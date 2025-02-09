Трамп собирается завершить войну РФ против Украины, но вопрос гарантий безопасности будет возложен на Европу, - Уолтц
Президент США Дональд Трамп собирается положить конец войне России против Украины. Однако вопрос гарантий безопасности для Украины должны взять на себя европейские союзники.
Об этом заявил советник Трампа советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц в интервью каналу NBC, сообщает Цензор.НЕТ.
Уолтц заявил, что на следующей неделе (10-16 февраля) госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный представитель Кит Келлог будут обсуждать в Европе детали того, как завершить войну РФ против Украины.
По словам американского чиновника, Трамп готов "привлечь к переговорам все стороны".
"Это означает, что за столом переговоров будут обе стороны. Он (Трамп, - ред.) сказал, что экономика России не в лучшем состоянии. Он готов вводить налоги, тарифы, санкции. Нам нужно привлечь все стороны за стол переговоров и положить конец этой войне. И это упоминалось в разговорах с президентом Си (лидер Китая Си Цзиньпин, - ред), с премьер-министром (Индии, - ред.) Моди, с лидерами на Ближнем Востоке. Все готовы помочь президенту Трампу положить конец этой войне. Давайте пригласим все стороны за стол переговоров",- сказал Уолтц.
Советник Трампа заявил, что глава Белого дома собирается завершить войну РФ против Украины. Однако гарантии безопасности будут на европейцах.
"И я думаю, что основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах",- заявил американский чиновник.
Также, по словам Уолц, будет обсужден вопрос продолжения американской помощи Украине.
"Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами относительно их редкоземельных ресурсов, их нефти и газа, а также относительно покупки наших ресурсов. Эти разговоры состоятся на этой неделе",- добавил Уолц.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как говорят в Одессе - если я тебе не нужен, то зачем ты мне сдалась?
По суті, це той же самий будапештський меморандум коли Україну просто кинули як останнього лоха.
- США посередник у врегульюванні
- США хочуть надавати подальшу допомогу в обмін на рідкоземельні ресурси
по факту давати гроші або зброю в обмін на ресурси
- Европа фізично обеспечує захист
ще треба прояснити, напад на европейські війська в Україні - буде вважатись нападом згідно ст.5 нато
Україна повинна була вступити в НАТО разом з Польшею , але для цього не потрібно було обирати кучмона . А потім ібуковича . Хто в 2010 році в другому турі змусив Юща агітувати за ібуковича ?! Таж патріотка Оксана Забужко бігала по ефірах в січні й агітувала за ібуковича ... бо дрібні образи й ревнощі виявились для цих двої важливішими за долю країни ! А Ющ був найкрайщим й найдемократичнійшим за усіх 6-тьох разом . Але клепок все одно не вистачило , прорахувати , в що вил"ється Україні ця банда з Єнакієво на Банковій ...
А Йуля в 10 разів крайща за кловуна хоча б тому , що професійний й фаховий політик . Й дуже рішучий , й завжди прислуховувался до фахівців в кожній галузі ...
Тобто тоді в лютні 2010 українці обрали себе на голову й захоплення й війну ... До речі це не тільки я так вважаю , але зовсім не юлєфани , а подавна більшість проукраїнських політологів , істориків й еспертів в галузі соціології й вивчання відкритого громодянського суспільства . Бо це аксіома , що жодний політик не здібен йти проти волі свого електората в принципових питаннях . Й тільки Забужко й Ющ не знали таку аксіому й через те просрали усю довіру суспільства , яка була ... Бо не голосували за ВАЮ , щоб він захищал крадений газ фірташа й вежі бойка . Й саме тому він отримав в першому турі 5% ... А в 2011 році мав рейтинг 1.5% ... А Забужко -- так вона білетристка , вона бездоганно володіє мовою , вона "мислить" почуттями й абсолютно не має хисту до моделювання процесів й аналітики історії та подій . Мислення візуальним образами "чоботів" дуже яскрава метафора (як до письменниці й фантазерки) , але в тому поєтичному образі не існує жодного змістового наповнення . Людина яка приймає рішення рефлекторно й на рівні емоцій й візуальної картинки , жестів , усмішок й хіханьки-хаханьки потім потрапляє на нуль під Бахмутом , бо в 2010 році приймав рінення не здоровим глуздом , а під примітивним враженням від яскравої метафори . Скільки людей можно було б зберігти , якби Ющ з Забужко не проштовхнули єнакієвську гопоту на Банкову
Хто будував дороги, замість випуску озброєнь?
