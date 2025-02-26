Следующее соглашение о совместном с США фонде по ископаемым будет подлежать ратификации, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что после подписания рамочного соглашения с США по полезным ископаемым будет заключено соглашение о совместном инвестиционном фонде, которое будет подлежать ратификации Украиной.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина и США согласовали рамочное соглашение по использованию украинских редкоземельных ресурсов, согласно которому это будет происходить через фонд, где оба государства будут совладельцами.

Он уточнил, что следующего договора о функционировании самого фонда нет.

"Вот он (договор. - Ред.) сложнее будет и серьезнее, потому что следующий договор - о фонде. И там будет уже о партнерских отношениях, деньгах и так далее. И вот он будет уже иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины", - добавил глава государства.

Он уточнил, что не знает, будет ли ратифицировать этот договор Конгресс США.

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Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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