Предметно готовимся к переговорам с европейскими и американскими партнерами ради приближения мира, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с партнерами из Европы и США уже с этой среды. Эти усилия важны для приближения реального мира.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже предметно готовимся к переговорам с партнерами - с европейскими, с американскими, - начиная уже со среды. Это и "Рамштайн", и встречи в Киеве, и впоследствии - участие в Мюнхенской конференции по безопасности", - отметил президент.
Зеленский отметил, что важно работать вместе с партнерами ради приближения реального мира и действенных гарантий безопасности.
"Безопасности людей, безопасности нашего государства, безопасности экономических отношений и обязательно - нашей ресурсной устойчивости: и не только Украины, но и всего свободного мира. Все это решается сейчас, все это решается Украиной и нашими партнерами. Мир - это всегда общее дело", - добавил он.
Напомним, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители команды президента США Дональда Трампа приедут в Украину еще до Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна состояться 14-16 февраля.
Утром 6 февраля Великобритания заявила, что созывает заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Оно состоится 12 февраля в Брюсселе накануне заседания министров обороны стран-членов НАТО.
вчиш тексти напам'ять?
даремно!
ніхто нічого не буде з тобою обговорювати!
тебе поставлять на чотири кості, та будуть озвучувати умови.
час відповіді за все, настав!