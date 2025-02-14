РУС
Новости Мюнхенская конференция 2025
4 330 65

Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, - Зеленский

Владимир Зеленский о мирном соглашении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене во время конференции по безопасности.

Об этом он сказал в Мюнхене на конференции во время панели Strategic Investment: The Future of U.S. - Ukraine Security Cooperation, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что сегодня о мирном соглашении речь не идет.

"Сегодня о мирном соглашении речь не идет, к сожалению. Потому что война уже три года, много смертей, много разрушений, прежде всего жизней. Все это принес Путин, и только он",- сказал глава государства.

Он добавил, что не нужно "искать посредничества" между Украиной и диктатором РФ Владимиром Путиным. Зеленский подчеркнул, что Украине сейчас нужна твердая поддержка со стороны США и президента Дональда Трампа.

Читайте также: Зеленский - Трампу: Путин - лжец, можешь на это полагаться

"Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, потому что это Мюнхен. И здесь нет президента...И мы помним, какие вещи были подписаны когда-то (вероятно, имея в виду Мюнхенское соглашение, в рамках которого Чехословакия передавала нацистской Германии Судетскую область. - Ред.) И я таких вещей не повторяю. И поэтому очень важно понять, что мирное соглашение может быть только планом об окончании войны, который прежде всего должен быть проговорен и поддержан между Украиной - президентом и США, исключительно президентом. Также важна роль стран Европы, потому что мы говорим о гарантиях безопасности как главный момент в любом документе о прекращении войны", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что речь идет о гарантиях безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.

"Для нас голос Европы очень важен за столом, а не где-то за кулисами... Они равноправные партнеры. Это можно посмотреть через вклад денежный, военный, гуманитарный, который Европа вкладывала вместе с США", - сказал президент.

