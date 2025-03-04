РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12116 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
3 693 45

Италия не будет отправлять свои войска в Украину, - Мелони

Мелоні

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила сомнение относительно реализации идеи отправки миротворцев в Украину, предложенной Францией и Великобританией, и подтвердила, что Италия не направит своих военных.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Rai 1 Secolo, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно предложения об отправке европейских солдат, выдвинутого Францией и Великобританией... По моему мнению, это очень сложно в реализации, я не уверена в эффективности, это причина, почему, как вы знаете, мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат в Украину", - отметила Мелони.

Как отмечается, это решение отвечает на вопрос об участии Италии в международных миротворческих миссиях в Украине, хотя во время недавней встречи в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и Мелони обсуждали совместные шаги для завершения войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австралия готова рассмотреть участие в миротворческих операциях в Украине, - премьер-министр Альбанезе

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен и Стармер проведут неформальную встречу по Украине в Лондоне

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон после возвращения из Вашингтона поговорил со Стармером и Зеленским: решительно настроены работать ради длительного мира

Автор: 

Италия (1640) миротворцы (1151) Джорджа Мелони (105)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Європи немає. Є купа різних країн, які працюють, як лебідь, рак і щука. От у чому проблема. Кожен тягне ковдру на себе.
показать весь комментарий
04.03.2025 14:17
+8
Тут ви праві, парадокс ще в тому, що напів дохла скотина "брікс" ще навіть не вілізла на світову арену, а ЄС сама себе розвалює.
показать весь комментарий
04.03.2025 14:20
+7
Це вкотре говорить про те що Європа ще та стара суцка.... Вони на словах за все, а до діла то...
показать весь комментарий
04.03.2025 14:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вкотре говорить про те що Європа ще та стара суцка.... Вони на словах за все, а до діла то...
показать весь комментарий
04.03.2025 14:08 Ответить
Європи немає. Є купа різних країн, які працюють, як лебідь, рак і щука. От у чому проблема. Кожен тягне ковдру на себе.
показать весь комментарий
04.03.2025 14:17 Ответить
Тут ви праві, парадокс ще в тому, що напів дохла скотина "брікс" ще навіть не вілізла на світову арену, а ЄС сама себе розвалює.
показать весь комментарий
04.03.2025 14:20 Ответить
А такий був гарний і обнадійливий початок... Мені навіть почало здаватись, що ЄС прокидається...
Час виказувати стурбованність діями України - настає...
показать весь комментарий
04.03.2025 14:09 Ответить
Спокійно видихніть, без паніки, від залежності США потрібно було давно відмовитися. Все нове добре забуте старе, я думаю серед радянських видів далекобійної зброї, які в основному Україна і виготовляла, знайдеться дуже багато цікавинок . Нехай не таких " точних" та технологічно розцяцькованих. Та й пофік - по той бік кордону не промахнешся там всі вороги.
P.S. чому наші рлс " кольчуги" так всі забули і зписали.
показать весь комментарий
04.03.2025 14:09 Ответить
У нас ще з радянських часів залишилися доволі великі запаси авіабомб. Наші вже деякий час намагаються їх перетворити на КАБи. Ніби є певний прогрес.
Також ше має бути певна кільксть зенітних ракет С-200. Якщо їх трохи модернізувати, то можна використовувати як балістичні. І летять вони на відстань до 300 км.
Це з того, що точно є.
показать весь комментарий
04.03.2025 14:23 Ответить
Ще під боком є Ковбасна - там всього повно !
показать весь комментарий
04.03.2025 16:21 Ответить
Мізки свої видихни, бовдур. Без США Европа мало на що здатна.
показать весь комментарий
04.03.2025 14:35 Ответить
Я може і негативно, м'яко кажучи, ставлюсь до Зеленського але точно не зрадойоп, що нам тепер лапки скласти і чекати або на допомогу або поки нас росія ковтне.
показать весь комментарий
04.03.2025 15:29 Ответить
Бути хитрішими і розумнішими.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:03 Ответить
Це ж подружка рудого шматка лайна, трумпа, які ще ви хотіли від неї заяви?
показать весь комментарий
04.03.2025 14:10 Ответить
Італійські війська можуть успішно воювати хіба що з Ефіопією , як в другу Світову війну. Більше ні на що вони не здатні. Меланка це знає і ми це знаємо - так що невелика втрата і "спокойнє" як кажуть поляки.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:24 Ответить
Дайте тоді ще кілька батарей SAMP-T до тих двох, що вже є. Ну і ракет ASTER до них. Бо скоро американські петріоти замовкнуть. І невідомо наскільки...
показать весь комментарий
04.03.2025 14:10 Ответить
Це треба звертатися до французів, бо Італія в цій програмі тільки на папері, все робить Франція!!!
показать весь комментарий
04.03.2025 14:32 Ответить
Для чого ж так категорично. Краще сказати, що можливість розгляду такої ініціативи наразі вивчається, ми рішуче підтримуємо Україні, питання щодо можливої участі буде поставлене на порядок денний наступної сесії саміту засідання переговорної групи...

