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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение о полезных ископаемых с США будет подписано, - Стефанишина

Соглашение об ископаемых с США будет подписано

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не отклонила предложенное США соглашение о полезных ископаемых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Сейчас оно остается на стадии обсуждения.

"Мы ожидаем, что оно будет подписано", - добавила Стефанишина.

Также читайте: Соглашение, которое США предлагали Зеленскому, предусматривало экономическую колонизацию Украины, -Telegraph

Ранее сообщалось, что спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз считает "недальновидным" решение президента Украины Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине.

Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интересы Украины.

Также читайте: Украина заинтересована в подписании соглашения об ископаемых, однако после его доработки, - Зеленский

Автор: 

США (27325) ископаемые (189) Стефанишина Ольга вице-премьер (255)


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Топ комментарии
+29
Українці мають бачити яку угоду буде підписано. Всі умови і зобов"язання.
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18.02.2025 12:28 Ответить
+12
У деталях - особиста безпека Зєлєнского і його найближчого оточення.
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18.02.2025 12:32 Ответить
+11
а шо нам про це скаже у вечірньому відосіку начальник транспортного цеху?
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18.02.2025 12:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Українці мають бачити яку угоду буде підписано. Всі умови і зобов"язання.
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18.02.2025 12:28 Ответить
Диявол як завжди в деталях.
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18.02.2025 12:29 Ответить
У деталях - особиста безпека Зєлєнского і його найближчого оточення.
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18.02.2025 12:32 Ответить
Ви ту угоду читали, чи це ваші фантазії?
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18.02.2025 14:51 Ответить
Не одні ж ворожі тролі читати вміють.
Telegraph: Умови угоди щодо рідкісноземельних копалин між США та Україною гірші за післявоєнні репарації Німеччини
https://www.google.com/amp/s/rubryka.com/2025/02/18/telegraph-umovy-ugody-shhodo-ridkisnozemelnyh-kopalyn-mizh-ssha-ta-**********-girshi-za-*************-reparatsiyi-nimechchyny/amp/
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19.02.2025 14:11 Ответить
Не звертай увагу кацапсятина що з неї взять
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19.02.2025 14:28 Ответить
Не вийде. Українців власне ніхто не питав. Українці своє слово вже сказали. У 2019-му.
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18.02.2025 12:31 Ответить
А ти спитай у людей з прифронтових територій.
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18.02.2025 12:35 Ответить
Так всі сказали. І з прифронтових теж.
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18.02.2025 12:36 Ответить
Єдине, за що віддавати.?За реальні гарантії безпеки, майбутню військову допомогу, чи за міфічні борги часів Байдена?
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18.02.2025 12:35 Ответить
процентів 80 тих "боргів" залишилось в Америці. А от ядерна зброя в Україні була реальною, а не фантомною...
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18.02.2025 12:40 Ответить
Може за реальні гарантії безпеки....певної кількості наближених осіб...колись дізнаємся...
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18.02.2025 13:15 Ответить
і що ??? вофка зе тепер у нас "лігітівний сцарь" типу )(уйло чи що ???
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18.02.2025 12:36 Ответить
а шо нам про це скаже у вечірньому відосіку начальник транспортного цеху?
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18.02.2025 12:28 Ответить
Тобто Зєлєнского таки уламали на продаж майбутнього дітей українців? 🤔 Цікаво, чим?
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18.02.2025 12:29 Ответить
Яйцями резнікова
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18.02.2025 12:30 Ответить
Можливо тим, що нададуть шанс цим дітям народитись.
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18.02.2025 12:31 Ответить
І що? У найми? Чи одразу за кордон?
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18.02.2025 12:33 Ответить
якого майбутнього ??? ви вважаєте якщо кацапське лайно окупує Україну як це було в 1918-22 рр., у вересні 1939 року або в 1944 році то в українців буде якесь майбутнє ???
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18.02.2025 12:31 Ответить
Чим? Та гарантією його, ZEлінські, безпекою - чи закриють очі на бєспрєдєл на "виборах"(без вибору), на знищення демократії в Україні, або обіцянками на "золотий парашют" після підписання угди та примушення ВР ратифікувати цю капітуляцію. Воно ж не дарма зараз там де йдуть переговори - він готовий до будь якого... "чєго ізволітє?"
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18.02.2025 12:39 Ответить
ненавиджу цю владу але можна подумати що 30 років до "зелені" майбутнє дітей українців не розкрадалось???? розкрадалось всіма хто доривався до корита, всі "жирні" родовища давно передані в злодійські руки різних мерзотників на кшталт коломойського...
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18.02.2025 14:56 Ответить
Відкрию вам "таємницю" - майбутнє розкрадалося одразу з 1945 року. Перші газогони йшли із Дашави у мацкву. От лише зараз це розкрадання є особливо цинічним, враховуючи війни на виживання. Та й розкрадачі дадуть сто очок вперед всім папєрєднікам за темпами, масштабами і наглістю.
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18.02.2025 15:29 Ответить
щодо газу - то це не таємниця для мене, скажу більше що колись працював в газовій сфері і чудово знаю як при срср загубили українські багаті родовища нещадно викачуючи без врахувань структури родовищ, але то було давно і ще до Незалежності, нічого про те говорити. Питання про нинішніх злодіїв
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18.02.2025 15:36 Ответить
От власне нинішні - то нащадки тих.
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18.02.2025 15:57 Ответить
Треба заборонити вивозити руду з України. Хочуть добувати рідкоземельні метали, хай будують заводи та виробництва і вивозять готовий метал, а не вагонами руду.
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18.02.2025 12:30 Ответить
Най труять гоками своїх......
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18.02.2025 12:32 Ответить
не метал !!! а товари з цього, наприклад тіж літієві АКБ різного типу, єдності до різних пристроїв !!!
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18.02.2025 12:32 Ответить
Результат політики бикування. Зелені засранці
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18.02.2025 12:31 Ответить
ой ну не каломойский будет багадеть а какойнить американский алегарх для нас челеди нечего не миняется.
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18.02.2025 12:32 Ответить
Залежить від умов і обсягів.
Якщо пофантазувати, нас би задовільнила угода щодо 100% ресурсів Донбасу.
Матеріально допоможете захистити і звільнити - розробляйте на здоров'я.
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18.02.2025 12:32 Ответить
Розсекречено: Таємний план Трампа задушити Україну - The Telegraph Умови контракту, який тиждень тому потрапив до офісу президента України Володимира Зеленського, означають економічну колонізацію України з боку США 17 лютого 2025, 22:47

