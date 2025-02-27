Трамп отказался гарантировать помощь британским миротворцам в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что британским миротворцам в Украине не потребуется "много помощи".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
На вопрос, придут ли США на помощь британским войскам, если те "будут находиться в Украине, поддерживая мир, и подвергнутся нападению со стороны России", Трамп ответил: "Если британцы будут в Украине и на них нападут? Знаете, я всегда считал, что британцам не нужно много помощи. Они могут позаботиться о себе очень хорошо".
После этого он похвалил "невероятных солдат" Британии и сказал, что "если им нужна помощь, я всегда буду с британцами".
"Но им не нужна помощь", - повторил Трамп.
После того, как Стармер отметил важность оборонного альянса США и Великобритании, Трамп у него спросил: "Могли бы вы противостоять России самостоятельно?" На это присутствующие в зале рассмеялись.
На этой же встрече премьер Британии заявил, что его страна готова отправить сухопутные войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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Дональд Трамп принимает решения стремительно и неожиданно, чтобы дезориентировать оппонентов и ослабить их реакцию. По мнению аналитиков, его тактика основана на методе "перегрузки зоны" (flooding the zone), широко используемом в американском футболе.
🔹 "Заполнение поля дерьмом" - так бывший советник Трампа Стив Бэннон описывает метод, при котором создаётся лавина новостей, скандалов и отвлекающих инфоповодов, мешающих критикам сосредоточиться на едином нарративе.
🔹 "Пятничный вброс" - спорные решения анонсируются в конце недели, чтобы к понедельнику они исчезли из повестки. Так было с назначением экс-телеведущего Пита Хегсета министром обороны.
🔹 Постоянный хаос - благодаря неожиданным шагам и непредсказуемости Трамп продолжает доминировать в информационном поле, удерживая оппонентов в напряжении. Однако такая стратегия может оттолкнуть даже его сторонников.
Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав американців українського походження сприймати Сполучені Штати як свою країну та дбати про її інтереси. Він поділився історією зі своєї передвиборчої кампанії 2022 року в Огайо, де зустрів чоловіка українського походження, який був обурений його позицією щодо російсько-української війни та бажанням якнайшвидше її завершити. На зауваження цього чоловіка: «Ви намагаєтеся покинути мою країну, і мені це не подобається», Венс відповів: «Пане, ваша країна - Сполучені Штати Америки, і моя також». Віцепрезидент підкреслив, що частиною асиміляції є сприйняття США як своєї країни та турбота про її інтереси.
Він також зазначив, що вважає образливим, коли нові іммігранти прагнуть використовувати силу та вплив своєї нової нації для вирішення старих етнічних суперечок. Венс додав, що зустрічав багатьох українських американців, які погоджувалися з його поглядами або принаймні розглядали ситуацію з точки зору інтересів США.
Але тут підміна - Джонсонюк розніс ЄВРОПУ , й тільки легенько не Трампа а його команду. ..
Додам від себе... кому він довірив свою освіченість на рівні Бурватіно, а вони, ультра екстремали за своїми планами , його поставили на трон як торпеду ...
США не будуть довго мовчати - я впевнена ... Половина країни за
демів нікуди не поділася ... Актори, телебачення вже почали насміхатися над ним. Це трощить його самолюбство
Американське "слово" і "російське" варте одного - ніх*я...
Міжнародні відносини - просто піздабольство та гра хто кого кине першим коли договір виконувати стане невигідно. Якщо хтось ще вірить, що якісь підписані документи чогось варті - він, мабуть, на цій Землі недавно.
Америка випала з процесу на 4 роки, не потрібно їздити туди як дурникам, все ясно! Часу немає ! Потрібен новий альянс + Україна , всі хто проти (фіцо , хуіцо, угорщина і т п ) ідуть ***** .
новий світопорядок
завдання української дипломатії (точніше розвідки) доказати американцям і європейцям, що таки є в росії агресивні плани і на Європу, і на США - поки що неспростовних доказів нема (якщо чесно)
мотивацією повинно стати не давати можливості розширюватися московіі і в перспективі ставати сильнішою.
