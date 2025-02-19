Зеленский о массированной атаке на Одессу: войска РФ ударили по энергетике в морозную погоду. Российские представители врали на встрече в Эр-Рияде. ВИДЕО

Сейчас в Одессе продолжаются спасательные работы после очередного российского удара по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно по гражданским энергетическим объектам, против которых российская армия уже почти три года не жалеет ни ракет, ни ударных дронов.

Как раз вчера, после печально известной встречи в Эр-Рияде, стало известно, что российские представители в очередной раз врали о том, что они якобы не наносят удары по энергетике. Почти в то же время - такой удар, ударные дроны против электротрансформаторов. И это зимой, минус 6 градусов по Цельсию было ночью", - подчеркивает глава государства.

По его словам, сейчас по меньшей мере 160 тысяч одесситов без тепла и электроснабжения. Без отопления и света остались 13 школ, детский сад, несколько больниц. Работают ремонтные бригады, все коммунальные службы задействованы. Я благодарен каждому спасателю, всем, кто помогает людям.

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"Мы должны помнить, что Россией руководят патологические лжецы, и им нельзя доверять - на них надо давить ради мира", - резюмирует глава государства.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне нанесли массированный удар по Одессе: в части города отсутствуют электро-, водо и теплоснабжение, - без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. На утро стало известно, что без отопления сейчас 14 школ, 13 детсадов и более 500 домов.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что Россия якобы не ставила своей целью "нанести ущерб энергетической системе Украины" и, мол, не атакует гражданские объекты Украины.