Сырский поговорил с командующим Специальной миссией НАТО Баззардом: Поддержка Украины будет продолжаться

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Специальной миссией НАТО по безопасности помощи и подготовки для Украины - командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Выразил в его лице благодарность правительству и народу Соединенных Штатов Америки за большую политическую поддержку Украины в борьбе за независимость и военную помощь нашим Силам обороны. Особенно благодарен за предоставленные с начала этого года вооружение, военную технику и боеприпасы", - отметил Сырский.

Головком рассказал, что во время разговора проинформировал командующего Группы содействия безопасности Украины об обстановке на поле боя и текущих потребностях Вооруженных сил Украины в вооружении, в частности ракетах и других средствах ПВО, военной технике и ее ремонте, подготовке личного состава.

"Получил заверения, что мощная практическая поддержка Украины со стороны союзников будет продолжаться и в дальнейшем", - подчеркнул Сырский.

Также читайте: НАТО готово обеспечить поддержку Украины в случае отказа США, - глава военного комитета Альянса Драгоне

Ранее сообщалось, что НАТО и члены Альянса должны обеспечить Украине достаточную противовоздушную оборону для защиты ее инфраструктуры.