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https://zn-ua.cdn.ampproject.org/i/s/zn.ua/img/article/6299/44_main.webp

Вимога Дональда Трампа про https://zn.ua/ukr/UKRAINE/v-uhodi-pro-korisni-kopalini-zi-ssha-vazhlivo-te-shcho-ukrajina-otrimaje-a-ne-te-shcho-vona-dast-zelenskij-.html "відступні" у розмірі 500 млрд доларів від України виходить далеко за межі контролю США над критично важливими для країни корисними копалинами. Вона охоплює все - від портів та інфраструктури до нафти і газу та більшої ресурсної бази країни. Про це https://www.telegraph.co.uk/business/2025/02/17/revealed-trump-confidential-plan-ukraine-stranglehold/ повідомляє The Telegraph.

"Умови контракту, який тиждень тому потрапив до офісу президента України Володимира Зеленського, означають економічну колонізацію України з боку США, юридично закріплену на невизначений термін. Він передбачає тягар репарацій, які неможливо виконати. Документ викликав переляк і паніку в Києві", - йдеться у матеріалі.

Видання The Telegraph отримало проект попереднього договору з грифом "Привілейований і конфіденційний", датований 7 лютого 2025 року. У ньому йдеться про те, що США та Україна повинні сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що "ворожі сторони конфлікту не отримають вигоду від відновлення України".

Угода охоплює "економічну цінність, пов'язану з ресурсами України", включаючи "мінеральні ресурси, нафтові та газові ресурси, порти, іншу інфраструктуру (за погодженням)", залишаючи незрозумілим, що ще може бути охоплено.

"Ця угода регулюється нью-йоркським правом, без урахування принципів колізійного права", - йдеться у документі.

США отримуватимуть 50 відсотків поточних доходів, отриманих Україною від видобутку ресурсів, і 50 відсотків фінансової вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів. На такі доходи буде "накладено арешт" на користь США.

Читайте також: https://zn.ua/ukr/usa/vijna-zakinchitsja-todi-koli-bude-ukradeno-uhodu-pro-kopalini-senator-respublikanets-hrem.html Війна закінчиться тоді, коли буде укладено угоду про копалини - сенатор-республіканець Грем

"Цей пункт означає спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей", - заявило джерело, близьке до переговорів.

Угода передбачає, що "за всіма майбутніми ліцензіями США матимуть право першочергової відмови на купівлю експортних корисних копалин". Вашингтон матиме суверенний імунітет і отримає майже повний контроль над більшою частиною сировинної економіки України. Фонд "матиме виключне право встановлювати метод, критерії відбору, терміни і умови" всіх майбутніх ліцензій і проектів. І так далі, в цьому ж дусі. Таке враження, що це писали приватні юристи, а не Державний департамент чи Міністерство торгівлі США.

