Пока Украина не в НАТО, нам нужна армия в 1,5 миллиона, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в армии в 1,5 миллиона, пока страна не стала членом НАТО. Сейчас численность украинской армии почти вдвое меньше.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Мюнхене.
Так, президент подчеркнул, что если Украина не будет в НАТО, то ей нужно развивать систему безопасности вместе с Европой, и важно, чтобы европейские лидеры это осознавали.
"Если мы не в НАТО или - пока мы не в НАТО, мы должны иметь именно такую армию, которая способна защитить. Это соответствующее оружие, натовское. И соответствующее количество воинов. Наших, украинских. Но что это за количество? Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 миллиона. Полтора миллиона!" - сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что сегодня украинская армия почти вдвое меньше.
"Боевых бригад у нас, примерно, в два раза меньше (чем у России. - Ред.). У них - 220, а у нас - 110 на сегодня боевых бригад. Ну, значит нам нужно 220", - сказал Зеленский.
По его словам, на содержание такой армии, в противовес нынешним "40 миллиардам в год", нужно будет предусмотреть "60 миллиардов" в год, поэтому важно также подумать, кто и как будет это финансировать.
Він ХОЧЕ витрати на бронежилети замінити БЕЗПРАВНИМИ СОЛДАТАМИ.
Точно. І Зеленський впєрєді на ліхом канє.
а потім проти пороха нове діло і відкриє, що не допомогає ЗСУ!
І вам 💘 настрою