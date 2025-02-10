Предметно готовимся к переговорам с европейскими и американскими партнерами ради приближения мира, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с партнерами из Европы и США уже с этой среды. Эти усилия важны для приближения реального мира.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже предметно готовимся к переговорам с партнерами - с европейскими, с американскими, - начиная уже со среды. Это и "Рамштайн", и встречи в Киеве, и впоследствии - участие в Мюнхенской конференции по безопасности", - отметил президент.

Зеленский отметил, что важно работать вместе с партнерами ради приближения реального мира и действенных гарантий безопасности.

"Безопасности людей, безопасности нашего государства, безопасности экономических отношений и обязательно - нашей ресурсной устойчивости: и не только Украины, но и всего свободного мира. Все это решается сейчас, все это решается Украиной и нашими партнерами. Мир - это всегда общее дело", - добавил он.

Напомним, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители команды президента США Дональда Трампа приедут в Украину еще до Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна состояться 14-16 февраля.

Утром 6 февраля Великобритания заявила, что созывает заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Оно состоится 12 февраля в Брюсселе накануне заседания министров обороны стран-членов НАТО.