Лидеры Евросоюза на специальном саммите обсудят назначение представителя на переговорах относительно Украины, - Bloomberg
На специальном саммите, который состоится 6 марта, лидеры ЕС обсудят назначение своего представителя на возможных переговорах по прекращению войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Несколько европейских лидеров ранее призывали к назначению такого представителя, после того, как Дональд Трамп пообщался напрямую с Владимиром Путиным, оставив блок "за бортом" переговоров.
По словам собеседников агентства, на саммите лидеров ЕС 6 марта также будет обсуждаться выработка единой позиции по вопросам обороны как для перевооружения континента, так и в отношении Украины.
Кроме того, лидеры обсудят ожидания ЕС относительно того, каким будет мир в Украине, и какие гарантии безопасности они могут предложить в контексте переговоров.
Напомним, глава Европейского совета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского на мартовский саммит Евросоюза.
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