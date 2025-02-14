Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене во время конференции по безопасности.
Об этом он сказал в Мюнхене на конференции во время панели Strategic Investment: The Future of U.S. - Ukraine Security Cooperation, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский заявил, что сегодня о мирном соглашении речь не идет.
"Сегодня о мирном соглашении речь не идет, к сожалению. Потому что война уже три года, много смертей, много разрушений, прежде всего жизней. Все это принес Путин, и только он",- сказал глава государства.
Он добавил, что не нужно "искать посредничества" между Украиной и диктатором РФ Владимиром Путиным. Зеленский подчеркнул, что Украине сейчас нужна твердая поддержка со стороны США и президента Дональда Трампа.
"Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, потому что это Мюнхен. И здесь нет президента...И мы помним, какие вещи были подписаны когда-то (вероятно, имея в виду Мюнхенское соглашение, в рамках которого Чехословакия передавала нацистской Германии Судетскую область. - Ред.) И я таких вещей не повторяю. И поэтому очень важно понять, что мирное соглашение может быть только планом об окончании войны, который прежде всего должен быть проговорен и поддержан между Украиной - президентом и США, исключительно президентом. Также важна роль стран Европы, потому что мы говорим о гарантиях безопасности как главный момент в любом документе о прекращении войны", - заявил глава государства.
Зеленский добавил, что речь идет о гарантиях безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.
"Для нас голос Европы очень важен за столом, а не где-то за кулисами... Они равноправные партнеры. Это можно посмотреть через вклад денежный, военный, гуманитарный, который Европа вкладывала вместе с США", - сказал президент.
