Италия не будет отправлять свои войска в Украину, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила сомнение относительно реализации идеи отправки миротворцев в Украину, предложенной Францией и Великобританией, и подтвердила, что Италия не направит своих военных.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Rai 1 Secolo, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно предложения об отправке европейских солдат, выдвинутого Францией и Великобританией... По моему мнению, это очень сложно в реализации, я не уверена в эффективности, это причина, почему, как вы знаете, мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат в Украину", - отметила Мелони.

Как отмечается, это решение отвечает на вопрос об участии Италии в международных миротворческих миссиях в Украине, хотя во время недавней встречи в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и Мелони обсуждали совместные шаги для завершения войны в Украине.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

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Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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