Рашисты больше всего атакуют на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб. КАРТА

В течение 26 февраля зафиксировано 110 боестолкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных удара (4 ракеты), 81 авиаудар, сбросив 121 КАБ. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, в том числе 109 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2557 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Глухов, Николаевка, Семеновка, Машево, Волчанские Хутора, Гуляйполе, Зализнычное, Варваровка, Львов.

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Поражение врага

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, четырем пунктам управления, станции РЭБ, артиллерийскому средству и одному другому важному объекту противника.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска, Строевки и Двуречной.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки и Загрызово.

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Бои на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодязов, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины.

На Сиверском направлении наши воины успешно отбили атаку противника в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часова Яра, Новомаркового, Васюковки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 19 атак в направлении населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.

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Ситуация на Юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три атаки в сторону Чаривного.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

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Ситуация на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Курщина

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 21 КАБ, совершил 463 обстрела, 36 из них - из РСЗО. Украинские защитники отбили 18 штурмовых действий захватчиков.

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