Новости
Партнерам США придется двигаться "со скоростью Трампа", - глава МИД Литвы Будрис

Глава МИД Литвы Будрис призвал партнеров двигаться со скоростью Трампа

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что администрация Дональда Трампа, прежде всего, будет пытаться решить внутренние вопросы.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, "воспринимать Трампа несерьезно, но буквально" является большой ошибкой. Партнерам Штатов придется "двигаться со скоростью Трампа".

Первый и второй президентский сроки Трампа отличаются тем, что теперь будет недостаточно просто наблюдать.

"Я услышал призыв к предложениям и решениям - США нужны единомышленники", - сказал Будрис, добавив, что Литва имеет потенциал для "создания хороших соглашений" с США.

Читайте также: Присоединение Канады к США было бы "лучшим, что она когда-либо могла бы сделать", - Трамп

"Мы уже предлагаем, что было бы хорошим соглашением для мира в Украине, чтобы он был справедливым и устойчивым. Мы должны подумать, как мы можем способствовать безопасности в Арктике или взаимовыгодной торговле энергоносителями, мобилизовать единомышленников в Европе и как можно раньше начать диалог с США. Это, безусловно, поможет нам лучше защищать наши интересы - больше безопасности и благосостояния для Литвы", - подчеркнул министр.

Будрис отметил, что администрация Трампа пытается решить проблемы, определенные во время избирательной кампании, в частности с миграцией, технологической конкуренцией, энергетической зависимостью, большой нагрузкой на США с точки зрения международной безопасности и неэффективным государственным сектором и тому подобное.

"Другие вопросы будут второстепенными. Это не означает, что наши интересы национальной безопасности отличаются, наоборот, они пересекаются во многих сферах - от стабильности и безопасности в Европе, остановки российской империалистической агрессии, уменьшения способности Китая доминировать, до физического уничтожения террористических организаций", - считает он.

Читайте также: Трамп планирует сократить бюджет Пентагона, привлекая Маска, - FT

Глава МЗС Литви Будріс закликав партнерів рухатися зі швидкістю Трампа

Автор: 

Литва (2603) США (27938) Трамп Дональд (6640)
Топ комментарии
+3
в дурку? - бо саме туди він рухається
10.02.2025 13:40 Ответить
+3
Партнерам США доведеться рухатися "зі швидкістю Трампа"

Під музичку "сім-сорок":
Трамп! Тара-тара-тара,
Трамп! Тара-тара-тара...
10.02.2025 13:40 Ответить
+1
Навіт як шо він буде рухатись до псіхиатричній клинуі або буцігарні?
Боже, збережи Світ який ти створив та у якому до влади прйшли шахраї, стендапери, крадії, поціновувачи Адіка, діскжокєї, ігруни піпіськой на роялі, водії автобусів тощо.
10.02.2025 13:44 Ответить
в дурку? - бо саме туди він рухається
10.02.2025 13:40 Ответить
Здається ми вже всі там. Залишилось прикрасити нашу дурку ядерними грибами.
10.02.2025 13:57 Ответить
Партнерам США доведеться рухатися "зі швидкістю Трампа"

Під музичку "сім-сорок":
Трамп! Тара-тара-тара,
Трамп! Тара-тара-тара...
10.02.2025 13:40 Ответить
Здаєтся мені шо рухатись партнери та Світ загалом, будуть не під "сім - сорок", а під звуки сонати для фортепіано № 2 си-бемоль минор Ф.Шопена.
10.02.2025 13:49 Ответить
Навіт як шо він буде рухатись до псіхиатричній клинуі або буцігарні?
Боже, збережи Світ який ти створив та у якому до влади прйшли шахраї, стендапери, крадії, поціновувачи Адіка, діскжокєї, ігруни піпіськой на роялі, водії автобусів тощо.
10.02.2025 13:44 Ответить
10.02.2025 14:03 Ответить
Литва 52 штатом не хоче стати?
10.02.2025 13:44 Ответить
Это школа Соломона Пляра,

Школа бальных танцев, вам говорят.

Две шаги налево, две шаги направо,

Шаг вперед и два назад.
10.02.2025 13:46 Ответить
Як не дивно, команда Трампа сплагіатила "турборежим" зе-влади...
10.02.2025 13:46 Ответить
"Партнерам Штатів доведеться "рухатися зі швидкістю Трампа" - але потрібно пам'ятати, що від великої швидкості може перегрітися дах голова
10.02.2025 13:48 Ответить
Киздіти зі швидкістю трампа може тільки Зєля. Так шо Зєля, "це - твій прайм тайм, *****!" (С)
10.02.2025 13:53 Ответить
в першу чергу трамп буде вирішувати свої власні питання та проблеми.
10.02.2025 13:54 Ответить
Трамп обіцяв швиденько виловити 1.5 млн латиносів і перекинути іх через паркан - сильно буиних в Гуантанамо
10.02.2025 13:59 Ответить
Донні Чубчик давно лежить під х.... То як він рухається? В такт?
10.02.2025 14:00 Ответить
Очевидно міністр хотів сказати - зі швидкістю Маска , але почуття такту йому цього не дозволило .
Штатами по факту керує псих з наркотичною залежністю . Сам Трамп до таких дурниць , як от наприклад - нишпорення в секретних архівах Пентагону , Мінфіну , ФБР , ліквідація структур які за багато десятиліть вже довели свою потрібність і ефективність , ніколи б не додумався .
10.02.2025 14:03 Ответить
Некоторым партнёрам придётся двигаться в такт...
10.02.2025 14:17 Ответить
Трамп не протянул пока ни одного закона. Все чем он занимается это подписывает пустые указы, которые ничем не обеспечены. Никаких механизмов.
10.02.2025 14:41 Ответить
Здається, що ця швидкісь , У Тампона, дуже швидко скоротиця.... Пару ********. І воно замовкне
10.02.2025 15:39 Ответить
 
 