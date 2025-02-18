Трамп намерен очень быстро продвигать переговоры относительно прекращения войны в Украине, - Уолтц
Президент США Дональд Трамп намерен очень быстро продвигать переговоры по прекращению войны в Украине.
Об этом заявил советник Трампа по вопросам нацбезопасности США Майк Уолтц в интервью CNN и AP после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии, сообщает Цензор.НЕТ.
Американский чиновник отметил, что Трамп прибегает ко всем шагам, которые способствуют прекращению войны и установлению мира.
"Президент Трамп настроен действовать очень быстро. Только что у нас был телефонный разговор с главой государства, первый за много лет, и вот мы - менее чем через неделю - встречаемся на высшем уровне правительства США и России", - заявил Уолтц.
Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.
Издание Fox News сообщало, что Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А у Трампа ШР "роз"єднаний"... Меле, "шопопало"...
Головне - почати процесс перемовин.
У ході перемовин вже можна торгуватися.
Війна повинна завершитися. Це неозначає, що Україна припинить працювати над своєю обороною.
А от молоді красиві українські чоловіки повинні перестати гинути. Країна повинна почати нормально жити. Економіка повинна нарешті вийти з коми.
Що тут незрозуміло?
десь ми вже це чули....
пуйло оголосило що 4 області повністю його, а на всіх інших він потім наведе порядок - де тут предмет про який можна домовлятися
ще раз по літерах, для тупих, Україна змушена воювати тому що це єдина форма захисту від агресії
обамівські лєвакі толєрасти жували соплі, трампістькі плазуни брешуть брешуть брешуть.
зе!скот, то був аперитив, перед справжньою сракою.
європейці, просто желатинові імпотенти.
то, який вихід для зе!шобли? накрасти якомога більше, і кудись зникнути, напередодні дня виборів.
Подивимося, як цим чувакам, на першому етапі вдасться зупинити вогонь..
Після цього оцінувати " як швидко рухається Трумп"
Цей дебіл знає, що йухло -- не "глава держави", а міжнародний терорист, на лапах якого на порядки більше крови людей, ніж це було у Бен Ладена??
Пилять, на що перетворилися Штати.....
Те, що замороження обговорюється по поточній лінії зіткнення без повернення окупованих територій, це і так зрозуміло.
Те, що юридичне визнання якихось окупованих територій російськими чи частки Курщини українськими взагалі не є предметом обговорення - теж зрозуміло.
І чим це воно гордиться, і що вважає перемогою? Тим що уряд сша поїв гівна з путінського чемодана?
далі говорільні діло не йде
щож питання в тому як трамп буде примушувати Україну до миру? війська введе? допомогу відмінить? напісяє як рижий кіт у тапок?
проблема трампона очевидна - Українці якось не хочуть взявши за руки дружно здохнути
і він не розуміє чому
Быстро только кролики **..ся
Здувся ваш "грейт егейн" і побіг дзвонити нерукопадаваному злочинцю замість того, щоб об нього ноги витерти.
1. Ненадійний, дрібний, заздрісний ЗЄ, у якого є тільки промови та борги.
2. Пихатий, амбіційний, агресивний *****, у якого є газ, нафта, купа рабів, ядерна зброя.
Як на мене, вибір очевидний.
Там как раз место после предыдущих зелёных дегенератов освободилось.
Заодно там Трампон и печень подлечит, а то уже совсем оранжевый стал.
Гренландія пшик, Канада з Мексикою пшик, Нафта дешева пшик.............................. Україна з Європою болт ложила на трампона і здаватись пуйлу не хочуть, війну за 24 години незавершив.
З курячими яйцями в США дефіцит і дорогий делікатес вже. Фермери американські в шоці, продукти гниють нема кому збирати, всі латиноси депортовані чи поховались.
Трампон балабол і підстилка пуйла. Медовий місяць "грейт амєріка стронг егейн" відміняється.
24 години.............. 100 днів............................... 180 днів........................................ цього року............................ процеш почали, він буде довгим........................