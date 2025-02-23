РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11324 посетителя онлайн
Новости
12 751 87

Экс-представитель США по вопросам Украины Волкер объяснил почему соглашение о полезных ископаемых с США выгодно Киеву

Курт Волкер

Политические, моральные и безопасностные интересы США уже совпадают с интересами Украины, а подписание соглашения о полезных ископаемых свяжет государства экономическими интересами.

Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на сайте Kyiv Post, передает Цензор.НЕТ.

Трамп сосредоточен на слогане "Америка превыше всего"

Волкер подчеркнул, что политический договор президента США Дональда Трампа с американским народом заключается в заверении сохранить ресурсы налогоплательщиков и сосредоточиться на слогане "Америка превыше всего".

"Теперь, когда американские избиратели вернули Трампа в Белый дом и обеспечили республиканцам большинство в Сенате и в Палате представителей, для Соединенных Штатов стало политически нежизнеспособным продолжать предоставлять огромные объемы военной помощи Украине за счет налогоплательщиков. Но предоставление военной поддержки, которая бы оплачивалась из будущих доходов Украины в мирное время, было бы политически устойчивым. Это позволило бы Дональду Трампу полностью изменить внутренний политический нарратив, утверждая, что Украина платит за себя, а не получает пожертвования от американских налогоплательщиков", - пояснил бывший спецпредставитель.

По его словам, Трамп считает, что возврат уже оказанной военной помощи США является справедливым по отношению к американскому народу. Поэтому использование будущих доходов для оплаты военной помощи будет рассматриваться как деловая операция, выгодная обеим сторонам - "а президент Трамп является ни чем иным, как деловым человеком", - утверждает Волкер.

Читайте: США и Украина больше не говорят о создании фонда на $500 миллиардов - Зеленский

В чем выгода для Украины

"Самое важное, что такая договоренность дала бы Соединенным Штатам личную заинтересованность в завершении войны таким образом, чтобы Украина как суверенное, независимое государство смогла получить доступ к своим природным ресурсам и эксплуатировать их. Политические, моральные и безопасностные интересы Америки уже совпадают с интересами Украины; это также согласовало бы американские и украинские экономические интересы. Это не может быть формальной гарантией безопасности для Украины, но это дает Соединенным Штатам прямую заинтересованность в украинской безопасности сейчас и в будущем. Это позволило бы президенту Трампу сказать Владимиру Путину, чтобы он прекратил нападение на украинскую инфраструктуру, поскольку Соединенные Штаты заинтересованы в этом, а Украина является их стратегическим партнером", - подчеркнул он.

В то же время он признал, что первый проект такого американо-украинского соглашения о ресурсах, представленный министром финансов Скоттом Бессентом, имел серьезные недостатки. С тех пор обсуждаются новые проекты.

Читайте также: Зеленский о соглашении с США по ископаемым: Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев

"Судя по некоторым его первым заявлениям на посту, президент Трамп, похоже, понимает, что Россия находится в слабой позиции и что дальнейшее экономическое и военное давление может заставить Путина прекратить войну. Украине нужно, чтобы Соединенные Штаты продолжили или даже усилили это давление, а соглашение о поставках ресурсов является стимулом и политически устойчивым путем для достижения этой цели", - написал Волкер.

Он также призвал отбросить эмоции и посмотреть на соглашение прагматично: "Сразу - и особенно на фоне оскорбительного твита президента Трампа, который обвинил президента Зеленского в том, что он диктатор, и заявил, что Украина начала войну, - такое соглашение просто кажется несправедливым. Но если отбросить эмоции, оно на самом деле может принести значительные и устойчивые выгоды для Украины. На этом этапе, возможно, лучше всего заключить соглашение как можно быстрее, отпраздновать его во время визита президента Зеленского в Вашингтон и взяться за дело прекращения войны, согласования интересов США и Украины и построения мирной, процветающей, европейской Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о соглашении с Украиной по ископаемым: мы вернем наши деньги

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В новой редакции соглашения по недрам предусмотрено 100% финансового интереса США, - СМИ

Автор: 

