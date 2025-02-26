Пророссийского политика Джорджеску задержали в Румынии и отправили на допрос, - СМИ
Генпрокуратура Румынии проводит 47 обысков в пяти округах страны в рамках дела, в котором инкриминируют преступления против конституционного строя, ложные сведения об источниках финансирования избирательной кампании или публичное подстрекательство к преступлению.
Об этом пишет Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что целью является группа Горациу Потры, близкого соратника пророссийского политика, бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску.
СМИ со ссылкой на судебные источники заявили, что Джорджеску задержала полиция. Сейчас его доставили на допрос в прокуратуру. Политика задержали за нарушение правил дорожного движения.
Прокуратура сообщила, что обыски проводят в жудецах (округах) Сибиу, Муреш, Тимиш, Илфов и Клуж. Объектами обысков стали 27 физических лиц и четыре офиса, которые принадлежат юридическим лицам.
Горациу Потра - экс-главарь румынских наемников, которые воевали в Африке.
Келин Джорджеску обвинил власти в "стремлении придумать доказательства, чтобы оправдать кражу выборов и сделать все, чтобы заблокировать мое новое выдвижение на президентских выборах".
Напомним, ранее пророссийский кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину "вымышленным" государством и хочет ее разделения.
В МИД Украины прокомментировали заявления румынского политика, назвав такие высказывания "проявлением крайнего неуважения к Украине и украинскому народу".
Выборы в Румынии
Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.
Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).
Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния стала мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.
Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в Румынии.
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Интересно, а Янелох ещё сам за рулём ездит?
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А коли у нас почнут затримувати за російське фінансування передвиборчої кампанії, держзраду та співробітництво з окупантом і фінансуванням тероризму? Після виборів? Так воно же разом з шоблою втече!