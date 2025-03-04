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Новости Удары ВСУ по позициям РФ
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Воздушные силы ВСУ уничтожили военный объект врага в Курской области, ликвидировано до 30 россиян, - Генштаб

Воздушные Силы поразили военный объект россиян в Курской области

3 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли очередной успешный удар по военному объекту 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в районе населенного пункта Троицкое Курской области РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

В результате атаки уничтожены вражеские блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих, участвовавших в боевых действиях против Украины. Эта локация использовалась для планирования и проведения атак, в частности запуска FPV-дронов по украинским позициям.

"Силы обороны Украины готовы продолжать операции по уничтожению военных объектов РФ, пока она не прекратит вооруженную агрессию против украинского народа", - говорится в сообщении.

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Напомним Воздушные силы ВСУ в понедельник, 3 марта, нанесли высокоточный удар по пункту управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ в населенном пункте Калинина Донецкой области.

Автор: 

Генштаб ВС (6220) Воздушные силы (2268) Курск (1085)


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О, це добра новина.
Бо їх так мало останнім часом...
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04.03.2025 18:53 Ответить
Від таких приємних результатів з України, хоть би трамп з венсом, та не вчинили прикре самогубство! Бо як же тоді, ****** в очі дивитися їм!!
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04.03.2025 18:57 Ответить
це відповідь за полігон
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04.03.2025 19:01 Ответить
Відповідь за полігон,як на мій розум, така - не менше трьох керівників цієї частини за грати із великими термінами . Так недбало керувати людськими життям не дозволено , це не шахи.
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04.03.2025 20:06 Ответить
На жаль частково...
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04.03.2025 20:08 Ответить
 
 