Волкер Курт (634) редкоземельные металлы (167)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
у американців вражаюче портфоліо - у індіянців мангеттен за намисто а тепер в українців метали за папірець....
показать весь комментарий
23.02.2025 21:14 Ответить
+22
А я ще пам'ятаю, як Клінтон переконував, яким корисним буде для України Будапештський меморандум... І не я один про це пам'ятаю...
показать весь комментарий
23.02.2025 21:23 Ответить
+16
Коли вас гвалтують -це дуже вигідно- тренуються певні групи мьязів.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
для Америки конечно выгодна кто спорит , а що нам будет ?
показать весь комментарий
23.02.2025 21:13 Ответить
Коли вас гвалтують -це дуже вигідно- тренуються певні групи мьязів.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:21 Ответить
Помните в фильме " Свадьба в Малиновке" ... Скажи Пан Атаман Грициан Таврический-- а какая у тебя политическая программа имеется?Грицко отвечает-" мы что бандиты какие то?! мы за идею" ..( голос из толпы " значит будут грабить"!!) так и вокруг ископаемых влияние США ..забыли поговорку китайцев -- Ты сказал раз я поверил...когда ты повторил я начал сомневаться...когда ты в третий раз рассказал историю - я тебе не верю..сколько раз по 333 раза США несут мантры по угоду на полезные ископаемые ?! Вот -вот ....
показать весь комментарий
23.02.2025 21:26 Ответить
Не буде інвестицій.Вони просто хочуть 50 % від продажу надр.100% грошей вкладів в фонд від України.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:46 Ответить
з другої сторони українці від цих копалин ніколи ніякої вигоди не мали. все тирилось і зараз грабиться 5-6 ю сімьями .
показать весь комментарий
23.02.2025 21:21 Ответить
Вислухали Вовку у Трампа, його пронос на прескрнфернції - й ОПУ!!!

Одразу ж у неділю через годину після вовчика за часом США ( 10-43 ранку) Виходить на СNN ( ворожий для трампістів канал) найголовніший довірений сьогодні у Трампа - Віткофф й каже - ВОВА ТА ТВОЇ та КРЕМЛІВСЬБКІ СЛУГИ ВЖЕ ВСЕ ПІДПИСАЛИ ЩЕ В СТАМБУЛІ !!! Й це буде основою миру.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:33 Ответить
Тупа відмазка Волкера.

Аналіз, проведений Американським інститутом підприємництва, показав, що перемога Росії над Україною обійдеться американським платникам податків у додаткові $808 млрд понад те, що США запланували витратити на оборону протягом наступних п'яти років. Це приблизно в сім разів більше за всю допомогу, виділену Пентагоном Україні з моменту вторгнення Росії у 2022 році", - зазначила Маккастер.

