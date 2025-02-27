Ненадлежащая оборона Харьковщины: генерал-лейтенанта Горбенко отправили под домашний арест
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерал-лейтенанту Артуру Горбенко, который является фигурантом по делу о ненадлежащей обороне Харьковщины.
Об этом сообщил адвокат генерал-лейтенанта Максим Тхоровский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Артуру Горбенко изменили меру пресечения. Круглосуточный домашний до 20 марта с электронным средством контроля", - отметил он.
Издание "Ґрати" отмечает со ссылкой на адвоката, что Горбенко также должен сдать свой загранпаспорт и не общаться со свидетелями.
Апелляцию военного суд рассматривал в закрытом режиме.
Ранее Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-командиру 125-й бригады ТрО в виде 60 дней содержания под стражей.
По версии следствия генерал Горбенко недооценил возможности противника по восстановлению наступления в районе обороны бригады, неадекватно реагировал на наращивание врагом боевых потенциалов и угроз. Генерал Горбенко вину не признает.
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.
22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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ЗЄ зробив би харакірі. Але всі ножі у бункері зламав Татаров, коли різав чеченців.
Давай ще про дисертацію що небудь...
Ну не судити ж зелю та його призначенця синюгубу який розікрав на укріпленнях 12 млрд українських доларів.
Суди над бойовими командирами тривають. Подзвонив генерал-лейтенанту Артуру Івановичу Горбенку, аби привітати: цю ніч він проведе вдома, з родиною, і вперше за весь цей час нормально обійме своїх рідних.
Артура Івановича випустили з-за ґрат, хоча і наділи на ногу браслет. Цілодобовий домашній арешт.
Колишній командир 125-ї БТрО, вже будучи пенсіонером, у перші дні повномасштабного вторгнення взявся за те, що вмів найкраще - і буквально за лічені дні зібрав цілу бригаду на Львівщині. Яку вже скоро перекинули в найгарячіші точки. А після бойових дій на Харківщині Горбенко вже кілька місяців відсидів у СІЗО.
Наша команда «Європейської Солідарності» відвідує кожне засідання бойових командирів. І надалі триматиме фокус уваги на цих справах.
Бо українська армія, яка народилася у боях, це символ і опора нашої країни.
наверное, можно посадить за не эвакуацию\оставление техники (а-ля "Мрия"), людей с тремя патронами против танков, документов и т.п. а за отсутствие "сил та засобів" нужно судить министра обороны и компанию, всякие "военные администрации", которые обязаны были обеспечить как минимум линии обороны, доты, минирование, мобилизировать все строительные фирмы\технику, построить башни пво, автоматические турели, обеспечить шифрованную проводную связь и т.п.