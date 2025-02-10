НАБУ объявило в розыск "смотрящего за Киевом" Комарницкого. ФОТО

НАБУ разыскивает экс-депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, на основании постановления детектива НАБУ в розыск объявлен бывший депутат Киевского городского совета, подозреваемый в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.

Его и еще 9 участников преступной организации разоблачили 6 февраля 2025 года.

Читайте также: Комарницкий прокомментировал расследование Bihus.Info: "Не имею никакого отношения к восстановлению Ирпеня"

Дело Комарницкого

Напомним, 6 февраля этого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной организации во главе с фигурантом расследований Bihus.Info Денисом Комарницким, которого называли "смотрящим за Киевом".

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты Киевского горсовета и должностные лица КГГА обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали взятки в виде средств и объектов недвижимости.

По оценкам следствия, в результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориальной общины Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.

Кто такой Денис Комарницкий?

Денис Комарницкий - лидер фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете 2008-2010 годов и имеет давние интересы в строительной сфере. В 2020 году народный депутат Гео Лерос передал журналистам Bihus.Info флешку со скопированным содержимым одного из рабочих компьютеров Комарницкого, который сотрудники СБУ изъяли во время предыдущих обысков. На компьютере содержались так называемые "понятийки", касающиеся функционирования строительного рынка города.

Из опубликованных материалов стало известно, что в последние годы Комарницкий был главным "смотрящим" за сферами строительства и коммунального хозяйства в Киеве. В частности, компании, связанные с Комарницким, регулярно получали от коммунальных предприятий Киева крупные подряды на строительства и реконструкции.

В том числе, он был бенефициаром компании-генподрядчика строительства Подольского мостового перехода в Киеве, сметная стоимость которого по решению Киевсовета выросла с 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах влияние Комарницкого в Киеве существенно выросло, а журналисты Bihus.Info называли Комарницкого "смотрящим за Киевом от Офиса президента".

В частности, журналисты обнаружили связи Комарницкого и народного депутата Николая Тищенко, которые в 2020-м привели к тому, что в список "Слуги народа" на местных выборах в Киеве попали близкие к Комарницкому люди. Это повлекло за собой конфликт в самой политсиле.

В 2020 году в сети появилась аудиозапись телефонного разговора между заместителем киевского городского головы Вячеславом Непопом и Комарницким. В разговоре Комарницкий оскорбляет и унижает Непопа, а также угрожает ему.