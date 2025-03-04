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Новости Утраты Украины Удар РФ по полигону на Днепропетровщине
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157-я бригада об ударе РФ по полигону на Днепропетровщине: Пострадавших среди наших людей нет

Удар РФ по полигону на Днепропетровщине: 157 бригада ВСУ о раненых

Удар российских войск по полигону в Днепропетровской области 1 марта был нанесен по отдельному батальону резерва. Раненых или погибших среди 157-й отдельной механизированной бригады, как заявляет враг, нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили двое собеседников в бригаде.

"Рано или поздно это скажут, но реально это не наши люди", - сказал собеседник издания.

"Я так понимаю, россияне сказали, что ударили именно по 157-й, потому что сейчас мы им сильно наваливаем на Покровском направлении", - добавляет другой военнослужащий.

По его словам, таким образом враг пытается расшатать ситуацию вокруг боевых бригад.

Читайте также: Удар РФ по полигону на Днепропетровщине: начальника центра подготовки подразделений и командира в/ч отстранили от исполнения обязанностей, - Сырский

Издание также обратилось за комментарием к представителю ОСГВ "Хортица" Назару Волошину. Он отказался говорить какие-либо подробности, пока идет следствие.

В то же время отметил, что, очевидно, (как писал полковник ВСУ Анатолий Штефан) наведению способствовало видео в сети ТикТок одного из военных из самого учебного центра.

"О некомпетентности руководства пока говорить рано", - добавил Волошин.

Читайте также: Ракетный удар РФ по полигону на Днепропетровщине: открыто уголовное производство, - ГБР

Что предшествовало?

Напомним, 1 марта в соцсетях сообщали об ударе войск РФ по полигону в Днепропетровской области баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетным боеприпасом. 

Минобороны РФ 1 марта заявило об ударе ракетой "Искандер-М" по военному полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области. Там якобы проходили военную подготовку военнослужащие 157 отдельной механизированной бригады ВСУ.

В частности, об этом писала нардеп Марьяна Безуглая. 3 марта информацию подтвердил командующий Сухопутных войск ВСУ и ОСУВ "Хортица" Михаил Драпатий.

ГБР начало уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного обстрела полигона в Днепропетровской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в результате удара баллистической ракеты "Искандер-М" в кассетном снаряжении есть погибшие и раненые. На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части.

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Автор: 

ВСУ (6558) Днепропетровская область (3914) 157 отдельная механизированная бригада (1)


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Топ комментарии
+8
А ну добре, резерви то таке... 🤬🤬🤬 ( Недоречний сарказм).
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04.03.2025 20:59
+8
"Рано чи пізно це скажуть, але реально це не наші люди" Джерело: https://censor.net/ua/n3539255
це як-не наші?
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04.03.2025 21:18
+7
Бідний Єрмак, усі його ображають, спасибі тобі, що захищаєш найвідданішого патріота України (ще Татаров є, такий самий той, що "чеченців убивав").
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04.03.2025 21:25
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А де тоді був Єрмак?
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04.03.2025 20:55 Ответить
Хто всравсь - невістка (Єрмак)
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04.03.2025 21:10 Ответить
Бідний Єрмак, усі його ображають, спасибі тобі, що захищаєш найвідданішого патріота України (ще Татаров є, такий самий той, що "чеченців убивав").
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04.03.2025 21:25 Ответить
Це сарказм, якщо що.
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04.03.2025 21:26 Ответить
Окрім Єрмака зявився ще один засланий козачок. В 1989-1994 роках навчався в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики Академії федеральної служби контррозвідки РФ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%A4 Академія ФСБ РФ м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва) за спеціальністю «прикладна математика». А чи є колишніми КГБісти чи студенти Академії ФСБ? Таварішш генерал майор
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04.03.2025 23:14 Ответить
А ну добре, резерви то таке... 🤬🤬🤬 ( Недоречний сарказм).
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04.03.2025 20:59 Ответить
"Рано чи пізно це скажуть, але реально це не наші люди" Джерело: https://censor.net/ua/n3539255
це як-не наші?
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04.03.2025 21:18 Ответить
то це видих робить, бо там не 157-ма, СЗЧшників зібрали??
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04.03.2025 21:17 Ответить
Хіба "ненаших" не шкода?
І так скрізь на фронті з приданими підрозділами, на жаль.
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04.03.2025 23:07 Ответить
Когось із вбитих запишуть в Тіктокери . А те що люди не в бліндажах , а в палатках в зоні досяжності розвіддрона то це нікого не ібє. Ліс напевно вже на обійсті
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04.03.2025 23:30 Ответить
 
 