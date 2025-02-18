США очень решительно вступили в игру, ожидаю прекращения боевых действий, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что США "очень решительно вступили в игру по прекращению войны в Украине". Он ожидает, что президент США Дональд Трамп сможет завершить войну РФ против Украины.

Об этом польский лидер сказал после встречи со спецпосланником президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом, пишет РАР, сообщает Цензор.НЕТ.

Дуда рассказал, что его разговор с Келлогом касался вопросов безопасности с упором на ситуацию в Украине и то, как действия России влияют на польскую безопасность.

"Я представил генералу, как мы воспринимаем ситуацию в Украине... Я рассказал генералу, как мы воспринимаем поведение России, заявления российских представителей", - сказал польский лидер.

Глава Польши заявил, что ожидает как минимум прекращения боевых действий, а также выразил надежду и на "прекращение российской агрессии против Украины".

"По моему мнению, Америка очень сильно вступила в игру с точки зрения прекращения войны в Украине. Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, что он чрезвычайно решительный человек, и когда он действует, то действует решительно, как правило, эффективно. Ожидаю, что будет по крайней мере прекращение боевых действий, и надеюсь - прекращение российской агрессии против Украины", - заявил Дуда.

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