Зеленский: я не планирую встречаться ни с какими россиянами, кроме Путина, но только после утверждения плана с Трампом
Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться "ни с какими россиянами", кроме российского диктатора Владимира Путина.
Об этом он сказал во время участия в панели "Стратегические инвестиции: Будущее украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности" на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
В то же время глава государства подчеркнул, что с главой Кремля состоится встреча только после того, как будет подготовлен совместный план с президентом США Дональдом Трампом.
"Я не буду встречаться с россиянами. Я не знаю, понравится им это или нет... Я буду встречаться только с Путиным. Только после того, как мы подготовим общий план с Трампом. И чтобы Путин закончил войну. Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами", - сказал президент.
П.С. Яке питання, така і відповідь.
https://x.com/RudijLis/status/1890391949644869733 В Мюнхені помічений усміхнений і відпочивший міністр-яйцекрад Рєзніков. Каже, буде працювати в інтересах України
обидва корону поправте...
лише путін вирішує все в росії - немає сенсу щось обговорювати з його холуями, які нічого не вирішують
Чи може просто вигнати членограя в ростов? Нехай там і домовляється.
Ну а концепт "я не буду зустрічатись з росіянами (...) а тільки з путлєром" то взагалі шедеврально! То йухло не росіянин? А хто? Рептилоїд, марсіянин чи якась амьоба дизинферійна?
Те, що воно не розуміє того, що відтворює ротом акустично - то зрозуміло ще з 2019-го; те, що воно увечорі не пам'ятає, про що казало зранку - теж зрозуміло вже кілька років... Але те, що у цього /censored/ ще є якісь прихильники-поціновувачи - ніц не зрозуміло!
А ещё беда в том, что ничего сегодня изменить мы не можем, война......
І Трамп це вже сказав прямим текстом.