Зеленский: я не планирую встречаться ни с какими россиянами, кроме Путина, но только после утверждения плана с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться "ни с какими россиянами", кроме российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал во время участия в панели "Стратегические инвестиции: Будущее украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности" на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время глава государства подчеркнул, что с главой Кремля состоится встреча только после того, как будет подготовлен совместный план с президентом США Дональдом Трампом.

"Я не буду встречаться с россиянами. Я не знаю, понравится им это или нет... Я буду встречаться только с Путиным. Только после того, как мы подготовим общий план с Трампом. И чтобы Путин закончил войну. Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами", - сказал президент.

