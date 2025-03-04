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Новости помощь Украине от США Трамп приостановил помощь Украине
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Украина получила 90% помощи, которую Байден анонсировал за время своей каденции, - СМИ

Военная помощь от США: Украина получила 90% по программе Байдена

Украина получила около 90% вооружений, о которых бывший президент США Джо Байден провозгласил в рамках своих полномочий. Киев получил оружие со складов Пентагона по личному поручению Байдена в рамках программы PDA.

Об этом пишет ABC News со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

За последние несколько месяцев работы администрации Джо Байдена было объявлено о предоставлении Украине четырех пакетов помощи в рамках президентской программы сокращения вооружений (PDA).

Эти пакеты предусматривали предоставление Украине вооружений на общую сумму 3 миллиарда долларов с американских складов и должны были быть предоставлены как можно быстрее после объявлений в декабре и январе.

По данным издания, по этой программе Украина получила боеприпасы и противотанковые системы. Остальные 10% пока неотправленной помощи - это бронетехника и оборудование к ней, которую планировали доставить до августа 2025 года.

Читайте также: Администрация Трампа прекратила финансирование покупки нового оружия для Украины, - The Wall Street Journal

Впрочем, пишет СМИ, стабильный поток вооружений из США в Украину все равно будет поступать как минимум в течение следующих нескольких лет благодаря контрактам, подписанным Киевом с частными американскими компаниями на поставку новых видов вооружений. Многие, если не большинство этих контрактов уже оплачены.

Администрация Трампа все еще может попытаться сорвать эти поставки, используя чрезвычайные полномочия, но пока нет никаких признаков того, что она пытается это сделать, добавляет ABC News.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания относительно остановки помощи США: Правительство остается "абсолютно преданным" обеспечению мира в Украине

Автор: 

Байден Джо (2785) помощь (7773) США (26489)


