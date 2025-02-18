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Новости Экстренный саммит в Париже
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Мы являемся свидетелями невероятного альянса между Путиным и Трампом, - премьер Франции Байру

Во Франции опасаются альянса Путина и Трампа

Премьер-министр Франции Франсуа Байру обеспокоен признаками появления альянса между американским лидером Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

По его словам, встреча в Елисейском музее с несколькими европейскими лидерами для обсуждения ситуации в Украине и безопасности на континенте, произошедшая накануне, "не развеяла" страхов.

Байру считает, что "впервые с 1945 года война может прийти на европейскую землю".

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"Мы находимся в контексте 1930-х годов, когда айсберги идут к нам, и Парижская встреча в Елисейском дворце не позволила им оттолкнуться. ... Мы являемся свидетелями невероятного альянса между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее собственной территории", - добавил премьер Франции.

"Ужасно видеть слабость Европейского Союза в этом вопросе", - подытожил он.

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Экстренный саммит в Париже

Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представлявшие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.

Также он провел разговор с Зеленским после саммита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Итоги встречи в Париже: ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности

Автор: 

путин владимир (31651) Франция (3555) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+24
Це навіть не альянс, а ціле злягання.
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18.02.2025 14:09 Ответить
+18
Є чітке враження того , що кремлівський терорист і виб@ядок
допоміг Трампу стати президентом США ,
а фсбшники вміють це робити !!
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18.02.2025 14:14 Ответить
+13
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18.02.2025 14:08 Ответить
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18.02.2025 14:08 Ответить
Рижий своїми тараканами в голові під трамп-па-ра-рам з піндосів балалайню хоче зробити .
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18.02.2025 14:21 Ответить
Це навіть не альянс, а ціле злягання.
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18.02.2025 14:09 Ответить
Неначе суки з кобелями Жиди злигались з москалями
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18.02.2025 14:18 Ответить
Неначе суки з кобелями піндоси злигались з москалями
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19.02.2025 00:53 Ответить
"Дас іст фантастішь!" (с)
А ви голови у малих дітей позичили?
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18.02.2025 14:09 Ответить
Боже... який дебіл.
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18.02.2025 14:10 Ответить
Одуріти, у Франції є прем'єр?
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18.02.2025 14:10 Ответить
🤣🤣🤣🔥🔥🔥 ви до кінця дня мені настрій підняли
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18.02.2025 14:12 Ответить
Ну я особисто до сьогодні про нього нічого не чув, не знав, як звуть і як він виглядає.
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18.02.2025 14:15 Ответить
Так постав питання,щоб медвідь вами щоранку якусь політіформацію читав, щи що....
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18.02.2025 16:36 Ответить
Ви думаєте , що є премʼєр тільки в мухосранську
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18.02.2025 14:16 Ответить
А що, в роісії про це незнають?
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18.02.2025 16:35 Ответить
Ще додадуть туди КНДР,Іран та Китай і вся банда в зборі!
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18.02.2025 14:12 Ответить
Є чітке враження того , що кремлівський терорист і виб@ядок
допоміг Трампу стати президентом США ,
а фсбшники вміють це робити !!
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18.02.2025 14:14 Ответить
"Ми перебуваємо в контексті 1930-х років, коли айсберги йдуть до нас, і Паризька зустріч в Єлисейському палаці не дозволила їм відштовхнутися. ... Ми є свідками неймовірного альянсу між Путіним і Трампом (ВОСКРЕСЛИМИ ДУШАМИ

Йоахіма фон Ріббентропа в лиці Трампа ,І Молотова , в лиці куйла...
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18.02.2025 14:15 Ответить
Схоже тактика трампона, використати пиню як пугало щоб видурити у європейців гроші, поки що працює.
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18.02.2025 14:15 Ответить
Трамп і не приховує,що йому подобаються *****,СІ та Инь.
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18.02.2025 14:15 Ответить
Ну то як подобаються,так нехай в них і відсмокчує,руда, обіссяна потвора.
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18.02.2025 14:18 Ответить
віртуально - так, смокче ще десь з 1975-го. Коли його вербанули "старшіе таваріщі"
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18.02.2025 15:06 Ответить
Саме так , він ( Трамп) постійно говорить про те ,
що путлер хороший хлопець і там живуть чудові люди ,
тому потрібно йти на якісь поступки для них !!
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18.02.2025 14:19 Ответить
Віина може приити на європеиську землю - сильно цеи політик підковании
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18.02.2025 14:17 Ответить
Європі пора перестати плакати та жувати соплі а врешті решт ***** перестати купляти у кацапів газ та нафту 🤬

В Италии на нефтяном танкере SeaJewel прогремели два взрыва,- IVG

SeaJewel, несмотря на санкции, возил российскую нефть.
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18.02.2025 14:22 Ответить
Так не купляй російську нафту тоді, мерзенний лицемірний жабоїд! Ви путіну допомагаєте і 100 разів більше будь-якого Трампа!
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18.02.2025 14:24 Ответить
А хто , ту нафьу , до європи прокачує - не підкажете ... ?
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18.02.2025 15:01 Ответить
Тобто Україна географічно не в Європі, тому з 1945 ще війни не було?
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18.02.2025 14:27 Ответить
В цьому є позитив - можливо нарешті Європа прокинеться і згадає ,хто давав люлей цілому світу ще 150 років назад
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18.02.2025 14:29 Ответить
Неможливо уявити, що б Рузвельт вів перемовини з гітлером. А Трамп це зараз робить і навіть не розуміє, що він легімітизує кровавого злочинця.
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18.02.2025 14:40 Ответить
Байру вважає, що "вперше з 1945 року війна може прийти на європейську землю". Джерело: https://censor.net/ua/n3536460
- тобто - війну , що йде вже 11 років він європейською не вважає ?! Це все , що потрібно розуміти про свідомість європейських політиків ...
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18.02.2025 15:00 Ответить
Турбота ЄС об'єктивно очевидна.
Причина-В діях рф та нової адміністрації США.
Головні наслідки цього,на мій погляд, у чотирьох питаннях:
1(нема дієвої консолідації між державами ЄС.2)Демократія ЄС прогрузла у болоті бюрократії.3(Конкретика складається лише в нормах,а не на завданняї.4)Економіка кожної держави ЄС повинна першечергово бути спрямована на свою користь,а не на користь США,рф,Китаю та ін.
В ніякому разі не давати їм уподобання в економічних стосунках, якої нема на сьогодня.
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18.02.2025 15:10 Ответить
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18.02.2025 15:14 Ответить
Або так-
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18.02.2025 15:37 Ответить
 
 