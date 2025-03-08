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Новости Обстрелы Доброполья
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Рашисты ударили по Доброполью двумя баллистическими ракетами: 11 погибших, среди раненых - 5 детей, - Зеленский

последствия удара по Доброполью

Вчера, 7 марта, вечером российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Доброполья Донецкой области. После прибытия наших служб по месту нанесли еще один удар, умышленно по спасателям.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Подлая и бесчеловечная тактика для запугивания, к которой часто прибегают россияне", - заявил Зеленский.

Последствия вражеской атаки

На сейчас, к сожалению, известно об 11 погибших. Еще более 30 человек ранены, из них 5 детей. Повреждены 8 пятиэтажек и административное здание, пожарная машина.

"Спасибо всем экстренным службам, полиции, ГСЧС, медикам, которые, несмотря на угрозу повторных ударов, не боятся и спасают людей от этого террора. Всем, кто защищает жизнь, рискуя своей.

Такие удары показывают, что цели у России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против России. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну", - отмечает глава государства.

Также читайте: Двое 11-летних мальчиков подорвались на взрывчатке в Донецкой области

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.

Автор: 

Зеленский Владимир (20196) обстрел (26850) жертвы (2056) Донецкая область (9482) Покровский район (495) Доброполье (12)


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Топ комментарии
+18
привіт, ботоферма )..до виборів відпрацьовуєте ? )

а навіщо він їздив в США - підписати угоду про копалини які сам же обіцяв в 2024 трампону ? )

чи може Зенелоху не треба було бачити мир в очах пуйла.."сайтісь пасередіне" "проста прекратіть стрелять" ..не розміновувати Чонгар, Азов, не закривати ракетну програму, не літати в Оман на зустріч з Патрушевим і так далі ..то і їздити нікуди не треба було

хоча кому я це кажу ..73% процентним лоботомнікам
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08.03.2025 10:23
+18
Він мав би у 2019 НЕ ЛІЗТИ У ПРЕЗИДЕНТИ.Ідіотам там нічого робити
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08.03.2025 10:32
+15
зате як ти Зенелох гарно потішився своїм ЕГО в Овальному
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08.03.2025 10:13
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Правила форума Совет форумчан
зате як ти Зенелох гарно потішився своїм ЕГО в Овальному
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08.03.2025 10:13 Ответить
Мав би сумирно кивнути головою і піти підписувати мір на умовах русні, тобто зі скороченням та роззброєнням ЗСУ й відмовою від військової допомоги ззовні, навіть у вигляді європейських миротворців.
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08.03.2025 10:18 Ответить
привіт, ботоферма )..до виборів відпрацьовуєте ? )

а навіщо він їздив в США - підписати угоду про копалини які сам же обіцяв в 2024 трампону ? )

чи може Зенелоху не треба було бачити мир в очах пуйла.."сайтісь пасередіне" "проста прекратіть стрелять" ..не розміновувати Чонгар, Азов, не закривати ракетну програму, не літати в Оман на зустріч з Патрушевим і так далі ..то і їздити нікуди не треба було

хоча кому я це кажу ..73% процентним лоботомнікам
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08.03.2025 10:23 Ответить
зєля - поц, угода про копалини - не страшна, можна обговорювати.
Але Трамп штовхає на угоду просто з руснею. У якої угода одна - стамбульська.
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08.03.2025 10:37 Ответить
перший пункт ультиматуму ми вже виконуємо: виходимо з курщини.
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08.03.2025 10:44 Ответить
Не ми виходимо, а нас вибивають. Це дуже велика різниця.
Але порівняйте: русня виходить з Херсона - побєда, договорняк, молодци братушкі, сбєрєглі жізні бойцов; Україна виходить з курщини - зрада, прогнулись на умови *****, котел, сирський знищує патріотів, нам кінець.
Подія за суттю одна і та ж, відношення абсолютно різне.
Так працює русня. Вміло працює, треба сказати.
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08.03.2025 10:47 Ответить
тобто, світову інфу ти не дивишся не читаєш.
виключно, марафон?
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08.03.2025 10:50 Ответить
Тобто потрапляння в оточення - це такий спосіб виходу військ через бойові порядки ворога?
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08.03.2025 12:09 Ответить
а ти зараз в оточенні? чи, тобі в марафоні сказали?
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08.03.2025 16:17 Ответить
Світова інфа якраз і каже про загрозу оточення на курвщині. Телеграф писав.
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10.03.2025 08:43 Ответить
Наприклад , кілька джерел повідомляють, що "Десять тисяч українських військових опинилися під загрозою оточення після прориву російських військ через лінію фронту та їхнього просування на критично важливу лінію постачання з двох напрямків у Курській області рф, пише https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/03/07/russia-breaks-through-ukrainian-lines-in-kursk/ The Telegraph.