Президент Зеленський сам запропонував ідею надати США пряму частку в українських рідкоземельних елементах і критично важливих мінералах під час візиту до Трамп-тауера у вересні, сподіваючись згладити шлях для продовження поставок зброї.

"Він розраховував, що це призведе до того, що американські компанії почнуть працювати на місцях, створюючи політичну розтяжку, яка стримуватиме Владіміра Путіна від повторного нападу", - зазначають у статті.

Деякі мінеральні басейни знаходяться поблизу лінії фронту на сході України або на окупованих Росією територіях. Президент підкреслив небезпеку того, що стратегічні запаси титану, вольфраму, урану, графіту і рідкоземельних металів можуть потрапити до рук Росії.

"Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладати угоду, ми тільки за", - сказав він.

"Він, напевно, не очікував, що зіткнеться з умовами, які зазвичай накладаються на держави-агресори, що зазнали поразки у війні. Вони гірші за фінансові санкції, накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки у 1945 році. Обидві країни зрештою стали чистими отримувачами коштів від союзників-переможців", - кажуть журналісти.

Якщо цей проект буде прийнятий, вимоги Трампа становитимуть більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором, пізніше зменшені на Лондонській конференції в 1921 році та за планом Дауеса в 1924 році. Водночас він, схоже, готовий повністю зняти Росію з гачка.

Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що Україна "по суті погодилася" передати 500 мільярдів доларів.

"Вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору рідкісних земель, з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей", - сказав він.

Читайте також: https://zn.ua/ukr/war/zelenskij-zajaviv-shcho-zaporizka-atomna-elektrostantsija-maje-stati-chastinoju-harantij-bezpeki-.html Зеленський заявив, що Запорізька атомна електростанція має стати частиною гарантій безпеки

За його словами, Україну піднесуть Путіну на тарілочці, якщо вона відмовиться від цих умов.

"Вони можуть домовитися. Вони можуть не домовитися. Вони можуть колись бути росіянами, а можуть колись не бути росіянами. Але я хочу повернути ці гроші", - наголосив президент США.

"Трамп сказав, що США витратили на війну 300 мільярдів доларів, додавши, що було б "нерозумно" віддавати ще більше. Насправді п'ять пакетів, узгоджених Конгресом, становлять $175 млрд, з яких $70 млрд було витрачено в США на виробництво озброєнь. Частина з них - у вигляді гуманітарних грантів, але більша частина - це гроші, надані в борг, які треба повертати", - нагадують журналісти.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем на Мюнхенській конференції з безпеки, що відбулася цими вихідними, припустив, що вимога Трампа є хитрим прийомом, спрямованим на посилення підтримки української справи з боку населення, що зменшується.

"Він може звернутися до американського народу і сказати: "Україна - це не тягар, а перевага", - додав Грем.

США отримуватимуть 50 відсотків поточних доходів, отриманих Україною від видобутку ресурсів, і 50 відсотків фінансової вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів. На такі доходи буде "накладено арешт" на користь США.

"Цей пункт означає "спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей", - заявило джерело, близьке до переговорів.

Сенатор Грем закликав європейців рішуче вболівати за цю ідею, оскільки вона зобов'язує Вашингтон захищати майбутнє мирне врегулювання.

"Якщо ми підпишемо цю угоду про видобуток корисних копалин, Путіну кінець, тому що Трамп буде захищати угоду", - сказав він.

У матеріалі підкреслюють, що на Мюнхенській конференції українським чиновникам довелося ходити навшпиньки по цьому мінному полю, намагаючись грайливо посміхатися і висловлюючи надію на укладення угоди про видобуток корисних копалин, водночас стверджуючи, що нинішній текст порушує українське законодавство і потребує доопрацювання. І це дійсно так.

Читайте також: https://zn.ua/ukr/war/ssha-ne-zmozhut-rozrobljati-rodovishcha-v-ukrajini-bez-rozminuvannja-halo-trust.html США не зможуть розробляти родовища в Україні без розмінування - Halo Trust

Україна не може задовольнити вимогу про виплату 500 мільярдів доларів у будь-який значущий проміжок часу, не кажучи вже про більш важливе питання, чи чесно так поводитися з нацією-жертвою після того, як вона три роки тримала лінію фронту за ліберальні демократії, жертвуючи величезними цінностями. Хто кому насправді винен, запитаєте ви?

