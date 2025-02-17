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Новости
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"Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области", - Небензя

Небензя заявил о якобы территориальных потерях Украины в войне с РФ

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Украина якобы "безвозвратно" потеряла оккупированные Россией Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют пропагандистские российские СМИ.

"Все это остается актуальным, с той лишь разницей, что Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую Народные Республики, и Херсонскую и Запорожскую области, которые вошли в состав России", - сказал Небензя.

По его словам, теперь необходимо "исправлять ситуацию" в тех регионах, которые еще "находятся под контролем Украины".

В своей речи российский постпред при ООН также очертил условия России для урегулирования "конфликта" в Украине.

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Небензя заявил, что будущая Украина должна быть "демилитаризованным, нейтральным государством, которое не входит ни в какие блоки и альянсы".

Российский дипломат добавил, что прекращение огня и замораживание "украинского конфликта" не являются гарантиями его урегулирования.

"С приходом к власти в США республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться", - добавил Небензя.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios.

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Автор: 

россия (96420) территориальная целостность (242) Небензя Василий (51) переговоры с Россией (1204) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+66
А кацапи безповоротно втратили розум і здоровий глузд!
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17.02.2025 18:22 Ответить
+52
Україна нічого не втратила, вона визволить усі свої території і декацапізує кілька мільйонів кацапів які там тимчасово засіли!
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17.02.2025 18:26 Ответить
+47
він забув за Курщину
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17.02.2025 18:23 Ответить
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Дурень, думкою багатіє.
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17.02.2025 22:57 Ответить
"Уберите психического, а то жениться перестану.."))))
ІДІОТ !!
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17.02.2025 23:18 Ответить
Небензя безповоротно втратив розум. Але нічого,на посаді тримається. Бо серед своїх він ще не дурачок,десь в середині списку тримається
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18.02.2025 00:22 Ответить
Як можна втратити те, чого ніколи на було?
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18.02.2025 09:36 Ответить
гляди ******* як би ти не втратив орел та тулу після курська.
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18.02.2025 02:39 Ответить
потрібно заснувати європейський Альянс проти росії
тому клоуну скаженому трампу віри немає.
Демократію потрібно захищати
інакше вона перетворюється
в анархію.
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18.02.2025 06:31 Ответить
Сподіваюсь вони не змінять свою позицію у перемовинах з США...
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18.02.2025 09:35 Ответить
он что то знает
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20.02.2025 10:53 Ответить
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