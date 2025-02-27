Премьера фильма "Последнее задание Вики" о погибшей в российском плену журналистке Виктории Рощиной состоится 3 марта
Премьера фильма-расследования "Последнее задание Вики" состоится 3 марта в 18.15 в кинотеатре "Жовтень".
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Украинская журналистка Виктория Рощина летом 2023 года попала в российский плен и, согласно информации от россиян, погибла там через более чем год заключения.
Журналисты "Слідства.Інфо" вместе с коллегами из "Репортеров без границ", "Суспільного" и "Ґрат" установили путь Виктории, условия содержания в российской тюрьме и получили показания тех, кто видел журналистку и общался с ней. Смотрите в фильме журналистки Янины Корниенко и режиссера Анны Перепелицы
Вход свободный, по предварительной регистрации. Зарегистрироваться для просмотра фильма можно по ссылке здесь.
Смерть Виктории Рощиной в российском плену
10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.
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Що не було жодного притомного в її оточенні ,хто б зупинив її ?? Шкода дівчину ,а могла б ще багато чого зробити
Но она сама выбрала этот путь.
Как она продержалась столько времени в плену - я даже не представляю что с ней орки делали 👿😭