Трамп говорит о прогрессе в мирных переговорах относительно Украины, но Кремль отрицает, - The Times

Президент США Дональд Трамп рассказал, что имел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и якобы достиг определенного прогресса в вопросе прекращения войны в Украине. Однако в Москве воспринимают эти заявления с осторожностью.

Об этом сообщает The Times, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, переговоры между дипломатическими ведомствами США и РФ уже подтвердили обе стороны. В то же время неизвестно, общался ли Трамп с Путиным после своей инаугурации или разговор состоялся раньше.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Кремль ожидает учета "интересов РФ" во время возможных переговоров по завершению войны. По его словам, на данный момент никаких официальных предложений от Вашингтона Россия не получала.

Отмечается, что российская сторона продолжает настаивать на своих предыдущих требованиях: Киев должен признать "российское правление" на временно оккупированных территориях, отказаться от вступления в НАТО, а Запад - отменить санкции. В то же время в Кремле открыто говорят, что их конечной целью является установление в Украине лояльного к Москве режима.

Дата возможной встречи Трампа и Путина пока не определена, но в Москве рассматривают Саудовскую Аравию или ОАЭ как потенциальные места для переговоров. По словам председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, подготовка встречи "находится на продвинутой стадии", и она может состояться уже до конца марта.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ни один мир не будет стабильным без надежных гарантий безопасности от США и Европы. Он заявил, что готов к любым форматам переговоров, но важно сделать так, чтобы у Путина не было шансов начать новую войну против Украины.

Как пишет издание, Кремль, в свою очередь, категорически отвергает любые соглашения, предусматривающие размещение миротворческих сил НАТО на территории Украины, называя это риском "неконтролируемой эскалации".

Напомним, что 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Впоследствии Зеленский анонсировал переговоры с командой Трампа. Также Зеленский хочет, чтобы Трамп сначала встретился с ним, а потом с Путиным.