Ця оцінка ґрунтується на сценарії, в якому США припиняють надавати допомогу Україні, і подальша перемога Росії у війні змушує американський уряд витратити додаткові кошти на адаптацію та підтримку обороноздатності.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:48 Ответить
ха беруть тiльки з окупованоi територии
показать весь комментарий
24.02.2025 04:11 Ответить
у американців вражаюче портфоліо - у індіянців мангеттен за намисто а тепер в українців метали за папірець....
показать весь комментарий
23.02.2025 21:14 Ответить
Сашко, а шо тобі від того, що ті метали лежать там тисячоліттями і в України немає ні технологій ні ресурсів їх видобувати? Ну навіть якщо гіпотетично уявити, що якийсь олігарх розпочне їх якось видобувати, ти думаєш простим українцям від цього шось перепаде? А без США та ЄС кацапи зможуть їх і так забрати.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:28 Ответить
не тикайте мені.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:30 Ответить
А то шо? Коли ніюха немає шо сказати то не треба ображатись...
показать весь комментарий
23.02.2025 21:43 Ответить
не опускаюся до плебейських забавок, тому не намагайтеся мене коментувати, відповіді не буде.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:49 Ответить
Тоді не треба зауваження робити. Просто проходьте мимо як ні в чому не бувало...
показать весь комментарий
23.02.2025 21:53 Ответить
Але ж вони хочуть геть усе, а не лише те що ще розробляти треба.
показать весь комментарий
23.02.2025 23:13 Ответить
Хто вони і що значить все?
показать весь комментарий
24.02.2025 00:03 Ответить
Администрация Трампа. Все это все-- порты, газопроводы и тд. Все что чего то стоит и приносит доход. Хорошо хоть про черноземы ему ещё не сказали
показать весь комментарий
24.02.2025 06:14 Ответить
Хто тобі таке сказав?
показать весь комментарий
24.02.2025 08:55 Ответить
Придурок, читай новини
показать весь комментарий
24.02.2025 09:16 Ответить
Сам ти придурок. Де ти читав, що всі порти, газопроводи та все шо приносить доход? Мова йшла тільки про корисні копалини які Україна самотужки добувати не може. Немає ні технологій ні техніки ні грошей на організацію їх видобутку. Ще й кацапи там топчуться.
показать весь комментарий
24.02.2025 10:00 Ответить
До речі, під ( скромні?) 4% на рік, кошт тіх намист приблизно дорівнює ціні усього Манхаттана зараз.
показать весь комментарий
23.02.2025 23:16 Ответить
вже цю кульгаву качку з помийки витащили. Соромне волкере!
показать весь комментарий
23.02.2025 21:15 Ответить
Договір, написаний лівою ногою із заплющеними очима, скоріш нагадує добровільну здачу України у рабство. Які , в біса, вигоди?!
показать весь комментарий
23.02.2025 21:15 Ответить
Ьак говорили колись і про Південну Корею. Тільки подивіться як народи корейського півострова живуть. З півночі і з півдня.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:31 Ответить
от паскуди - Україна втрачає найкращих своїх синів і доньок вбиваючи ворога амери - а вони нам вареники рахують
показать весь комментарий
23.02.2025 21:16 Ответить
Американська демократія з трампом перетворилась на турецький базар.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:17 Ответить
турецький базар не такий огидний
показать весь комментарий
24.02.2025 00:04 Ответить
Якщо угода про корисні копалини для США так вигідна Києву, то чому США, щодня, так істерично верещать з приводу цієї угоди?
показать весь комментарий
23.02.2025 21:18 Ответить
Спешка как-бы прямо намекает, что это нахлобучивание. А так да, надра все равно поделены среди людей, чьи биографии описаны в книжках типа "Донецкая мафия" и уж никак не украинцев.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:19 Ответить
А я ще пам'ятаю, як Клінтон переконував, яким корисним буде для України Будапештський меморандум... І не я один про це пам'ятаю...
показать весь комментарий
23.02.2025 21:23 Ответить
Лишилось тільки діло за малим - шоб Трамп натиснув на путлєра - будем побачити
показать весь комментарий
23.02.2025 21:23 Ответить
Як можна стверджувати що угода вигідна, якщо ніхто цієї угоди не бачив?
показать весь комментарий
23.02.2025 21:24 Ответить
Трамп має запам'ятати раз і назавжди.

Український народ пережив звірства сімейства Чінгісхана, звірства царів московської та російської імперій від Івана Грозного до сім'ї Романових.

Український народ пережив катів СССР від Леніна до Горбачова. Український народ пережив Висилки, Червоний террор, Голодомор, систематичне знищення нашої Історії, нашої Віри, нашої Культури, нашої Нації.

Український народ пережив окупацію Гітлера, пережив концтабори і гулаги. Пережив Чорнобиль переживе і російську агресію.

Не було ні одного століття без війни українців проти окупантів як і сантиметра на українській землі, де би не згинув окупант.

На очах українського народу зароджувалися великі і могутні імперії. На очах українського народу ці імперії і розсипалися розчинившись в історії.

