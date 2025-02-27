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Новости Встреча Трампа и Стармера
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Великобритания готова отправить сухопутные войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Великобритания готова отправить войска и авиацию в Украину для поддержки потенциального мирного соглашения.

Об этом во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он также отметил, что Великобритания готовит для Украины значительную военную помощь. О ней он сообщит позже.

"Мы берем на себя большую ответственность за безопасность. Я тесно сотрудничаю с другими европейскими лидерами над этим, и я четко понимаю, что Соединенное Королевство готово отправить свои войска и самолеты, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками. Потому что это единственный способ, при котором мир будет продолжаться", - заявил Стармер.

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Он добавил, что уже 18 стран приобщается к процессу мирных переговоров и возможной миротворческой миссии в Украине.

"Соединенное Королевство будет играть полную роль в обеспечении соглашения, если оно будет заключено. А мы надеемся, что соглашение в Украине будет заключено, и оно должно соблюдаться", - резюмировал глава британского правительства.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

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В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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Автор: 

миротворцы (1139) Стармер Кир (180) гарантии безопасности (112)


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Топ комментарии
+11
Потрібен новий альянс ! Британія-Німеччина-Франція
оскільки американці обрали мудака Америка випала на 4 роки , а часу немає
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27.02.2025 23:33
+9
може нарешті зрозуміють, що у русні і питати не варто?
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27.02.2025 23:43
+6
Болт вони на них клали, зараз вже точно.
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28.02.2025 00:05
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Не пройшло i 3-х рокiв.
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27.02.2025 23:29 Ответить
Краще б ви зараз небо прикрили!
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27.02.2025 23:30 Ответить
Як ти собі це уявляєш?Якесь кантужене ляпнуло,і інші за ним повторяють
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27.02.2025 23:31 Ответить
По буд.меморандуму Британія гарантує нам солідарно з іншими, недоторканість. Тому спокійно, в рамках зобов'язань, які тим меморандумом підтверджені (ПП.1, 2) Тому, контужений, лікуй глюки, і на людей пащу не відкривай
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28.02.2025 09:29 Ответить
І вареня по всій пиці. І льодяників на паличці.
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27.02.2025 23:36 Ответить
Макрон уже сколько раз про "миротворцев" болтал? На словах все "герои и готовы"...
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27.02.2025 23:31 Ответить
Борис Джонсонюк має там козаків міцних....
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27.02.2025 23:32 Ответить
Потрібен новий альянс ! Британія-Німеччина-Франція
оскільки американці обрали мудака Америка випала на 4 роки , а часу немає
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27.02.2025 23:33 Ответить
Серед цих хлопців французи більше інших ******* робити гарні справи за чийсь рахунок. 😁
І німці з британцями це знають.
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27.02.2025 23:38 Ответить
тоді у московських більшовиків буде шанс окупувати Україну знову як і 100 років тому , часу немає ресурси України не безмежні
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27.02.2025 23:48 Ответить
Інших друзів у нас просто немає, а без підтримки нам пи..дець.
Так що, варто припинити кидати каміння в тих, хто висловлює готовність нас підтримувати.
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28.02.2025 08:58 Ответить
Нужна новая система безопасности в мире. Старая, построенная по результатам второй мировой, просто себя давно изжила.
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27.02.2025 23:48 Ответить
І одразу бачу новину в стрічці що ' Трамп не обіцяє підтримку військовим Британії '..
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28.02.2025 00:09 Ответить
надіюся максимум на пів року, далі імпічмент, буцегарня і довічне.
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28.02.2025 10:42 Ответить
Це не сша якесь..
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27.02.2025 23:36 Ответить
Ніяких європейських миротворців не буде в Україні без згоди русні, а вони категорично проти
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27.02.2025 23:38 Ответить
А Хто їх питатиме??
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27.02.2025 23:43 Ответить
