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Новости Специальный саммит ЕС 6 марта
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Лидеры Евросоюза на специальном саммите обсудят назначение представителя на переговорах относительно Украины, - Bloomberg

Специальный саммит ЕС 6 марта

На специальном саммите, который состоится 6 марта, лидеры ЕС обсудят назначение своего представителя на возможных переговорах по прекращению войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Несколько европейских лидеров ранее призывали к назначению такого представителя, после того, как Дональд Трамп пообщался напрямую с Владимиром Путиным, оставив блок "за бортом" переговоров.

По словам собеседников агентства, на саммите лидеров ЕС 6 марта также будет обсуждаться выработка единой позиции по вопросам обороны как для перевооружения континента, так и в отношении Украины.

Кроме того, лидеры обсудят ожидания ЕС относительно того, каким будет мир в Украине, и какие гарантии безопасности они могут предложить в контексте переговоров.

Напомним, глава Европейского совета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского на мартовский саммит Евросоюза.

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Автор: 

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Серед кандидатів орбан або фіцо є?
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28.02.2025 11:29 Ответить
та не спішіть
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28.02.2025 11:49 Ответить
 
 