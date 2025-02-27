Премьера фильма "Последнее задание Вики" о погибшей в российском плену журналистке Виктории Рощиной состоится 3 марта

Премьера фильма-расследования "Последнее задание Вики" состоится 3 марта в 18.15 в кинотеатре "Жовтень".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Украинская журналистка Виктория Рощина летом 2023 года попала в российский плен и, согласно информации от россиян, погибла там через более чем год заключения.

Журналисты "Слідства.Інфо" вместе с коллегами из "Репортеров без границ", "Суспільного" и "Ґрат" установили путь Виктории, условия содержания в российской тюрьме и получили показания тех, кто видел журналистку и общался с ней. Смотрите в фильме журналистки Янины Корниенко и режиссера Анны Перепелицы

Вход свободный, по предварительной регистрации. Зарегистрироваться для просмотра фильма можно по ссылке здесь.

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Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия до сих пор не вернула Украине тело журналистки.

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