Оккупанты ударили КАБами по Гуляйполю: ранена женщина, повреждены дома

Оккупанты ударили КАБами по Гуляйполю 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, российские войска атаковали КАБами Гуляйполе в Запорожской области, в результате чего есть пострадавшая.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеского удара по Гуляйполю ранена 74-летняя женщина.

"КАБами повреждены семь домов. Жительница одного из них была травмирована. Медицинскую помощь ей оказали на месте, от дальнейшей госпитализации женщина отказалась", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты ударили КАБами по Преображенке на Запорожье, в результате чего погибли два человека.

Гуляйполе (103) обстрел (29700) Запорожская область (3571) Пологовский район (156)
Ну пздц, що там на запорізькому напрямку все нормально.
14.02.2025 16:08 Ответить
 
 