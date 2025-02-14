РУС
Новости Мюнхенская конференция 2025
5 092 126

Пока Украина не в НАТО, нам нужна армия в 1,5 миллиона, - Зеленский

Зеленский об армии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в армии в 1,5 миллиона, пока страна не стала членом НАТО. Сейчас численность украинской армии почти вдвое меньше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Мюнхене.

Так, президент подчеркнул, что если Украина не будет в НАТО, то ей нужно развивать систему безопасности вместе с Европой, и важно, чтобы европейские лидеры это осознавали.

"Если мы не в НАТО или - пока мы не в НАТО, мы должны иметь именно такую армию, которая способна защитить. Это соответствующее оружие, натовское. И соответствующее количество воинов. Наших, украинских. Но что это за количество? Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 миллиона. Полтора миллиона!" - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что сегодня украинская армия почти вдвое меньше.

"Боевых бригад у нас, примерно, в два раза меньше (чем у России. - Ред.). У них - 220, а у нас - 110 на сегодня боевых бригад. Ну, значит нам нужно 220", - сказал Зеленский.

По его словам, на содержание такой армии, в противовес нынешним "40 миллиардам в год", нужно будет предусмотреть "60 миллиардов" в год, поэтому важно также подумать, кто и как будет это финансировать.

армия (8518) Зеленский Владимир (22050) НАТО (10360)
+27
та можно хоч всю країну в армію призвати, але толку не буде допоки верховне керівництво це злодійкуваті, зрадливі щурі, які працюють проти держави та опікуються лише тим, як убезпечити власні дупи
14.02.2025 14:42 Ответить
+23
📣 Я не згодна з Юрієм Бутусовим, що в голові у президента є багато різних меседжів.

В голові у президента є багато дзвінких тарілочок, які оглушливо бемкають одна об одну: бам! бам! бам!

Тому впродовж кількасекундного відео він то вирячить очі, то скосить очі, то закриє очі, то примружить очі, а під кінець промови його очі починають жити своїм власним життям…

А виглядає наш президент так, ніби за лаштунками йому дають підсрачники і запотиличники.

Оскільки чекати дива уже нізвідки у цьому божевільному світі, то уповаю на випадок, коли тарілочки забамкають з такою силою, що президент збацає свій коронний номер на піаніно у прямому ефірі.

Щоб уже напевно усім усе стало ясно. Світлана Самарська .
14.02.2025 14:44 Ответить
+21
Воно зовсім вже здуріло. 1,5 мільйони армія на 30 мільйонів жителів. А як її утримувати? Що це за країна буде? З рівнем життя як в Північній Кореї?
14.02.2025 14:42 Ответить
Комментировать
Він НЕ ХОЧЕ ВИТРАЧАТИ ГРОШІ на навчену, оснащену, озброєну АРМІЮ!
Він ХОЧЕ витрати на бронежилети замінити БЕЗПРАВНИМИ СОЛДАТАМИ.
14.02.2025 16:58 Ответить
И командующий вместо барана
14.02.2025 17:51 Ответить
Це він 1500 000 поліціантів за армію не рахує.
14.02.2025 18:13 Ответить
А може краще асфальт?
14.02.2025 20:40 Ответить
Допоки Україна не в НАТО, нам потрібна армія в 1,5 мільйона, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3535819

Точно. І Зеленський впєрєді на ліхом канє.
14.02.2025 20:52 Ответить
А хто її буде утримувати ?
14.02.2025 20:59 Ответить
от у Порошенка все відбере,
а потім проти пороха нове діло і відкриє, що не допомогає ЗСУ!
14.02.2025 21:03 Ответить
до речі, Happy Valentine's Day!
14.02.2025 21:07 Ответить
Дякую )
І вам 💘 настрою
15.02.2025 09:50 Ответить