Хто розмінував дорогу з Криму?
Але в 2004-2009 усі помаранчові тим чи іншим чином виноваті : Й Ющ , й Юля , й Арсеній , й Пєтя з Юрком ... Бо не требо було в стратегічних питаннях дивитися на поточні рейтинги й чесно прошантажувати населення , таким чином , тільки 2 або :
1. Або негайний вступ до НАТО .
2. Або країна переходить на ізраїльску систему , з тотальни призовом й як мінімум 2 рокий кожнорічною резервисьткою службої й без будь яких відсрочок для студентів .
Тоді йще був шанс переконати більшість , а не так, як зробила трійка : опитування дають 30% за НАТО , а вони волюнтаристки й спекулятивно подали заявку . Відмовити , коли б за НАТО було б 60% (бо ніхто б не хотів би 2 роки служити регулярну армію й потім кожен рік ходити на сбори) . А зара іншого виходу просто нема ...
Гра в "непосильну" помочь Україні закінчилася . Або ЕС вкладає реальні гроші (хоча б у відсотках , стільки , скільки США) в реальну допомогу , щоб не гинули герої від нестачи набоїв й снарядів , або дійсно розвигают булки перед ****** й кадиркою . Війна таким чином, що жодна сторона не змогла перемогти є блюзнірський підхід лівих πідерів , які зіграють з усякими навальними й юліямилатинінами ... Це повна й відверта брехня , що в них не вистачає потужностєй , чи чого йщесь . Ці ЕСи навіть гроші московитськи відбирают дуже повільно ...
Коли їм байдуже то вони ************* , що не можливо довести прямий зв"язок ***** й герасімова с Бучею , Маріуполєм , Краматорськом й Оленівкою -- хоча це конкретні епізоди у конкретними іменами вбитих у потилицю . Але з яким ентузіазмом вони зачепилися за Галанта - а він лише штатський міністр , що не керує жодною військовою операцією й його повноваження обмежанні на одну каденцію демократичною процедурою . Це очевидні блазні які вживают потрійні стандарти й які йще великі бздуни , бо ***** їм може двух геїв кілерів заслати , а хамас приїхати й відпиляти голови ! Ось й бздять одну добу , потім їх б"є током -- бо здоровий глузд інколи просинається . Вони дають зброю по грамульці , а потім знову сидять й бздять !!!
намагання відновити яз -> підсанкційна країна їзгой -> БРІКС
до того як почнете всі притомні зʼї@уться
цей дебіл взагалі себе чує?? хто на таке піде??
проект припинення війни розподіляють так що одні відповідають за узгодження, а інші за реалізацію 😬 це нормальна практика
Авторитарні режими по всьому світу вже прям - воспрялі духом , побачивши що демократію більше нема кому захищати . Там он корейський ***** вже теж почав відкрито погрожувати війною Південній Кореї .
І боюся що це тільки початок всєобщєго 3.14здєца
Чи зможе його хтось зупинити? Думаю, якщо на мітингах "проти трампа" з'являться антимітинги "за трампа", а активістів почнуть висмикувати якимись надуманими справами- ВСЕ, ДЕМОКРАТІЇ КІНЕЦЬ! А в трампа політтехнологи путіна і він працює на москву.
Врахуйте, що всі поклади знаходяться або в населених пунктах, або поруч, і те риття помножить екологічну катастрофу від війни в двічі
- А Европа знает?
- а кто ее спрашивать будеть! Не она, так тетка НАТО мазу потянет, обещала намедни...
На Заході свідомі того,що все лягає на стіл путіна від 5-6 потужних,тому поки що утримуються від більш дієвої допомоги,включаючи гарантії безпеки,в т.ч. і через НАТО.
Це не гарантія , а відстрочка війни, кацапи наберуться сил і доб'ють Україну🤬