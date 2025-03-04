157-я бригада об ударе РФ по полигону на Днепропетровщине: Пострадавших среди наших людей нет

Удар российских войск по полигону в Днепропетровской области 1 марта был нанесен по отдельному батальону резерва. Раненых или погибших среди 157-й отдельной механизированной бригады, как заявляет враг, нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили двое собеседников в бригаде.

"Рано или поздно это скажут, но реально это не наши люди", - сказал собеседник издания.

"Я так понимаю, россияне сказали, что ударили именно по 157-й, потому что сейчас мы им сильно наваливаем на Покровском направлении", - добавляет другой военнослужащий.

По его словам, таким образом враг пытается расшатать ситуацию вокруг боевых бригад.

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Издание также обратилось за комментарием к представителю ОСГВ "Хортица" Назару Волошину. Он отказался говорить какие-либо подробности, пока идет следствие.

В то же время отметил, что, очевидно, (как писал полковник ВСУ Анатолий Штефан) наведению способствовало видео в сети ТикТок одного из военных из самого учебного центра.

"О некомпетентности руководства пока говорить рано", - добавил Волошин.

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Что предшествовало?

Напомним, 1 марта в соцсетях сообщали об ударе войск РФ по полигону в Днепропетровской области баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетным боеприпасом.

Минобороны РФ 1 марта заявило об ударе ракетой "Искандер-М" по военному полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области. Там якобы проходили военную подготовку военнослужащие 157 отдельной механизированной бригады ВСУ.

В частности, об этом писала нардеп Марьяна Безуглая. 3 марта информацию подтвердил командующий Сухопутных войск ВСУ и ОСУВ "Хортица" Михаил Драпатий.

ГБР начало уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного обстрела полигона в Днепропетровской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в результате удара баллистической ракеты "Искандер-М" в кассетном снаряжении есть погибшие и раненые. На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части.

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