Для українського народу чергові диктатори путін і трамп це лише черговий виклик і український народ цей виклик прийме з гідністю. Тому не потрібно цей народ лякати. Для цього народу не існує чогось нового і чогось незвичайного.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:25 Ответить
Це все вірно, але чомусь зараз ТЦКашники людей ловлять...
показать весь комментарий
23.02.2025 21:34 Ответить
Тому що в Україні демократія. При сталінові самі бігли наввипередки бо ухилянтів ставили до стінки. Тому сприйми той факт що в Україні демократія і немає розстрілів ухилянтів під час військового становища.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:37 Ответить
Тому ТЦК це демократичний метод мобілізації на відміну від країн які мобілізують шляхом розстрілів
показать весь комментарий
23.02.2025 21:39 Ответить
Потрібна лоторея для усіх, включая жінок і навіть депутатів і їхніх квіточок, а не мобілізація для тих в кого нема грошей і не може швидко бігати. Але, звісно тцк це звичайно краще ніж нічого.
показать весь комментарий
23.02.2025 23:20 Ответить
Не плутай яйця з легенями.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:42 Ответить
Потрібно плутати якщо вони не на своїх місцях.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:52 Ответить
Якщо бути відвертими, то і в часи Другої світової ухилянтів було - хоч греблю гати! І у відсотках до усього населення - мабуть більше, ніж зараз, бо було ще багато люду, які ненавиділи більшовистську пошесть з часів перевороту 1917 року.
Більшість (не усі!), хто сьогодні тікає від армії - це нащадки тих самих "переселенців" з московщини: згадайте хоча б 322 ешелони московців, яких привезли на місце заморених голодом, вбитих та виселених у Сибір українців на початку 30-х..
І демографічне заміщення українців тривало аж 1991 року. Чого вартує лише приховане переселення: служба в армії, коли з України везли у расею, а в Україну - кацапню, та направлення на роботу після ВУЗів за тією ж схемою...
показать весь комментарий
23.02.2025 22:43 Ответить
Ну, военных возили туда-сюда что бы не сильно привыкали и не обрастали связями, что бы в случае чего навесили людей местному восстанию. В Украине служили рядом с домом и к чему это привело в 2014?
показать весь комментарий
23.02.2025 23:23 Ответить
Возили туди-сюди військових саме для "перемішування" національностей. Комуняки вважали, що молоді хлопці упродовж перебування у лавах совєцької армії познайомляться з місцевими дівчатами, одружаться та залишаться у місці, де вони служили... І таким чином у процесі цього "перемішування" з'явиться той самий "homo soveticus", про який комуняки так мріяли...
показать весь комментарий
24.02.2025 18:28 Ответить
ваньку грозного украинский народ не переживал. в то время граница кацапстана под Тулой проходила.
показать весь комментарий
23.02.2025 22:48 Ответить
Ходят слухи, что Зеленский предложить Трампу ресурсы, которые теоретические есть в Украине, но их разведкой, оценкой занимались еще при союзе и многие из них на оккупированных территориях. Но Трамп захотел под контроль АЭС, порты и прочие интересные объекты инфраструктуры... И вот тут вышел конфликт. Так как их, зеленский уже пообещал Британии и даже договор подписали про какое-то там 100-летнее сотрудничество, с засекреченными пунктами.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:26 Ответить
Никто ничего не знает. Нет явных доказательств твоим утверждениям. По крайней мере их никто не видел. Так сложилось что за 15 лет войны с Рашкой украинский народ 24/7 находился под катком российской пропаганды. Поэтому, украинское общество давно не верит словам...
показать весь комментарий
23.02.2025 21:30 Ответить
Кацапсяче іпсо не більше. Все шо починається зі слів (ходят слухі) є вонюче кацапсяче іпсо.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:38 Ответить
ходят слухи... И не оспорить! Разве что только спросить себя, зачем Трампу порты в Украине? Или савецкие АЭС? но слухи ходят, да. он еще хотел участок в Конче Заспе и один трамплин в Буковеле. но тут вже Писяграй уперся и отказал.
показать весь комментарий
23.02.2025 22:53 Ответить
Це договір про репарації. А в нас була війна зі штатами і ми програли?
показать весь комментарий
23.02.2025 21:29 Ответить
