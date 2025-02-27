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Новости Арест генералов
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Ненадлежащая оборона Харьковщины: генерал-лейтенанта Горбенко отправили под домашний арест

Артур Горбенко

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерал-лейтенанту Артуру Горбенко, который является фигурантом по делу о ненадлежащей обороне Харьковщины.

Об этом сообщил адвокат генерал-лейтенанта Максим Тхоровский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Артуру Горбенко изменили меру пресечения. Круглосуточный домашний до 20 марта с электронным средством контроля", - отметил он.

Издание "Ґрати" отмечает со ссылкой на адвоката, что Горбенко также должен сдать свой загранпаспорт и не общаться со свидетелями.

Апелляцию военного суд рассматривал в закрытом режиме.

Читайте также: Зеленский об аресте генералов за "служебную халатность": погибло большое количество бойцов, нужно разобраться

Ранее Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-командиру 125-й бригады ТрО в виде 60 дней содержания под стражей.

По версии следствия генерал Горбенко недооценил возможности противника по восстановлению наступления в районе обороны бригады, неадекватно реагировал на наращивание врагом боевых потенциалов и угроз. Генерал Горбенко вину не признает.

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Читайте также: Дело о прорыве врага на Харьковщине: экс-командиров ОТГ "Харьков" и ОСГВ "Хортица" Грицкова и Грузевича еще не допрашивали, - ГБР

Автор: 

суд (25076) домашний арест (186) мера пресечения (449) Горбенко Артур (26)


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Топ комментарии
+27
Ну зато к Баканову, ни у кого претензий нет...
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27.02.2025 19:26
+23
Запобіжний захід Боневтіку Кабиздоховичу за тотальну здачу півдня, дрон в сраку.
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27.02.2025 19:26
+21
ЗЄ бере заручників.
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27.02.2025 19:25
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А про оборону півдня... Просрали вихід до моря.
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27.02.2025 19:22 Ответить
А какие претензии могут быть к армии? Все вопросы к "величайшему" геостратегу. Военное положение, развязывающие руки ЗСУ, было введено 24.02 после 7 часов войны.
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27.02.2025 19:41 Ответить
Може не так написав, та претензій до армії не має, претензії до її розвідки та керівництва. Я проте що зараз якоюсь муйньою людям очі замилюють, а те що дійсно потребує відповідей, покарань та пояснень пропускають.
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27.02.2025 19:44 Ответить
Сейчас просто идет волна мусора, в попытке похоронить правду под этим самым информационным мусором. Выборы мать его
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27.02.2025 19:47 Ответить
Так вже зустрічав новини де " за майбутнє" надає гомонітарну допомогу.
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27.02.2025 19:50 Ответить
ЗЄ бере заручників.
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27.02.2025 19:25 Ответить
Якшо для вас Луценко та Береза якось прийнятні - то вони пояснюють - коли Залужний приїздив до Кийьова, то умеров поставив йьому умови - або ти з нами, або ми почнемо арештовувати твоїх генералів. Генерал розвернувся та поїхав у Лондон. Десь так.
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27.02.2025 20:09 Ответить
Ну зато к Баканову, ни у кого претензий нет...
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27.02.2025 19:26 Ответить
Запобіжний захід Боневтіку Кабиздоховичу за тотальну здачу півдня, дрон в сраку.
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27.02.2025 19:26 Ответить
Неналежна оборона..... А інші генерали належно організовують оборону судячи з повідомлень кожного дня.
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27.02.2025 19:27 Ответить
За версією слідства генерал Горбенко недооцінив можливості противника щодо відновлення наступу у районі оборони бригади, неадекватно реагував на нарощення ворогом бойових потенціалів та загроз. Генерал Горбенко провину не визнає. Оцінювати можливості рашистів,та загрози для держави на тій чи іншій ділянці фронту має ГРУ,з Будановим
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27.02.2025 19:27 Ответить
Недостаточно асфальта уложил, или не достаточно шашлычков нажарил? А может вяло размещал овощерезки и барабаны в бомбоубежищах ?
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27.02.2025 19:29 Ответить
Зеля чуть пол-страны не просрал, а он-то Верховный Главнокомандующий. Как человек чести, он должен застрелиться. Он же человек чести, я ничего не путаю?
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27.02.2025 19:30 Ответить
у нього патрони в револьвері закінчилися!
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27.02.2025 19:33 Ответить
Ще при обороні ОП від десантів кацапської кінноти.
ЗЄ зробив би харакірі. Але всі ножі у бункері зламав Татаров, коли різав чеченців.
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27.02.2025 19:47 Ответить
Президент Чехії спеціально подарував йому CZ 75, тому що бачив блазня наскрізь.
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28.02.2025 09:00 Ответить
А за здачу сходу, півдня України на початку війни коли будуть кримінальні справи?!
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27.02.2025 19:32 Ответить
Влізли майже в центр країни з півострова, який з берегу чорного моря прострілюється як на долоні. Це просто треш.
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27.02.2025 19:33 Ответить
А де справи до тих,хто закликав на шашлики,хто не забезпечив технікою,снарядами і т,д.?Це що оточують генералами Генерала Залужного?
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27.02.2025 19:33 Ответить
Генерала судять, а ті хто розікрав гроші на побудові укріплень недоторкані... Баканов спокійно ходить в тренажеоний зал і жодного питання до нього немає. Яку країну нам побудував нікчема? Де журналісти, Де свинки біля ОПи?
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27.02.2025 19:34 Ответить
А голова військової адміністрації також ''тіпа ніпрічом''!...
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27.02.2025 19:36 Ответить
То хто розміщував Чонгар, зняв звідти війська, а також чому були зняті війська коло Києва ( Гостомель,72 бригада виводились перед вторгненням)?...
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27.02.2025 19:35 Ответить
а ось тут опасно, бо є запитання до члена СНБО такого собі Залужного.
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27.02.2025 19:39 Ответить
Та ти що? Оце діла...
Давай ще про дисертацію що небудь...
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27.02.2025 19:43 Ответить
Зебіли міхуіла падалЬюки нових методичок не отримали
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27.02.2025 19:48 Ответить
Не піздюнькайте, Генерал навпаки, тихцем від зехрипатих зрадників те й робив, що готувався до нападу. Читайте хоча б західну пресу з його інтерв'ю, а не методички міши падалЬюки тут ретранслюєте, гниди їб..ні
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27.02.2025 19:44 Ответить
Не піздюнькай. Залужний такий же член зеленої команди. Але вам же кумір потрібен. Тілько не треба його питать, чому Київ з півночи не був прикритий, де війська поділись з Кримського корідора... Якщо це був наказ Зелі, то де він..... П.С. Тому нарід вибере в президенти Шарія або Арестовича, бо думать не хотять.
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27.02.2025 19:58 Ответить
Год видим хорошо? Что это за часть и что она должна была прикрывать знаем? Еще вопросы есть.

