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Новости Мирные переговоры
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Трамп намерен очень быстро продвигать переговоры относительно прекращения войны в Украине, - Уолтц

Волтц о мирных переговорах

Президент США Дональд Трамп намерен очень быстро продвигать переговоры по прекращению войны в Украине.

Об этом заявил советник Трампа по вопросам нацбезопасности США Майк Уолтц в интервью CNN и AP после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии, сообщает Цензор.НЕТ.

Американский чиновник отметил, что Трамп прибегает ко всем шагам, которые способствуют прекращению войны и установлению мира.

"Президент Трамп настроен действовать очень быстро. Только что у нас был телефонный разговор с главой государства, первый за много лет, и вот мы - менее чем через неделю - встречаемся на высшем уровне правительства США и России", - заявил Уолтц.

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Читайте также: США назначили Келлога своим представителем в переговорной группе с РФ по Украине, - BBC

Автор: 

переговоры (5090) США (27325) война в Украине (4964) Майк Уолтц (92)


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Топ комментарии
+33
навчіть цього барана називати речі своїми іменами - потрібно зупиняти не війну а кацапську агресію
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18.02.2025 21:17 Ответить
+17
Трамп *гігант мислі*. Канаду й Мексику до сша вже приєднав, мігрантів переміг, Гренландію купив, хамас у пекло відправив. Залишилося дуже швидко просувати перемовини. Прямо побєдун якийсь. Правда, обісраний.
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18.02.2025 21:26 Ответить
+15
>> Щойно у нас була телефонна розмова з главою держави, перша за багато років...

Цей дебіл знає, що йухло -- не "глава держави", а міжнародний терорист, на лапах якого на порядки більше крови людей, ніж це було у Бен Ладена??

Пилять, на що перетворилися Штати.....
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18.02.2025 21:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
навчіть цього барана називати речі своїми іменами - потрібно зупиняти не війну а кацапську агресію
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18.02.2025 21:17 Ответить
сек, зарес я скажу Бутусову щоб позвонив, сказав йому
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18.02.2025 21:19 Ответить
Це йому не Бутусов, а ЗЕ! має казати.
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18.02.2025 21:23 Ответить
дебіле, для кацапів війна то напад, для нас війна то захист - для нас зупинити війну значить перестати захищатись
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18.02.2025 21:26 Ответить
А для кацапів зупинити бойові дії і щоденний наступ - що означає?
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18.02.2025 21:36 Ответить
Трамп багато чого каже, а потім виявляється, що то була чухня.
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18.02.2025 22:04 Ответить
У оточенні Трампа не знають мудрої думки, яка ходила у середовищі інженерного складу авіації Союзу: "Перед тим, як щось сказать, треба перевірить надійність з"єднання "ШР" (штепсельного роз"єму) між мозком і язиком...".
А у Трампа ШР "роз"єднаний"... Меле, "шопопало"...
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18.02.2025 22:22 Ответить
Яка різниця як він назвав.
Головне - почати процесс перемовин.
У ході перемовин вже можна торгуватися.
Війна повинна завершитися. Це неозначає, що Україна припинить працювати над своєю обороною.
А от молоді красиві українські чоловіки повинні перестати гинути. Країна повинна почати нормально жити. Економіка повинна нарешті вийти з коми.
Що тут незрозуміло?
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18.02.2025 22:20 Ответить
Ого, промінь здорового глузду серед темряви цього форуму. Респект вам.
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18.02.2025 22:36 Ответить
посьов за мацвою свинособако
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19.02.2025 08:46 Ответить
Яка різниця ??
десь ми вже це чули....
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19.02.2025 00:26 Ответить
дурна ти як пробка

пуйло оголосило що 4 області повністю його, а на всіх інших він потім наведе порядок - де тут предмет про який можна домовлятися

ще раз по літерах, для тупих, Україна змушена воювати тому що це єдина форма захисту від агресії
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19.02.2025 08:45 Ответить
Старий, та ми в цьому не сумніваємось, питання тільки в тому, що те що він в даний момент хоче від України він повинен вимагати від Меланії...
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18.02.2025 21:19 Ответить
Для Волтса вищий уряд Росії це кульгавий кінь Лавров ? ))
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18.02.2025 21:20 Ответить
Як у нас кажуть?"Поспішає,як на всерачку".Марно.Все одно всересться.
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18.02.2025 21:20 Ответить
ну, от! отакий зараз світ.
обамівські лєвакі толєрасти жували соплі, трампістькі плазуни брешуть брешуть брешуть.
зе!скот, то був аперитив, перед справжньою сракою.
європейці, просто желатинові імпотенти.
то, який вихід для зе!шобли? накрасти якомога більше, і кудись зникнути, напередодні дня виборів.
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18.02.2025 21:25 Ответить
Питання не в тому який Світ, а, перш за все, хто ми в цьому Світі. Якщо заб'ємо на цих цинічних покидьків та продовжимо боротьбу, ніхто не зможе нас зупинити. Слава Україні!!!
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18.02.2025 22:05 Ответить
Поки що один різнонаправлений кіздь..ж..
Подивимося, як цим чувакам, на першому етапі вдасться зупинити вогонь..
Після цього оцінувати " як швидко рухається Трумп"
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18.02.2025 21:25 Ответить
>> Щойно у нас була телефонна розмова з главою держави, перша за багато років...

