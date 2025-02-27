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Новости Встреча Трампа и Стармера
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Трамп отказался гарантировать помощь британским миротворцам в Украине

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что британским миротворцам в Украине не потребуется "много помощи".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

На вопрос, придут ли США на помощь британским войскам, если те "будут находиться в Украине, поддерживая мир, и подвергнутся нападению со стороны России", Трамп ответил: "Если британцы будут в Украине и на них нападут? Знаете, я всегда считал, что британцам не нужно много помощи. Они могут позаботиться о себе очень хорошо".

После этого он похвалил "невероятных солдат" Британии и сказал, что "если им нужна помощь, я всегда буду с британцами".

Читайте также: Война в Украине завершится или очень быстро, или вообще никогда, - Трамп

"Но им не нужна помощь", - повторил Трамп.

После того, как Стармер отметил важность оборонного альянса США и Великобритании, Трамп у него спросил: "Могли бы вы противостоять России самостоятельно?" На это присутствующие в зале рассмеялись.

На этой же встрече премьер Британии заявил, что его страна готова отправить сухопутные войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

Читайте также: Россия никогда не согласится на размещение миротворцев стран ЕС в Украине, - Лукашенко

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте также: Турция рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине, - Bloomberg

Автор: 

миротворцы (1139) США (26381) Трамп Дональд (5075) Стармер Кир (180) гарантии безопасности (112)


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Топ комментарии
+17
Європа ! Прокидайся !
Америка випала з процесу на 4 роки, не потрібно їздити туди як дурникам, все ясно! Часу немає ! Потрібен новий альянс + Україна , всі хто проти (фіцо , хуіцо, угорщина і т п ) ідуть ***** .
новий світопорядок
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27.02.2025 23:51
+13
Це не стратегія. Це маячня рижого нарциса!
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27.02.2025 23:47
+12
США до наступного Перл Харбора полізла в свою мушлю. Ну ок, Історія ходить по спіралі.
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27.02.2025 23:47
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"Заполнение поля дерьмом" и "пятничные вбросы": как Трамп использует информационный хаос для реализации своих целей, - BBC

Дональд Трамп принимает решения стремительно и неожиданно, чтобы дезориентировать оппонентов и ослабить их реакцию. По мнению аналитиков, его тактика основана на методе "перегрузки зоны" (flooding the zone), широко используемом в американском футболе.

🔹 "Заполнение поля дерьмом" - так бывший советник Трампа Стив Бэннон описывает метод, при котором создаётся лавина новостей, скандалов и отвлекающих инфоповодов, мешающих критикам сосредоточиться на едином нарративе.

🔹 "Пятничный вброс" - спорные решения анонсируются в конце недели, чтобы к понедельнику они исчезли из повестки. Так было с назначением экс-телеведущего Пита Хегсета министром обороны.

🔹 Постоянный хаос - благодаря неожиданным шагам и непредсказуемости Трамп продолжает доминировать в информационном поле, удерживая оппонентов в напряжении. Однако такая стратегия может оттолкнуть даже его сторонников.
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27.02.2025 23:45 Ответить
Це не стратегія. Це маячня рижого нарциса!
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27.02.2025 23:47 Ответить
Сиквел тупой ещё тупее часть 3 или что такое еврей придурок в кресле президента Анальной широкой с#аки зеркально США...это политическая сатира на тампон тампокс если шо
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28.02.2025 00:24 Ответить
Ну це вже якось тупо. Миротворці просять захисту від миротворців.
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27.02.2025 23:46 Ответить
Шариш рудий поц, з такими "помічниками" як ти, то краще вже самім.
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27.02.2025 23:46 Ответить
Він може довго не витримати - а є у США ВЕНС , відомий своїми антиукрваїнськими поглядами.