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27.02.2025 20:43 Ответить
А с каких это пор обороной страны командует СНБО, а не Верховный? Это СНБО объявляет военное положение и мобилизацию оперативного резерва?
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27.02.2025 19:45 Ответить
почитай функции СНБО и Главнокомандущего.
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27.02.2025 20:02 Ответить
Я прекрасно знаю функции Главкома в мирное время. Это вам надо почитать. Как заодно про функции СНБО и кто формирует его состав персонально своими решениями, и кто реализует решения СНБО своими указами.
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27.02.2025 20:37 Ответить
Зашибісь яке наказаніє відправити додому під арешт. Зараз всі мужики мріють щоб їх так наказали. Може краще йому дати ружжо і відправити на нуль відбивати те що він просрав?
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27.02.2025 19:35 Ответить
Згоден, але з ним оптом відправити туди тих, хто приймав і перевіряв ці укріплення.
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27.02.2025 19:38 Ответить
Стісняюсь спитати, а яка така ще вища особа за генерала мала перевіряти укріплення на місці дислокації ввіреної генералу частині?
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27.02.2025 19:40 Ответить
кацап, іди у сраку
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27.02.2025 20:22 Ответить
Нє, зелений кагал таки буде сидіти... Якщо доживе до суда...
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27.02.2025 19:35 Ответить
Втечуть. А "пильні та непідкупні" прикордонники ще трохи покращать свій фінансовий стан.
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28.02.2025 09:07 Ответить
Звичайно, тіко ларьочники і ******* належним чином готувались і адекватно "реагували на нарощення ворогом бойових потенціалів та загроз"... А ось "тупі воєнні", виявляється, закликали своїх підлеглих готуватися до шашликів і все про#бали...
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27.02.2025 19:40 Ответить
Виходячи з ціей логіки за неналежну оборону та неналежну підготовку оборони України некій, зараз прострочений, гражданін Зеленський повинен бути заарештован та мещкати не на Банковій в ОП а в камері на Аскольдовом провулке. Доречи зеленський ОСОБИСТО інспектував підготовку оборони Харьківщині та казав шо він дуже задоволений.
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27.02.2025 19:51 Ответить
Шановні справа в тому,що ТРО взагалі не повинні були бути на нулі-це війська 2-3 лінії,,легка піхота,, взагалі без важкого озброєння,от ті хто їх туди поставив і повинен сидіти...
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27.02.2025 19:59 Ответить
брехня, у них було 3 танки приданних
Ну не судити ж зелю та його призначенця синюгубу який розікрав на укріпленнях 12 млрд українських доларів.
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27.02.2025 20:36 Ответить
Зєля намагається таким чином, захоплюючи у заручники Генералів ЗСУ, примусити Залужного погодитись йти на вибори у команді найвеличнішого #уєграя…
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27.02.2025 20:06 Ответить
Це означає що справа розсипається? Протримали в СІЗО, президент пропіарився, а доказів вини немає?
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27.02.2025 20:12 Ответить
Це означає , що Система не карає високопосадовців ... максимум - покарають якусь дрібноту ...
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27.02.2025 21:05 Ответить
Винні в оп.
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27.02.2025 21:37 Ответить
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27.02.2025 20:48 Ответить
І судити цю владу потрібно не після, а заради перемоги.
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28.02.2025 09:09 Ответить
@poroshenko
Суди над бойовими командирами тривають. Подзвонив генерал-лейтенанту Артуру Івановичу Горбенку, аби привітати: цю ніч він проведе вдома, з родиною, і вперше за весь цей час нормально обійме своїх рідних.

