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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Отчеты с границы подтверждают заявления США о приостановлении помощи Украине, - Туск

туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении военной помощи США Украине, что ставит Европу в сложную ситуацию.

Об этом он сказал на открытии заседания польского правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Ситуация серьезная, мне не надо никого убеждать, что она требует от правительства особой концентрации", - заявил Туск.

"Мы будем принимать решения, которые потребуют полной солидарности государства, ваших министерств. Наступают дни и недели, когда совершенно необходимо прекратить бесплодные дискуссии, споры о престиже, коалиционные разногласия. Правительство должно будет принимать решения "в каком-то экстраординарном режиме", - сказал Туск.

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Туск также отметил, что нет оснований сомневаться в достоверности заявлений американских представителей, поскольку информация, поступающая из польского центра в Ясенке, подтверждает приостановление поставок военной помощи.

"Отчеты, которые поступают с границы, из нашего центра в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны. Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны справиться с этой ситуацией", - добавил премьер-министр.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

США (26489) Туск Дональд (732) война в Украине (3598)


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Топ комментарии
+27
Ну що, Гундосий , розкажи як ти нахер Трампа послав
І скільки життів це коштуватиме українцям
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04.03.2025 14:31
+19
Це Трамп нас післав. Хоча, він попереджав заздалегідь.
Трамп заявив, що припинить допомогу Україні одразу після обрання, "ще до того, як зайде у Білий дім"
Трохи запізнився, десь на півтора місяці. Були справи важливіші. Яйця там, Канада з Гренландією, ЛГБТ.
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04.03.2025 14:35
+18
А розумний квртал рояль з трампом,на якому граве вова всі знають чим.Трамп такого не пробачить. Нафіг нам такий розумний квартал.Зараз хай ідуть в окопи,приколісти.
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04.03.2025 14:35
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Це було вочевидь, вони ж прямо про це казали самі ще до виборів. А наші трампісти казали, …це в них такий хитрий план, вони переграють хутіна… Стармер казав Зелі що б не їхав, що б тягнув час, но все що було потім ми бачили…
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04.03.2025 15:16 Ответить
Ну шо потужный? Твой ход
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04.03.2025 15:02 Ответить
Путін з Цзіньпіном мабуть дивляться на все це і не розуміють, шо взагалі відбувається
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04.03.2025 15:04 Ответить
Тобто премʼєр про кількість техніки та припасів яка розгружається у аеропорт Жешув взнає від прикордонників? Я нічого не сплутав? Не у міноборони, не мзс, ні у розвідки накінець… а у прикордонників пункту пропуску у Ясьонці?
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04.03.2025 15:05 Ответить
Вини припиняли допомогу з жовтня 23 по травень 24, Трамп це зробив навіть не будучі президентом. І він постійно казав що припинить її знов. А на що сподівались всі ті що топив за того Трампа, давився тут соплями від радості? Оце дивно. На себе треба сподіватись та на Бога, і нам і всій Європі, і чим скоріше всі це зрозуміють, тим краще.
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04.03.2025 15:11 Ответить
А що імпотентні деми в сша, взагалі вже немічні?
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04.03.2025 15:12 Ответить
Щось вичікують, думаю коли Трумп достатньо обсереться, тоді засадять йому сокиру у спину.
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04.03.2025 15:18 Ответить
Ви думаєте що такі стратегічні доленосні для усього світу рішення приймаються тільки тому що хтось на когось образився? Ні в політиці ні в бізнесі, люди не керуються образами. Вони керуються інтересами.
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04.03.2025 15:18 Ответить
зелене падло пересрало нам всі відносини з США і всю американську допомогу, на якій тримається фронт.
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04.03.2025 15:32 Ответить
Це є результат повністю проваленої дипломатичної роботи зелених . Це є результат 100 процентного звільнення зеленими професійних дипломатів . Це є результат перемоги жлобства , дурості , над здоровим глуздом
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04.03.2025 15:50 Ответить
Нічо - нічо , зато волідька героїчно відстояв корисні копалини на які віроломно напали піндоси.Кому мало передає рідко земельних металів і корисних копалин, або чиї кар'єри вийдуть в результаті волідькиного поділу на окупованих територіях, я можу віддати свої, десь півкуба в рік в сухому остатку, з металами там тоже рідко.Хто знає коли відбудеться акт єднання навкруги волідьки?
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04.03.2025 15:50 Ответить
Тобто Тампон виродок зупинив допомогу Байдена. Зато само розказує що у Байдена нема яєць а Тампон не здає Україну.
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04.03.2025 15:58 Ответить
Не перживайте, все буде добре. Нема поганого щоб на добре не вийшло.
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04.03.2025 16:03 Ответить
Зручно таке писати з дивану, коли самому не треба йти з автоматом проти танків
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04.03.2025 17:38 Ответить
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