Экс-представитель США по вопросам Украины Волкер объяснил почему соглашение о полезных ископаемых с США выгодно Киеву
Политические, моральные и безопасностные интересы США уже совпадают с интересами Украины, а подписание соглашения о полезных ископаемых свяжет государства экономическими интересами.
Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на сайте Kyiv Post, передает Цензор.НЕТ.
Трамп сосредоточен на слогане "Америка превыше всего"
Волкер подчеркнул, что политический договор президента США Дональда Трампа с американским народом заключается в заверении сохранить ресурсы налогоплательщиков и сосредоточиться на слогане "Америка превыше всего".
"Теперь, когда американские избиратели вернули Трампа в Белый дом и обеспечили республиканцам большинство в Сенате и в Палате представителей, для Соединенных Штатов стало политически нежизнеспособным продолжать предоставлять огромные объемы военной помощи Украине за счет налогоплательщиков. Но предоставление военной поддержки, которая бы оплачивалась из будущих доходов Украины в мирное время, было бы политически устойчивым. Это позволило бы Дональду Трампу полностью изменить внутренний политический нарратив, утверждая, что Украина платит за себя, а не получает пожертвования от американских налогоплательщиков", - пояснил бывший спецпредставитель.
По его словам, Трамп считает, что возврат уже оказанной военной помощи США является справедливым по отношению к американскому народу. Поэтому использование будущих доходов для оплаты военной помощи будет рассматриваться как деловая операция, выгодная обеим сторонам - "а президент Трамп является ни чем иным, как деловым человеком", - утверждает Волкер.
В чем выгода для Украины
"Самое важное, что такая договоренность дала бы Соединенным Штатам личную заинтересованность в завершении войны таким образом, чтобы Украина как суверенное, независимое государство смогла получить доступ к своим природным ресурсам и эксплуатировать их. Политические, моральные и безопасностные интересы Америки уже совпадают с интересами Украины; это также согласовало бы американские и украинские экономические интересы. Это не может быть формальной гарантией безопасности для Украины, но это дает Соединенным Штатам прямую заинтересованность в украинской безопасности сейчас и в будущем. Это позволило бы президенту Трампу сказать Владимиру Путину, чтобы он прекратил нападение на украинскую инфраструктуру, поскольку Соединенные Штаты заинтересованы в этом, а Украина является их стратегическим партнером", - подчеркнул он.
В то же время он признал, что первый проект такого американо-украинского соглашения о ресурсах, представленный министром финансов Скоттом Бессентом, имел серьезные недостатки. С тех пор обсуждаются новые проекты.
"Судя по некоторым его первым заявлениям на посту, президент Трамп, похоже, понимает, что Россия находится в слабой позиции и что дальнейшее экономическое и военное давление может заставить Путина прекратить войну. Украине нужно, чтобы Соединенные Штаты продолжили или даже усилили это давление, а соглашение о поставках ресурсов является стимулом и политически устойчивым путем для достижения этой цели", - написал Волкер.
Он также призвал отбросить эмоции и посмотреть на соглашение прагматично: "Сразу - и особенно на фоне оскорбительного твита президента Трампа, который обвинил президента Зеленского в том, что он диктатор, и заявил, что Украина начала войну, - такое соглашение просто кажется несправедливым. Но если отбросить эмоции, оно на самом деле может принести значительные и устойчивые выгоды для Украины. На этом этапе, возможно, лучше всего заключить соглашение как можно быстрее, отпраздновать его во время визита президента Зеленского в Вашингтон и взяться за дело прекращения войны, согласования интересов США и Украины и построения мирной, процветающей, европейской Украины".
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
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Одразу ж у неділю через годину після вовчика за часом США ( 10-43 ранку) Виходить на СNN ( ворожий для трампістів канал) найголовніший довірений сьогодні у Трампа - Віткофф й каже - ВОВА ТА ТВОЇ та КРЕМЛІВСЬБКІ СЛУГИ ВЖЕ ВСЕ ПІДПИСАЛИ ЩЕ В СТАМБУЛІ !!! Й це буде основою миру.
Аналіз, проведений Американським інститутом підприємництва, показав, що перемога Росії над Україною обійдеться американським платникам податків у додаткові $808 млрд понад те, що США запланували витратити на оборону протягом наступних п'яти років. Це приблизно в сім разів більше за всю допомогу, виділену Пентагоном Україні з моменту вторгнення Росії у 2022 році", - зазначила Маккастер.
Ця оцінка ґрунтується на сценарії, в якому США припиняють надавати допомогу Україні, і подальша перемога Росії у війні змушує американський уряд витратити додаткові кошти на адаптацію та підтримку обороноздатності.
Український народ пережив звірства сімейства Чінгісхана, звірства царів московської та російської імперій від Івана Грозного до сім'ї Романових.
Український народ пережив катів СССР від Леніна до Горбачова. Український народ пережив Висилки, Червоний террор, Голодомор, систематичне знищення нашої Історії, нашої Віри, нашої Культури, нашої Нації.
Український народ пережив окупацію Гітлера, пережив концтабори і гулаги. Пережив Чорнобиль переживе і російську агресію.
Не було ні одного століття без війни українців проти окупантів як і сантиметра на українській землі, де би не згинув окупант.
На очах українського народу зароджувалися великі і могутні імперії. На очах українського народу ці імперії і розсипалися розчинившись в історії.
Для українського народу чергові диктатори путін і трамп це лише черговий виклик і український народ цей виклик прийме з гідністю. Тому не потрібно цей народ лякати. Для цього народу не існує чогось нового і чогось незвичайного.
Більшість (не усі!), хто сьогодні тікає від армії - це нащадки тих самих "переселенців" з московщини: згадайте хоча б 322 ешелони московців, яких привезли на місце заморених голодом, вбитих та виселених у Сибір українців на початку 30-х..
І демографічне заміщення українців тривало аж 1991 року. Чого вартує лише приховане переселення: служба в армії, коли з України везли у расею, а в Україну - кацапню, та направлення на роботу після ВУЗів за тією ж схемою...
Всю Україну цікавить лише одне - що від цієї угоди отримає вона !? І не через 10 років після того як копалини почнуть видобувати , а прямо зараз !! От буквально вже завтра ! От що - конкретно .?? Не треба словоблуддя Курт ! Простими словами можна ж сказати .? Ну там - в обмін на копалини Україні будуть надані тверді гарантії безпеки , або зброя в обсязі ------- і тд. !