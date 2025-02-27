С начала суток на фронте 118 боестолкновений, активнее всего россияне атакуют на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток на десяти направлениях состоялось 118 боевых столкновений, самым активным направлением российских атак остается Покровское.

Об этом пишут в фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес 69 авиационных ударов с применением 87 КАБ, более 1050 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Кондрашовки. Кроме того, нанес авиационный удар по Слатино.

Шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Ямполовка, Торское, Зеленая Долина и Колодязи. Наши защитники отразили все атаки противника.

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Боевые действия на Востоке

На Северском направлении наши воины успешно отразили две атаки противника в районе Белогоровки. Населенный пункт Северск подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Васюковки и Предтечино. Авиационные удары управляемыми бомбами противник нанес по Краматорску.

Враг 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Крымского и Торецка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, населенный пункт Константиновка подвергся авиаударам управляемыми бомбами.

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Березовка, Мирное, Луч, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка и Богдановка, 12 боестолкновений продолжаются до сих пор. Враг применил 15 управляемых бомб по населенным пунктам Алексеевка, Покровск, Удачное и Зверево.

По предварительным подсчетам, потери оккупантов на этом направлении с начала суток составили 72 убитыми и 67 - ранеными. Кроме того, Силы обороны уничтожили единицу автомобильной техники, орудие, по одному мотоциклу и квадроциклу, портативную станцию радиоэлектронной борьбы, два разведывательных дрона SuperCam и один - Zala. Выведены из строя танк, две артиллерийские системы и реактивная система залпового огня.

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Обстановка на юге

На Новопавловском направлении наши защитники отразили 11 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь и Бурлацкое. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Чаривного. В то же время враг наносил авиационные удары по населенным пунктам Зализничное, Гуляйполе и Малые Щербаки.

На Ореховском направлении, в некоторых случаях при поддержке штурмовой авиации, враг девять раз атаковал оборонительные позиции наших защитников в районах Новодаровки, Степного, Пятихаток и Каменского, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Купянском и Приднепровском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.

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Курское направление

Десять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 336 артиллерийских обстрелов, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросил 24 управляемые бомбы.

Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 128-й отдельной бригады территориальной обороны "Дикое Поле" и 34-й отдельной бригады береговой обороны.

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