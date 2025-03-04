Воздушные силы ВСУ уничтожили военный объект врага в Курской области, ликвидировано до 30 россиян, - Генштаб

3 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли очередной успешный удар по военному объекту 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в районе населенного пункта Троицкое Курской области РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

В результате атаки уничтожены вражеские блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих, участвовавших в боевых действиях против Украины. Эта локация использовалась для планирования и проведения атак, в частности запуска FPV-дронов по украинским позициям.

"Силы обороны Украины готовы продолжать операции по уничтожению военных объектов РФ, пока она не прекратит вооруженную агрессию против украинского народа", - говорится в сообщении.

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Напомним Воздушные силы ВСУ в понедельник, 3 марта, нанесли высокоточный удар по пункту управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ в населенном пункте Калинина Донецкой области.