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав американців українського походження сприймати Сполучені Штати як свою країну та дбати про її інтереси. Він поділився історією зі своєї передвиборчої кампанії 2022 року в Огайо, де зустрів чоловіка українського походження, який був обурений його позицією щодо російсько-української війни та бажанням якнайшвидше її завершити. На зауваження цього чоловіка: «Ви намагаєтеся покинути мою країну, і мені це не подобається», Венс відповів: «Пане, ваша країна - Сполучені Штати Америки, і моя також». Віцепрезидент підкреслив, що частиною асиміляції є сприйняття США як своєї країни та турбота про її інтереси.
Він також зазначив, що вважає образливим, коли нові іммігранти прагнуть використовувати силу та вплив своєї нової нації для вирішення старих етнічних суперечок. Венс додав, що зустрічав багатьох українських американців, які погоджувалися з його поглядами або принаймні розглядали ситуацію з точки зору інтересів США.
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28.02.2025 00:19 Ответить
Він може довго не витримати - "Він" це хто??
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28.02.2025 00:24 Ответить
Дід ДОНАЛЬД
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28.02.2025 00:33 Ответить
Як вІн не витримає, так за ним *****, вибачте шановна пані, і ота уся свора --венси, джонси ТА ЇМ ПОДІБНІ.
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28.02.2025 01:03 Ответить
ото вони й тримають Венса напоготів
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28.02.2025 01:47 Ответить
СЕЙЧАС! Джонсон публично РАЗМАЗАЛ Трампа (ВИДЕО). Не сдержался из-за ЛЖИ об Украине @DWUkrainian-ютуб

Але тут підміна - Джонсонюк розніс ЄВРОПУ , й тільки легенько не Трампа а його команду. ..

Додам від себе... кому він довірив свою освіченість на рівні Бурватіно, а вони, ультра екстремали за своїми планами , його поставили на трон як торпеду ...
США не будуть довго мовчати - я впевнена ... Половина країни за
демів нікуди не поділася ... Актори, телебачення вже почали насміхатися над ним. Це трощить його самолюбство
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28.02.2025 01:52 Ответить
Чому джей ді Пеніс не вказує пейсатому лоббі в сша, аналогічно поводитися, пам'ятати, що їх країна в Америці, а не на Близькому Сході, де Ізраїль щороку вирішує релігійні поміж семітські розбірки, а їм всратий дядько сем ще й фінансами допомагає?
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28.02.2025 01:45 Ответить
США до наступного Перл Харбора полізла в свою мушлю. Ну ок, Історія ходить по спіралі.
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27.02.2025 23:47 Ответить
краще з розумним загубити, аніж з дурним знайти

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27.02.2025 23:48 Ответить
Якісь там "угоди" підписані, якісь договори, співпраця - ПОХ!
Американське "слово" і "російське" варте одного - ніх*я...
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27.02.2025 23:49 Ответить
Типу слово Німеччини чи Франції чи будь-якої іншої країни ***** варте.
Міжнародні відносини - просто піздабольство та гра хто кого кине першим коли договір виконувати стане невигідно. Якщо хтось ще вірить, що якісь підписані документи чогось варті - він, мабуть, на цій Землі недавно.
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28.02.2025 03:42 Ответить
Європа ! Прокидайся !
Америка випала з процесу на 4 роки, не потрібно їздити туди як дурникам, все ясно! Часу немає ! Потрібен новий альянс + Україна , всі хто проти (фіцо , хуіцо, угорщина і т п ) ідуть ***** .
новий світопорядок
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27.02.2025 23:51 Ответить
проблема в тому, що ані США ані Європа не вважають що путін загрожує конкретно їм, тому вони вважають допомогу Україні своїм "шляхетним жестом доброї волі", США ж не відмовляється від НАТО (поки що) . . .

завдання української дипломатії (точніше розвідки) доказати американцям і європейцям, що таки є в росії агресивні плани і на Європу, і на США - поки що неспростовних доказів нема (якщо чесно)
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28.02.2025 01:46 Ответить
моя особиста думка, що ***** ніколи не буде нести в найближчій перспективі загрози НАТО , але не це повинно бути мотивацією ( загроза або не загроза)
мотивацією повинно стати не давати можливості розширюватися московіі і в перспективі ставати сильнішою.
в ідеалі зруйнувати московію принаймні за найближчі десятиліття
Сама Україна фізично нездатна на це але альянс з найсильніших країн Європи + Україна здатні
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28.02.2025 02:03 Ответить
ну значить, треба знайти аргументи, щоб переконати Фореста Трампа або європейців в тому, що це і є спільна мета
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28.02.2025 03:21 Ответить
Молилась вже на тГампа , Дездимона?
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28.02.2025 06:08 Ответить
Та ні, коли Венс прикатив до Європи роздмухувати вогнище під ЄС , а Трамп ось вже зараз підписує тільки бізнесові угоди без гарантій безпеки й без участі США, й взагалі виводити свої війська з баз НАТО збирається ...
А Венс живе ідеями, цитатами сьогоднішнього філософа-блогера з неореакційними ідеями руху NRx то...
Європа вже повинна очухуватися про що й каже жорстко Борис Джонсон в інтерв"ю DW .
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28.02.2025 02:38 Ответить
Практика, в тому числі практика виборів Президента США, показує що кандидати та екси захоплюють виборців ідеями - а коли їх обирають, то втілюють тільки вузькоспрямовані матеріальні досягнення, це людська природа, он взяти хоча б Цезаря чи Наполеона за взірець.

