеній , й Пєтя з Юрком ... Бо не требо було в стратегічних питаннях дивитися на поточні рейтинги й чесно прошантажувати населення , таким чином , тільки 2 або :
1. Або негайний вступ до НАТО .
2. Або країна переходить на ізраїльску систему , з тотальни призовом й як мінімум 2 рокий кожнорічною резервисьткою службої й без будь яких відсрочок для студентів .

Тоді йще був шанс переконати більшість , а не так, як зробила трійка : опитування дають 30% за НАТО , а вони волюнтаристки й спекулятивно подали заявку . Відмовити , коли б за НАТО було б 60% (бо ніхто б не хотів би 2 роки служити регулярну армію й потім кожен рік ходити на сбори) . А зара іншого виходу просто нема ...
09.02.2025 20:58 Ответить
Требо зрозуміти , якщо Польша змогла збільшити військових бюджет до 4.5% , то й Дойчі не можуть триматися на рівні 1.5% , а французи на рівні 2.5% . Такого не може буть , що якась там Бельгія на 2 месці у світи по рівню ВВП на одиницю населення , а США 15 , але чомусь бюджет США 4.5% на беспеку , а у Бельгії 1% В абсолютному виразі США все одно дає набагато більше усіх ... Але відсотки повинні буть рівними !!!
Гра в "непосильну" помочь Україні закінчилася . Або ЕС вкладає реальні гроші (хоча б у відсотках , стільки , скільки США) в реальну допомогу , щоб не гинули герої від нестачи набоїв й снарядів , або дійсно розвигают булки перед ****** й кадиркою . Війна таким чином, що жодна сторона не змогла перемогти є блюзнірський підхід лівих πідерів , які зіграють з усякими навальними й юліямилатинінами ... Це повна й відверта брехня , що в них не вистачає потужностєй , чи чого йщесь . Ці ЕСи навіть гроші московитськи відбирают дуже повільно ...
Коли їм байдуже то вони ************* , що не можливо довести прямий зв"язок ***** й герасімова с Бучею , Маріуполєм , Краматорськом й Оленівкою -- хоча це конкретні епізоди у конкретними іменами вбитих у потилицю . Але з яким ентузіазмом вони зачепилися за Галанта - а він лише штатський міністр , що не керує жодною військовою операцією й його повноваження обмежанні на одну каденцію демократичною процедурою . Це очевидні блазні які вживают потрійні стандарти й які йще великі бздуни , бо ***** їм може двух геїв кілерів заслати , а хамас приїхати й відпиляти голови ! Ось й бздять одну добу , потім їх б"є током -- бо здоровий глузд інколи просинається . Вони дають зброю по грамульці , а потім знову сидять й бздять !!!
09.02.2025 20:23 Ответить
М-да, Європа нагарантує, звісно. Вони собі ради дати не можуть, не те, що гарантувати безпеку від паРаші. Єдина гарантія крім НАТО, це бути союзником США поза НАТО, ніяка Європа таке не компенсує. Але подивимося.
09.02.2025 20:42 Ответить
Завершення війни відбудеться тільки після повернення усіх українських територій, ніяких гарантій Україні не потрібно, Україна поверне ядерне зброю і буде бити нею по кацапстану в разі якщо буде лише кривий погляд в нашу сторону!
09.02.2025 20:53 Ответить
Ядерна зброя, найкраща гарантія безпеки України. Не робіть з трампа Бога. Воно вже смердить на весь світ.
09.02.2025 21:05 Ответить
Для початку досить знешкодити кодло саботажників і процес піде сам по собі, будуть і міни якісні, і ракети з начинкою на любий смак.
09.02.2025 23:25 Ответить
На перший погляд так, але надія є - українці вже не раз довели, що вміють ламати стереотипи.
09.02.2025 23:55 Ответить
своя власна українська Ядерна зброя !
