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Новости
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Фон дер Ляйен и Стармер проведут неформальную встречу по Украине в Лондоне

фон,урсула,ляйн,дерер

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в неформальной встрече по вопросу Украины, которую инициировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Об этом в четверг в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Арианна Подеста, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

"В воскресенье, после возвращения из Индии, президент фон дер Ляйен будет находиться в Лондоне для участия в неформальной встрече по Украине и безопасности в Европе, которую проводит премьер-министр Кир Стармер", - сообщила Подеста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз готовит масштабную оборонную инициативу: планируется выделить сотни миллиардов евро на укрепление безопасности, - Bloomberg

Как отмечается, Стармер сейчас находится в США, где обсуждает вопросы безопасности Украины и Европы. Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом Стармер выразил опасения относительно возможности новой агрессии России против Украины, если Соединенные Штаты не предоставят соответствующих гарантий безопасности.

Стармер также призвал поддержать миротворческие силы во главе с Великобританией и Францией, что должно стать мерой предосторожности во избежание повторной войны в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, также посетил США для переговоров с Трампом, где поднимал вопрос размещения иностранного контингента в Украине.

Лидеры ЕС, в свою очередь, соберутся на заседание Европейского совета 6 марта, которое созвал президент Европейского совета Антониу Кошта. К встрече также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер призвал Трампа предоставить поддержку в сфере безопасности любым будущим европейским миротворцам в Украине

Автор: 

Лондон (360) Урсула фон дер Ляйен (509) Стармер Кир (180)


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Коли б після кожної наради чи зустрічі де присутні ЄС, Україні передавали хоч по 100 тис. Снарядів. Уявляєте скільки було б за 3 роки.
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27.02.2025 14:10 Ответить
Мабудь кепські новини Стармер привіз з США...
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27.02.2025 14:16 Ответить
Урсула: шо там старый дегенерат за Украину думает?
Кир: мадам, это жоппа, именно с двумя п...
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27.02.2025 14:42 Ответить
США злили. Зараз Європа думає як їм теж це зробити
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27.02.2025 14:56 Ответить
 
 