Цей дебіл знає, що йухло -- не "глава держави", а міжнародний терорист, на лапах якого на порядки більше крови людей, ніж це було у Бен Ладена??

Пилять, на що перетворилися Штати.....
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18.02.2025 21:25 Ответить
Та вони й були. Підлі. Цинічні.
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18.02.2025 21:29 Ответить
Спішить падло здати Україну пока всі не оговтались і вже дев'ятого травня з ****** святкувати перемогу і пити коньяк. Пока що те що ми бачили це не мир а капітуляція, причому повна.
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18.02.2025 21:26 Ответить
Чого ви так збудилися, хай святкують що завгодно, а нам своє робити...
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18.02.2025 22:07 Ответить
Заводьте свої бойові дивани і......
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18.02.2025 22:12 Ответить
Свій хранцузький не подаруєш?🤗
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19.02.2025 09:29 Ответить
Ти спочатку надави на кацапів так щоб вони свої хотілки трохи вгамували.
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18.02.2025 21:26 Ответить
Турборежим?
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18.02.2025 21:26 Ответить
Усі клоуни працюють в турборежимі.
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18.02.2025 21:35 Ответить
Гренландію він теж мав намір дуже швидко купити.
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18.02.2025 21:26 Ответить
Трамп *гігант мислі*. Канаду й Мексику до сша вже приєднав, мігрантів переміг, Гренландію купив, хамас у пекло відправив. Залишилося дуже швидко просувати перемовини. Прямо побєдун якийсь. Правда, обісраний.
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18.02.2025 21:26 Ответить
Трамп спешка нужна в одном всегда вопросе --- Поспешай--- не поспешая.. тише едешь--- дальше доедешь....
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18.02.2025 21:28 Ответить
Зрозуміло, що Трамп любить пишні банкети головно коли вони за чужий рахунок... і йому це запросто вдасться він просто просуне "мир" за рахунок територіальних і національних поступок України...
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18.02.2025 21:28 Ответить
Що таке "територіальні поступки"?

Те, що замороження обговорюється по поточній лінії зіткнення без повернення окупованих територій, це і так зрозуміло.

Те, що юридичне визнання якихось окупованих територій російськими чи частки Курщини українськими взагалі не є предметом обговорення - теж зрозуміло.
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18.02.2025 22:19 Ответить
"Президент Трамп налаштований діяти дуже швидко. Щойно у нас була телефонна розмова з главою держави, перша за багато років, і ось ми - менш ніж за тиждень - зустрічаємося на вищому рівні уряду США та Росії", - заявив Волтц.

 І чим це воно гордиться, і що вважає перемогою? Тим що уряд сша поїв гівна з путінського чемодана?
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18.02.2025 21:29 Ответить
Путінські куколди хорохоряться і роблять вигляд, що щось вирішують ... Але при цьому все одно залишаються путінськими куколдами...Венс, Рубіо, Трамп, Маск - жалюгідні путінські куколдіки
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18.02.2025 21:29 Ответить
шось якось засмучено він це каже
далі говорільні діло не йде
щож питання в тому як трамп буде примушувати Україну до миру? війська введе? допомогу відмінить? напісяє як рижий кіт у тапок?
проблема трампона очевидна - Українці якось не хочуть взявши за руки дружно здохнути
і він не розуміє чому
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18.02.2025 21:30 Ответить
Швидко обкашляти і забути. Не його ж рідні та близькі будуть гинути, коли рашка черговий раз кине
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18.02.2025 21:30 Ответить
Важна не скорость переговоров, а принятие справедливого решения по обузданию агрессора, чтобы россия вывела войска из Украины, выплатила репарации и осталась в состоянии не способном начинать другие войны.
Быстро только кролики **..ся
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18.02.2025 21:31 Ответить
Правопопулісти теж швидко перевзуваються.
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18.02.2025 22:07 Ответить
Побачимо !
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18.02.2025 21:31 Ответить
Це як очікування і реальність....
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18.02.2025 21:32 Ответить
Швидко можна тільки капітулювати...
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18.02.2025 21:33 Ответить
Та ми бачимо.
Здувся ваш "грейт егейн" і побіг дзвонити нерукопадаваному злочинцю замість того, щоб об нього ноги витерти.
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18.02.2025 21:34 Ответить
А з інщого боку у бариги Трампа на чашах терезів:
1. Ненадійний, дрібний, заздрісний ЗЄ, у якого є тільки промови та борги.
2. Пихатий, амбіційний, агресивний *****, у якого є газ, нафта, купа рабів, ядерна зброя.