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Топ комментарии
+14
Ну тепер нарешті той скот що топив тут за трампа зрозумів , хто насправді допомагав Україні
А хто лише вигоди шукає.
При цьому я не забуваю про жалюгідність бидлодипломатії Зе-шапіто
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04.03.2025 15:35
+10
Навіть уявімо що ти правий і що суперечка дійсно була підлаштована
Так справа дипломата в цьому і полягає , щоб не потрапити у подібну пастку та не вестися на правокації.
А у гарного дипломата ще і посадити ворога у пастку.
До прикладу візьмемо мінську пастку
Зараз пуйло і його когорта верещать "Жодного мінська"
А чому? Бо це був для них дип. провал і пастка.
Але то був гарний дипломат , а це - ссраний цюцюркограй
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04.03.2025 15:41
+6
суперечною, воно стало, після того, як зе!поц почав бикувати увімкнувши кевеенщіка стендапера.
а професійний дипломат, та просто мудра людина, вивернула б цю фігню на свою користь.
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04.03.2025 15:42
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Правила форума Совет форумчан
Ну тепер нарешті той скот що топив тут за трампа зрозумів , хто насправді допомагав Україні
А хто лише вигоди шукає.
При цьому я не забуваю про жалюгідність бидлодипломатії Зе-шапіто
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04.03.2025 15:35 Ответить
Зе нічого б не зробив венс і рудий спланували суперечку
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04.03.2025 15:37 Ответить
Казки...
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04.03.2025 15:38 Ответить
подивись відео суперечки
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04.03.2025 15:40 Ответить
Подивися...Вже багато про це написано..
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04.03.2025 15:43 Ответить
Не виправдовую Зеленського, але все у чому його звинуватили Трамп і Венс насправді, що він не відреагував на команду "до ноги". Невдячність, по їхньому.
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04.03.2025 15:42 Ответить
От доки у нас буде більшість охлосу притримуватись такої версії і не розуміти ,як праціє дипломаті - доти будемо збивати ракети банками з огірками
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04.03.2025 15:46 Ответить
Саме зараз він і виконає команду "до ноги"...
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04.03.2025 15:48 Ответить
Навіть уявімо що ти правий і що суперечка дійсно була підлаштована
Так справа дипломата в цьому і полягає , щоб не потрапити у подібну пастку та не вестися на правокації.
А у гарного дипломата ще і посадити ворога у пастку.
До прикладу візьмемо мінську пастку
Зараз пуйло і його когорта верещать "Жодного мінська"
А чому? Бо це був для них дип. провал і пастка.
Але то був гарний дипломат , а це - ссраний цюцюркограй
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04.03.2025 15:41 Ответить
тихо підписати капітуляцію
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04.03.2025 15:43 Ответить
Якщо гадали . що там буде капітуляція навіщо наполягали на приїзді ?
Ну , подоляківські, не серйозна. Ваші жалюгідні виправдання розбиваються о факти
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04.03.2025 15:45 Ответить
гарантії безпеки
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04.03.2025 15:46 Ответить
О чергове виправдання зі стелі.
Ви ж самі , дурноверхі, казали що в угоді нічого не було про гарантії безпеки
Вже перевзулись у повітрі.Моїж ви акробати
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04.03.2025 15:48 Ответить
Саме так ! Я взагалі вважаю, що Зеля та його радники повинні були передбачити, що з нього там будуть знущатись та виставляти неадекватним, невдячним, хамом, що прагне тільки війни задля збереження влади... І діяти відповідно, щоб подальша зупинка допомоги виглядала вкрай недолуго.
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04.03.2025 17:27 Ответить
суперечною, воно стало, після того, як зе!поц почав бикувати увімкнувши кевеенщіка стендапера.
а професійний дипломат, та просто мудра людина, вивернула б цю фігню на свою користь.
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04.03.2025 15:42 Ответить
тихо підписати капітуляцію
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04.03.2025 15:44 Ответить
Дурбецело тобі вже розумні люди на твій вкид відповіли
Якщо гадали . що там буде капітуляція навіщо наполягали на приїзді ?
Ну , подоляківські, не серйозна. Ваші жалюгідні виправдання розбиваються о факти
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04.03.2025 15:47 Ответить
Для суперечки потрібен опонент, ніхто не тягнув зеленого за язика, потрібно було мовчати і не вестися на провокації.
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04.03.2025 16:10 Ответить
Вранье.
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04.03.2025 16:11 Ответить
а трамп сказав, що то він особисто допомагав, і українці зобов'язані, на колінах дякувати.
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04.03.2025 15:39 Ответить
90% від можливого 1%....
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04.03.2025 15:40 Ответить
Якби так було зараз не було б такої паніки через зупинку допомоги.
Бачиш , знов реальність шмагає мага-чортів по обличчю
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04.03.2025 15:42 Ответить
так, а где ты панику видел,среди военных?)этот тут всегда паника,даже когда позитивные новости зрадойобских комментов 50/50,а когда средние новости то ховайся в жито 90% соплей"ой людоньки усьо пропала"))))
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04.03.2025 15:49 Ответить
А де я писав про військових?
Вони просто з сумом констатують . що не буде нормального ПРО без патріотів.
Знов забрехалась, подолякывська шльондра
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04.03.2025 15:52 Ответить
НЕ годуй троля, ти йому нічого не докажеш, а він тобі ще на голову насере
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04.03.2025 16:03 Ответить
Паніку наводять такі як ти. Скільки ти донатиш для ЗСУ?
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04.03.2025 15:55 Ответить
А чим саме ? Тим що висвітлюю факти .які твій великий зомбофон приховує
Дурненький
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04.03.2025 15:57 Ответить
Ти дивишся у Чехії марафон? Краще скажи, ти донатиш для ЗСУ?
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04.03.2025 16:03 Ответить
Поганий з тебе годиникар. Дуже невправно стрілки кидає
Ти зробив вкид,а коли притягли за гнилий базар - вирішив зістрибнути з теми.
Ні не вийде, гниль подоляківська
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04.03.2025 16:04 Ответить
за однією з програм, за іншою зброя мала йти з заводив до 27 року.
хрипатий неміг поїхати попіддакувати підписати фількину бумажку і тихо звалити,? або краще взагалі не їхати?
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04.03.2025 15:44 Ответить
От би ще років з 5-ть такої "допомоги" - і фортеця Одеса разом з фортецею Дніпро брали естафету від фортець Суми і Запоріжжя у стримуванні ворога.
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04.03.2025 15:46 Ответить
Так , так. Саме тому, до того ,як трампісти її заблокували,а Зе позвільняв результативних Генералів - території звільнялись
Я розумію . що в США легалайз. Але пишіть пишіть після того .як вас відпустить
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04.03.2025 15:50 Ответить
Дякю, Джо. Живи ще 101 рік, останній Президент колишніх великіх США і колишнього форпосту демократії Світу.
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04.03.2025 15:47 Ответить
Не знаю як ви, а я скучила за добрим обличчям Дідуся Байдена. Колись допомога від американських друзів допомагала нам триматись та оборонятись, а зараз допомога піде нашому ворогу, щоб швидше нас всіх повбивав та звільним Україну від людей. Трамп над цим вже працює.
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04.03.2025 15:48 Ответить
так!!! Замозакохане іпало трампа за три тижні вже всім осточортіло!!
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04.03.2025 16:04 Ответить
мо гоблинов отчиталось об уничтожении в Украине САУ RCH-155 немецкого производства, как только узнало о ее выделении для Украины.
Эта САУ изготовлена в двух экземплярах и оба не покидали тпрритррию Бундеса. Одну САУ выделили ЗСУ для обучения на территории Германии)))
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04.03.2025 15:57 Ответить
якщо контракти зриває одна зі сторін, то діють штрафні санкції, і це не просто внесена оплата чи повернення грошей. Невже цей рудий квадробер захоче ще й репутацією виробників американських знехтувати?? Чи може це такий план? Типу "припинення" постачання зброї Україні, але згадно контрактів вона все одно буде надходити, бо вже оплачена? Типу пауза??
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04.03.2025 16:02 Ответить
Буде виготовлятися і зберігатися на складі.З врахування теперішнього попиту на зброю покупці знайдуться і американські виробники не постраждають на відміну від українських солдат.
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04.03.2025 16:12 Ответить
Взагалі-то, Маск збирався всю оборонку підкласти під себе та своїх друзів олігархів. Може план саме у цьому.
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04.03.2025 16:12 Ответить
біс їх знає, там такий вінегрет в голові, що прорахувати чи передбачити будь які кроки просто нереально. Повна відсутність послідовності у думках та діях. Хоча, може то і є така послідовна політика - зруйнувати Америку та світ навколо.
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05.03.2025 12:04 Ответить
Дякуємо демократам , і пану Байдену !
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04.03.2025 16:16 Ответить
 
 