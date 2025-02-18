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Новости Война
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США очень решительно вступили в игру, ожидаю прекращения боевых действий, - Дуда

Дуда сделал заявление после встречи с Келлогом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что США "очень решительно вступили в игру по прекращению войны в Украине". Он ожидает, что президент США Дональд Трамп сможет завершить войну РФ против Украины.

Об этом польский лидер сказал после встречи со спецпосланником президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом, пишет РАР, сообщает Цензор.НЕТ.

Дуда рассказал, что его разговор с Келлогом касался вопросов безопасности с упором на ситуацию в Украине и то, как действия России влияют на польскую безопасность.

"Я представил генералу, как мы воспринимаем ситуацию в Украине... Я рассказал генералу, как мы воспринимаем поведение России, заявления российских представителей", - сказал польский лидер.

Глава Польши заявил, что ожидает как минимум прекращения боевых действий, а также выразил надежду и на "прекращение российской агрессии против Украины".

"По моему мнению, Америка очень сильно вступила в игру с точки зрения прекращения войны в Украине. Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, что он чрезвычайно решительный человек, и когда он действует, то действует решительно, как правило, эффективно. Ожидаю, что будет по крайней мере прекращение боевых действий, и надеюсь - прекращение российской агрессии против Украины", - заявил Дуда.

Читайте также: Дуда после встречи с Келлогом: США заверили, что не будут сокращать численность войск в Восточной Европе

Автор: 

США (27325) Дуда Анджей (777) Кит Келлог (170) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+14
США дуже рішуче цілують дупу РФ.

Дуда готовий цілувати дупу РФ?
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18.02.2025 19:08 Ответить
+13
"Вы бы приняли президента, который позвонил Бен Ладену после 11 сентября?" - боец ВСУ обратился к американцам
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18.02.2025 19:09 Ответить
+12
Мля, шоб стурбованістю і кіздежом можна було вигравати війни, то Європа вже була би володарем галактики...
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18.02.2025 19:08 Ответить
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Дуда=Орбан!!!
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18.02.2025 19:07 Ответить
З чого це випливає?
Це рітуальні поглажування Его Гранд- Фріка, щоб Фрік не сказився повністтю.
І Келлог і Дуда розуміють, що у Трумпа ніхто і нічого не вирішує. Тільки Трупм.
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18.02.2025 20:36 Ответить
рчікувано сіли на кацапський прутень
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18.02.2025 19:07 Ответить
всі міли на кацапський прутень. крім тебе, бо ти ж не зе, ти втік.
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18.02.2025 19:32 Ответить
Жалко Дуду.
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18.02.2025 19:08 Ответить
Щоб вже у вас було таке ,,припинення бойових дій"! З моска...ми танками під Варшавою!!!
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18.02.2025 19:08 Ответить
Мля, шоб стурбованістю і кіздежом можна було вигравати війни, то Європа вже була би володарем галактики...
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18.02.2025 19:08 Ответить
А які в тебе прензії до сказаного Дудою?
Конкретно, по пунктам і без болтовні, пліз...
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18.02.2025 20:38 Ответить
Головна претензія, шо все це - кіздьож.
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18.02.2025 20:40 Ответить
А ти як хтів?
Так, як конкретні пацани розмовляють?
Типу
-Чувак, передай вашому..оцу, що якщо не перестане якшаться з карло, глаз на глобус натяну ...
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18.02.2025 20:50 Ответить
Я б хотів більше допомоги Україні. І можна взагалі мовчки.
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19.02.2025 10:41 Ответить
Оце гарно лизнув
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18.02.2025 19:08 Ответить
США дуже рішуче цілують дупу РФ.

Дуда готовий цілувати дупу РФ?
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18.02.2025 19:08 Ответить
"Вы бы приняли президента, который позвонил Бен Ладену после 11 сентября?" - боец ВСУ обратился к американцам
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18.02.2025 19:09 Ответить
а трампочукча в чумє
ждєт рос-свєту...
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18.02.2025 19:10 Ответить
США дуже рішуче ПРОГНУЛИСЯ, хоча ще навіть не вступили у гру
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18.02.2025 19:12 Ответить
Бункерный не остановит войны. Не питайте себя иллюзиями.

Для путлера, Война это Власть. Пока он воюет, пока он считает себя нужным для своих рабов. Все можно списать на войну. Во всех бедах Рашки виноваты США, Украина и Европа и он делает правильное дело - так считают рабы на Рашке.

Если сейчас взять и остановить войну, то путлер станет ненужным и виноватым перед рабами во всем. За низкие пенсии и зарплаты, за обгаженные подъезды, за ямы на дорогах и.т.п

Сегодня многие говорят что у бункерного свои интересы в Украине но не спешите с делать выводы. Завтра путлер скажет что у него свои интересы в Европе.
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18.02.2025 19:13 Ответить
Смешной и наивный, он поверил, что Америка будет что-то делать для Украины и для мира?

