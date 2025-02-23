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Мы будем защищать бизнес, который имеет лицензии на редкоземельные металлы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство будет защищать интересы бизнеса, который реально занимается добычей редкоземельных металлов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом президент сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

"Последние серьезные разработки были 50-60 лет назад, а некоторые почти 90 лет. Это дает возможность нам навести порядок. Что есть, сколько это стоит, кому принадлежит. Здесь будут соответствующие решения - законно что-то принадлежит, что-то незаконно, спящие лицензии, рабочие... А там, где все справедливо, и бизнес этим занимается, будем их защищать. Для нас это нужно. Там, где спящие лицензии и кто-то что-то ограбил, будем это возвращать. Для нас это важно", - пояснил президент.

Он отметил, что сейчас есть возможность провести реальный аудит отрасли.

"Очень свежих (лицензий на добычу редкоземельных ископаемых - ред.) я, честно говоря, не помню очень много", - сказал Зеленский.

В то же время по его словам, лицензиатов на разработку недр в Украине немало.

Также читайте: Зеленский больше не колеблется относительно соглашения об ископаемых, ожидаем, что оно будет подписано на следующей неделе, - Уиткофф

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп очень уверен, что сможет положить конец войне в Украине на этой неделе, - пресс-секретарь Белого дома Левитт

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) редкоземельные металлы (167)


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Топ комментарии
+22
"Ми будемо захищати бізнес, який має ліцензії на рідкісноземельні метали" варто читати як "Це наша корова, і лише ми, з Єрмаком, Ахмєтовим і компанією будемо її доїти"
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23.02.2025 18:54 Ответить
+15
Та ми памятаємо, як ви захищали бізнес автобусних перевезень в окупований Крим... Розмінували все з випередженням графіку, щоб військам ***** була зелене світло на південні області материкової України...
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23.02.2025 18:56 Ответить
+12
Яке воно дурне.🤦‍♀️
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23.02.2025 18:57 Ответить
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"Ми будемо захищати бізнес, який має ліцензії на рідкісноземельні метали" варто читати як "Це наша корова, і лише ми, з Єрмаком, Ахмєтовим і компанією будемо її доїти"
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23.02.2025 18:54 Ответить
ОЦЕ КЛЮЧОВА ПРИЧИНА ТЬОРОК БЕЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МАРОДЕРНІ З ТРАМПОБІЗНЕСОМ - на ліцензії підкупити мародерню Ахметівсько -Бенінсько ублюдочний олігархат бабло знайшов, а от до розробок ще не дійшов. НЕМА ГРОШЕНЯЬ+Т- не намрродерили ще на війні , та не вистачило зерна ...

Як сказав великий фінансист СЛУГ - "великі люди" вже володіють ліцензіями на те на що зазіхає Трамп . А як сказали усі інші фінансисти - ЛІЦЕНЗІЯ ЦЕ ЛИШЕ НАМІРИ , як купили корупційні у ОПУмародерні так держава й забере - ЯКЩО ЦЕ НЕ ДЕРЖАВА БУРАТІНКООЛІГАРХАТУ
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23.02.2025 19:02 Ответить
У Ахмєтова свої тьорки з Манафортом - разом пхали Януковича до влади . У Пінчука свої - спонсорує вибори Трампа ще з першого терміну. У Бєні свої - чи наполягатиме Трамп на його екстрадиції до США .
А У ЗЕЛІ ОЛНА ЦІЛЬ - дати йому гарантію безпеки або здриснути вчасно .
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23.02.2025 19:07 Ответить
Вікторія Спартц: «Диктатурі Зе і Єрмака настав кінець»- ютуб
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23.02.2025 19:13 Ответить
Вибачте, що там пінчук?
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23.02.2025 19:15 Ответить
вічний спонсор членів команди ТРАМПА
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23.02.2025 19:29 Ответить
плюс ще й ДЕМІВ З СОРОСЯТАМИ - так він же один клав яйця завжди в різні кошики - від Кремлівських до Проукраїнських . так само й споносурвав й демів й респів .
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23.02.2025 19:32 Ответить
СБУ взялась за скандальну статтю Пінчука про здачу Крима в обмін на Донбас - 2017 рік ( Трамп при владі)Нагадаємо, 29 грудня 2016 року український олігарх https://tsn.ua/politika/zabuti-na-15-rokiv-pro-krim-i-provesti-dlya-boyovikiv-vibori-pinchuk-napisav-kompromisi-dlya-miru-z-rosiyeyu-856554.html Віктор Пінчук опублікував скандальну статтю на Wall Street Journal, в якій запропонував піти на "болісні компроміси" заради миру на Донбасі.
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23.02.2025 19:35 Ответить
У Пінчука пояснили надання грошей Трампу

