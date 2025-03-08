Рашисты ударили по Доброполью двумя баллистическими ракетами: 11 погибших, среди раненых - 5 детей, - Зеленский

Вчера, 7 марта, вечером российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Доброполья Донецкой области. После прибытия наших служб по месту нанесли еще один удар, умышленно по спасателям.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Подлая и бесчеловечная тактика для запугивания, к которой часто прибегают россияне", - заявил Зеленский.

Последствия вражеской атаки

На сейчас, к сожалению, известно об 11 погибших. Еще более 30 человек ранены, из них 5 детей. Повреждены 8 пятиэтажек и административное здание, пожарная машина.

"Спасибо всем экстренным службам, полиции, ГСЧС, медикам, которые, несмотря на угрозу повторных ударов, не боятся и спасают людей от этого террора. Всем, кто защищает жизнь, рискуя своей.

Такие удары показывают, что цели у России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против России. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну", - отмечает глава государства.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.