Трамп смягчил тон в отношении Зеленского, но не в отношении поддержки Украины, - Bloomberg
Визит президента Владимира Зеленского в США можно считать "символической победой".
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня Зеленский прибудет в Белый дом для подписания соглашения о полезных ископаемых с Трампом. Худшие опасения, вероятно, немного развеялись накануне поездки, поскольку лидер США сказал, что "не может поверить, что назвал Зеленского диктатором", пишет издание.
Однако вежливый тон не смог компенсировать отказ Трампа взять на себя обязательства, что США будут готовы поддержать войска, которые Британия планирует отправить в Украину.
Украина и Европа считают обещание военного участия США критически важным, чтобы предотвратить повторное вторжение России в будущем.
"Европейских чиновников несколько ободрил тот факт, что Зеленский приезжает в Вашингтон, чтобы подписать соглашение, по которому США получат значительную долю в будущих доходах от украинских полезных ископаемых и других ресурсов в качестве компенсации за свою поддержку", - пишут журналисты.
Украинские чиновники заявили, что Зеленский надеется использовать соглашение о добыче полезных ископаемых как исходную точку для более широких дискуссий о гарантиях безопасности со стороны США.
"Надеюсь, что подписание соглашения даст Дональду Трампу ощущение, что он заключил соглашение и получил возмездие за поддержку, которую он оказал Украине", - сказала научный сотрудник Совета по вопросам международных отношений Лиана Фикс.
Она считает встречу Трампа и Зеленского "символической победой".
"Если бы встреча с Путиным состоялась до встречи с Зеленским, перспективы были бы ужасными", добавила Фикс.
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Подробиці - https://x.com/_thin_red_line_/status/1895387112033395015?t=Ib-08LQJ7r4N0Fd5O9SOfQ&s=19 тут.
А самое главное рынок стабилен и Трамп с своими идеями там нафиг не нужен и никто пока вкладываться в добычу не будет.
Візантією тхне.