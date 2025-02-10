ВСУ обновили программу базовой подготовки с акцентом на психологическую устойчивость, - Минобороны

В учебных центрах Вооруженных сил Украины внедряется пятая редакция программы базовой общевойсковой подготовки (БОВП), главный акцент которой сделан на формирование психологической устойчивости военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Как отмечается, программа БЗВП длится 1,5 месяца и включает 372 учебных часа. 41 сутки отведены на занятия, шесть дней - на отдых, еще один день - на административные вопросы. Совершенствование курса возглавил заместитель Главнокомандующего ВСУ полковник Олег Апостол.

Среди ключевых нововведений:

"Нулевой день" - адаптация гражданских к военной среде.

- адаптация гражданских к военной среде. Усиление психологической подготовки - военные будут проходить специализированные тренинги, а также просматривать фильмы виртуальной реальности "Первый бой".

- военные будут проходить специализированные тренинги, а также просматривать фильмы виртуальной реальности "Первый бой". Изучение программного обеспечения "Крапива" - для повышения эффективности навигации и координации.

- для повышения эффективности навигации и координации. Расширенный курс домедицинской помощи - акцент на тактическую медицину.

- акцент на тактическую медицину. "Маршевая" подготовка - повышение выносливости военнослужащих.

Отдельное внимание уделено стрелковой подготовке: военные будут тренироваться вести бой на коротких дистанциях (до 100 м) и на скорость. Для этого выделены дополнительные боеприпасы, а сами упражнения разработаны боевыми подразделениями, которые имеют успешный опыт уничтожения противника.

Программа БЗВП включает четыре основных блока:

Ознакомительный курс - 8 часов. Курс индивидуальной подготовки - 107 часов. Обучение действий в составе подразделения - 209 часов. Комплексное тактическое занятие - 48 часов.

После успешного завершения курса военнослужащие получают сертификат и квалификацию по ВОС-100 "стрелок". Далее их направляют на профессиональные курсы в соответствии с должностями в боевых подразделениях.

"Новая программа БОВП - это результат тщательного анализа боевого опыта наших подразделений. Мы оптимизировали учебный процесс, убрав устаревшие элементы и сосредоточившись на практических навыках, психологической устойчивости и других критически необходимых функций на современном поле боя", - отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

