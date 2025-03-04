Отчеты с границы подтверждают заявления США о приостановлении помощи Украине, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении военной помощи США Украине, что ставит Европу в сложную ситуацию.

Об этом он сказал на открытии заседания польского правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Ситуация серьезная, мне не надо никого убеждать, что она требует от правительства особой концентрации", - заявил Туск.

"Мы будем принимать решения, которые потребуют полной солидарности государства, ваших министерств. Наступают дни и недели, когда совершенно необходимо прекратить бесплодные дискуссии, споры о престиже, коалиционные разногласия. Правительство должно будет принимать решения "в каком-то экстраординарном режиме", - сказал Туск.

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Туск также отметил, что нет оснований сомневаться в достоверности заявлений американских представителей, поскольку информация, поступающая из польского центра в Ясенке, подтверждает приостановление поставок военной помощи.

"Отчеты, которые поступают с границы, из нашего центра в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны. Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны справиться с этой ситуацией", - добавил премьер-министр.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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