в ідеалі зруйнувати московію принаймні за найближчі десятиліття
Сама Україна фізично нездатна на це але альянс з найсильніших країн Європи + Україна здатні
А Венс живе ідеями, цитатами сьогоднішнього філософа-блогера з неореакційними ідеями руху NRx то...
Європа вже повинна очухуватися про що й каже жорстко Борис Джонсон в інтерв"ю DW .
Трамп робить дещо конструктивне у внутрішній політиці - як ви знаєте ми з вами опоненти в цьому питанні. Але питання ширше: чи можливо влаштувати велику економіку без соціальних програм ? Республіканці в цьому питанні орієнтуються на традиції економіки XIX ст (фермери та "юридичні партнери"), в той час як індустріалізація це зовсім інша річ.
Путін буде пропонувати Трампу створення спільного російсько-американського комерційного фонду, у якому будуть інтереси самого Путіна і, можливо, бізнес-оточення Трампа. Можливо, це якимось чином буде об'єднання інтересів американської держави і американських корпорацій щодо поставки російських металів і енергоносіїв на європейський ринок.
Виступаючи в Овальному кабінеті, Трамп заявив: "Ми або підпишемо угоду, або у них виникне багато проблем".
Шість експертів з мирних переговорів, з якими поговорила NYT, не змогли пригадати ситуації, коли Сполучені Штати чи будь-яка інша країна вимагали від свого партнера офіційної угоди про оплату під час війни.
Тімоті Кроуфорд, політолог з Бостонського коледжу, нагадав, що в 1940 році президент Франклін Рузвельт передав Британії п'ятдесят морських есмінців в обмін на 99-річну оренду британських земель в Америці.
Однак ця угода відбулася, коли Сполучені Штати все ще офіційно дотримувалися політики нейтралітету і не погрожували позбавити країну наявної підтримки.
Можливо, Трамп просто відверто каже дипломатичну правду, яку зазвичай замовчують - гарантії безпеки мають неявну ціну. Але експерти твердять, що насправді його підхід є радикальним розворотом американської зовнішньої політики.
В Європі є поштовх до збільшення військових витрат, щоб менше покладатися на Сполучені Штати, що може мати непередбачувані наслідки.
Туреччина, яка має другу за чисельністю армію з усіх країн НАТО, може стати більш важливою регіональною силою.
Аналітики кажуть, що зовнішня політика Трампа надсилає Росії та іншим ворожим країнам повідомлення, яке може бути ще більш значущим: Сполучені Штати готові віддавати пріоритет короткостроковій фінансовій вигоді над своїми ширшими довгостроковими інтересами.
На днях хакери зламали систему у великій офіційній будівлі Ньйо-Йорка (абсолютного осередку демократів) й усі плази відео з виходом на вулицю у т ч показували ролик з Трампом на колінах цілуючого голі ступні Маска.лежачого перед ним ... Цей ролик легко доступний в ютуб. Різкі насмішливі скетчі на ТБ різкі виступи таких зірок я Роберт Деніро...
Є допуски до державнхтаємниць, є надзвичайні державні структури безпеки країни . Наприклад ПЕНТАГОН скорочують удвічі. Фінансування на озброєння теж.Кажуть Маск хамить старезні літаки своєю новітньою технологією. На пости розвтідки, ФБР призначаються або друзі Росії або невігласи . Це боротьба з бюрократією?
ЦЕ ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО нових США?
Але дивно що Трамп "виляє хвостом" бо США та Британія багато років стоять поруч.
Трамп казав про міць британської армії і її спроможність самостійно вирішувати усі військові питання.
Далі було:
После этого он похвалил "невероятных солдат" Британии и сказал, что "если им нужна помощь, я всегда буду с британцами" Источник: https://censor.net/ru/n3538375
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Хто не второпав - США завжди у разі потреби надаст військову допомогу Британії