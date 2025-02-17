"Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области", - Небензя

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Украина якобы "безвозвратно" потеряла оккупированные Россией Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют пропагандистские российские СМИ.

"Все это остается актуальным, с той лишь разницей, что Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую Народные Республики, и Херсонскую и Запорожскую области, которые вошли в состав России", - сказал Небензя.

По его словам, теперь необходимо "исправлять ситуацию" в тех регионах, которые еще "находятся под контролем Украины".

В своей речи российский постпред при ООН также очертил условия России для урегулирования "конфликта" в Украине.

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Небензя заявил, что будущая Украина должна быть "демилитаризованным, нейтральным государством, которое не входит ни в какие блоки и альянсы".

Российский дипломат добавил, что прекращение огня и замораживание "украинского конфликта" не являются гарантиями его урегулирования.

"С приходом к власти в США республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться", - добавил Небензя.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios.

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