Артура Івановича випустили з-за ґрат, хоча і наділи на ногу браслет. Цілодобовий домашній арешт.

Колишній командир 125-ї БТрО, вже будучи пенсіонером, у перші дні повномасштабного вторгнення взявся за те, що вмів найкраще - і буквально за лічені дні зібрав цілу бригаду на Львівщині. Яку вже скоро перекинули в найгарячіші точки. А після бойових дій на Харківщині Горбенко вже кілька місяців відсидів у СІЗО.
Наша команда «Європейської Солідарності» відвідує кожне засідання бойових командирів. І надалі триматиме фокус уваги на цих справах.


Бо українська армія, яка народилася у боях, це символ і опора нашої країни.
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27.02.2025 20:50 Ответить
Враховуючи скільки людей , внаслідок цього , загинули - дуже "сильно" покарали ...
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27.02.2025 21:04 Ответить
Апеляцію військового суд розглядав у закритому режимі. Джерело: https://censor.net/ua/n3538342
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27.02.2025 21:08 Ответить
який сенс обирати на президента П. чи За. чи знову Зе. якщо названі літери анічогісінько не будуть робити з суддями, які штучно затягують процес і як наслідок коли приймається неправосудне рішення всім вже насрать бо всі вже втомилися чекати фініш.
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27.02.2025 21:10 Ответить
...хочемо знати правду про Чонгар ,баканова ?
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27.02.2025 21:18 Ответить
генерала можно судить за тупые решения, без какого-либо обоснования (как например всех депутатов и причастных можно судить за мобилизацию с 25 лет) - почему 25? почему законодательно ограничивать моб.ресурс во время войны? почему нет обучения до 25? и другие тупые вопросы.
наверное, можно посадить за не эвакуацию\оставление техники (а-ля "Мрия"), людей с тремя патронами против танков, документов и т.п. а за отсутствие "сил та засобів" нужно судить министра обороны и компанию, всякие "военные администрации", которые обязаны были обеспечить как минимум линии обороны, доты, минирование, мобилизировать все строительные фирмы\технику, построить башни пво, автоматические турели, обеспечить шифрованную проводную связь и т.п.
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27.02.2025 22:36 Ответить
це щоб наступного разу всі не відволікатись від лінії партії -шашлички та дороги,і ще кіно
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28.02.2025 02:10 Ответить
 
 