РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7634 посетителя онлайн
Новости
1 410 16

Предметно готовимся к переговорам с европейскими и американскими партнерами ради приближения мира, - Зеленский

Зеленский анонсировал переговоры с партнерами из США и Европы

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с партнерами из Европы и США уже с этой среды. Эти усилия важны для приближения реального мира.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже предметно готовимся к переговорам с партнерами - с европейскими, с американскими, - начиная уже со среды. Это и "Рамштайн", и встречи в Киеве, и впоследствии - участие в Мюнхенской конференции по безопасности", - отметил президент.

Зеленский отметил, что важно работать вместе с партнерами ради приближения реального мира и действенных гарантий безопасности.

"Безопасности людей, безопасности нашего государства, безопасности экономических отношений и обязательно - нашей ресурсной устойчивости: и не только Украины, но и всего свободного мира. Все это решается сейчас, все это решается Украиной и нашими партнерами. Мир - это всегда общее дело", - добавил он.

Читайте: Для Украины важно сохранить формат "Рамштайн", - Зеленский

Напомним, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители команды президента США Дональда Трампа приедут в Украину еще до Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна состояться 14-16 февраля.

Утром 6 февраля Великобритания заявила, что созывает заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Оно состоится 12 февраля в Брюсселе накануне заседания министров обороны стран-членов НАТО.

Автор: 

Европа (2036) Зеленский Владимир (21986) США (27938) Мюнхен (198) Рамштайн (183)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
А треба готуватись до тюрми або до втечі в Ростов
показать весь комментарий
10.02.2025 21:23 Ответить
+7
Коли читаєш новини про те, що оце зелене небрите одоробло Зеленський має вирішувати долю України - хочеться сказати тільки одне - Боже, врятуй Україну - бо більше нікому. Чи Зеленський навмисно посланий небом, щоб превірити - Україна таки держава, чи фейл-стейт. Якщо буде терпіти такого "очільника" - то може й фейл-стейт?
показать весь комментарий
10.02.2025 22:52 Ответить
+5
Предметно готуємося до перемовин

вчиш тексти напам'ять?
даремно!
ніхто нічого не буде з тобою обговорювати!
тебе поставлять на чотири кості, та будуть озвучувати умови.
час відповіді за все, настав!
показать весь комментарий
10.02.2025 21:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А треба готуватись до тюрми або до втечі в Ростов
показать весь комментарий
10.02.2025 21:23 Ответить
👍
показать весь комментарий
10.02.2025 21:24 Ответить
Обморок, ліквідуй терориста путіна, а потім хоч все життя своє базікай про мир з європартнерами та новими американськими партнерами, які його вже легітимізували і видали індульгенцію за військові злочини
показать весь комментарий
10.02.2025 21:24 Ответить
Шо там готуватись - рот закрив і поіхав
показать весь комментарий
10.02.2025 21:27 Ответить
Предметно готуємося до перемовин

вчиш тексти напам'ять?
даремно!
ніхто нічого не буде з тобою обговорювати!
тебе поставлять на чотири кості, та будуть озвучувати умови.
час відповіді за все, настав!
показать весь комментарий
10.02.2025 21:39 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 21:55 Ответить
Трамп вже проблемно готовий
показать весь комментарий
10.02.2025 21:58 Ответить
Скоро і тебе запредметять.
показать весь комментарий
10.02.2025 22:16 Ответить
Предметно, означає треба брати з собою людей на переговори, які знають і розуміють предмет переговорів ,а не популістів,аматорів.
показать весь комментарий
10.02.2025 22:29 Ответить
Час починати дороги будувати!
показать весь комментарий
10.02.2025 22:33 Ответить
Коли читаєш новини про те, що оце зелене небрите одоробло Зеленський має вирішувати долю України - хочеться сказати тільки одне - Боже, врятуй Україну - бо більше нікому. Чи Зеленський навмисно посланий небом, щоб превірити - Україна таки держава, чи фейл-стейт. Якщо буде терпіти такого "очільника" - то може й фейл-стейт?
показать весь комментарий
10.02.2025 22:52 Ответить
 
 