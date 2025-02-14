РУС
Зеленский: я не планирую встречаться ни с какими россиянами, кроме Путина, но только после утверждения плана с Трампом

Зеленский о готовности встретиться с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться "ни с какими россиянами", кроме российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал во время участия в панели "Стратегические инвестиции: Будущее украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности" на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время глава государства подчеркнул, что с главой Кремля состоится встреча только после того, как будет подготовлен совместный план с президентом США Дональдом Трампом.

"Я не буду встречаться с россиянами. Я не знаю, понравится им это или нет... Я буду встречаться только с Путиным. Только после того, как мы подготовим общий план с Трампом. И чтобы Путин закончил войну. Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами", - сказал президент.

Читайте также: Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, - Зеленский

+23
Он видимо забыл уже, что он же сам подписал указ про запрет прямых переговоров с ******?)
14.02.2025 19:10 Ответить
+19
А для цього потрібно посадити Порошенка, щоб ще крепше об'єднатись.
Чи може просто вигнати членограя в ростов? Нехай там і домовляється.
14.02.2025 19:14 Ответить
+10
Зеленський - узурпатор, нікчемна легітимність якого тримається тільки на війні.

І Трамп це вже сказав прямим текстом.
14.02.2025 19:32 Ответить
Як трамп затвердить трампів план?
14.02.2025 19:06 Ответить
А потрібно було б зустрічатися з росіянами, які є легітимними, на відміну від нелегітимного терориста путіна, з яким потрібно зустрічатися тільки в Гаазі. Приміром з Навальною.
14.02.2025 19:47 Ответить
Яка у Вас віра у хароших русскіх
14.02.2025 20:12 Ответить
Тут віра не до чого, а підхід, який полягає в забороні фашистської ідеології в росії, так як це було зроблено в поствоєнній Німеччині.
14.02.2025 20:54 Ответить
Дозволю собі процитувати Уінстона нашого Черчіля: «Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами»
15.02.2025 07:48 Ответить
15.02.2025 12:02 Ответить
А вы фашист или антифашист?
16.02.2025 15:54 Ответить
Сам дурак .
П.С. Яке питання, така і відповідь.
16.02.2025 16:26 Ответить
аби ще раз подивитися в тигрине око путіна
14.02.2025 19:07 Ответить
Криси вже збігаються на шабаш
https://x.com/RudijLis/status/1890391949644869733 В Мюнхені помічений усміхнений і відпочивший міністр-яйцекрад Рєзніков. Каже, буде працювати в інтересах України
14.02.2025 19:46 Ответить
тільки я і трамп!
обидва корону поправте...
14.02.2025 19:07 Ответить
гупі пам'ятає тільки стук апальцями по склу акваріума - напожралово на підході...
показать весь комментарий
Акваріума не з рибами, пальцями не по склу, а по клавіатурі де компромат
показать весь комментарий
Хозяїн свого слова! Слово дав, слово назад забрав.
показать весь комментарий
А може то біполярочка?
показать весь комментарий
"Пацан сказал - пацан сделал, не сделал - опять сказал ..."
показать весь комментарий
Він відмовився зустрічатись з кварталістами, половиною ОПи, та з багатьма членярами "слуг"!!!
показать весь комментарий
Нормальний ход, так тримати💪
показать весь комментарий
нажаль - але зеля має рацію
лише путін вирішує все в росії - немає сенсу щось обговорювати з його холуями, які нічого не вирішують
показать весь комментарий
Той, хто вирішує на кацапії, сидить тихенько й не висовується, щоби під Гаагу не потрапити. А пуйло у них за Фунта, але з правом голосу, як і усі в коопєратівє Озєро; він папірці підписує, він і сидіти буде, якшо щось піде не так.
показать весь комментарий
Интересно что сделает Трамп когда поймет что путиным договориться невозможно.
показать весь комментарий
Так на цей випадок ми маємо Зеленського !
показать весь комментарий
Почему невозможно? Трамп всё сдаст, а **** согласится, вот и договорятся.
показать весь комментарий
Вот в это я не очень верю, Трампу американцы и республиканцы не простят возрождение СССР2, так как тогда США получат реальною угрозу о которой они забыли, Трамп должен хотя бы это понимать... но и все остальные варианты не очень устроят путина.
показать весь комментарий
Трамп не думає про наслідки. В нього таке мислення, швидко і зараз покрасуватися. А що буде потім...
показать весь комментарий
Знову в очі подивитися хоче ?
показать весь комментарий
... ну, якщо, очі нижче спини...
показать весь комментарий
У всіх зеботів після значка # йдуть виключно цифри, з одного сервера строчать. Їх тут вже троє
показать весь комментарий
Може це номери ICQ 🤭
показать весь комментарий
Та хто з тобою розділявся? Ми єдині як ніколи, гівно зелене нам як брат рідний.
показать весь комментарий
Побійся Бога і задій мізки, якщо вони в тебе є! Твій дебіл зеленський зробив все, щоб розʼєднати країну!
показать весь комментарий
Анатолій #602120 Коли країна тріщить по швах, президент має закликати усіх до єдності, а не готуватися до виборів, усуваючи суперників.
показать весь комментарий
Якби не такі зелені недоумки як ти, то і війни б не було!
показать весь комментарий
Сам я "затятий порохобот" з відповідним ставленням до зелені, але справедливості заради мушу зауважити. Москалі нападали на Україну завжди, спокон віку незалежно чи "зелені недоумки" при владі чи інші. В 2014 му зе ще в мацкві виступало, а в 1919му його ще в проекті не було.
показать весь комментарий
Анатолій #602120 Головне не сплутати порохоботів з фсбешними ботами. А от єднатись дійсно треба.
показать весь комментарий
молодець зеленський! тільки не сдавайся і не прогинайся перед фаш. шоблою!!!!
показать весь комментарий
А як зустріч з Галустяном?
показать весь комментарий
Путін думав Трамп його кличе планету ділити, намарафєтілся вже вирішувати судьбу світу, а йому підсунули сюрприз, ще й сказали що по пальціх линійкою надають якщо буде крутити хвостом )))
показать весь комментарий
Ну просто "реальний пацан": слово дав - слово забрав! Хто там написав і підписав аж цілий Указ про неможливість проведення перемовин з путлєром?

