Рашисты ударили по Доброполью двумя баллистическими ракетами: 11 погибших, среди раненых - 5 детей, - Зеленский
Вчера, 7 марта, вечером российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Доброполья Донецкой области. После прибытия наших служб по месту нанесли еще один удар, умышленно по спасателям.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Подлая и бесчеловечная тактика для запугивания, к которой часто прибегают россияне", - заявил Зеленский.
Последствия вражеской атаки
На сейчас, к сожалению, известно об 11 погибших. Еще более 30 человек ранены, из них 5 детей. Повреждены 8 пятиэтажек и административное здание, пожарная машина.
"Спасибо всем экстренным службам, полиции, ГСЧС, медикам, которые, несмотря на угрозу повторных ударов, не боятся и спасают людей от этого террора. Всем, кто защищает жизнь, рискуя своей.
Такие удары показывают, что цели у России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против России. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну", - отмечает глава государства.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.
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а навіщо він їздив в США - підписати угоду про копалини які сам же обіцяв в 2024 трампону ? )
чи може Зенелоху не треба було бачити мир в очах пуйла.."сайтісь пасередіне" "проста прекратіть стрелять" ..не розміновувати Чонгар, Азов, не закривати ракетну програму, не літати в Оман на зустріч з Патрушевим і так далі ..то і їздити нікуди не треба було
хоча кому я це кажу ..73% процентним лоботомнікам
Але Трамп штовхає на угоду просто з руснею. У якої угода одна - стамбульська.
Але порівняйте: русня виходить з Херсона - побєда, договорняк, молодци братушкі, сбєрєглі жізні бойцов; Україна виходить з курщини - зрада, прогнулись на умови *****, котел, сирський знищує патріотів, нам кінець.
Подія за суттю одна і та ж, відношення абсолютно різне.
Так працює русня. Вміло працює, треба сказати.
виключно, марафон?
Російські сили зайняли Суджу, яка знаходиться приблизно за 11 кілометрів углиб російської території, перетнувши кордон із Сумською областю з півночі у п'ятницю.
"Російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація, - Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/n3540024.
Динаміка.
через газову трубу?
на віслюках?
Я відповідатиму за достовірність інформації, коли заявлю щось від себе.
Еще раз - Хватит писать бред
А насправді Трапм поставив українців перед вибором: або зрадник, корупціонер, вбивця Зеленський, або Україна під крилом США! На жаль, з таким "мудрим нарідом", без Божого втручання у вигляді, наприклад, наглої смерті кремлівського щура, ми приречені на поразку!
Потужний бо-не-втік намагається перевести стрілки за свої сотні злочинів на будь-кого: США, Порошенка, ЗСУ!
Some 30 people were also injured in a Russian attack late on Friday, local authorities say. - BBC
В этом году исчезли внезапно несколько ТГ каналов, которые косили под Украинские, но были руснявые. один ещё держится, но там засилье русни и ботов.
На ФБ меня вообще забанили, за то что троллил русню 😁🤔
в США - рестораторка , сексолог в Болгарії
Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги
https://images.cnscdn.com/8/c/c/4/8cc41054e665a87da4541f0ce5ed354d/original.jpg
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не может позволить себе увеличение армии, потому что тогда придется отказаться от инфраструктурных проектов.
Об этом он сказал в интервью https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
ти, вже придумав куди будеш ховатися після підписання капітуляції.
ти, вже продав українців за копалини, які сам і запропонував.
"хуже нє будєт, хоть паржом.." - тупорилий омериканський наріт (вочевидь, не найкраща частина народу США) понаобирав гемор на свою голову і на голову Світу, при цьому маючи вжЕ наочний приклад масового дебілізма в Україні - а тут американський лохторат виявився ще "крутіший" за "наш", не здатним робити висновки..