На фронте произошло 72 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 на фронте произошло 72 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Клюсы, Заречье Черниговской области; Александровка, Большая Березка, Сидоровка, Коренек, Порозок, Поповка, Заречное, Луговка, Студенок, Нововасильевка, Рудак Сумской области; Возрожденовское Харьковской области. Авиационный удар был нанесен по населенному пункту Миропольское Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по Волчанским Хуторам.

На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали позиции Сил обороны в районе Загрызово.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Богуславка, Грековка и Колодязи. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Григорьевки на Северском направлении. Силами обороны успешно отражена одна вражеская атака, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков, две атаки продолжаются, враг пытается прорваться в районе Часова Яра.

На Торецком направлении пять боестолкновений успешно отбиты Силами обороны, еще три штурмовые действия врага в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Новотроицкое, Богдановка, Андреевка, Дачное и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск и отбили двадцать атак противника, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое. Бои продолжаются.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационный удар пятью управляемыми бомбами по Гуляйполю.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник сегодня активных действий не проводил.

Операция ВСУ в Курской области РФ

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб.

На остальных направлениях - без особых изменений.