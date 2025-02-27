Рашисты больше всего атакуют на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб. КАРТА
В течение 26 февраля зафиксировано 110 боестолкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных удара (4 ракеты), 81 авиаудар, сбросив 121 КАБ. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, в том числе 109 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2557 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Глухов, Николаевка, Семеновка, Машево, Волчанские Хутора, Гуляйполе, Зализнычное, Варваровка, Львов.
Поражение врага
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, четырем пунктам управления, станции РЭБ, артиллерийскому средству и одному другому важному объекту противника.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска, Строевки и Двуречной.
На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки и Загрызово.
Бои на Востоке
На Лиманском направлении враг атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодязов, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины.
На Сиверском направлении наши воины успешно отбили атаку противника в районе Григорьевки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часова Яра, Новомаркового, Васюковки и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка и Крымского.
На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 19 атак в направлении населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.
Ситуация на Юге
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три атаки в сторону Чаривного.
На Ореховском направлении оккупационные войска дважды штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.
Ситуация на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Курщина
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 21 КАБ, совершил 463 обстрела, 36 из них - из РСЗО. Украинские защитники отбили 18 штурмовых действий захватчиков.
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На Бурлацькому напрямку противник просунувся вздовж ряду лісосмуг на південь і на південний схід від н.п. Бурлацьке на ділянці завширшки до 3.5 км на глибину до 1.45 км. Йдуть бої під н.п. Бурлацьке та Скудне.
На Костянтинопольському напрямку точаться бої на східній околиці н.п. Костянтинополь.
На Новопавлівському напрямку російські війська просунулися центральною частиною н.п. Андріївка на глибину до 420 метрів та продовжують тиснути у напрямку н.п. Преображенка.
На Покровському, Торецькому, Часовоярському, Сіверському та Лиманському напрямках без істотних змін. Тривають бої різного ступеня інтенсивності.
На Куп'янському напряку російські війська атакують маневреними групами у районі н.п. Тополі (північний плацдарм) та Дворічна (південний плацдарм).
В Курській області тривають бої на південь від н.п. Погребки та у напрямку н.п. Лєбєдьовка. Ситуація залишається складною, російські війська роблять спроби знайти пролом в обороні ЗСУ з метою виходу на трасу Р-200 (на Суджу)."