Як на мене, вибір очевидний.
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18.02.2025 21:38 Ответить
Різниця в тому що Зе може зникнути після виборів, а ***** на похоронах Трампа буде вприсядку танцювати
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18.02.2025 21:41 Ответить
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18.02.2025 21:35 Ответить
Всрані штати а ви що є стороною у війні?
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18.02.2025 21:35 Ответить
Яка огидна пика к цього ******** ...
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18.02.2025 21:37 Ответить
швидко не означає якісно
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18.02.2025 21:37 Ответить
Та вже й так зрозуміло, що він пре, як скажений танк. Але у вашому випадку, "швидко" повинно дорівнювати "якісно", бо ***** вас зробить на віражі, як лохів.
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18.02.2025 21:38 Ответить
І ми навіть знаємо чому така гарячка у вас до припинення війни, пане Волтц. Бо друг путін скиглить від санкцій та хоче передишки!
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18.02.2025 21:42 Ответить
Предлагаю Трампона с его кодлой отправить учиться турборежиму в Трускавец.
Там как раз место после предыдущих зелёных дегенератов освободилось.
Заодно там Трампон и печень подлечит, а то уже совсем оранжевый стал.
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18.02.2025 21:43 Ответить
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18.02.2025 21:44 Ответить
Та нічого у Трампа не вийде, він навіть Ина не зміг нагнути, а тут ціле *****
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18.02.2025 21:43 Ответить
Зато віддав честь північнокорейському хєнєралу.

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18.02.2025 21:52 Ответить
Ну я ж і кажу, навіть цього чмошника не зміг додавити
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18.02.2025 22:17 Ответить
Ждем окончания. Победунам в комментах здоровья родственникам и всех благ)
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18.02.2025 21:43 Ответить
А ти нє жді.Кінчай в трусєля прямо зараз.
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18.02.2025 22:42 Ответить
Надо Зеленскому, когда приедет Келлог в Украину, демонстративно улететь на встречу с кем-то из европейских лидеров. Мол, разговаривай с министром иностранных дел, ну или с его замом. Кофе попейте, съездите в Бучу на экскурсию, потом на линию фронта, а я занят поиском снарядов и ракет в Европе.
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18.02.2025 21:50 Ответить
А на зустріч Мар"яну Безуглу відправити
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18.02.2025 21:52 Ответить
це жорстко)пожалей деда)
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18.02.2025 21:57 Ответить
Вона його обісцить, він то любить.............. як в москві під камери фсб.
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18.02.2025 22:01 Ответить
я думаю келог так як трамп любить золотий фсбешний дощ. в компанії трампона неможе бути порядних людей!
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18.02.2025 22:03 Ответить
Турборежим не виходить в Трампона.
Гренландія пшик, Канада з Мексикою пшик, Нафта дешева пшик.............................. Україна з Європою болт ложила на трампона і здаватись пуйлу не хочуть, війну за 24 години незавершив.

З курячими яйцями в США дефіцит і дорогий делікатес вже. Фермери американські в шоці, продукти гниють нема кому збирати, всі латиноси депортовані чи поховались.

Трампон балабол і підстилка пуйла. Медовий місяць "грейт амєріка стронг егейн" відміняється.
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18.02.2025 21:51 Ответить
Мішки в тебе пшик. Мексика і Канада пішли на угоду по украпленю кордону. Данія згодилася розширити військовий контингент США....
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18.02.2025 22:07 Ответить
Яка Канада, яке украплення кордону, шо ти мєлєш)
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18.02.2025 22:11 Ответить
Ти що в бочкі живеш? Чи новин не читаешь?
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18.02.2025 22:32 Ответить
точно... новини як раз ти читаєш, бо ми спілкуємося з людьми, які все це бачать і водночас переживають. але ти дивись новини - бажано телемарафон - там ж правду розповідають ))) ох, капець, скільки наївноти інфантильної...
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18.02.2025 23:28 Ответить
За три дні?
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18.02.2025 21:54 Ответить
Ти загубив послідовність....
24 години.............. 100 днів............................... 180 днів........................................ цього року............................ процеш почали, він буде довгим........................
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18.02.2025 22:00 Ответить
Зять прутіна, заставить Величні США, знову, проявити "дивну і незручну", позицію з Камасутри.....
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18.02.2025 22:05 Ответить
Реднеків запустили в політику, вони поки розберуться в яку сторону бігти, а в яку не бігти, щє пару місяців крінжа схоже пройде мінімум.
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18.02.2025 22:09 Ответить
хай собі бажання в одне місце просуне
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18.02.2025 22:21 Ответить
Пуйло хотело территории за 3 дня , Тампон хотело ресурсы за 24 часа
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18.02.2025 22:22 Ответить
Ніяких переговорів Не дамо Трампу за нас вирішувати.. ..Будемо воювати поки не переб'ємо всих кацапів і до кордонів 91,,, І треба відвоювати крим.. Сам то я не можу тому що пенсіонер мені 56 років.. Ноги хворі ..В 22 році ходив в тцк -сказали іди діду до дому ..такі нам не потрібні--тепер сижу на печі
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18.02.2025 22:24 Ответить
Повністю підтримую) до перемоги! Кляті ссикуни ухмилянти всіх росстріляти! Путін вже програє ось ось, ще трошки потужності і будемо незламними))
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18.02.2025 23:16 Ответить
 
 