Корреспондент.net, 22 листопада 2016, 20:42
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23.02.2025 19:36 Ответить
Таки буде захищати, бо той бізнес це вам не толерантний народ, загнаний тцкашниками на кухні. Той бізнес здатен не одного снайпера екіпірувати, а дивізію самих елітних.
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24.02.2025 19:34 Ответить
А хто давав право на видобуток стратегічного важливих рідко земельних бізнесу??? Ти сам зараз палишся , що то наш олігархат тормозить угоду скоріше за все.
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23.02.2025 18:54 Ответить
Та ми памятаємо, як ви захищали бізнес автобусних перевезень в окупований Крим... Розмінували все з випередженням графіку, щоб військам ***** була зелене світло на південні області материкової України...
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23.02.2025 18:56 Ответить
Яке воно дурне.🤦‍♀️
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23.02.2025 18:57 Ответить
Боже, спаси і вбережи від захисту Зеленського і взяття під його особистий контроль!
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23.02.2025 18:58 Ответить
Ці ліцензії Зеленський видавав мародерам та корупціонерам.
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23.02.2025 18:58 Ответить
А захищати від кого, від американців?
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23.02.2025 18:59 Ответить
Від українців.
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23.02.2025 19:04 Ответить
💯
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23.02.2025 21:08 Ответить
Ти не аудит будеш проводити а розпил
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23.02.2025 18:59 Ответить
Так,так,так Володимир Олександрович, бізнесняні підуть по другому колу захисту!
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23.02.2025 18:59 Ответить
Ну все! Якщо і був якийсь бізнес з видобутку тих копалин, значить хана тому бізнесу, тим паче, якщо "захищати" береться зєрмачня зі своїм цербером - гетьманцевим. Фініт а-ля комедія!
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23.02.2025 19:01 Ответить
Отвезите его на дурку
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23.02.2025 19:01 Ответить
Нікому, падло, ти не "ми". ТИ будеш висіти за шию на арці дружби народафф, або забитий бруківкою Родинами проданих тобою на бойню у полон 3 000+ Воїнів! МІНІМУМ за спрощеним судом поскачеш частинами до Чаушеску, Каддафі й Хусейна з держаком від шуфлі там, де поніс хусейн! Най здійсниться Божа Воля! Амен!
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23.02.2025 19:02 Ответить
То пора оголосити список цих так званих бізнесменів, за яких український народ віддає власне життя і чи хоч один бізнесмен послав на війну свого сина!
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23.02.2025 19:03 Ответить
Бачу, що до ранку на цензорі будуть одні потужні фрази Лідора всієї Галактики. А давайте такий флешмоб в коментарях: якби ви могли задати питання йому і вам би ніхто не зміг заткнути рота, Яке б питання ви поставили президенту до 3-х роковин повномасштабного вторгнення?
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23.02.2025 19:03 Ответить
Забагато сьогодні потужних анонсів і райдужних обіцянок, значить куйові твої діла, політжмурик...
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23.02.2025 19:03 Ответить
Тобто, будуть обкрадати землю (яка належить народові) обрані.
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23.02.2025 19:03 Ответить
Що падло будеш захищати свої бандюків олігархів які прихватизували державну власні ,так виходить українській мафії можна ,а США -ні ?
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23.02.2025 19:04 Ответить
УКраїну захищать не пробував?...
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23.02.2025 19:06 Ответить
а воно йому треба? хіба воно для того перлося в президенти(вірніше - ***** та його кацапопідари привели) щоб країну захищати?
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23.02.2025 19:16 Ответить
****, ідіот.
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23.02.2025 19:10 Ответить
Ми будемо захищати бізнес, який має ліцензії на рідкісноземельні метали, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3537477
Після ціх слів "український крупний капітал" (олігархат ) напружився. Скільки це буде стояти?
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23.02.2025 19:10 Ответить
УВАГА ДЛЯ УСІХ - ЗЕ ТРИМАЄ СВОЇХ ОЛІГАРХІВ ЯК РЯТІВНИЙ КРУГ . Тепер Увага - ЄРМАК ЗІБРАВСЯ ДОДОМОВЛЯТИСЯ у США як ХТО - від ОЛІГАРХАТУ УКРАЇНИ , за СВОЮ з вовкою безпеку та офшорні сундуки... ?
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23.02.2025 19:11 Ответить
А що він дає, щоб його захищати? Звідки борги тоді?
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23.02.2025 19:11 Ответить
пане Фірташ, куди ви поділися?
тут президент пропонує захищати ваш бізнес.
цікаве. від кого 🤣🤣🤣
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23.02.2025 19:18 Ответить
А як відносно інтересів українського народу? За Конституцією, в нас надра належать народу.
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23.02.2025 19:24 Ответить
Надра належать народу України, йолопе
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23.02.2025 19:25 Ответить
Защищать интересы ахметова, коломойского,фирташа и ко . Иди уже в отставку
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23.02.2025 19:33 Ответить
Лучше отдать в сша, чем зазравшимся олигархам
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23.02.2025 19:35 Ответить
Коли я казав що всі землі вже давно переділені - отримував купу дизлайків. Тепер утріться.
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23.02.2025 19:46 Ответить
****** 🤬 а інші бізнеси хай ходять беззахисні виходить. Може вже прийде колись усвідомлення що треба робити якісь системні рішення, а не для рідкоземельних 18-24 річних біженців?
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23.02.2025 19:56 Ответить
Ну канешна ты будешь защищать своих корешей олигафренов. Кто бы сомневался. Иначе до завтра не доживешь
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23.02.2025 20:12 Ответить
інвест-нянями, Гнида ? )))
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23.02.2025 20:17 Ответить
И всем расскажи Госп Зеленский кто имеет эти "лицензий " на рзработку редко -земельных ископаемых? ... и онй необеспечили безопасностью Украины ? .... или это (ложь - ****** и обман ) ..... пыль в глаза для граждан Украины ?
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23.02.2025 20:32 Ответить
само собой если єто бизнес слуг народа или 95 квартал
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23.02.2025 21:05 Ответить
Правильно Зєля.
Фінансові інтереси своїх олігархів-злодіїв потрібно захищати.
Тим більше, коли ті олігархи діляться награбованим особисто з тобою.
І найголовніше - більшість тих олігархів свої рідні - ''кошерні'', а не якісь там ''гої-хахли''.
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23.02.2025 21:24 Ответить
Мабуть, копалини які хотів трамп роздеребанили ще при кучмо
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23.02.2025 21:48 Ответить
 
 