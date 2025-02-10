РУС
Трамп говорит о прогрессе в мирных переговорах относительно Украины, но Кремль отрицает, - The Times

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал, что имел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и якобы достиг определенного прогресса в вопросе прекращения войны в Украине. Однако в Москве воспринимают эти заявления с осторожностью.

Об этом сообщает The Times, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, переговоры между дипломатическими ведомствами США и РФ уже подтвердили обе стороны. В то же время неизвестно, общался ли Трамп с Путиным после своей инаугурации или разговор состоялся раньше.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Кремль ожидает учета "интересов РФ" во время возможных переговоров по завершению войны. По его словам, на данный момент никаких официальных предложений от Вашингтона Россия не получала.

Также читайте: Не ожидаю прекращения огня в Украине в ближайшее время. Путин не желает вести переговоры, - Лемми

Отмечается, что российская сторона продолжает настаивать на своих предыдущих требованиях: Киев должен признать "российское правление" на временно оккупированных территориях, отказаться от вступления в НАТО, а Запад - отменить санкции. В то же время в Кремле открыто говорят, что их конечной целью является установление в Украине лояльного к Москве режима.

Дата возможной встречи Трампа и Путина пока не определена, но в Москве рассматривают Саудовскую Аравию или ОАЭ как потенциальные места для переговоров. По словам председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, подготовка встречи "находится на продвинутой стадии", и она может состояться уже до конца марта.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ни один мир не будет стабильным без надежных гарантий безопасности от США и Европы. Он заявил, что готов к любым форматам переговоров, но важно сделать так, чтобы у Путина не было шансов начать новую войну против Украины.

Как пишет издание, Кремль, в свою очередь, категорически отвергает любые соглашения, предусматривающие размещение миротворческих сил НАТО на территории Украины, называя это риском "неконтролируемой эскалации".

Напомним, что 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Впоследствии Зеленский анонсировал переговоры с командой Трампа. Также Зеленский хочет, чтобы Трамп сначала встретился с ним, а потом с Путиным.

Читайте также: Замороженный конфликт приведет к тому, что Путин снова вернется с агрессией против Украины, - Зеленский

+15
Трамп говорить...

Трамп постійно щось говорить. Його слова на початку ділили на 2, потім на 3, потім на 10. Тепер його слова теба множити на нуль. Бо слова Трампа - це вітер у полі.
10.02.2025 17:27 Ответить
+11
10.02.2025 17:36 Ответить
+5
Дырку от бублика

обидва отримають !

.
10.02.2025 17:35 Ответить
Виясняйте між собою!
10.02.2025 17:21 Ответить
Рижий віддає по Дніпро, а пуйло хоче по Тисі?
10.02.2025 17:27 Ответить
Дырку от бублика

обидва отримають !

.
10.02.2025 17:35 Ответить
Ти з дивана все відвоюєш?
10.02.2025 19:02 Ответить
хто автор
10.02.2025 17:53 Ответить
в фейсбучке некий "Андрей Гайдут"....а так розвідка ноєм_
показать весь комментарий
П - піздабол.
Причому обоє двоє.
10.02.2025 17:23 Ответить
Але один втрачає рівновагу , він не знає ( за правилами Нобелівки це таємниця) , коли йому НЕ дадуть премії миру ...Нервується ... Бо потім буде такий позорняк - Палестину ще теж вже ще не все ще не встигне купити, й що залишиться - СЛАБКИЙ ДІДУСЬ, пострашніша історія, ніж з підкинутим Байдену виходом з Іраку . А тепер покладіть усі ці НЄРВИ на психотип дідуся - він здоровішатиме з кожним днем чи????
10.02.2025 18:50 Ответить
Він буде жити вічно.
Бо він цар царів і бог богів!
10.02.2025 18:52 Ответить
підкинутим Байдену виходом з Іраку може з афгану замість іраку?
10.02.2025 19:10 Ответить
Трамп говорить...

Трамп постійно щось говорить. Його слова на початку ділили на 2, потім на 3, потім на 10. Тепер його слова теба множити на нуль. Бо слова Трампа - це вітер у полі.
10.02.2025 17:27 Ответить
Напівшишечки?
10.02.2025 17:27 Ответить
Бреше, старий орангутанг. Не може він домовитись.
10.02.2025 17:28 Ответить
«Я привёз мир для нашего поколения».
10.02.2025 17:28 Ответить
Трамп шоумен-фанфарон, нарцис... по нашому популіст - обіцяє дуже швидкий результат, який або неможливо перевірити і заздалегідь вирахувати, або наслідки.

У нас всі такими президенти були... А ЮТ взагалі могла пообіцяти комунізм
10.02.2025 17:30 Ответить
А зубожіння?
10.02.2025 17:53 Ответить
Україну путають с ху....лостаном, ну не може вона бути лояльна до ху....лостану, при любому розкладі
10.02.2025 17:30 Ответить
Британський таймс як зажди. Все таж муть та інтриги проти течії
10.02.2025 17:31 Ответить
Кремлядь не сміє нічого заперечувати, якщо Трамп сказав. Чекаємо офіційної реакції США на кацапський висер.
10.02.2025 17:32 Ответить
Якшо кремль від своіх хотєлок не відмовився - то де тут прогрес?
10.02.2025 17:34 Ответить
10.02.2025 17:36 Ответить
Це скоріше Джокер, а не клоун.
10.02.2025 23:23 Ответить
не гоже Трампу перечить
10.02.2025 17:36 Ответить
Боюся,що цей потужний,енергійний рудий дід-ловелас....зрештою доб"ється прогресу у мирних переговорах за рахунок України,натисне,пригрозить Лідору 73%-ї нації і претендуватиме на Нобелівку за рахунок нашої крові і землі....
10.02.2025 17:48 Ответить
Х&йло вперто лізе під шкурку...
10.02.2025 17:52 Ответить
Це під шкурку на бубурку?
10.02.2025 17:55 Ответить
Саме під неї
10.02.2025 18:02 Ответить
Треба Трампа сюди на форум
10.02.2025 17:59 Ответить
Думаю Віка час від часу відвідує цензор щоб відчути любов українців до її лідора
10.02.2025 18:49 Ответить
Знову слоупоки після вихідних винесли минулотижневі новини, цей раз через The Times.
10.02.2025 18:01 Ответить
Трамп працює на свій лохторат, він за океаном, йому все рівно, а ***** не збавляє обертів
10.02.2025 18:47 Ответить
****....вый рыжый дед, победитель всего мира, Император Галактики и Великий князь Марса. Короче, зеля на пенсии.
10.02.2025 18:52 Ответить
Ще той клоун !
10.02.2025 18:58 Ответить
Писюнами касаются очень легонько как будто и не касались смотрят друг другу в глаза неморгая
10.02.2025 19:21 Ответить
Х.....просто чекає коли Донні Чубчик дозріє. От тоді буде двіжуха.
10.02.2025 19:36 Ответить
Це добре, що кацапи вже не криються...
10.02.2025 19:54 Ответить
Трамп - это классический эксгибиционист. Не хотели трансгендеров - получите эксгибициониста....
10.02.2025 20:41 Ответить
 
 