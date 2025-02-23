С начала суток на фронте произошло 81 боестолкновение, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. В целом, с начала этих суток произошло 81 боестолкновение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли 38 авиационных ударов, применив 57 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 928 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал дважды в сторону Волчанска и Западного, один бой еще продолжается.

На Купянском направлении противник проводил три штурма позиций наших защитников в районе Загрызово и в направлении Богуславки. Украинские защитники отбили одну атаку, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Кузьмино и в направлении Нового, Шийковки, Новоплатоновки, Зеленой Долины, Чернещины. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Авиаудару подвергся Славянск.

Силы обороны отражают одно наступательное действие захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боестолкновения вблизи Часова Яра и в направлении Александро-Шультино, одна атака отражена украинскими воинами. Авиаудару подверглась Рай-Александровка.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Крымское, четыре атаки еще продолжаются.

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С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 22 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Луч, Котлино, Андреевка, Богдановка, Улаклы, Новосергиевка, Молодецкое, Леонтовичи, Покровск, Миролюбовка и Водяное Второе, два боестолкновения продолжаются. Авиационным ударам подверглись Комар, Алексеевка, Зверево, Лисовка и Мирноград.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 340 оккупантов, 190 из них - безвозвратно. Также уничтожено 13 единиц автомобильной техники, антенну БпЛА, миномет, пушку, две багги, кроме того, значительно повреждены одна боевая бронированная машина, четыре единицы автомобильной техники и три пушки захватчиков.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении украинскими подразделениями отражено десять вражеских атак вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое, еще одна атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении авиационные удары нанесли Зеленое Поле и Гуляйполе.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку в районе Степного. Каменское было атаковано НАРами.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

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Курское направление

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 19 штурмов позиций украинских подразделений, два боестолкновения еще продолжаются. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 23 управляемые бомбы, и совершил 346 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 65-й отдельной механизированной бригады, 39-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.