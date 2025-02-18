Трамп намерен очень быстро продвигать переговоры относительно прекращения войны в Украине, - Уолтц

Президент США Дональд Трамп намерен очень быстро продвигать переговоры по прекращению войны в Украине.

Об этом заявил советник Трампа по вопросам нацбезопасности США Майк Уолтц в интервью CNN и AP после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии, сообщает Цензор.НЕТ.

Американский чиновник отметил, что Трамп прибегает ко всем шагам, которые способствуют прекращению войны и установлению мира.

"Президент Трамп настроен действовать очень быстро. Только что у нас был телефонный разговор с главой государства, первый за много лет, и вот мы - менее чем через неделю - встречаемся на высшем уровне правительства США и России", - заявил Уолтц.

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

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