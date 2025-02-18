Мы являемся свидетелями невероятного альянса между Путиным и Трампом, - премьер Франции Байру
Премьер-министр Франции Франсуа Байру обеспокоен признаками появления альянса между американским лидером Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.
По его словам, встреча в Елисейском музее с несколькими европейскими лидерами для обсуждения ситуации в Украине и безопасности на континенте, произошедшая накануне, "не развеяла" страхов.
Байру считает, что "впервые с 1945 года война может прийти на европейскую землю".
"Мы находимся в контексте 1930-х годов, когда айсберги идут к нам, и Парижская встреча в Елисейском дворце не позволила им оттолкнуться. ... Мы являемся свидетелями невероятного альянса между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее собственной территории", - добавил премьер Франции.
"Ужасно видеть слабость Европейского Союза в этом вопросе", - подытожил он.
Экстренный саммит в Париже
Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представлявшие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.
Также он провел разговор с Зеленским после саммита.
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А ви голови у малих дітей позичили?
допоміг Трампу стати президентом США ,
а фсбшники вміють це робити !!
Йоахіма фон Ріббентропа в лиці Трампа ,І Молотова , в лиці куйла...
що путлер хороший хлопець і там живуть чудові люди ,
тому потрібно йти на якісь поступки для них !!
В Италии на нефтяном танкере SeaJewel прогремели два взрыва,- IVG
SeaJewel, несмотря на санкции, возил российскую нефть.
- тобто - війну , що йде вже 11 років він європейською не вважає ?! Це все , що потрібно розуміти про свідомість європейських політиків ...
Причина-В діях рф та нової адміністрації США.
Головні наслідки цього,на мій погляд, у чотирьох питаннях:
1(нема дієвої консолідації між державами ЄС.2)Демократія ЄС прогрузла у болоті бюрократії.3(Конкретика складається лише в нормах,а не на завданняї.4)Економіка кожної держави ЄС повинна першечергово бути спрямована на свою користь,а не на користь США,рф,Китаю та ін.
В ніякому разі не давати їм уподобання в економічних стосунках, якої нема на сьогодня.