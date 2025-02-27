Фон дер Ляйен и Стармер проведут неформальную встречу по Украине в Лондоне

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в неформальной встрече по вопросу Украины, которую инициировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Об этом в четверг в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Арианна Подеста, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

"В воскресенье, после возвращения из Индии, президент фон дер Ляйен будет находиться в Лондоне для участия в неформальной встрече по Украине и безопасности в Европе, которую проводит премьер-министр Кир Стармер", - сообщила Подеста.

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Как отмечается, Стармер сейчас находится в США, где обсуждает вопросы безопасности Украины и Европы. Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом Стармер выразил опасения относительно возможности новой агрессии России против Украины, если Соединенные Штаты не предоставят соответствующих гарантий безопасности.

Стармер также призвал поддержать миротворческие силы во главе с Великобританией и Францией, что должно стать мерой предосторожности во избежание повторной войны в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, также посетил США для переговоров с Трампом, где поднимал вопрос размещения иностранного контингента в Украине.

Лидеры ЕС, в свою очередь, соберутся на заседание Европейского совета 6 марта, которое созвал президент Европейского совета Антониу Кошта. К встрече также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

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