Мы являемся свидетелями невероятного альянса между Путиным и Трампом, - премьер Франции Байру

Премьер-министр Франции Франсуа Байру обеспокоен признаками появления альянса между американским лидером Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

По его словам, встреча в Елисейском музее с несколькими европейскими лидерами для обсуждения ситуации в Украине и безопасности на континенте, произошедшая накануне, "не развеяла" страхов.

Байру считает, что "впервые с 1945 года война может прийти на европейскую землю".

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"Мы находимся в контексте 1930-х годов, когда айсберги идут к нам, и Парижская встреча в Елисейском дворце не позволила им оттолкнуться. ... Мы являемся свидетелями невероятного альянса между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее собственной территории", - добавил премьер Франции.

"Ужасно видеть слабость Европейского Союза в этом вопросе", - подытожил он.

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Экстренный саммит в Париже

Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представлявшие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.

Также он провел разговор с Зеленским после саммита.

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