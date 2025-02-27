Великобритания готова отправить сухопутные войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине, - Стармер

Великобритания готова отправить войска и авиацию в Украину для поддержки потенциального мирного соглашения.

Об этом во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он также отметил, что Великобритания готовит для Украины значительную военную помощь. О ней он сообщит позже.

"Мы берем на себя большую ответственность за безопасность. Я тесно сотрудничаю с другими европейскими лидерами над этим, и я четко понимаю, что Соединенное Королевство готово отправить свои войска и самолеты, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками. Потому что это единственный способ, при котором мир будет продолжаться", - заявил Стармер.

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Он добавил, что уже 18 стран приобщается к процессу мирных переговоров и возможной миротворческой миссии в Украине.

"Соединенное Королевство будет играть полную роль в обеспечении соглашения, если оно будет заключено. А мы надеемся, что соглашение в Украине будет заключено, и оно должно соблюдаться", - резюмировал глава британского правительства.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

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В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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