Всі питатимуть, чи ти вчора з 10 річної коми вийшов і не в курсі ?
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27.02.2025 23:48 Ответить
Бріти питатимуть у хйла?? ти сам в це віриш??
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27.02.2025 23:51 Ответить
Болт вони на них клали, зараз вже точно.
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28.02.2025 00:05 Ответить
може нарешті зрозуміють, що у русні і питати не варто?
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27.02.2025 23:43 Ответить
Коли русня вже сказала, то вдруге звичайно питати не варто.
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28.02.2025 00:10 Ответить
Різниця між добром і злом, зло менше балакає, а мовчки робить.🤬. І коли щось зробило навпаки говорить :" то не ми, то не до нас" , а добрі хлопці ********** анонси , бажано з лазерами та спецефектами, щоб красиво було та в назначений час за графіком 😸
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27.02.2025 23:44 Ответить
А Баба Яга ***** проти! (с)
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27.02.2025 23:48 Ответить
Облавы на россиян, погром в Колумбийском, сгорел школьный автобус -ОБКОМ -ютуб
російськомовні новини США й там про візит Стармера також.
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28.02.2025 04:18 Ответить
Не потрібно. Пришліть краще аудиторів та інженерів. Нам потрібно налагодити випуск вітчизняної зброї наступального характеру. Настала черга кацапів оборонятись. Вони цього не вміли ніколи. Всі хто їх атакував перемагали, а всі хто від них ховались програвали. Кацапів треба бити агресивно і з усіє сили без будь якої жалості і сумніву. Вони прийшли сюди щоб відгребти по повній і почати чергову "геволюцію" та громадянську війну.
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27.02.2025 23:51 Ответить
З зермаками та умєровими нароблять і аудитори та інженери. З камишіними і смєтанінимі - ви в це вірите . Вже з мінамі, падлюки надєлалі. Нічого не буде - ніякої патріотичної творчої праці. Оман треба виконувати. Оце як Рейнметал німецький щось робить, то ще може бути. Ще Чехія може суттєво по своєму допомогти. Та балтійці з північними країнками. А англійці, дійсно, можуть ввести контингенти по перших-других точках стратегічних. Крім них - ніхто.
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28.02.2025 00:18 Ответить
На жаль ніхто на цій планеті не відмудохає кацапів так якісно і люто як ми. Нам треба лише трошки допомогти з наступальною зброєю. Жоден іноземний контингент не здатний воювати в наших "некомфортних" умовах 24/7..
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28.02.2025 00:25 Ответить
Якщо Ви маєте на увазі термоядерну зброю, то поки немає ніяких планів щодо її масового виробництва всіма країнами у світі.🙂
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28.02.2025 13:09 Ответить
Ядерного лайна вже стільки що вистачить 50 раз підряд винищити все живе на планеті. І що? Дивлячись на долю безядерної України все більше країн починають прагнути отримати ЯО. В якийсь момент якийсь мудак перейде від погроз до атак. І наступить кінець всім. Ви ж памятаєте що якщо в першому акті на стіні висить рушниця, то в третьому з неї обовязково когось застрелять...
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28.02.2025 13:24 Ответить
Все вірно. І черговий Бен Ладен поїде підривати не Магадан, а Нью-Йорк чи Лондон.
Тому ядерні держави, які є гарантами безпеки без'ядерних держав, мають активно діяти.
Але є цікаве питання: що буде з НАТО, якщо в Америці прийде до влади свій американський Путін і почне процес "воз'єднання" Америки з Канадою?
Хіба є в НАТО план дій на цей випадок?
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28.02.2025 18:19 Ответить
Безумовно є. Як ви думаєте чому "раптом" зявилось "євро"?
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28.02.2025 22:20 Ответить
нікого вони не пришлють. Один триндеж
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28.02.2025 00:16 Ответить
Ни чего западный мир не может, только на слабее чем они указывать. Это надо понимать
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28.02.2025 06:45 Ответить
Цікаво, скільки «оптимістів» зʼявилось під іноземними прапорцями…
Якого ж хєра ви там робите, якщо «Захід нічого не може»?
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28.02.2025 09:01 Ответить
спитай у своєі жінки, якого ж хєра вона вдягла труселя не того кольору, що тобі подоба\ться!
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28.02.2025 09:40 Ответить
Санич таки нагнув англосаксів! Трамп наступний. Аве, Санич!
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28.02.2025 10:13 Ответить
Відповідальне рішення. Бо відома група країн на весь світ заявила, що мати всім країнам термоядерну зброю - небезпечно для світу, і вони всім будуть гарантувати непорушність кордонів. І РФ разом з Америкою - в цій групі.
З РФ і Путіним - все зрозуміло, але Макрон так і не зумів переконати Трампа, що він має вживати конкретних заходів.
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28.02.2025 13:02 Ответить
 
 