"Мій стиль укладання угод досить простий і зрозумілий. Я цілюся дуже високо, а потім просто продовжую наполягати, наполягати і наполягати, щоб отримати те, що мені потрібно", - пише Трамп у своїй книзі "Мистецтво укладання угод".

У справжній комерції інша сторона зазвичай може піти. Вимога Трампа - це примус залізними кулаками з боку неоімперської держави проти слабшої нації, притиснутої до стіни, і все це заради товарного бомонду, який існує переважно в голові Трампа.

"Часто-густо найкраща угода, яку ви укладаєте, - це угода, яку ви не укладаєте", - наголосив американський лідер.

"Зеленський не має такої розкоші. Йому доводиться вибирати між військовим вторгненням в Україну з боку Путіна та економічним вторгненням в Україну з боку його власного союзника", - наголошують автори статті.
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18.02.2025 12:32 Ответить
ага.лякалка для лохів.а економічну колонізацію китаєм не хочеш ? так же краще.
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18.02.2025 12:35 Ответить
не ведіться- сша а тим більше трампісти завжди обдурять і кинуть
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18.02.2025 12:34 Ответить
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18.02.2025 12:34 Ответить
Бачив коментар якогось геолога, який казав, шо возня з цими КОЛОСАЛЬНИМИ покладами копалин, то якась маячня. Короче на хлопський розум. Вони звичайно є в якійсь кількості але їх наразі економічно невигідно добувати. То то саме, шо газ десь є але сенс його добувати коли собівартість добування буде в п"ять раз дороще ніж газ з США, параші чи якогось Туркменістану. Просто економічно недоцільно.

А трампон мусить продати своєму виборцю перемогу себе любимого. От, дивіться американці, які я компенсації рубаю. Америка знову велика.

Чи ви думаєте наші ненажерливі олігархи не видобували б цю халяву за 30 років.

Але ці Стефанішини і решті клоунів ще будуть відповідати за здачу національних інтересів. Життя непередбачуване!
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18.02.2025 12:35 Ответить
Після референдуму напевно? Всі ж розуміють, що вона ризикує бути відміненою як та, що суперечить Конституції... а ті хто її підпише можуть бути звинувачені у держзраді.
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18.02.2025 12:36 Ответить
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18.02.2025 12:36 Ответить
никто не знает толком шо єто такое и сколько оно стоит, но не дадим!))).. уже ж буржуины наш чернозем повывозили!!!! и уголь с данбаса)
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18.02.2025 12:36 Ответить
Зачем так сложно? Надо сразу перейти к заключительной части: Ukraine - 51-th state of USA.
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18.02.2025 12:37 Ответить
нападемо на США та визнаємо капітуляцію... Жартома, ще із студентських років це пропонував.
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18.02.2025 12:40 Ответить
корабельні сосни та піхти не читали пронос препізедента? Чи йо..рь зебіленського не запіхнув їм "істину" у пику?
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18.02.2025 12:38 Ответить
Бурштину в угоді не буде. Знаєте чому? Бо території з бурштином непідконтрольні Києву)

