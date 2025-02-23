Мы будем защищать бизнес, который имеет лицензии на редкоземельные металлы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство будет защищать интересы бизнеса, который реально занимается добычей редкоземельных металлов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом президент сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

"Последние серьезные разработки были 50-60 лет назад, а некоторые почти 90 лет. Это дает возможность нам навести порядок. Что есть, сколько это стоит, кому принадлежит. Здесь будут соответствующие решения - законно что-то принадлежит, что-то незаконно, спящие лицензии, рабочие... А там, где все справедливо, и бизнес этим занимается, будем их защищать. Для нас это нужно. Там, где спящие лицензии и кто-то что-то ограбил, будем это возвращать. Для нас это важно", - пояснил президент.

Он отметил, что сейчас есть возможность провести реальный аудит отрасли.

"Очень свежих (лицензий на добычу редкоземельных ископаемых - ред.) я, честно говоря, не помню очень много", - сказал Зеленский.

В то же время по его словам, лицензиатов на разработку недр в Украине немало.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

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