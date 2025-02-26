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Следующее соглашение о совместном с США фонде по ископаемым будет подлежать ратификации, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что после подписания рамочного соглашения с США по полезным ископаемым будет заключено соглашение о совместном инвестиционном фонде, которое будет подлежать ратификации Украиной.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина и США согласовали рамочное соглашение по использованию украинских редкоземельных ресурсов, согласно которому это будет происходить через фонд, где оба государства будут совладельцами.

Он уточнил, что следующего договора о функционировании самого фонда нет.

"Вот он (договор. - Ред.) сложнее будет и серьезнее, потому что следующий договор - о фонде. И там будет уже о партнерских отношениях, деньгах и так далее. И вот он будет уже иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины", - добавил глава государства.

Он уточнил, что не знает, будет ли ратифицировать этот договор Конгресс США.

Читайте также: СМИ обнародовали детали соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США

Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В соглашении с США об ископаемых нет ни $500 млрд долга, ни 350, ни 100. Мы - не должники, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20210) соглашение (1301) США (26381) фонд (142) ископаемые (112)


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Топ комментарии
+12
Якщо не буде гарантій безпеки ,де США у разі повторної агресії рашистов забовязується (з ратифікацією у Конгресі США) допомогати захищатися Україні своїм війсковим потенціалом, армією то ці всі угоди - обдиралово України та нає#алово.
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26.02.2025 16:16
+11
будапештський меморандум 2.0
до речі, у нас вже є безпекова угода із США, підписана Президентом Байденом
зеля, де вона?
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26.02.2025 16:13
+5
Здали надра трампу підорасу безкоштовно, ****** зебіли.
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26.02.2025 16:31
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Після підписаного то все інше до одного місця
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26.02.2025 16:11 Ответить
Чекаю коли хоча б розвідку тих копалин проведуть. А то схоже на те, що Блазень Вова хоче повітря Блазню Трампу продати.
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26.02.2025 16:12 Ответить
надо под єто дельце Беню использовать,Трамп еще и должен будет Беня на кую вертел таких аутистов как маск
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26.02.2025 16:21 Ответить
Ти за німецькі ,чи кацапські ,якщо під проксі, опуси пишеш, копалини переживай.
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26.02.2025 16:34 Ответить
Наче мародери американці тупіші за виборців зебла.
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26.02.2025 16:37 Ответить
Зебла - це п'ять!)))
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26.02.2025 16:49 Ответить
вам шкода повітря для трампа? мені ні
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27.02.2025 00:25 Ответить
будапештський меморандум 2.0
до речі, у нас вже є безпекова угода із США, підписана Президентом Байденом
зеля, де вона?
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26.02.2025 16:13 Ответить
Якщо не буде гарантій безпеки ,де США у разі повторної агресії рашистов забовязується (з ратифікацією у Конгресі США) допомогати захищатися Україні своїм війсковим потенціалом, армією то ці всі угоди - обдиралово України та нає#алово.
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26.02.2025 16:16 Ответить
Цікаво, Вавчик без підказок зможе відповісти, що більше, кейс чи рамкова угода ?
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26.02.2025 16:25 Ответить
Зупинися! Який ще "наступний" договір?! Годі вже!
Нам воювати треба!
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26.02.2025 16:29 Ответить
Здали надра трампу підорасу безкоштовно, ****** зебіли.
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26.02.2025 16:31 Ответить
Ахметов в ярості.
По великому рахунку - тобі з тих копалин щось перепало?
Якось похеру.
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26.02.2025 17:00 Ответить
***** могло б і не ложити в землю сотні тисяч своїх дебілів, буратіно за 6 років підготував і здав все.
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26.02.2025 16:36 Ответить
ратификуемо зеленьську угоду и ответка от всяго людства... ракировка и трёхмерные шахматы
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26.02.2025 16:40 Ответить
Звісно підлягатиме. Але після припинення вогню, скасуванню військового стану та після проведення виборів як президента так і Ради.
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26.02.2025 16:56 Ответить
Отвлекание Зеленского от войны сработало...
ТрамПодонки ж говорили, чтоб он уехал из Украины...
Вот он и уехал по факту....
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26.02.2025 17:12 Ответить
продам українських акцій дронових заводів на 10м.
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26.02.2025 17:14 Ответить
 
 