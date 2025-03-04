Украина получила 90% помощи, которую Байден анонсировал за время своей каденции, - СМИ

Украина получила около 90% вооружений, о которых бывший президент США Джо Байден провозгласил в рамках своих полномочий. Киев получил оружие со складов Пентагона по личному поручению Байдена в рамках программы PDA.

Об этом пишет ABC News со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

За последние несколько месяцев работы администрации Джо Байдена было объявлено о предоставлении Украине четырех пакетов помощи в рамках президентской программы сокращения вооружений (PDA).

Эти пакеты предусматривали предоставление Украине вооружений на общую сумму 3 миллиарда долларов с американских складов и должны были быть предоставлены как можно быстрее после объявлений в декабре и январе.

По данным издания, по этой программе Украина получила боеприпасы и противотанковые системы. Остальные 10% пока неотправленной помощи - это бронетехника и оборудование к ней, которую планировали доставить до августа 2025 года.

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Впрочем, пишет СМИ, стабильный поток вооружений из США в Украину все равно будет поступать как минимум в течение следующих нескольких лет благодаря контрактам, подписанным Киевом с частными американскими компаниями на поставку новых видов вооружений. Многие, если не большинство этих контрактов уже оплачены.

Администрация Трампа все еще может попытаться сорвать эти поставки, используя чрезвычайные полномочия, но пока нет никаких признаков того, что она пытается это сделать, добавляет ABC News.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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