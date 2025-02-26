Пророссийского политика Джорджеску задержали в Румынии и отправили на допрос, - СМИ

Генпрокуратура Румынии проводит 47 обысков в пяти округах страны в рамках дела, в котором инкриминируют преступления против конституционного строя, ложные сведения об источниках финансирования избирательной кампании или публичное подстрекательство к преступлению.

Об этом пишет Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что целью является группа Горациу Потры, близкого соратника пророссийского политика, бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску.

СМИ со ссылкой на судебные источники заявили, что Джорджеску задержала полиция. Сейчас его доставили на допрос в прокуратуру. Политика задержали за нарушение правил дорожного движения.

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Прокуратура сообщила, что обыски проводят в жудецах (округах) Сибиу, Муреш, Тимиш, Илфов и Клуж. Объектами обысков стали 27 физических лиц и четыре офиса, которые принадлежат юридическим лицам.

Горациу Потра - экс-главарь румынских наемников, которые воевали в Африке.

Келин Джорджеску обвинил власти в "стремлении придумать доказательства, чтобы оправдать кражу выборов и сделать все, чтобы заблокировать мое новое выдвижение на президентских выборах".

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Напомним, ранее пророссийский кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину "вымышленным" государством и хочет ее разделения.

В МИД Украины прокомментировали заявления румынского политика, назвав такие высказывания "проявлением крайнего неуважения к Украине и украинскому народу".

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Выборы в Румынии

Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).

Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния стала мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.

Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в Румынии.

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