09.02.2025 21:17 Ответить
вірним шляхом йдете таварісчі
намагання відновити яз -> підсанкційна країна їзгой -> БРІКС
показать весь комментарий
09.02.2025 22:01 Ответить
Вєрним шляхом Трамп США веде - всі притомні під крило Китаю з'ї....ся або свою ядерку швидкісними темпами клепатимуть. Заїб...ться ваш держдеп санкції писати, а 335 ( чи 336?) млн американців залишившись без союзників відсмокчуть у 1460 млн китайців з союзниками. Ось про що турбуйся містер емігрант.
09.02.2025 23:36 Ответить
та це видно що ви мрієте продатися китаю і не бачите себе серед західних демократій. все як заповідав агрохімія
10.02.2025 00:45 Ответить
А де я написав, що ми мріємо? Я вам перспективу у виконанні Трампа розписав. Вангую, що Трамп нміх... не розлулить війну (звісно з таким підходом, як зараз), отоді на сцену вийде Сі, цикне на ***** і продемонструє всьому світу, хто відповідає за базар і хто може безпеку гарантувати.
11.02.2025 00:54 Ответить
Сша забирають наші рідкісні землі, природні ресурси, нафту і газ, а гарантувати безпеку має Європа??
цей дебіл взагалі себе чує?? хто на таке піде??
09.02.2025 21:42 Ответить
Україна і піде, чи сумніваешся ?
09.02.2025 22:01 Ответить
Не Україна, але є одне просрочене
09.02.2025 23:39 Ответить
хочу вірити що ні
10.02.2025 00:12 Ответить
а що не так? це колективна відповідальність
проект припинення війни розподіляють так що одні відповідають за узгодження, а інші за реалізацію 😬 це нормальна практика
09.02.2025 22:06 Ответить
за узгодження сша відповідають? тоді вони нам на х* не впали. Якось самі все узгодимо
10.02.2025 00:13 Ответить
ну ок, нашому теляті та й вовка з'їсти
10.02.2025 00:49 Ответить
Респи просто зараз знищують авторитет США у світі , не реагуючи на гітлерівські замашки божевільного кацапського сЦарька .
Авторитарні режими по всьому світу вже прям - воспрялі духом , побачивши що демократію більше нема кому захищати . Там он корейський ***** вже теж почав відкрито погрожувати війною Південній Кореї .
І боюся що це тільки початок всєобщєго 3.14здєца
09.02.2025 21:47 Ответить
Розборки двох туземних царьків на авторитет америки не вплинуть ніяк.
09.02.2025 22:05 Ответить
🤣🤣🤣🤡🤪🤣....da nu nah.....
09.02.2025 21:58 Ответить
Шобла недоумків буде збиратися не для того, щоб перемогти кремлівське зло, а щоб покласти край. Який край? Куди покласти?
09.02.2025 22:44 Ответить
Ну ви поняли. Трамп поселяє нас в одній квартирі з маньяком, за це бере собі нобелівську премію миру, а гарантувати безпеку буде сусід якомо все це в х*** не вперлось бо він даже сам себе захистити не може.
09.02.2025 23:03 Ответить
Занадто хитрожопий Трампушка! Як би сам себе не перехитрив! Надіємось, в Америці ще залишились адекватні люди?
09.02.2025 23:22 Ответить
Трамп віддає Україну з Європою *****. Це вже стає очевидним після заяви Волтца.
09.02.2025 23:29 Ответить
Дивна логіка деяких наших "патріотів" . Війну дозволила імпотентна команда Байдена , і два роки ця компашка прикладала всі зусилля ,щоб ЗСУ не перемогли . А тепер у всьому винен Трамп ???)))
09.02.2025 23:25 Ответить
Ще в 14-му потрібно було подавати позов в Міжнародний суд до Будапештських гарантів, а сьогодні нагальність аж кричить.
09.02.2025 23:43 Ответить
я про це вже 3 роки кажу
10.02.2025 00:14 Ответить
Я десять, як тільки Порох намастив лижі в Мінськ. Де тільки мене за це не банили, навіть тут. ТікТок намертво заблокував акаунт під приводом порушення правил. якісь ботоферми масово закидають безпідставними скаргами на форумах. Комусь дуже не подобається, коли розкриваєш, що Будапештський меморандум не пустий папірець і всі гаранти відповідальні, хоч зобов'язання порушив лише один.
