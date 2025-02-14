Оккупанты ударили КАБами по Гуляйполю: ранена женщина, повреждены дома

Сегодня, 14 февраля, российские войска атаковали КАБами Гуляйполе в Запорожской области, в результате чего есть пострадавшая.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеского удара по Гуляйполю ранена 74-летняя женщина.



"КАБами повреждены семь домов. Жительница одного из них была травмирована. Медицинскую помощь ей оказали на месте, от дальнейшей госпитализации женщина отказалась", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский дрон попал в авто полицейских на Запорожье: без пострадавших

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты ударили КАБами по Преображенке на Запорожье, в результате чего погибли два человека.