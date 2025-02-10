РУС
НАБУ объявило в розыск "смотрящего за Киевом" Комарницкого. ФОТО

НАБУ разыскивает экс-депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, на основании постановления детектива НАБУ в розыск объявлен бывший депутат Киевского городского совета, подозреваемый в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.

Его и еще 9 участников преступной организации разоблачили 6 февраля 2025 года.

Читайте также: Комарницкий прокомментировал расследование Bihus.Info: "Не имею никакого отношения к восстановлению Ирпеня"

Розшук Комарницького

Дело Комарницкого

Напомним, 6 февраля этого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной организации во главе с фигурантом расследований Bihus.Info Денисом Комарницким, которого называли "смотрящим за Киевом".

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты Киевского горсовета и должностные лица КГГА обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали взятки в виде средств и объектов недвижимости.

По оценкам следствия, в результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориальной общины Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.

Кто такой Денис Комарницкий?

Денис Комарницкий - лидер фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете 2008-2010 годов и имеет давние интересы в строительной сфере. В 2020 году народный депутат Гео Лерос передал журналистам Bihus.Info флешку со скопированным содержимым одного из рабочих компьютеров Комарницкого, который сотрудники СБУ изъяли во время предыдущих обысков. На компьютере содержались так называемые "понятийки", касающиеся функционирования строительного рынка города.

Из опубликованных материалов стало известно, что в последние годы Комарницкий был главным "смотрящим" за сферами строительства и коммунального хозяйства в Киеве. В частности, компании, связанные с Комарницким, регулярно получали от коммунальных предприятий Киева крупные подряды на строительства и реконструкции.

В том числе, он был бенефициаром компании-генподрядчика строительства Подольского мостового перехода в Киеве, сметная стоимость которого по решению Киевсовета выросла с 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах влияние Комарницкого в Киеве существенно выросло, а журналисты Bihus.Info называли Комарницкого "смотрящим за Киевом от Офиса президента".

В частности, журналисты обнаружили связи Комарницкого и народного депутата Николая Тищенко, которые в 2020-м привели к тому, что в список "Слуги народа" на местных выборах в Киеве попали близкие к Комарницкому люди. Это повлекло за собой конфликт в самой политсиле.

В 2020 году в сети появилась аудиозапись телефонного разговора между заместителем киевского городского головы Вячеславом Непопом и Комарницким. В разговоре Комарницкий оскорбляет и унижает Непопа, а также угрожает ему.

НАБУ (4598) Киев (26138) розыск (847) Комарницкий Денис (44)
чувак 20 лет крадет деньги и тут на тебе.....
10.02.2025 14:36 Ответить
Чинуші вміють щезати не гірше за суперагентів.
10.02.2025 14:35 Ответить
Именно так. Как и всем связанным с ОПой до этого. Ждем обвинения очередного стрелочника в "помощи в незаконном пересечении границы".
10.02.2025 14:49 Ответить
... ні з ким не ділиться і виявляється агентом путіна!!!
10.02.2025 15:48 Ответить
Вношу пропозицію підпорядкувати НАБУ - Міністерству Молоді та спорту . Бо спортивна риболовля - це те ,що відноситься до їхньої сфери компетенції . Хоча ще є варіант підпорядковувати Міністерству Охорони здоров'я - який окремий підрозділ з вивчення еректильної дисфункції ( в народі - імпотенції )
10.02.2025 14:39 Ответить
В Відні його шукайте придурки...
10.02.2025 14:39 Ответить
із 6 лютого до сьогодні "дали фору", щоб заховався або звалив?
10.02.2025 14:40 Ответить
А нового смотрящего, Мамєдова (Ткаченка під прикриттям), ще не розшукують?
10.02.2025 14:41 Ответить
Не доносив валізи в жОПУ? Крисятничав? Надіюсь, дали з'їбатись, як зазвичай?
10.02.2025 14:41 Ответить
хто ж такий смєлий і умєлий, що підняв хвіст на клан черновецького?
10.02.2025 14:41 Ответить
Кого ти вмотивуєш захищати корупційне лайно в Україні?
Тільки закріпачених.
10.02.2025 14:49 Ответить
яка новина ..просто писець...а до цього бухали з ним разом...
10.02.2025 14:50 Ответить
у Відні дивились?
10.02.2025 14:51 Ответить
Які розумні та чесні очі у чолов"яги. Зрозуміти і пробачити.
10.02.2025 14:53 Ответить
Что еще за млять 'смотрящий' в военное время? Фонари в Киеве есть еще? Нет фонарей, так по ирански - на кран.
10.02.2025 15:03 Ответить
дивно

як це вони його не об'явили в розшук лише після того, як він перетне кордон?

не заніс?
10.02.2025 15:24 Ответить
Смотрящий чел уже на Марсе живет , кинулись.
10.02.2025 15:33 Ответить
Чувак роками крав у киян "вагонами".Тепер, схоже відповідати буде Укрзалізниця,більш нікому...
10.02.2025 16:32 Ответить
Не успел он смыться из Украины, а его уже "в розыск объявили"...
10.02.2025 16:40 Ответить
Що, і цей втік через Молдову? Допригався Дениска - треба було тікати разом з Олесиком і Басиком. Але ж і діряве корупційне корито наші "правоохоронці" - не можуть втримати нікого...
10.02.2025 17:04 Ответить
Буса з тцк за комарницьким не здогадалися послати?
10.02.2025 17:51 Ответить
Хотят назначить своего смотрящего?
10.02.2025 18:56 Ответить
та вже назначили, треба було місце звільнити
11.02.2025 07:27 Ответить
Почему то подозрение оглашается после того, как подозреваемый успешно пересекает границу.
Это такой прибыльный вид заработка кое у кого?
10.02.2025 19:45 Ответить
Виталик не в курсе.
10.02.2025 21:00 Ответить
З вини правоохоронних органів Україна втрачає кращих людей
11.02.2025 07:22 Ответить
 
 