Ну а концепт "я не буду зустрічатись з росіянами (...) а тільки з путлєром" то взагалі шедеврально! То йухло не росіянин? А хто? Рептилоїд, марсіянин чи якась амьоба дизинферійна?

Те, що воно не розуміє того, що відтворює ротом акустично - то зрозуміло ще з 2019-го; те, що воно увечорі не пам'ятає, про що казало зранку - теж зрозуміло вже кілька років... Але те, що у цього /censored/ ще є якісь прихильники-поціновувачи - ніц не зрозуміло!
14.02.2025 19:17 Ответить
Мене у свій час покоробили перші перемовини з руснею в Білорусії. "Наші": Рєзніков,Арахамія,Кірєєв (самі українці) дуже тепло привіталися з кацапделегацією очолюваною Мєдінскім ,Слуцкім, Гризловим,наче зі старими закадичними друзяками.... До речі,а чому форумні ухилянти тут незадоволено знов знову скавчать? Хочуть миру?
показать весь комментарий
Я, головний слуга країни, маю зустрічатися тільки з баріном, а не з якимись російськими холопами!
показать весь комментарий
Вся беда в том, что за всю Украину действительно будет решать один человек. а то, что этот человек очень далёк от понимания ситуации, мы уже увидели, так что, дела наши намного хуже, чем это можно было только себе представить.

А ещё беда в том, что ничего сегодня изменить мы не можем, война......
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Не зрозумів, бути чи не бути тою людиною ?
показать весь комментарий
А ти ж сам собі своїм Указом заборонив. вести переговори з путлєром .
показать весь комментарий
То він пошуткував, або мав на увазі Порошенко.
показать весь комментарий
І з чого цей пігмей вирішив, що Трамп з ним щось буде затверджувати?
показать весь комментарий
Одне досягнення , хоч цей раз зєля не шантажував нікого своїм "планом пабєди і бздійкості "
показать весь комментарий
Одна за'ява суперечить інший ,невже ти сядиш за стіл переговорів з злочинцем світовим терористом путіном ? Таке враження що він взагалі не розуміє що робить ,якщо якісь переговори то лише з одного боку Україна ,ЄС і США з іншого фашиська росія ,а домовлятись про вивід військ окупантів та виплату репарацій, він так низько опустив Україну що куди вже далі.
показать весь комментарий
Які репарації? Ми перемогли рашу ??? Дай Бог щоб ми по мінімуму втратили території .
показать весь комментарий
Перед зустрічю одягніть на нього "пояс смертника"!!!!
показать весь комментарий
А навіщо зеленському зусрічатися з путіним , в якості президента України? коли бойові дії можливо припинити і без особистої зусрічі, було-б бажання, перед нападом рф на Україну наскільки відомо вони не зустрічалися, чи може зеленський зкстрічався з партушовим в Омані, тоді зрозуміло.
показать весь комментарий
Я єстьм цар!
показать весь комментарий
Ніз ким не потрібно зустрічатися тим більше з диктатором *****, не опускайся до його рівня
показать весь комментарий
Після зустрічі з Патрушевим у Омані у нього алергія на усіх росіян за винятком Путлера.
показать весь комментарий
Все правильно президент робить.
показать весь комментарий
буратінка увесь час намагається робити вигляд, що він big fish.
показать весь комментарий
Big shot ?
показать весь комментарий
Так.
показать весь комментарий
Не для інших моя квіточка цвіла! - гордо заявив **********.
показать весь комментарий
їбанько, все хоче ***** заглянути в очі... !!!
показать весь комментарий
На зутрічі є шанс вальнути пуйла і все скінчиться.
показать весь комментарий
Без країн Європи ніяких перемовин. В дупу трампа!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
