Уничтожено 106 из 167 "Шахедов", еще 56 дронов локально потеряны. По Сумской области враг бил ракетами, - Воздушные силы

В ночь на 19 февраля 2025 года войска РФ атаковали Украину 167-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Сумской области из Воронежской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что удалось сбить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 106-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

56 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Последствия атаки

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Сумская, Черкасская и Запорожская области.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне нанесли массированный удар по Одессе: в части города отсутствуют электро-, водо и теплоснабжение, - без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. На утро стало известно, что без отопления сейчас 14 школ, 13 детсадов и более 500 домов.