11.02.2025 00:10 Ответить
Війна проти України була питанням часу, а таймер відліку запустили коли вивезли з країни останню ядерну боєголовку. Ядерні країни не воюють, позбавивши Україну захисту натомість надавши як гарантію пусті декларації світ зайнявся самообманом. Можна на камені викарбувати, що 2014 рік це час смерті міжнародного права та ООН!
10.02.2025 00:32 Ответить
В який? Той що Трамп обклав санкціями?
10.02.2025 08:44 Ответить
Якщо шо, то МКС, на який тампон замахнувся, є лише складовою частиною Міжнародного суду. Думаю чим більше самовпевнений віслюк дратуватиме суддів, тим раніше його попруть самі ж американці. А ще врахувати, що за тиждень розісрався з половиною союзників, то, хоч на перших порах картина невесела, та його дії отримають відповідні протидії - цей закон Н'ютона стосується не тільки механіки. Позитив для нас, що патова ситуація зрушила з мертвої точки.
11.02.2025 00:39 Ответить
якщо зосередитись на тому, що трамп робить, а не говорить - він руйнує основи США та дійсно обсирається з усими союзниками. При тому з москвою навпаки, все спуска з рук.
Чи зможе його хтось зупинити? Думаю, якщо на мітингах "проти трампа" з'являться антимітинги "за трампа", а активістів почнуть висмикувати якимись надуманими справами- ВСЕ, ДЕМОКРАТІЇ КІНЕЦЬ! А в трампа політтехнологи путіна і він працює на москву.
11.02.2025 09:12 Ответить
Я б не сказав, що він руйнує основи США, принаймі поки що. Він руйнує усталені міжнародні взаємовідносини і економіку. Рано чи пізно це вдарить по долару і обвалить, але віслюку самотужки ніколи не зрозуміти, що буде важко, але Європа адаптується жити без США швидше ніж він "Отче наш" вивчить - європейська економіка вже існувала, коли в США ще лише індіанці за бізонами бігали.
11.02.2025 18:14 Ответить
Геніально! Риже чмо перевершив сам себе. Гнида!
10.02.2025 06:45 Ответить
Оце тампункт вигадав чисту формулу ніпалова. Він значить скаже, все війна закінчилась, а якщо пуйло пошле його накуй, тоді хай европа йде воювати, тоді в тилу за українською армією стоятиме європейська, а за європейською стоятимуть бариги трампа та ритимуть собі рідко земельні метали.
Врахуйте, що всі поклади знаходяться або в населених пунктах, або поруч, і те риття помножить екологічну катастрофу від війни в двічі
10.02.2025 08:42 Ответить
Кароче Раша и Украша, - я порешал ваш вопрос! Европа платит!!
- А Европа знает?
- а кто ее спрашивать будеть! Не она, так тетка НАТО мазу потянет, обещала намедни...
10.02.2025 10:31 Ответить
Гарантії безпеки нададуть,коли влада 5-6 патужних мененджерів зійде.
На Заході свідомі того,що все лягає на стіл путіна від 5-6 потужних,тому поки що утримуються від більш дієвої допомоги,включаючи гарантії безпеки,в т.ч. і через НАТО.
10.02.2025 10:58 Ответить
Почалися перекидання гарантій, та ось, якщо вони а потім ми, новий шлягер тягучки кота за хвіст...
10.02.2025 13:58 Ответить
Оригінальна концепція партнерства: корисні копалини Америці, а відповідальність за безпеку - Європі.
10.02.2025 14:46 Ответить
Цей папірець буде мати ще менше ваги, ніж будапештський меморандум, на який росія поклала болт.
Це не гарантія , а відстрочка війни, кацапи наберуться сил і доб'ють Україну🤬
10.02.2025 15:39 Ответить
Тобто ресурси України в США,а безпека України-це робота Європи?Покидьки!!!!
20.02.2025 16:24 Ответить
