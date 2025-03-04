Поражена вражеская база хранения горюче-смазочных материалов в оккупированных Ровеньках, - Силы беспилотных систем
В ночь на вторник, 4 марта 2025 года, Силы беспилотных систем ВСУ поразили склад горюче-смазочных материалов во временно захваченных россиянами Ровеньках Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сил беспилотных систем ВСУ.
"Во временно оккупированных Ровеньках, что на Луганщине, огневое поражение нанесено по базе хранения горюче-смазочных материалов, нефтепродукты из которой поставляются для нужд армии РФ", - говорится в сообщении.
Больше информации на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поражены производственные мощности Сызранского НПЗ и нефтеперекачивающая инфраструктура в Ростовской области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за їх злодіяння проти України !!
Слава Україні!
ю