Ніякої вишуканості, чесне слово
показать весь комментарий
04.03.2025 14:11 Ответить
Навіщо ці куколди повторють ті ж самі фрази кожного місяця?
показать весь комментарий
04.03.2025 14:11 Ответить
Ну Україна, на офіційному рівні не може сказати, що такі армії як в Італії, Іспанії, Португалії, Греції, угрів, нам не потрібні!!!
показать весь комментарий
04.03.2025 14:46 Ответить
Від італійських "вояк" толку-німці "у курсі"!
показать весь комментарий
04.03.2025 14:11 Ответить
Макароны как всегда "рвутся в бой". Их войска участвовали только в операции в Ливии и только авиация.
показать весь комментарий
04.03.2025 14:12 Ответить
В Італії армія це, як би правідлово сказати, це основна частина хоз взвод, в них є пару підрозділів що виконують міжнародні міссії , і вони їх міняють, плюс карабінері теж виконують міссію поліцейскіх, трохи літунів і морський флот, якщо його можно назвати флотом!!! Тому Мелоні і каже так, бо немає в них нормальних бойових підрозділів!!!
показать весь комментарий
04.03.2025 14:38 Ответить
В Італії два авіаноці.В мокалів -ноль.Італія була на стороні переможців у 1-й світовій.московія програла першою.
показать весь комментарий
04.03.2025 15:53 Ответить
Один авіаносець який може прийняти до 12 літаків і 8 гелікоптерів!!! Це легкий авіаносець!!! І ще один ржавий як смерть вертольотоносець, я його бачив, нема про що казати!!! Так що все що вони мають це смішно казати що така держава має такий слабий і в поганому стані флот!!!
показать весь комментарий
04.03.2025 19:54 Ответить
Пене ху@ло ми вас завіряємо,можети бути спокійні.Доречі легіони Макрона ще в дорозі?На марші до України.
показать весь комментарий
04.03.2025 14:12 Ответить
СЛАВА БОГУ - якщо твої союзники італійці ти вже програв. Німці в курсі
показать весь комментарий
04.03.2025 14:12 Ответить
Тому, не треба італійців!!!! Немає в них армії як такої!!! Є люди в формі!!!!
показать весь комментарий
04.03.2025 14:43 Ответить
Італійці ще ті вояки. Як казав Гітлер, - середній італієць любитель добре поїсти, але не воїн.
показать весь комментарий
04.03.2025 14:19 Ответить
Жаль звичайно, але такі вояки не допоможуть все одно
показать весь комментарий
04.03.2025 14:25 Ответить
Кацапи кажуть що Апенінський півострів то ісконно рускіє землі.
показать весь комментарий
04.03.2025 14:27 Ответить
Послухати монголоїдів вони взагалі зробили цей світ!!!
показать весь комментарий
04.03.2025 14:41 Ответить
Дограються колись зі своєю безпечністю...
показать весь комментарий
04.03.2025 14:33 Ответить
Когда-то могущественная Римская империя до чего позорно упала. Италия не желает помочь свои братьям, защитить цивилизованный мир от агрессора, маньяка. В жизни все может случиться, может на Италию нападут, может, произойдет землетрясение, наводнение, холера. Но никто не придет на помощь Италии. Жалки трусы, позорите своих славных предков.
показать весь комментарий
04.03.2025 14:43 Ответить
Вся могутність імперії залежала від легіонерів, тобто найманців з інших країн!!! Їх кормили, платили гроші, і тримали в нормальних умовах!!! Ліпше ніж жебрачити!!!
показать весь комментарий
04.03.2025 14:50 Ответить
Не друкуйте дурниць - бо за такі дурниці навіть в школі двійку вліплять і розбиратися не будуть ( в Римі твої предки могли жити століттями і ні вони ні ти не мали громадянства - і ні то були не нелегальні мігранти а корінні мешканці але , але про це навіть в школі викладають - такшо вам ше одна двійка ).
показать весь комментарий
04.03.2025 17:01 Ответить
А як гарно співала.
показать весь комментарий
04.03.2025 14:44 Ответить
зачем тогда обнималась с ним ???((( лицемеры !!
показать весь комментарий
04.03.2025 14:55 Ответить
в приднестровье есть склады , дайте мне роту солдат и я их заберу у придроченцев !!! склады стоят прямо у границы !!! ну делайте же что нибуть , там наши парни кровью исходят !!!
показать весь комментарий
04.03.2025 15:00 Ответить
Нема у тих складах уже нічого. Є причина щоб тримати там охорону як формальну присутність рф. Зачіпку, щоб при нагоді, "протянуть б(л)рацкую руку помощі".
показать весь комментарий
04.03.2025 16:13 Ответить
Давайте патужні! Всі хором хаяти тепер мелоні!)
показать весь комментарий
04.03.2025 15:30 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2025 15:32 Ответить
Італійські війська - це вже гумор...
показать весь комментарий
04.03.2025 15:36 Ответить
Коли італьяшки були воїнами? Після Древнього Риму ніколи, сцикуни яких тільки лінивий не бив. Не велика врата пані Мелоні
показать весь комментарий
04.03.2025 15:45 Ответить
Отже подзвонили Мілею, Фараджу, Ле Пен та Мелоні (всі ультраправі, що кормляться з одного корита) і пригрозили наслідками. Всі сьогодні переобулись в один день і почали нести хєрню. Одночасно саме сьогодні.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:22 Ответить
Європа - це примара і цінності її теж, бо не витримують іспитів труднощами.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:27 Ответить
Вона така ж як щєля, багато розказує красивих правильних речей, але на ділі робе повну хню. Краща учениця ************ холуя - бєрлусконі.
показать весь комментарий
04.03.2025 18:06 Ответить
Ніхто й не сумнівається, от з Гітлером була зовсім інша справа, тоді в Україну аж 120 тис відправили.
показать весь комментарий
04.03.2025 19:06 Ответить
 
 