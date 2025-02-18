Соглашение о полезных ископаемых с США будет подписано, - Стефанишина

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не отклонила предложенное США соглашение о полезных ископаемых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Сейчас оно остается на стадии обсуждения.

"Мы ожидаем, что оно будет подписано", - добавила Стефанишина.

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Ранее сообщалось, что спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз считает "недальновидным" решение президента Украины Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине.

Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интересы Украины.

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