Російські сили зайняли Суджу, яка знаходиться приблизно за 11 кілометрів углиб російської території, перетнувши кордон із Сумською областю з півночі у п'ятницю.
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08.03.2025 11:14 Ответить
Не заняли Суджу. Орки сами это подтверждают.
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08.03.2025 12:01 Ответить
Так, пізніше і я це прочитав.
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08.03.2025 13:10 Ответить
А потім і це прочив:
"Російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація, - Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/n3540024.
Динаміка.
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08.03.2025 13:13 Ответить
через трубу?
через газову трубу?
на віслюках?
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08.03.2025 16:18 Ответить
Добродію Hrysha Hlyba #582024, я спеціально для таких, як Ви, вказав джерело інформації , але ж вам не цікаво, вам потрібен хейт. Є форум https://censor.net/ua/n3540024, там дають відповіді тим, кому щось не зрозуміло .
Я відповідатиму за достовірність інформації, коли заявлю щось від себе.
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08.03.2025 16:52 Ответить
Він мав би у 2019 НЕ ЛІЗТИ У ПРЕЗИДЕНТИ.Ідіотам там нічого робити
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08.03.2025 10:32 Ответить
Тут не погодитись не можу.
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08.03.2025 10:38 Ответить
Только от пи@деть здесь так тупо не нужно. Он должен был подписать в тот день согласованное им же рамочное соглашение по ископаемым.
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08.03.2025 10:34 Ответить
Американці й не хотіли підписувати,як і він.
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08.03.2025 10:37 Ответить
И для этого все подготовили в кабинете? Чтобы не подписывать? Какого хрена тогда перся если его не ждали? Хватит писать давно развенчанный бред.
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08.03.2025 10:39 Ответить
Це все написали,щоб в невигідному світлі виставити президента України і виправдатися перед власними виборцями,мовляв,бачите які вони ***"ві.А документ був,так,на випадок,якщо Зеленський не буде обирати позу.Й цей документ,це папірець,котрий буде нічого невартий,як це було з Афганістаном.
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08.03.2025 10:51 Ответить
Ну и какого хера тогда перся если бумажка ничего не стоит и его не ждали? Хватит тут писать тупой бред. Задолбали уже за эти дни своей тупостью.
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08.03.2025 10:59 Ответить
Мав сказати ,що неїде?)))Ти адекват?
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08.03.2025 11:01 Ответить
Ты дебил или только проснулся от летаргического сна? Он сам настоял на встрече когда Трамп не хотел с ним встречаться. Зачем ехали если Трамп отказывался от встречи и ничего не было готово? Зачем просили Макрона уговорить Трампа о встрече? Зачем настояли на поездке хотя Келлог предлагал подписать все в Киеве после согласования всех вопросов? Чтобы просто поругаться на прессухе? Это получилось.