Лучше американцем, чем москалям. Не подписать может означать с вероятностью выше среднего снятие санкий, а хуже, обещанием ***** поделиться Украиной со штатами. Да и помогли ли ресурсы стать Украине за 33 года успешной на уровне Польшы или стран Балтии без ресурсов? Так называемое "ресурсное проклятье". Гермения не имеет ресурсов и живет как то без этого. Корупция здесь тоже есть, но это исключение с которым боряться, а в Украине правило, борьба с которым, скорее профанация.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:33 Ответить
Все одночасно просто і складно,коли шмаркля,пропонував план перемоги,то його спитали а,,за чєй счєт банкет,,то він попросив кредит у 350млд,під гарантії копалин,забувши вказати по факту,що Україна їх не контролює бо вони під окупацією,а там вже 2 роки після провалу контрнаступу активно порпаються китайські фірми, тобто хотів продати від мертвого коня копита,йому сказали що намахувати не гарно,і запропонували заставити майно держ корпорацій,але завівши туди замість смотрящіх своїх людей,щоб вони не допустили їх банкрутство,але всі пріхлєбали котрих позаводили на мільйони зарплати підняли гвалт,, где жє ми будем харчеватся,, ось і вся казочка про незламну шмарклю...
показать весь комментарий
23.02.2025 21:33 Ответить
Це варіант коли Україна не буде мати ні суверенітету, ні копалин. Це договорняк путіна і трампа. Якщо Зе підпише таку угоду, то завтра путін захопить Україну, поставить свій уряд, який визнає договір з США. путін отримає своє, трамп своє, а ми ярмо орківське. Не можна підписувати окрему угоду по копалинам. Це має бути один документ: одна сторона гарантує безпеку, інша сторона прибуток від копалин. Крапка. Не подобається? Ідіть лісом. Будемо домовлятись з Туреччиною, з ЄС, з Китаєм. Їм теж 500Млрд доларів зайвими не будуть.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:34 Ответить
а він був, той суверенітет? Коли? При Яникук? Чи при УНР?
показать весь комментарий
23.02.2025 22:10 Ответить
Якби вона була нам вигідна, то Трамп би на ній не наполягав.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:34 Ответить
Президенту України треба бути вкрай обережним, щоб ця угода і справді не стала ярмом для прийдешніх поколінь. Я бачу так, що краще було б змусити рашку здатися та отримати парад суверенітетів на місці колишньої параші, якими було б легше управляти, хоча і є небезпека їх поглинання Китаєм, особливо там, де він вже присутній. Тут, ми б виграли, але світ би програв на користь китайцям. І все це відбулося б протягом каденції трумпфа, а він економить долари і ті суверенітети не підтримав би, хіба що, в обмін на копалини... Китай же, дасть багато грошей, проте забажає частину суверенітету у новостворених юрисдикціях. Рівняння з багатьма для мене невідомими складниками.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:37 Ответить
Та пох що там хоче трамп .
Всю Україну цікавить лише одне - що від цієї угоди отримає вона !? І не через 10 років після того як копалини почнуть видобувати , а прямо зараз !! От буквально вже завтра ! От що - конкретно .?? Не треба словоблуддя Курт ! Простими словами можна ж сказати .? Ну там - в обмін на копалини Україні будуть надані тверді гарантії безпеки , або зброя в обсязі ------- і тд. !
показать весь комментарий
23.02.2025 21:38 Ответить
Кажуть, що предок Трампа героїчно рятував потопаючих пасажирів з Тітаніка. Але тільки тих, хто спочатку закине в рятувальну шлюпку грошей і коштовностей не менш, як на 500 долларів.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:41 Ответить
Ну да. Агрессивно выглядит девушка которая целит в лоб мужчине. Лучше посрамить ее, разоружить и отдать на растерзание маньяку каковым является тот мужчина...
показать весь комментарий
23.02.2025 21:55 Ответить
Да нет. Если бы мы не воевали, а реально сидели бы сложа руки, то да. Мы так как раз хотим победить, а американцы не хотят нашей победы. Это давно уже всем понятно. Мы не Израиль и американцам на наши жизни насрать. Нет ничего, что бы говорило об обратном.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:57 Ответить
Американцам нужно бабло, а люди для них -- ничего не значат.
показать весь комментарий
23.02.2025 22:01 Ответить
Та ви що серйозно ? 500 лярдів на озброєння ? А модна список озброєння який ви надасте ? Наприклад комплект з 30 ядерних боєголовок і способи їх доставити різних видів, обійшлось би нам у приблизно 200 лярдів баксів, давайте ви нам ядерки у кошт майбутніх ресурсів, а там і будем говорити ? 🤷