Господи, неужели мир больше не увидит новых Рейганов , Тэтчер, Миттеранов??
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18.02.2025 19:15 Ответить
Звідки їм взятися? Рожеві поні не народжують левів. В толерантній Європі, де в окопі має бути 3 біо туалети, і кожному окреме меню?
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18.02.2025 19:19 Ответить
Свого часу , саме США витягнули Польщу з бідності.Тепер поляки .до" грабової дошки " будуть завдячувати США.Різниця велика.США витягували Польщу, котра не була під рашистською окупацією і не знала таких величезних руйнувань ,та економічних збитків....З Україною і її народом.США поводяться виключно з тієї вигоди.яку вони хочуть отримати і від 3,14дерації(зберегти за нею окуповані українські землі) і від України .за безцінь отримавши її корисні копалини.але не надаючи ніяких конкретних гарантій безпеки.а навпаки блокують вступ України в НАТО.щоб давало великий процент гарантій безпеки Україні і її народу...
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18.02.2025 19:19 Ответить
Очень резко ковбойцы решили нас нахлобучить, Трамп в переводе вообще значит "козырь". Призрак Будапешта им позволяет надеться, что украинских лох на месте.
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18.02.2025 19:21 Ответить
Він же невтік😸
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18.02.2025 19:24 Ответить
⚡️Вже другу за 3 дні термінову зустріч лідерів ЄС скликає Франція - обговорюють питання безпеки України та Європи - Reuters. Завтра очікується ще одна зустріч. Серед запрошених країн - Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія

Не набалакалися. Доречі хоч Чехію запросили. Того разу не гарно так їх " бортонули"🤬
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18.02.2025 19:23 Ответить
зустріч лідерів ЄС скликає Франція... Серед запрошених країн - Норвегія, Канада,...
***********
Сенсація, - Канада вступає у Євросоюз! На Трампа гикавка нападе.
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18.02.2025 21:17 Ответить
Вони подуріли усі? Не чують що кацапи кажуть, блд?
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18.02.2025 19:24 Ответить
Поляки вірять, що стани з'єдночони спасуть Польщу від чергового поділу...
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18.02.2025 19:28 Ответить
Мне нравится как поляки решили сосать у Трампа. Герои.
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18.02.2025 19:28 Ответить
це така гра "маньяк ліліпутін і його жертви"
і трамп рішуче туди вступив обидвами ногами, як у лайно
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18.02.2025 19:29 Ответить
Що значить "припинення бойових дій"?

Польща очікує, що українські дрони з вибухівкою перестануть п%здити терористів, які у кількості мільйона морд залізли на Українську землю?
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18.02.2025 19:36 Ответить
Ось тобі і стратегічний партнер. Пшеки за капітуляцію України.
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18.02.2025 19:38 Ответить
Трамп зможе завершити війну РФ проти України. Тільки умовою цього, що буде
капітуляція України, втрата територіальної її цілісності та повне чи часткове
знищення суверенітету УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Ні дякуємо, Ми добровільну
злочинну капітуляцію з нашого боку, навідріз ніколи в житті не приймемо.
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18.02.2025 19:42 Ответить
Ты не народ.
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18.02.2025 19:59 Ответить
Ти теж.
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18.02.2025 20:10 Ответить
Я никогда не говорю за всех. Это ложь изначально.
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18.02.2025 20:13 Ответить
От чого ти ніколи не кажеш я незнаю, але точно знаю, що ти ніколи не пишеш розумних речей.
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18.02.2025 20:20 Ответить
Для того чтобы понимать что я пишу нужно уметь логично мыслить, а не эмоциями.
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18.02.2025 20:22 Ответить
Ага, втішай себе думками про свій міфічний інтелект.
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18.02.2025 20:23 Ответить
Это не интеллект, а логика. Она также доступна для всех, как и эмоции.
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18.02.2025 20:25 Ответить
Дякую, що підтвердив мій попередній комент.
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18.02.2025 20:28 Ответить
Как будто это им поможет. США просто отключит все системы и Путин пройдет по Польше маршем.
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18.02.2025 20:14 Ответить
Польша активно закупает сложную американскую технику. Но американская техника просто может перестать работать вдруг. Так как друг Владимир попросит, а Трамп просто поможет старому другу.
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18.02.2025 20:58 Ответить
...поспіх породжує гарячку!!!
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18.02.2025 20:08 Ответить
Все , полетіло як автівка без гальм в прірву .
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18.02.2025 21:37 Ответить
Чувство что Европа напугана Тампоном и её восхваление ( лизание дупы ) зашкаливает...
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18.02.2025 22:30 Ответить
 
 