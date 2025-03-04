Поражена вражеская база хранения горюче-смазочных материалов в оккупированных Ровеньках, - Силы беспилотных систем

В ночь на вторник, 4 марта 2025 года, Силы беспилотных систем ВСУ поразили склад горюче-смазочных материалов во временно захваченных россиянами Ровеньках Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сил беспилотных систем ВСУ.

"Во временно оккупированных Ровеньках, что на Луганщине, огневое поражение нанесено по базе хранения горюче-смазочных материалов, нефтепродукты из которой поставляются для нужд армии РФ", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поражены производственные мощности Сызранского НПЗ и нефтеперекачивающая инфраструктура в Ростовской области.