Трамп робить дещо конструктивне у внутрішній політиці - як ви знаєте ми з вами опоненти в цьому питанні. Але питання ширше: чи можливо влаштувати велику економіку без соціальних програм ? Республіканці в цьому питанні орієнтуються на традиції економіки XIX ст (фермери та "юридичні партнери"), в той час як індустріалізація це зовсім інша річ.
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28.02.2025 03:15 Ответить
Триндець, начебто вумні людини на цензорі. А вірять та сприймають все, (повністю все) за чисту правду, що ******* Трамп.
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27.02.2025 23:56 Ответить
Ты слишком высокого мнение о местных))
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28.02.2025 00:21 Ответить
половина просто дурні а інша наскрізь зазомбоані вихованці програм usaid
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28.02.2025 03:05 Ответить
Ключове бажання росіян полягає в тому, щоб разом із американцями спробувати знову вийти на європейський ринок. Те, що пропонує Путін, - це угода на десятки мільярдів доларів. І він вважає, що це має зацікавити Трампа та його оточення. Росія розуміє, що тільки так вона зможе зайти на європейський ринок. І тільки так вона зможе далі добитися того, що з них будуть зніматися санкції.
Путін буде пропонувати Трампу створення спільного російсько-американського комерційного фонду, у якому будуть інтереси самого Путіна і, можливо, бізнес-оточення Трампа. Можливо, це якимось чином буде об'єднання інтересів американської держави і американських корпорацій щодо поставки російських металів і енергоносіїв на європейський ринок.
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27.02.2025 23:56 Ответить
Сполучені Штати хочуть отримати гроші в обмін на допомогу країні, яка відбиває напад на свою територію. Це нагадує "мафіозне кришування бізнесу", пише The New York Times.
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28.02.2025 00:08 Ответить
"Колись Сполучені Штати вважали світовим поліцейським, багатьом аналітикам зараз вони здаються більше схожими на здирницького злодія у законі", - пише NYT.
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28.02.2025 00:09 Ответить
BBC

Виступаючи в Овальному кабінеті, Трамп заявив: "Ми або підпишемо угоду, або у них виникне багато проблем".

Шість експертів з мирних переговорів, з якими поговорила NYT, не змогли пригадати ситуації, коли Сполучені Штати чи будь-яка інша країна вимагали від свого партнера офіційної угоди про оплату під час війни.

Тімоті Кроуфорд, політолог з Бостонського коледжу, нагадав, що в 1940 році президент Франклін Рузвельт передав Британії п'ятдесят морських есмінців в обмін на 99-річну оренду британських земель в Америці.

Однак ця угода відбулася, коли Сполучені Штати все ще офіційно дотримувалися політики нейтралітету і не погрожували позбавити країну наявної підтримки.

Можливо, Трамп просто відверто каже дипломатичну правду, яку зазвичай замовчують - гарантії безпеки мають неявну ціну. Але експерти твердять, що насправді його підхід є радикальним розворотом американської зовнішньої політики.
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28.02.2025 00:11 Ответить
B довгостроковій перспективі нинішні партнери США в торгівлі та зовнішній політиці, мають сильний стимул шукати тісніших відносин із такими країнами, як Китай.

В Європі є поштовх до збільшення військових витрат, щоб менше покладатися на Сполучені Штати, що може мати непередбачувані наслідки.

Туреччина, яка має другу за чисельністю армію з усіх країн НАТО, може стати більш важливою регіональною силою.