Еще раз - Хватит писать бред
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08.03.2025 11:11 Ответить
Його туди не запрошували. Сам напросився. Керувати державою мають професіонали, а не сам знаєш хто.
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08.03.2025 10:46 Ответить
Мав раздвінуть яґадіци?((Нічого,наступного тижня єрмак раздвінєт,й думаю,що буде дабл пенетрейшен(й тоді порадіємо((((
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08.03.2025 10:19 Ответить
Має стримувати орал
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08.03.2025 10:20 Ответить
шаровари зніми...
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08.03.2025 10:22 Ответить
вище написано , зебільний ура патріот )
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08.03.2025 10:24 Ответить
100%!!! І зайшло ж! Майже ті самі 73% волають про потужність бо-не втіка! Прямо, як всі, як один готові "відбиватися саперними лопатками", поки їм нічого не загрожує!
А насправді Трапм поставив українців перед вибором: або зрадник, корупціонер, вбивця Зеленський, або Україна під крилом США! На жаль, з таким "мудрим нарідом", без Божого втручання у вигляді, наприклад, наглої смерті кремлівського щура, ми приречені на поразку!
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08.03.2025 10:47 Ответить
*****, скоты.
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08.03.2025 10:16 Ответить
вся американська мережа має бути закидана фотами з пораненими і вбитими. щодня. нехай би бачили що саме відбувається і з чим вони погоджуються жуючи свої хотдоги. а букафки... їх не вражають
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08.03.2025 10:20 Ответить
тобто це американці бачили мир в очах пуйла.."сайтісь пасередіне" "проста прекратіть стрелять" ..не розміновувати Чонгар, Азов, не закривати ракетну програму, не літати в Оман на зустріч з Патрушевим і так далі
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08.03.2025 10:25 Ответить
мова про два різних явища. Це не той випадок, коли існує прямий логічний зв'язок. Якщо ви виправдовуєте вбивство українських громадян і їхніх дітей тільки тому що вони обрали зєлєнського - то шож...
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08.03.2025 11:28 Ответить
Да ти герой.Як хвацько воюєш з підлими піндосами що образили нашого бубочку.
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08.03.2025 17:24 Ответить
якщо це мені - то по перше я не воюю, і по друге не з підлими а легковажними, і по третє образили вони не так бубочку (бо він обтруситься і піде), - вони розтерли каблуком об асфальт право на життя наших дітей
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08.03.2025 17:40 Ответить
А не навпаки? Так як ти ото говориш тіль ки все по іншому .Ти як хотіла красти допомогу, брехати , зневажати і щоб тебе ще й в сраку цілували? Навчись відповідати за свої вчинки, ти це лайно зелене вибрала, ти його й жуй, поки не наїсишся ,, давись ним поки розуму не наберешся, а не верещи по всьому світу, тебе ніхто не змушував.
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08.03.2025 20:03 Ответить
ти п'яний чи шо? шо за галіматья?
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08.03.2025 21:14 Ответить
Про наслідки, асфальтування доріг, забув сказати зеленський, з 2019 року!! Просто перестать стрелять…. І заглянуть ****** в очі….
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08.03.2025 10:21 Ответить
у всьому винні американці - це нова методичка зельоной ботоферми
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08.03.2025 10:26 Ответить
100%!!!
Потужний бо-не-втік намагається перевести стрілки за свої сотні злочинів на будь-кого: США, Порошенка, ЗСУ!
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08.03.2025 10:41 Ответить
шокує власне кількість українського охлосу що довіряє Зенелоху
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08.03.2025 10:43 Ответить
Може це наслідки хвороби ***** та "роботи" його руцьких ніщебродів -зеков та алкашні?
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08.03.2025 10:27 Ответить
Счас пианист запустит потужную баллистику на Москву! А нет, прогудосит чего-то в видосиках.
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08.03.2025 10:21 Ответить
іди на фронт,політік!
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08.03.2025 10:23 Ответить
А як запусте? Що тоді базікати почнеш
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08.03.2025 10:28 Ответить
я тебе знаю. ти ж зеленіст. не запусте, бо її немає
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08.03.2025 10:49 Ответить
Що ти можеш знати, двотижневий? І де вас тільки ФСБ знаходить? На смінику чи на нарах
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08.03.2025 12:36 Ответить
Ага,запустить,повернеться задом і вистрілить 2 рази....
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08.03.2025 11:01 Ответить
Russian strike kills 11 in town near Donetsk, Ukraine says
Some 30 people were also injured in a Russian attack late on Friday, local authorities say. - BBC

