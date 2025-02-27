Ненадлежащая оборона Харьковщины: генерал-лейтенанта Горбенко отправили под домашний арест

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерал-лейтенанту Артуру Горбенко, который является фигурантом по делу о ненадлежащей обороне Харьковщины.

Об этом сообщил адвокат генерал-лейтенанта Максим Тхоровский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Артуру Горбенко изменили меру пресечения. Круглосуточный домашний до 20 марта с электронным средством контроля", - отметил он.

Издание "Ґрати" отмечает со ссылкой на адвоката, что Горбенко также должен сдать свой загранпаспорт и не общаться со свидетелями.

Апелляцию военного суд рассматривал в закрытом режиме.

Читайте также: Зеленский об аресте генералов за "служебную халатность": погибло большое количество бойцов, нужно разобраться

Ранее Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-командиру 125-й бригады ТрО в виде 60 дней содержания под стражей.

По версии следствия генерал Горбенко недооценил возможности противника по восстановлению наступления в районе обороны бригады, неадекватно реагировал на наращивание врагом боевых потенциалов и угроз. Генерал Горбенко вину не признает.

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Читайте также: Дело о прорыве врага на Харьковщине: экс-командиров ОТГ "Харьков" и ОСГВ "Хортица" Грицкова и Грузевича еще не допрашивали, - ГБР