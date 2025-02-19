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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Зеленский о массированной атаке на Одессу: войска РФ ударили по энергетике в морозную погоду. Российские представители врали на встрече в Эр-Рияде. ВИДЕО

Сейчас в Одессе продолжаются спасательные работы после очередного российского удара по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно по гражданским энергетическим объектам, против которых российская армия уже почти три года не жалеет ни ракет, ни ударных дронов.

Как раз вчера, после печально известной встречи в Эр-Рияде, стало известно, что российские представители в очередной раз врали о том, что они якобы не наносят удары по энергетике. Почти в то же время - такой удар, ударные дроны против электротрансформаторов. И это зимой, минус 6 градусов по Цельсию было ночью", - подчеркивает глава государства.

По его словам, сейчас по меньшей мере 160 тысяч одесситов без тепла и электроснабжения. Без отопления и света остались 13 школ, детский сад, несколько больниц. Работают ремонтные бригады, все коммунальные службы задействованы. Я благодарен каждому спасателю, всем, кто помогает людям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убытки инфраструктуры Украины в результате полномасштабной войны достигли $170 миллиардов. Что пострадало больше всего?

"Мы должны помнить, что Россией руководят патологические лжецы, и им нельзя доверять - на них надо давить ради мира", - резюмирует глава государства.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне нанесли массированный удар по Одессе: в части города отсутствуют электро-, водо и теплоснабжение, - без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. На утро стало известно, что без отопления сейчас 14 школ, 13 детсадов и более 500 домов.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что Россия якобы не ставила своей целью "нанести ущерб энергетической системе Украины" и, мол, не атакует гражданские объекты Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Одесса (7953) Одесская область (3690) энергетика (2579) Одесский район (211)


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Топ комментарии
+17
Плювати трампону на брехню кацапів. Він сам брехло. І взагалі у теперішньої адміністрації США здається у всьому винна Україна. Оце дожилися у 21 столітті.
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19.02.2025 09:57 Ответить
+15
владімір гундосий, ти можеш скільки завгодно петляти, викручуватися, вигибатися, відтягувати свій кінець, але україна розвалена твоєю зе!шоблою під твоїм особистим керівництвом.
ти зрадник і злодій.
ти гнида, про яку казали багато років тому.
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19.02.2025 10:00 Ответить
+9
- Половина России вечная мерзота!

- Может мерзлота?

- Так это вторая половина!
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19.02.2025 10:01 Ответить
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Плювати трампону на брехню кацапів. Він сам брехло. І взагалі у теперішньої адміністрації США здається у всьому винна Україна. Оце дожилися у 21 столітті.
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19.02.2025 09:57 Ответить
Зена тебе великий і червоний поклали, а разом з тобою і на Україну - через тебе.

Ти хоч думай чого говориш...
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19.02.2025 09:59 Ответить
владімір гундосий, ти можеш скільки завгодно петляти, викручуватися, вигибатися, відтягувати свій кінець, але україна розвалена твоєю зе!шоблою під твоїм особистим керівництвом.
ти зрадник і злодій.
ти гнида, про яку казали багато років тому.
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19.02.2025 10:00 Ответить
- Половина России вечная мерзота!

- Может мерзлота?

- Так это вторая половина!
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19.02.2025 10:01 Ответить
Ні, мерзота там усі, просто половина - на додачу до цього ще й вічно відморожені.
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19.02.2025 11:06 Ответить
А США не дозволяють вдарити у відповідь по енергетиці паРаші. Бо хохлам мерзнути можна а рускім ні.
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19.02.2025 10:08 Ответить
Нащо нам Зеленський це розказує,ми самі знаємо,хто є хто.
У тебе ціле МЗС у розпорядженні і представники при оон.Кричіть там,а не нам розказуєте.
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19.02.2025 10:23 Ответить
Так це заява перш за все для трумпа. Бо він же каже, що кацапи непогано себе показали в Ер-Ріяді. Треба завжди нагадувати рудому, що кацапи це паталогічні брехуни. Хоча й сам трумп такий самий.
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19.02.2025 11:37 Ответить
Черговий гундосик храпатого, всі винні, один вава на білому коні і в білих рейтузах. З чого починалось, вже забули
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19.02.2025 11:29 Ответить
 
 