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08.03.2025 10:27 Ответить
11 людей вбили паскуди,11 ні в чому не винних людей,а руда,обіссяна собака,мабуть аж скавчить від задоволення,разом зі своїм смердючим,ботоксним господарем,от такі то справи...
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08.03.2025 10:28 Ответить
Интересная фигня происходит.
В этом году исчезли внезапно несколько ТГ каналов, которые косили под Украинские, но были руснявые. один ещё держится, но там засилье русни и ботов.
На ФБ меня вообще забанили, за то что троллил русню 😁🤔
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08.03.2025 10:31 Ответить
Треба запускати по всьому світу флешмоб від українців - "дякуємо Трампу".
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08.03.2025 10:32 Ответить
Так а навіщо ти Трампа вибирав.
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08.03.2025 17:26 Ответить
https://www.reuters.com/world/europe/least-11-killed-30-wounded-russian-missile-strike-ukraine-kyiv-says-2025-03-08/ At least 14 killed, 37 wounded in Russian missile strike on Ukraine, Kyiv says www.reuters.com
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08.03.2025 10:33 Ответить
і шо руде тепер скаже ?
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08.03.2025 10:34 Ответить
Що руде,що зелене однакові!
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08.03.2025 10:37 Ответить
А чому ти не накажеш нікчемному МЗС зібрати ген. асамблею ООН щодо геноциду рашистів проти українського народу ?потрібно доносити світу правду, а не пусті розмови про мир ,побачили б на чиєму боці були б США разом диктаторами і маргіналами чи вони проти геноциду в 21 столітті ?
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08.03.2025 10:35 Ответить
Ви ж самі відповіли ..нікчемне МЗС - створене самим же Зенелохом

в США - рестораторка , сексолог в Болгарії
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08.03.2025 10:37 Ответить
А про вбитих на полігоні промовчало!
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08.03.2025 10:38 Ответить
бо в розслідуванні Зенелох може вийти на себе )
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08.03.2025 10:39 Ответить
головне щоб тут не постраждали військові, а мірняк - то таке.
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08.03.2025 10:59 Ответить
18.02.22 !!!!

Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги

https://images.cnscdn.com/8/c/c/4/8cc41054e665a87da4541f0ce5ed354d/original.jpg

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не может позволить себе увеличение армии, потому что тогда придется отказаться от инфраструктурных проектов.

Об этом он сказал в интервью https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
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08.03.2025 10:42 Ответить
зе!гніда, навіщо воно тобі потрібно, оті українці?
ти, вже придумав куди будеш ховатися після підписання капітуляції.
ти, вже продав українців за копалини, які сам і запропонував.
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08.03.2025 10:48 Ответить
у якості нагадування

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08.03.2025 10:49 Ответить
Буде відповідь...Зе як покаже їм свій рейтинг!
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08.03.2025 10:49 Ответить
Болтон: Трамп погрожує Росії "порожніми" санкціями
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08.03.2025 10:52 Ответить
Поки за кожного вбитого цивільного українця не буде вбито трьох цивільних кацапів (виходячи із співвідношення населення рф і України 3:1) , то ця війна з боку України -гра в піддавки. А розповідати, що начебто немає чи бити не потрібно, бо якщо є чим бити по військовим рф - означає, що по цивільним кацапам - (тим більше ) є чим бити.
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08.03.2025 10:57 Ответить
Нужно фото и видео послать трампу и всем его **********, пусть знают, что они соучастники этих убийств и от ответа им не уйти!
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08.03.2025 11:03 Ответить
..мародер-терорист Трумп вже не соромлячися підносить снаряди людожеру-терористу *****
"хуже нє будєт, хоть паржом.." - тупорилий омериканський наріт (вочевидь, не найкраща частина народу США) понаобирав гемор на свою голову і на голову Світу, при цьому маючи вжЕ наочний приклад масового дебілізма в Україні - а тут американський лохторат виявився ще "крутіший" за "наш", не здатним робити висновки..
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08.03.2025 11:08 Ответить
А якби не влаштував Зеля цирк в Білому Домі тиждень тому, то може цих смертей і не було би...
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08.03.2025 11:15 Ответить
бенин Оманский Нарик констатирует факты, ты Животное расскажи как просрал программы ПВО и очем договаривались с патрушевым в Омане...
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08.03.2025 11:30 Ответить
 
 