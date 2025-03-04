Европа должна объединить все возможные средства, чтобы заменить помощь США Украине, - премьер Франции Байру

Премьер Франции Франсуа Байру заявил, что Париж и Европа должны "объединить все возможные средства", чтобы заменить помощь США Украине.

Об этом он сказал, выступая перед французскими депутатами во вторник, его цитирует Le Monde, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава французского правительства отметил, что Франция и Европа должны "объединить все возможные средства, чтобы заменить, насколько это возможно" американскую военную помощь Украине, которую приостановила администрация Дональда Трампа.

"Поставки американской помощи подходят к концу, поскольку целые поезда, которые были загружены для Украины, были остановлены и не смогли добраться до места назначения",- сказал Байру.

Он рассказал, что Украине нужны боеприпасы, "определенное количество разведывательных систем" и доступ к "сетям и связи".

"Это заставит нас переосмыслить нашу модель, наши приоритеты и по-другому посмотреть на мир, который мы думали, что знаем, и который, как мы теперь обнаружили, является более опасным, чем мы себе представляли, и происходит от тех, кого мы считали нашими союзниками",- сказал глава правительства Франции.

Читайте также: Франция, Великобритания и Германия пытаются арестовать российские активы на 200 миллиардов евро, - Financial Times

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Читайте также: Надеемся договориться с США о дальнейших поставках боеприпасов к Patriot, - Шмыгаль

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания относительно остановки помощи США: Правительство остается "абсолютно преданным" обеспечению мира в Украине