А ще цікаво, що ж тут належить простому громадянину? Типу там шось від надр перепадає, чи землю під дачу дають безкоштовно? Ну бо от США вписується і хоче мати конкретну віддачу. А ми що?)
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18.02.2025 12:41 Ответить
аналог Харківських угод, наш час...
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18.02.2025 12:43 Ответить
Як добре, що я старий і невдовзі помру!
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18.02.2025 12:51 Ответить
Понти закінчилися...
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18.02.2025 13:12 Ответить
Черговий розводняк.
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18.02.2025 13:24 Ответить
Мабуть до трампівської угоди в ОПі дописали секретний пункт:
якийсь процент з добутих надр довічно буде нараховуватись бубочці та його пророку йєрмаку.
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18.02.2025 13:25 Ответить
Якщо корисних копалин в Україні не вистачить для покриття цього фантастичного за розміром боргу, це лише означає що виплачувати ми його будемо ще довше. Але виплатимо. Фактично, станемо не 51-м штатом, а сировинною колонією Америки. Якщо хтось думає, що колонії дуже добре і багато живуть - ви помиляєтесь.
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18.02.2025 13:25 Ответить
При тому. що борг вигаданий. Поставки УКраїні на 175 мільярдів, а борг - 500??? Це що за маячня така?
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18.02.2025 14:58 Ответить
За 30 років не знайшлось патріота України. Які ви убогі.горіть в пеклі.
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18.02.2025 13:25 Ответить
Ви, "сумна ягода", всі 30 років носили чорні окуляри і голосували(або ігнорували вибори взагалі) за політичних потвор. А гідних бути нашими лідерами в цей час, або вбивали, або садили до буцегарень
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18.02.2025 13:44 Ответить
Как можно подписывать соглашение с теми, кто откровенно работает на твоего врага? Достаточно посмотреть на тех, кого рыжий друг пyйла назначил на разные руководящие посты.
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18.02.2025 13:28 Ответить
Копалини тільки в обмін на зброю. Все інакше це зрада України. І за це рано чи пізно прийдеться відповісти
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18.02.2025 13:36 Ответить
Особисто моя думка, що угоду з США потрібно підписати навіть, якщо Україна від цього не отримає нічого(500 млн. дол. це і є нічого)
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18.02.2025 13:38 Ответить
500 мільярдів.
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18.02.2025 14:12 Ответить
На 500 млрд. дол. Україна має сплатити Америці за її допомогу. А окрім корісних копалин в Україні платити нема чим.
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18.02.2025 14:46 Ответить
Ці 500 мільрдів виймуть з бюджету України - не буде грошей ані на армію, ані на медицину, ані на освіту, ані на відновлення країни. Ні на що не буде грошей.
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18.02.2025 14:59 Ответить
Готуй нірку на продаж. Яка в тебе група крові? Якщо перша, то буде дорожче
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18.02.2025 15:48 Ответить
Готуй голову на продаж - все одно в ній мізків немає.
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18.02.2025 15:51 Ответить
Кому потрібна голова без мізків?
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18.02.2025 15:58 Ответить
Як експонат для якоїсь кунцкамери підійде.
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18.02.2025 16:08 Ответить
За що ми їм повинні віддавати копалини?
За здачу територій?
За безоплатну допомогу?
За ЗРАДУ?

Військові дії організовуйте краще, бариги!
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18.02.2025 13:43 Ответить
Як вбачається, увесь сенс цієї трампівської "угоди про надра України" не про матеріальний зиск. Хоча і тут йдеться про такий собі віртуальний гіпер-актив - забезпечення мнимої капіталізації будь-яких витрат США, пов'язаних з війною пітьми проти України і Заходу. Що по ідеї цієї задумки мало б позитивно відображатись на показниках фінансових ринкіа США та особистих рейтингах Трампа (він такі штучки вельми ********).
Суть і сенс цієї "угоди" - у забороні експорту Української руди і напівфабрикатів рідкоземельних металів та урану без дозволу американського уряду. Що можна розглядати у якості недоброчесної конкуренції США насамперед із Китаєм.
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18.02.2025 14:00 Ответить
Зелене вже продало Україну. Смєтуни поховалися. А може вони якраз цього хотіли. Тільки Майдан міг би щось поміняти, але навряд чи вийде. Та ще й фсб здорово засрало бошки наративом "неначасі"
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18.02.2025 14:06 Ответить
А чого не поміняв, якщо міг?
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18.02.2025 14:27 Ответить
Ти читать вмієш, я написала міг би.
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18.02.2025 14:40 Ответить
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
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18.02.2025 14:19 Ответить
Україна, що колекціонер гарантій??
Спочатку дали гарантії, а тепер ще гарантії на гарантії....
Ми вже маємо гарантії Будапештського меморандуму, нехай виконують, бо буде так як з ядерною зброєю, ні копалин, ні допомоги!
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18.02.2025 14:20 Ответить
За копалини вони повинні самі воювати, а не ми для них відвоюємо та віддамо
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18.02.2025 14:22 Ответить
а як волали " єта вінават Парашенка і єго ліпецая фабріка....цібуля дарагая....ух какой барига...єта єму вігодна вайна....зеленскій прійдет і парядок наведет...он наш прастой парень....і зарплаті нам повісіт і пенсії".........ну шо наелись...напились....в достатке? и без войны?
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18.02.2025 14:23 Ответить
Сильна віце премєрка, то вона пропонувала підти на всі вимоги Орбана ,тепер на видумані борги Трампу все віддати ,угода потрібна але що б вона відповідала національним інтересам України.
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18.02.2025 14:47 Ответить
Власти США потребовали от Украины невозможные для выплаты репарации, объем которых превосходит сумму выплат от Германии после Первой мировой войны, пишет The Telegraph.
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18.02.2025 14:56 Ответить
Так під виглядом національних інтересів виглядає колонізація в 21 столітті
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18.02.2025 15:43 Ответить
А ці дегани з уряду взагалі Конституцію читали? Надра належать народу україни і крапка. І я щось не пригадую загальнонаціонально референдуму з приводу їх передачі третім особам.
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18.02.2025 17:57 Ответить
 
 