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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США Визит Зеленского в США
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Трамп смягчил тон в отношении Зеленского, но не в отношении поддержки Украины, - Bloomberg

Дональд Трамп смягчил тон в отношении Зеленского

Визит президента Владимира Зеленского в США можно считать "символической победой".

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня Зеленский прибудет в Белый дом для подписания соглашения о полезных ископаемых с Трампом. Худшие опасения, вероятно, немного развеялись накануне поездки, поскольку лидер США сказал, что "не может поверить, что назвал Зеленского диктатором", пишет издание.

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Однако вежливый тон не смог компенсировать отказ Трампа взять на себя обязательства, что США будут готовы поддержать войска, которые Британия планирует отправить в Украину.

Украина и Европа считают обещание военного участия США критически важным, чтобы предотвратить повторное вторжение России в будущем.

"Европейских чиновников несколько ободрил тот факт, что Зеленский приезжает в Вашингтон, чтобы подписать соглашение, по которому США получат значительную долю в будущих доходах от украинских полезных ископаемых и других ресурсов в качестве компенсации за свою поддержку", - пишут журналисты.

Украинские чиновники заявили, что Зеленский надеется использовать соглашение о добыче полезных ископаемых как исходную точку для более широких дискуссий о гарантиях безопасности со стороны США.

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"Надеюсь, что подписание соглашения даст Дональду Трампу ощущение, что он заключил соглашение и получил возмездие за поддержку, которую он оказал Украине", - сказала научный сотрудник Совета по вопросам международных отношений Лиана Фикс.

Она считает встречу Трампа и Зеленского "символической победой".

"Если бы встреча с Путиным состоялась до встречи с Зеленским, перспективы были бы ужасными", добавила Фикс.

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Автор: 

Европа (1833) Зеленский Владимир (20210) США (26381) Трамп Дональд (5075)


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Топ комментарии
+9
Тампон сьогодні проснувся в хорошому настрої, добре покакав, ні проносу ні запору не було. Завтра буде інший день, та інші відчуття...
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28.02.2025 11:34
+8
А яка доля подібної угоди з Афганістаном, яку США підписували у 2017 році?...
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28.02.2025 11:37
+5
трампон с наркоманом ( ред. Маск) тупо хотят наживы, им пофиг на военный конфликт - бабло вот их мотив, что ими движет - бабло и слава.
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28.02.2025 12:22
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Навпаки було б ок
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28.02.2025 11:33 Ответить
Тампон сьогодні проснувся в хорошому настрої, добре покакав, ні проносу ні запору не було. Завтра буде інший день, та інші відчуття...
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28.02.2025 11:34 Ответить
А яка доля подібної угоди з Афганістаном, яку США підписували у 2017 році?...
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28.02.2025 11:37 Ответить
тотожна долі безпекової угоди, укладеною зелею та Президентом Байденом
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28.02.2025 11:43 Ответить
Мо', якщо лідор вправно станцює та красиво закричить, то й до засосів діло дійде...
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28.02.2025 11:40 Ответить
Підписуємо зі США угоду про рідкісноземельні метали й одночасно здаємо рашистам найцінніше Шевченківське родовище літієвих руд, де за попередніми оцінками сконцентровано більше 10% світових запасів літію.

Подробиці - https://x.com/_thin_red_line_/status/1895387112033395015?t=Ib-08LQJ7r4N0Fd5O9SOfQ&s=19 тут.
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28.02.2025 11:40 Ответить
кремліни схоже добряче взяли трампа за його фаберже, КГБ ще раніш його піймала як ловлять мавпу на глечік з бананом
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28.02.2025 11:41 Ответить
Трамп в блудняк сам вписался с этими редкоземельными металлами так как общий оборот металлов всего 12 млрд. в год и некоторые металлы перерабатывают больше года.
А самое главное рынок стабилен и Трамп с своими идеями там нафиг не нужен и никто пока вкладываться в добычу не будет.
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28.02.2025 11:46 Ответить
А йому , насправді , пофігу - він розуміє , що нічого в нього не вийде і після Гренландії , чи Канади , йому треба хоча б якийсь успіх показати своєму виборцю ...))
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28.02.2025 11:51 Ответить
а йому начхати, наповненням фонду йому не займатися, поставить наглядачів з батогами і забиратиме свою левову частку
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28.02.2025 12:17 Ответить
Смешно наблюдать за офисными пропагандонами, которые ранее обсерали, посылали Трампа. А теперь хвалебные оды пишут ему...
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28.02.2025 11:49 Ответить
Нам їхнє кохання до дупи, Україну рятувати треба. Запитайте краще , кому у світі із лідерів імпонує зеленське?
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28.02.2025 11:55 Ответить
Зробили б вже якогось зе двійника , такого ж страшного неголеного, але розумнішого і патріота. Орігінал на лікування , а двійник до кінця простроченої каденції , чим далі із орігіналом , тим гірше..
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28.02.2025 12:04 Ответить
Треба спочатку патріотам владу у єрмачні вирвати з рук
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28.02.2025 12:48 Ответить
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28.02.2025 11:58 Ответить
трампон с наркоманом ( ред. Маск) тупо хотят наживы, им пофиг на военный конфликт - бабло вот их мотив, что ими движет - бабло и слава.
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28.02.2025 12:22 Ответить
Погана оця тенденція, коли дивляться в першу чергу на настрої лідера.
Візантією тхне.
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28.02.2025 12:38 Ответить
А краще б навпаки - ЗЄ та його гопоту у лайно втоптувати, а Україні давати допомогу повним ходом
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28.02.2025 12:50 Ответить
Можна проводити "вибори". Залишилось офіційно підтвердити статус колонії. "Хужє нє будєт".
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28.02.2025 13:13 Ответить
 
 