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Премьера фильма "Последнее задание Вики" о погибшей в российском плену журналистке Виктории Рощиной состоится 3 марта

Виктория Рощина

Премьера фильма-расследования "Последнее задание Вики" состоится 3 марта в 18.15 в кинотеатре "Жовтень".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Украинская журналистка Виктория Рощина летом 2023 года попала в российский плен и, согласно информации от россиян, погибла там через более чем год заключения.

Журналисты "Слідства.Інфо" вместе с коллегами из "Репортеров без границ", "Суспільного" и "Ґрат" установили путь Виктории, условия содержания в российской тюрьме и получили показания тех, кто видел журналистку и общался с ней. Смотрите в фильме журналистки Янины Корниенко и режиссера Анны Перепелицы

Вход свободный, по предварительной регистрации. Зарегистрироваться для просмотра фильма можно по ссылке здесь.

Читайте также: Россия затягивает процесс передачи Украине тела журналистки Виктории Рощиной, - Юрчишин

Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия до сих пор не вернула Украине тело журналистки.

Читайте также: РФ в очередной раз не отдала Украине тело журналистки Рощиной, которая умерла в российском плену, - Координационный штаб

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кино (1535) плен (2594) смерть (9211) Рощина Виктория (21)


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Журналістів мені теж жальче за інших!
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27.02.2025 18:46 Ответить
Для чого їхати до вбивць -людоїдів - московитів , які знають тебе як журналіста-розслідувача ?
Що не було жодного притомного в її оточенні ,хто б зупинив її ?? Шкода дівчину ,а могла б ще багато чого зробити
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27.02.2025 18:55 Ответить
Жестокая смерть. скорее всего там было то о чём писать пальцы не поднимутся.
Но она сама выбрала этот путь.
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27.02.2025 19:29 Ответить
Тобто кацапи не винуваті а вона сама винна?
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27.02.2025 19:32 Ответить
Она сама выбрала этот путь.
Как она продержалась столько времени в плену - я даже не представляю что с ней орки делали 👿😭
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27.02.2025 19:38 Ответить
Кцп ,це не люди...
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28.02.2025 07:35 Ответить
 
 