Оккупанты ударили КАБами по Гуляйполю: ранена женщина, повреждены дома
Сегодня, 14 февраля, российские войска атаковали КАБами Гуляйполе в Запорожской области, в результате чего есть пострадавшая.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате вражеского удара по Гуляйполю ранена 74-летняя женщина.
"КАБами повреждены семь домов. Жительница одного из них была травмирована. Медицинскую помощь ей оказали на месте, от дальнейшей госпитализации женщина отказалась", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты ударили КАБами по Преображенке на Запорожье, в результате чего погибли два человека.
