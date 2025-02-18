США очень решительно вступили в игру, ожидаю прекращения боевых действий, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что США "очень решительно вступили в игру по прекращению войны в Украине". Он ожидает, что президент США Дональд Трамп сможет завершить войну РФ против Украины.
Об этом польский лидер сказал после встречи со спецпосланником президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом, пишет РАР, сообщает Цензор.НЕТ.
Дуда рассказал, что его разговор с Келлогом касался вопросов безопасности с упором на ситуацию в Украине и то, как действия России влияют на польскую безопасность.
"Я представил генералу, как мы воспринимаем ситуацию в Украине... Я рассказал генералу, как мы воспринимаем поведение России, заявления российских представителей", - сказал польский лидер.
Глава Польши заявил, что ожидает как минимум прекращения боевых действий, а также выразил надежду и на "прекращение российской агрессии против Украины".
"По моему мнению, Америка очень сильно вступила в игру с точки зрения прекращения войны в Украине. Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, что он чрезвычайно решительный человек, и когда он действует, то действует решительно, как правило, эффективно. Ожидаю, что будет по крайней мере прекращение боевых действий, и надеюсь - прекращение российской агрессии против Украины", - заявил Дуда.
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Це рітуальні поглажування Его Гранд- Фріка, щоб Фрік не сказився повністтю.
І Келлог і Дуда розуміють, що у Трумпа ніхто і нічого не вирішує. Тільки Трупм.
Конкретно, по пунктам і без болтовні, пліз...
Так, як конкретні пацани розмовляють?
Типу
-Чувак, передай вашому..оцу, що якщо не перестане якшаться з карло, глаз на глобус натяну ...
Дуда готовий цілувати дупу РФ?
ждєт рос-свєту...
Для путлера, Война это Власть. Пока он воюет, пока он считает себя нужным для своих рабов. Все можно списать на войну. Во всех бедах Рашки виноваты США, Украина и Европа и он делает правильное дело - так считают рабы на Рашке.
Если сейчас взять и остановить войну, то путлер станет ненужным и виноватым перед рабами во всем. За низкие пенсии и зарплаты, за обгаженные подъезды, за ямы на дорогах и.т.п
Сегодня многие говорят что у бункерного свои интересы в Украине но не спешите с делать выводы. Завтра путлер скажет что у него свои интересы в Европе.
Господи, неужели мир больше не увидит новых Рейганов , Тэтчер, Миттеранов??
Не набалакалися. Доречі хоч Чехію запросили. Того разу не гарно так їх " бортонули"🤬
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Сенсація, - Канада вступає у Євросоюз! На Трампа гикавка нападе.
і трамп рішуче туди вступив обидвами ногами, як у лайно
Польща очікує, що українські дрони з вибухівкою перестануть п%здити терористів, які у кількості мільйона морд залізли на Українську землю?
капітуляція України, втрата територіальної її цілісності та повне чи часткове
знищення суверенітету УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Ні дякуємо, Ми добровільну
злочинну капітуляцію з нашого боку, навідріз ніколи в житті не приймемо.