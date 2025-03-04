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Новости
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Поражена вражеская база хранения горюче-смазочных материалов в оккупированных Ровеньках, - Силы беспилотных систем

россияне горят в огне

В ночь на вторник, 4 марта 2025 года, Силы беспилотных систем ВСУ поразили склад горюче-смазочных материалов во временно захваченных россиянами Ровеньках Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сил беспилотных систем ВСУ.

"Во временно оккупированных Ровеньках, что на Луганщине, огневое поражение нанесено по базе хранения горюче-смазочных материалов, нефтепродукты из которой поставляются для нужд армии РФ", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поражены производственные мощности Сызранского НПЗ и нефтеперекачивающая инфраструктура в Ростовской области.

Автор: 

нефтепродукты (148) Силы беспилотных систем (90) Луганская область (6494) Ровеньковский район (1) Ровеньки (1)


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Дякую хлопці! Бережи вас Боже!
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04.03.2025 14:34 Ответить
Ви козацюри - НАЙКРАЩІ....
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04.03.2025 14:44 Ответить
Кацапстан повинен весь згоріти до тла ,
за їх злодіяння проти України !!
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04.03.2025 14:50 Ответить
Низький уклін, рукам вогонь творящим, для окупантів московитів!! Орки, просто у захваті, від Українського полум'я!!
Слава Україні!
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04.03.2025 14:51 Ответить
Героям слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
ю
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04.03.2025 15:55 Ответить
Так)Як кажуть"бліже к тєлу"))
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04.03.2025 14:53 Ответить
 
 