показать весь комментарий
23.02.2025 22:07 Ответить
Дуже гуманно заробляти на людині яка стикає кровью.
показать весь комментарий
23.02.2025 22:09 Ответить
Для америки це нормально!! Якщо ви попадете в лікарню і в вас нема страховки, вас вилічать ,а потім підсунуть рахунок, і їм пох..єру де ти візьмешь ці гроші, от ми зараз в схожій ситуації, нам байки розповідали про американців, чому їх ненавидить більшість, чому, бо дуже порядні.)))
показать весь комментарий
24.02.2025 00:00 Ответить
Яка вигода Україні брати на себе зобов'язання боргу якщо такої вимоги не було раніше? Рижий покидьок вирішив "застовбити" для піндосів половину надр перед вимушеною капітуляцією.Чомусь в мене є велика впевненість що підоРаша визнає право США на таку частку.
показать весь комментарий
23.02.2025 22:11 Ответить
Я шо то не понял, почему нам США не платят, за рекламу американского оружия? Которое мы рекламируем находясь в состоянии войны с рашкой.
показать весь комментарий
23.02.2025 22:45 Ответить
"Америка понад усе" = "Deutschland Uber Alles"
показать весь комментарий
23.02.2025 22:56 Ответить
Как американцы защищают свои экономические интересы, своих инженеров и техников могут рассказать Вагнеры, они знают... Хотя, нет, вагнеры ничего уже не расскажут. И это то, что хотел донести до дорогих украинцев пан Волкер. И украинцы его прекрасно поняли. А вот лахтинская ******, которая здесь круглыми сутками дежурит, рещила в очередной раз лайна на вентилятор закинуть. И закинула.
показать весь комментарий
23.02.2025 23:01 Ответить
Друзі, ви про що ? Я останній місяць афігіваю! Нами торгують! Ось що насправді ! Ми у 22 році ділили фєдєрацію на КРАЇНИ, у 23 ревіли про контрнаступ ! А у 25 докотились до того, що сперечаємось що є вигіднішою умовою з продажу нас і нашої країни !!! Хто так керував країною, армією, оці три роки ? Ось хто має бути предметом нашого обговорення, а не Трамп. Якщо такі результати, то винний має бути або покараний, або нехай валить за руцьким кораблем. Він за три роки не навчився керувати країною ! Крім, вивчив англійську і навчився всі свої гріхи прикрашати красивими фразами. Сьогодні він торгову угоду видає за мирну угоду. ХТО ВІН ТАКИЙ ? Президент ? Який торгує, а не керує ? Можна казати, що я здурів. Але вибачте, торгувати інтересами цілого народу - це цинізм вищої категорії. І всі кивають головами так, як кивали торік дивлячись на Саміт. Як кивали головами, коли бойових генералів викинули за борт наприкінці 23 р. СОРОМ нам, українцям ! Терпіти такого керманича.
показать весь комментарий
23.02.2025 23:31 Ответить
Америка та американці втратили довіру на десятиліття, а може на вік особливо республіканці та і демократи нам гарно допомагали так щоб не змогли наступати.
показать весь комментарий
23.02.2025 23:44 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2025 01:49 Ответить
Кошти, які спрямовувались Україні для підтримки в нашому протистоянні військовій агресії РФ передавались на умовах незворотної фінансової та збройної допомоги... Американці дуже пишаються англосаксонською правовою моделлю і як ніхто мають поважати свої власні закони, або хоч удавати здатність до правочину... Але, як бачимо, політичні пристосуванці завжди намагаються знаходити найжалюгідніші аргументи 💩 та брехливі маніпуляції для очевидного всім мерзенного мародерства.
показать весь комментарий
24.02.2025 04:21 Ответить
"Хорошая мина при плохой игре". Так це називається кацапською, пане Волкер. А персонально для Вас, тією мовою: "Не в свои сани сел".
показать весь комментарий
24.02.2025 05:08 Ответить
хай підписують на зворотній стороні будапештського меморандому.
показать весь комментарий
24.02.2025 06:35 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2025 08:33 Ответить
Ты эти сказки рассказывай маленькому дебилу маска, который сопли размазывал по столу у большого дебила трампа, хотя, вряд ли и он тебе поверит.
показать весь комментарий
24.02.2025 08:34 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2025 09:01 Ответить
не ожидал такого от Волкера.... Или он не слышал последних публичных обвинений и откровенной лжи Трампа об Украине ? Как с такими делать "сделки " ?
показать весь комментарий
24.02.2025 09:13 Ответить
 
 