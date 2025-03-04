Италия не будет отправлять свои войска в Украину, - Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила сомнение относительно реализации идеи отправки миротворцев в Украину, предложенной Францией и Великобританией, и подтвердила, что Италия не направит своих военных.
Об этом она сказала в интервью телеканалу Rai 1 Secolo, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно предложения об отправке европейских солдат, выдвинутого Францией и Великобританией... По моему мнению, это очень сложно в реализации, я не уверена в эффективности, это причина, почему, как вы знаете, мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат в Украину", - отметила Мелони.
Как отмечается, это решение отвечает на вопрос об участии Италии в международных миротворческих миссиях в Украине, хотя во время недавней встречи в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и Мелони обсуждали совместные шаги для завершения войны в Украине.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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Час виказувати стурбованність діями України - настає...
P.S. чому наші рлс " кольчуги" так всі забули і зписали.
Також ше має бути певна кільксть зенітних ракет С-200. Якщо їх трохи модернізувати, то можна використовувати як балістичні. І летять вони на відстань до 300 км.
Це з того, що точно є.
Ніякої вишуканості, чесне слово