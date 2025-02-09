Трамп собирается завершить войну РФ против Украины, но вопрос гарантий безопасности будет возложен на Европу, - Уолтц

Президент США Дональд Трамп собирается положить конец войне России против Украины. Однако вопрос гарантий безопасности для Украины должны взять на себя европейские союзники.

Об этом заявил советник Трампа советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц в интервью каналу NBC.

Уолтц заявил, что на следующей неделе (10-16 февраля) госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный представитель Кит Келлог будут обсуждать в Европе детали того, как завершить войну РФ против Украины.

По словам американского чиновника, Трамп готов "привлечь к переговорам все стороны".

"Это означает, что за столом переговоров будут обе стороны. Он (Трамп, - ред.) сказал, что экономика России не в лучшем состоянии. Он готов вводить налоги, тарифы, санкции. Нам нужно привлечь все стороны за стол переговоров и положить конец этой войне. И это упоминалось в разговорах с президентом Си (лидер Китая Си Цзиньпин, - ред), с премьер-министром (Индии, - ред.) Моди, с лидерами на Ближнем Востоке. Все готовы помочь президенту Трампу положить конец этой войне. Давайте пригласим все стороны за стол переговоров",- сказал Уолтц.

Советник Трампа заявил, что глава Белого дома собирается завершить войну РФ против Украины. Однако гарантии безопасности будут на европейцах.

"И я думаю, что основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах",- заявил американский чиновник.

Также, по словам Уолц, будет обсужден вопрос продолжения американской помощи Украине.

"Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами относительно их редкоземельных ресурсов, их нефти и газа, а также относительно покупки наших ресурсов. Эти разговоры состоятся на этой неделе",- добавил Уолц.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

