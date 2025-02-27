Великобритания готова отправить сухопутные войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине, - Стармер
Великобритания готова отправить войска и авиацию в Украину для поддержки потенциального мирного соглашения.
Об этом во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Он также отметил, что Великобритания готовит для Украины значительную военную помощь. О ней он сообщит позже.
"Мы берем на себя большую ответственность за безопасность. Я тесно сотрудничаю с другими европейскими лидерами над этим, и я четко понимаю, что Соединенное Королевство готово отправить свои войска и самолеты, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками. Потому что это единственный способ, при котором мир будет продолжаться", - заявил Стармер.
Он добавил, что уже 18 стран приобщается к процессу мирных переговоров и возможной миротворческой миссии в Украине.
"Соединенное Королевство будет играть полную роль в обеспечении соглашения, если оно будет заключено. А мы надеемся, что соглашение в Украине будет заключено, и оно должно соблюдаться", - резюмировал глава британского правительства.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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оскільки американці обрали мудака Америка випала на 4 роки , а часу немає
І німці з британцями це знають.
Так що, варто припинити кидати каміння в тих, хто висловлює готовність нас підтримувати.
Баба Яга***** проти! (с)
російськомовні новини США й там про візит Стармера також.
Тому ядерні держави, які є гарантами безпеки без'ядерних держав, мають активно діяти.
Але є цікаве питання: що буде з НАТО, якщо в Америці прийде до влади свій американський Путін і почне процес "воз'єднання" Америки з Канадою?
Хіба є в НАТО план дій на цей випадок?
Якого ж хєра ви там робите, якщо «Захід нічого не може»?
З РФ і Путіним - все зрозуміло, але Макрон так і не зумів переконати Трампа, що він має вживати конкретних заходів.