Аналітики кажуть, що зовнішня політика Трампа надсилає Росії та іншим ворожим країнам повідомлення, яке може бути ще більш значущим: Сполучені Штати готові віддавати пріоритет короткостроковій фінансовій вигоді над своїми ширшими довгостроковими інтересами.
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28.02.2025 00:14 Ответить
Угода повинна бути угодною.... (трампон)
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27.02.2025 23:59 Ответить
А чого він має це робити? Пів міліарда гейропи обісраються зі страху?
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28.02.2025 00:31 Ответить
Гейканадці, чому до фашистських сша не приєдналися, задньопривідні?
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28.02.2025 01:32 Ответить
Трамп та його психотип +вік + супротив половини країни як прихильників демів , а він вже йде по країні ... Він просто психологічно може не витримати невдач й його замнінить віце- президент, абсолютно ненавидячий Україну , прибічник розвалу ЄС та попадання країн ЄС під вплив рашки... . Він же це довів у Мюнхені нещодавно . За три дні до виборів Німеччині просуваючи нацистську партію ,проігнорувавши ЗУСТРІЧІ З РЕЗИДЕНТОМ Й КАНЦЛЕРОМ ЗУСТРІВСЯ З ЛІДЕРКОЮ AfD.

На днях хакери зламали систему у великій офіційній будівлі Ньйо-Йорка (абсолютного осередку демократів) й усі плази відео з виходом на вулицю у т ч показували ролик з Трампом на колінах цілуючого голі ступні Маска.лежачого перед ним ... Цей ролик легко доступний в ютуб. Різкі насмішливі скетчі на ТБ різкі виступи таких зірок я Роберт Деніро...
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28.02.2025 00:31 Ответить
Скинули мені вчора, американці, з Каліфорнії, скопійований вислів матері Трампа(фото статті з газети), стосовно свого сина... І вона там конкретно каже, що він "безмізкий"... І надіється, що він не полізе в політику - бо це буде ЖАХ...
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28.02.2025 06:28 Ответить
Нічого особистого - тільки бізнес, але може це і краще для України. Може хоч американці якщо не знищать то точно зменшать державну корупцію.
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28.02.2025 00:33 Ответить
...разом з державою?- це як нам хйло допомагає преоборати свого ставленика корупціонера .
Є допуски до державнхтаємниць, є надзвичайні державні структури безпеки країни . Наприклад ПЕНТАГОН скорочують удвічі. Фінансування на озброєння теж.Кажуть Маск хамить старезні літаки своєю новітньою технологією. На пости розвтідки, ФБР призначаються або друзі Росії або невігласи . Це боротьба з бюрократією?
ЦЕ ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО нових США?
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28.02.2025 00:43 Ответить
Нещодавно 21 співробітник Департаменту ефективності уряду (DOGE), очолюваного Ілоном Маском, подали у відставку. У своєму спільному листі вони заявили, що не бажають використовувати свій технічний досвід для "руйнування критично важливих державних послуг".
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28.02.2025 00:47 Ответить
як кажуть: кожний вибірає те шо йому ближче ...до ду* и
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28.02.2025 00:42 Ответить
Не свезло Японца с Пёрл-Харбором... Сейчас бы сделка и решено...
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28.02.2025 01:02 Ответить
Ялта - 2... Там, якесь дурнувате, кицьку кинуло...
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28.02.2025 01:08 Ответить
А демократи і далі гралися в сплячку...
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28.02.2025 01:28 Ответить
агент Краснов
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28.02.2025 01:51 Ответить
Нехай не їдуть якщо їх солдатам потрібна американська нянька. Це лютий кринж. Коли вони перестануть ганьбитися.
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28.02.2025 02:25 Ответить
Британці можуть самотужки дати рашистам пи#ди. У Британців все є для цього. А якщо Франція підключиться то й без США впораються, аби тільки політики були сміливіше.
Але дивно що Трамп "виляє хвостом" бо США та Британія багато років стоять поруч.
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28.02.2025 02:30 Ответить
"Trump is a KGB agent"
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28.02.2025 02:33 Ответить
Ось так створюється маніпуляція свідомості і спотворення сказаного назвами новин і поганим знанням англійської мови.
Трамп казав про міць британської армії і її спроможність самостійно вирішувати усі військові питання.
Далі було:
После этого он похвалил "невероятных солдат" Британии и сказал, что "если им нужна помощь, я всегда буду с британцами" Источник: https://censor.net/ru/n3538375
=============
Хто не второпав - США завжди у разі потреби надаст військову допомогу Британії
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28.02.2025 07:21 Ответить
 
 