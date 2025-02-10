Партнерам США придется двигаться "со скоростью Трампа", - глава МИД Литвы Будрис

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что администрация Дональда Трампа, прежде всего, будет пытаться решить внутренние вопросы.

По словам министра, "воспринимать Трампа несерьезно, но буквально" является большой ошибкой. Партнерам Штатов придется "двигаться со скоростью Трампа".

Первый и второй президентский сроки Трампа отличаются тем, что теперь будет недостаточно просто наблюдать.

"Я услышал призыв к предложениям и решениям - США нужны единомышленники", - сказал Будрис, добавив, что Литва имеет потенциал для "создания хороших соглашений" с США.

"Мы уже предлагаем, что было бы хорошим соглашением для мира в Украине, чтобы он был справедливым и устойчивым. Мы должны подумать, как мы можем способствовать безопасности в Арктике или взаимовыгодной торговле энергоносителями, мобилизовать единомышленников в Европе и как можно раньше начать диалог с США. Это, безусловно, поможет нам лучше защищать наши интересы - больше безопасности и благосостояния для Литвы", - подчеркнул министр.

Будрис отметил, что администрация Трампа пытается решить проблемы, определенные во время избирательной кампании, в частности с миграцией, технологической конкуренцией, энергетической зависимостью, большой нагрузкой на США с точки зрения международной безопасности и неэффективным государственным сектором и тому подобное.

"Другие вопросы будут второстепенными. Это не означает, что наши интересы национальной безопасности отличаются, наоборот, они пересекаются во многих сферах - от стабильности и безопасности в Европе, остановки российской империалистической агрессии, уменьшения способности Китая доминировать, до физического уничтожения террористических организаций", - считает он.

