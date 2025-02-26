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Пророссийского политика Джорджеску задержали в Румынии и отправили на допрос, - СМИ

Келина Джорджеску задержали и отправили на допрос

Генпрокуратура Румынии проводит 47 обысков в пяти округах страны в рамках дела, в котором инкриминируют преступления против конституционного строя, ложные сведения об источниках финансирования избирательной кампании или публичное подстрекательство к преступлению.

Об этом пишет Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что целью является группа Горациу Потры, близкого соратника пророссийского политика, бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску.

СМИ со ссылкой на судебные источники заявили, что Джорджеску задержала полиция. Сейчас его доставили на допрос в прокуратуру. Политика задержали за нарушение правил дорожного движения.

Также читайте: Ни солдат, ни миротворцев, - кандидат в президенты Румынии Антонеску выступил против отправки войск в Украину

Прокуратура сообщила, что обыски проводят в жудецах (округах) Сибиу, Муреш, Тимиш, Илфов и Клуж. Объектами обысков стали 27 физических лиц и четыре офиса, которые принадлежат юридическим лицам.

Горациу Потра - экс-главарь румынских наемников, которые воевали в Африке.

Келин Джорджеску обвинил власти в "стремлении придумать доказательства, чтобы оправдать кражу выборов и сделать все, чтобы заблокировать мое новое выдвижение на президентских выборах".

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Напомним, ранее пророссийский кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину "вымышленным" государством и хочет ее разделения.

В МИД Украины прокомментировали заявления румынского политика, назвав такие высказывания "проявлением крайнего неуважения к Украине и украинскому народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джорджеску пытается оправдаться за слова о "румынских территориях Украины": Чисто теоретически

Выборы в Румынии

Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).

Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния стала мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.

Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в Румынии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Джорджеску снова заговорил о "румынских территориях Украины", назвал Зеленского "полудиктатором" и обсудил "вымышленное государство"

Автор: 

обыск (1895) Румыния (1086)


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Топ комментарии
+20
После допроса не тянуть, как с Чаушеску с ним падлюкой.
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26.02.2025 13:56
+12
Якщо його з перегонів не знімуть, всі ці затримання тільки зроблять його перемогу ще більш певною. Образ бунтаря-опозиціонера-мученика добре заходить тік-ток-аудиторії.
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26.02.2025 13:59
+4
Вам от до всіх справа є. Мабуть вдома вже повний порядок, жодних проблем немає, залишається лише наносіть добро всюду вокруг.
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26.02.2025 14:28
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После допроса не тянуть, как с Чаушеску с ним падлюкой.
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26.02.2025 13:56 Ответить
Нехай краще віддадуть нам, обміняємо на азовців.
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26.02.2025 14:36 Ответить
А нахуа він кацапам у себе? Він їм в Румунії потрібен.
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26.02.2025 22:32 Ответить
запідорасите ??? фашисти вміють підорасити. своїх в першу чергу
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27.02.2025 06:16 Ответить
зара мускусний щур вилізе і засмердить усе
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26.02.2025 13:56 Ответить
Політика затримали за порушення правил дорожнього руху.
Интересно, а Янелох ещё сам за рулём ездит?
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26.02.2025 13:56 Ответить
Якщо його з перегонів не знімуть, всі ці затримання тільки зроблять його перемогу ще більш певною. Образ бунтаря-опозиціонера-мученика добре заходить тік-ток-аудиторії.
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26.02.2025 13:59 Ответить
Вже ні. А от в Грузії - демократія. Хіба ні?
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26.02.2025 14:21 Ответить
Вам от до всіх справа є. Мабуть вдома вже повний порядок, жодних проблем немає, залишається лише наносіть добро всюду вокруг.
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26.02.2025 14:28 Ответить
Да плевать конечно на этого Джоржеску. Но мы понимаем что все его проблемы в том что он не форматный для глобалистов европы. И никакой он конечно же не преступник.
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26.02.2025 14:45 Ответить
Але він - ваш, і тому його затримання - недемократично. Як і обрання Санду. От якби Санду пролетіла, це було б демократично. А якби затримали Антонеску, ви б сказали, що має відповідати за усією суворістю закону.
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26.02.2025 14:51 Ответить
Мир давно делится на своих и чужих. Главное правильно это понимать и оценивать.
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26.02.2025 15:16 Ответить
Ні чорта не равно. У вас лише два своїх - армія і флот. Інші - чужі.
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26.02.2025 15:18 Ответить
Доїти почав Трамп. А от від дядька Байдена у нас були химери, завдяки яким вам дали піти з єдиного асвабаждьонного обласного центра.
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26.02.2025 16:57 Ответить
Венс рота на хрест порве.
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26.02.2025 14:16 Ответить
Йому це дуже пасуватиме.
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26.02.2025 14:35 Ответить
Щось подібне треба було Пороху робити,щоб його тепер не "робили".
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26.02.2025 14:29 Ответить
Незрозуміло, чому спецслужби не можуть його ліквідувати. Або при обшуку знайти зброю та кокаін або героін.
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26.02.2025 14:38 Ответить
Кхе, кхе....
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26.02.2025 14:52 Ответить
Генпрокуратура Румынии проводит 47 обысков в пяти округах страны в рамках дела, в котором инкриминируют преступления против конституционного строя, ложные сведения об источниках финансирования избирательной кампании или публичное подстрекательство к преступлению. Источник: https://censor.net/ru/n3538040
===========
А коли у нас почнут затримувати за російське фінансування передвиборчої кампанії, держзраду та співробітництво з окупантом і фінансуванням тероризму? Після виборів? Так воно же разом з шоблою втече!
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26.02.2025 15:09 Ответить
Это называется '**********'
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26.02.2025 15:10 Ответить
От румуни молодці. Респект їм !!
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26.02.2025 15:16 Ответить
Щемить этих руснявых петухов нужно по всей европке а не выборочно
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26.02.2025 16:05 Ответить
но получится что украинці винні. як завжди. тому що українці вважають фашиста бандеру-героєм
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27.02.2025 06:23 Ответить
 
 