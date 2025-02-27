Трамп отказался гарантировать помощь британским миротворцам в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что британским миротворцам в Украине не потребуется "много помощи".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

На вопрос, придут ли США на помощь британским войскам, если те "будут находиться в Украине, поддерживая мир, и подвергнутся нападению со стороны России", Трамп ответил: "Если британцы будут в Украине и на них нападут? Знаете, я всегда считал, что британцам не нужно много помощи. Они могут позаботиться о себе очень хорошо".

После этого он похвалил "невероятных солдат" Британии и сказал, что "если им нужна помощь, я всегда буду с британцами".

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"Но им не нужна помощь", - повторил Трамп.

После того, как Стармер отметил важность оборонного альянса США и Великобритании, Трамп у него спросил: "Могли бы вы противостоять России самостоятельно?" На это присутствующие в зале рассмеялись.

На этой же встрече премьер Британии заявил, что его страна готова отправить сухопутные войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

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В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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