Читайте также: США никогда не хотели видеть нас в НАТО, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) россия (97378) США (27966) война в Украине (6292) гарантии безопасности (300)
Топ комментарии
+12
Те що зелень меле і дурню зрозуміло ,
краще скажи , чому заборонив Петру Порошенку
взяти участь на Мюнхенській коніеренціі ,
який в змозі все пояснити про відносини і війну з окупантами
та що робити в майбутньому !!
14.02.2025 18:44 Ответить
+5
Оман і тільки Оман!
14.02.2025 18:55 Ответить
+4
На разі схоже на пакт Молотова-Ріббентропа 2.0 тоді була Польща а тепер Україна
14.02.2025 18:45 Ответить
До скону Московії
14.02.2025 18:50 Ответить
І як там московія, вже канає? Коли там хоча б щось прилітало в москву?
14.02.2025 18:56 Ответить
Що являє собою "Победа" для путіна? Скажіть, бо це навіть в кремлі на 4-й рік війни не можуть сказати? Я вас прошу, тільки не тягніть українські ЗМІ
14.02.2025 18:55 Ответить
Пропонували у 22-му році Крим і Донбас. Зараз вже будуть пропонувати по лінії бойових дій, але вже размо з Запоріжжям і Херсоном та сухопутним коридором в Крим. Я так розумію це і є перемога.
14.02.2025 19:01 Ответить
Ну так і буде, в будь-якому випадку. Бо війна завжди закінчується перемовинами на яких обмінюються папірцями. путін отримає свій папірець, разом з Зеленським.
14.02.2025 19:06 Ответить
Це станеться впродовж 1-3 років. Але умови можуть трохи змінитись не на нашу користь.
14.02.2025 19:16 Ответить
Про це говорить вже навіть Буданов, що краще закінчити, хоча б перемовинами, вже в цьому році. Бо далі....
14.02.2025 19:19 Ответить
Україна вже довго не витримає продовження тотальної війни на виснаження, що тут не зрозуміло
14.02.2025 19:25 Ответить
Ну тоді усе військово-політичне керівництво починаючи з Зеленського, Єрмака, Кулеби, Залужного і десятків інших генералів це теж не авторитет. Один готувався до шашликів, інший в кінці 2022 року журналістці розповідав про "запах перемоги в повітрі", інший готувався прорубати вікно у Крим, повівши війська через мінні поля і глибокоешелоновану оборону. Інші зточували кістяк бойових бригад в лісосмугах та заплавах півдня радянськими м'ясними накатами "вперед-вперед"
14.02.2025 19:28 Ответить
А військове керівництво США наполягало почати перемовини в кінці 2022 році. Отже самі вирішуйте - за час з 2022 року і до нині покращились наші умови? Моя особиста думка - ні, і чим далі тим буде гірше.
14.02.2025 19:22 Ответить
А грознули німецьку - там два роки підряд рецесія, а в кацапів стабільно 3,5%+
14.02.2025 19:27 Ответить
Навіть в 2024 році московія посіла друга місце за поставками газу у європу. Покупці - Франція, Нідерланди, Іспанія, Бельгія, кажуть, що вже навіть перепродають його Німеччині.
14.02.2025 19:35 Ответить
Наші Західні партнери разом з Глобальним півднем не дадуть рашці втратити і цента від пекельних санкцій, що тут незрозумілого ще
14.02.2025 19:41 Ответить
Тільки це не пропнували в кремлі на переговорах. Навіть зараз не пропонують. Отже...питання залишаєтсья відкритим.
14.02.2025 19:04 Ответить
Беру за достовірність документи з 2022 року. Якщо вони не вигадані.
14.02.2025 19:14 Ответить
між ким розділення?
14.02.2025 19:37 Ответить
Аж інтересно. Какое разделение? Кто будет делить? Почему єто решит проблему? В чем проблема существования Украини для России. Не путина, а России? Какую опасность представляет Жмеринка для Тамбова? Можно подробнее, а то ви как-то не ясно.
14.02.2025 19:47 Ответить
И самий главний вопрос. Если текущее население Украини потеряно для России то в чем смисл ... присоединять єто население аж в количестве 14 (!) областей. 14 областей с десятками миллионов населения, которое в россии считают потерянним, тоесть, враждебним, нелояльним. Честно, не вижу логики вообще. Шо росия будет делать с єтим населением? Даже если отгеноцидит - кем ви заселять будете єту огромную территорию?
Украина, даже без Крима - крупнейшее государство в Европе. В ГДР, крохотном образовании стоял окупационний корпус в почти миллион советских солдат. Украина в рази больше ГДР. Шо ви с ней будете делать? И для чего єта трата коллосальних ресурсов: денег, человеческих жизней, времени? Вот что россия хочет получить на виходе? Чечню в десятикратном размере? Вам одной Чечни мало? Или ви реально считаете, шо вот включите им свой телевизор и украинці ахнут и резко станут другими? А если не станут? За 350 лет в РИ не стали, то почему сейчас шото изменится? И в чем сакральний смисл присоединения именно украинцев? Почему не грузин? Почему Абхазию с их золотим побережьем не присоединили, хотя вот они реально просились. Почему не казахов? Не албанцев? Не словаков? Не венгров в конце концов. Не финнов. Финни били в составе РИ. Ленин там в шалаше жил. Исконно руская земля, половина России угро-финни, но вам на нее начхать.
Я в шоке.
14.02.2025 20:03 Ответить
На сегодняшний день победа для них -это : нейтральный статус Украины, 2 язык русский, свобода вероисповедания и наверное особый статус для Донецкой,Луганской, Харьковской ,Запорожской и Херсонской.После остановки боевых действий будут захваченные земли тулить назад в Украину при условии широкой автономии .
Хотели они конечно большего в 22 , но ограничаться наверное этим .
14.02.2025 19:03 Ответить
І як, на вашу думку, для цього потрібно путіну продовжувати війну? Розмова почалась з того, нащо путіну закінчувати війну перемовинами.
14.02.2025 19:12 Ответить
Де в моєму реченні "какая" чи "зачем"? Здається, це ви питали "зачем", чи ви вже заплутались в кількок реченнях?
14.02.2025 18:58 Ответить
Може репарації, а не дотації??
14.02.2025 19:17 Ответить
Трамп же ж забив стрілку путлєру в Ель - Ріяді - тоді може шось рішиться
14.02.2025 18:43 Ответить
На нашу користь нічого не зміниться , на жаль !!
14.02.2025 18:45 Ответить
Те що зелень меле і дурню зрозуміло ,
краще скажи , чому заборонив Петру Порошенку
взяти участь на Мюнхенській коніеренціі ,
який в змозі все пояснити про відносини і війну з окупантами
та що робити в майбутньому !!
14.02.2025 18:44 Ответить
Це має назву - акція прикриття. Коли задля провернення якоїсь афери, людей відволікають всілякою муйнею..от воно й кидається на Пороха та Кличка...ще заарештує..і поки ми відволікаємось - воно здасть Україну й звалить.
14.02.2025 19:20 Ответить
і чим тобі Мюнхен не такий, асоціації?
а в Саудівскій Аравії підпишеш здачю українських територій?
показать весь комментарий
14.02.2025 18:44 Ответить
До Оману там ближче.
14.02.2025 18:51 Ответить
Так він їх здав ще в 2022 ,розмінувавши Чонгар
14.02.2025 18:56 Ответить
На разі схоже на пакт Молотова-Ріббентропа 2.0 тоді була Польща а тепер Україна
14.02.2025 18:45 Ответить
Не дай Бог
,
14.02.2025 18:46 Ответить
Оман і тільки Оман!
14.02.2025 18:55 Ответить
Стамбул наше все, підписання капітуляції з втратою всіх територій захоплених ворогом, і ще в догонку запилити відос що у всьому винуватий Порошенко бо то все сталось по Мінським угодам
14.02.2025 18:55 Ответить
Поц!
14.02.2025 18:58 Ответить
"Мирна угода не може бути підписана у Мюнхені, - мирна угода має бути підписана у Омані"...
.
14.02.2025 19:03 Ответить
"Усе це приніс Путін, і тільки він." Джерело: https://censor.net/ua/n3535873

А як же "війна не закінчується тому, що вигілна Порошенку"? Або "Якщо я не закінчу війну, то повинен прийти інший"? Чи хоча б "У моїй голові, моїй свідомості, війна вже закінчена"?

Не той "кокс" дєрьмак постачає чи ліки від наркоти з іншим ефектом?
14.02.2025 19:05 Ответить
Дайош в Берліні на лінкорі Міссурі , Вова!!!
14.02.2025 19:08 Ответить
У Зелі істерика, вигадує вже будь-яку причину щоб подовше потягнути час і при цьому залишатись при владі.
14.02.2025 19:35 Ответить
++++
14.02.2025 21:10 Ответить
 
 