Партнерам США придется двигаться "со скоростью Трампа", - глава МИД Литвы Будрис
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что администрация Дональда Трампа, прежде всего, будет пытаться решить внутренние вопросы.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, "воспринимать Трампа несерьезно, но буквально" является большой ошибкой. Партнерам Штатов придется "двигаться со скоростью Трампа".
Первый и второй президентский сроки Трампа отличаются тем, что теперь будет недостаточно просто наблюдать.
"Я услышал призыв к предложениям и решениям - США нужны единомышленники", - сказал Будрис, добавив, что Литва имеет потенциал для "создания хороших соглашений" с США.
"Мы уже предлагаем, что было бы хорошим соглашением для мира в Украине, чтобы он был справедливым и устойчивым. Мы должны подумать, как мы можем способствовать безопасности в Арктике или взаимовыгодной торговле энергоносителями, мобилизовать единомышленников в Европе и как можно раньше начать диалог с США. Это, безусловно, поможет нам лучше защищать наши интересы - больше безопасности и благосостояния для Литвы", - подчеркнул министр.
Будрис отметил, что администрация Трампа пытается решить проблемы, определенные во время избирательной кампании, в частности с миграцией, технологической конкуренцией, энергетической зависимостью, большой нагрузкой на США с точки зрения международной безопасности и неэффективным государственным сектором и тому подобное.
"Другие вопросы будут второстепенными. Это не означает, что наши интересы национальной безопасности отличаются, наоборот, они пересекаются во многих сферах - от стабильности и безопасности в Европе, остановки российской империалистической агрессии, уменьшения способности Китая доминировать, до физического уничтожения террористических организаций", - считает он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Під музичку "сім-сорок":
Трамп! Тара-тара-тара,
Трамп! Тара-тара-тара...
Боже, збережи Світ який ти створив та у якому до влади прйшли шахраї, стендапери, крадії, поціновувачи Адіка, діскжокєї, ігруни піпіськой на роялі, водії автобусів тощо.
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
дахголова
Штатами по факту керує псих з наркотичною залежністю . Сам Трамп до таких дурниць , як от наприклад - нишпорення в секретних архівах Пентагону , Мінфіну , ФБР , ліквідація структур які за багато десятиліть вже довели свою потрібність і ефективність , ніколи б не додумався .