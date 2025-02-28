Трамп смягчил тон в отношении Зеленского, но не в отношении поддержки Украины, - Bloomberg

Визит президента Владимира Зеленского в США можно считать "символической победой".

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня Зеленский прибудет в Белый дом для подписания соглашения о полезных ископаемых с Трампом. Худшие опасения, вероятно, немного развеялись накануне поездки, поскольку лидер США сказал, что "не может поверить, что назвал Зеленского диктатором", пишет издание.

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Однако вежливый тон не смог компенсировать отказ Трампа взять на себя обязательства, что США будут готовы поддержать войска, которые Британия планирует отправить в Украину.

Украина и Европа считают обещание военного участия США критически важным, чтобы предотвратить повторное вторжение России в будущем.

"Европейских чиновников несколько ободрил тот факт, что Зеленский приезжает в Вашингтон, чтобы подписать соглашение, по которому США получат значительную долю в будущих доходах от украинских полезных ископаемых и других ресурсов в качестве компенсации за свою поддержку", - пишут журналисты.

Украинские чиновники заявили, что Зеленский надеется использовать соглашение о добыче полезных ископаемых как исходную точку для более широких дискуссий о гарантиях безопасности со стороны США.

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"Надеюсь, что подписание соглашения даст Дональду Трампу ощущение, что он заключил соглашение и получил возмездие за поддержку, которую он оказал Украине", - сказала научный сотрудник Совета по вопросам международных отношений Лиана Фикс.

Она считает встречу Трампа и Зеленского "символической победой".

"Если бы встреча с Путиным состоялась до встречи с Зеленским, перспективы были бы ужасными", добавила Фикс.

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