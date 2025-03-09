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Новости Переговоры в Саудовской Аравии 11 марта
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Рубио встретится с представителями Украины в Саудовской Аравии, - Госдеп

Рубио едет на переговоры с Украиной

В течение 10-12 марта 2025 года государственный секретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию. Запланирована его встреча с представителями украинской делегации.

Об этом говорится в сообщении Госдепа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В МИД Украины ранее отметили, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.

"Государственный секретарь США Марко Рубио посетит Джидду, Саудовская Аравия, 10-12 марта для переговоров с украинскими коллегами с целью продвижения цели президента США по прекращению российско-украинской войны", - говорится в сообщении Госдепа.

Находясь в Джидде, Рубио также встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить пути продвижения общих интересов в регионе и укрепления американо-саудовских отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии: Ставки чрезвычайно высоки, - CNN

Напомним, 8 марта Владимир Зеленский раскрыл состав украинской делегации, которая поедет на следующей неделе в Саудовскую Аравию на переговоры с США. По его словам, на переговорах с США, запланированных на вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии, Украину будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Автор: 

переговоры (4911) Саудовская Аравия (333) Рубио Марко (132)


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Топ комментарии
+14
Шоби шо?
Повторно зачитати вимоги русні? Так можна лаврова послухать.
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09.03.2025 16:11
+12
Нафіга? 🤔 Він би спочатку або хрестик з лоба змив, або ж будьонівку викинув. Бо то якийсь лютий сюр - на бошці будтонівка, а на лобі - хрестик.
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09.03.2025 16:13
+12
Украинская власть должна поставить американской власти прямой вопрос - Вы за Рашку? Если да то всего доброго. Дальше мы без вас
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09.03.2025 16:15
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Шо він нового може сказати - Трамп оприділився на чиєму він боці
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09.03.2025 16:07 Ответить
Значить треба переоприділити.
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09.03.2025 16:37 Ответить
копалини -це мотузка на якій вовку водять по колу затягуючи петлю на темі СТАМБУЛЬСЬКІ
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09.03.2025 17:14 Ответить
Нам треба американська зброя та американські гроші. 95квартал навіть при всьому своєму бажанні не здатен вирішувати такі питання. Державою повинні керувати професіонали державники, а не фахівці з антиукраїнського гумору. Змінити верхівку може цілком законно ВР України навіть без виборів. Бо так скоро будемо шукати, куди бігти...
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09.03.2025 17:25 Ответить
Так повинні , все правильно . Але вибори зараз неможливі , а можливе що ? Так уряд національного спасіння . І як то зробити ? Я і мої друзі точно підтримаємо " уряд спасіння "
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09.03.2025 17:41 Ответить
Зробити, як у 2014.
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09.03.2025 17:46 Ответить
Так , ви правильно згадали , у нас уже був уряд порятунку . Але як знести на фіг зебілів ?
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09.03.2025 17:55 Ответить
Зебіли у ВР - це аморфна маса...якщо прикласти руки, то можливо й щось зліпити...це найкращий варіант...переобирається Голова ВР, Прем'єр, і відповідно в/о Президента...якщо інстинкт самозбереження ще зберігся, то цілком можливо.
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09.03.2025 18:05 Ответить
Я , і мої друзі ,а їх дуже багато , а особливо в ЗСУ , і ветерани , підтримаємо , і якщо буде потрібна допомога відгукнемося . Ми ,це кілька організацій ветеранів , спілок , волонтерських організацій . Можете на нас розраховувати . До речі , мабуть всі , ми звернемося до опозиції , що ми готові допомогти !
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09.03.2025 18:10 Ответить
Пане реально нас тисячі , ви навіть не уявляєте як нас багато . І ми всі з'єднані , ми це мурашник , всі всіх знаємо .
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09.03.2025 18:12 Ответить
Тааак. У нас одна мета перемовин, а мічений Рубіо називає зовсім іншу))) Нащо ж з ними з обдовбаними стрічатись? Вони везуть умови пуйла і будуть тиснути знову. А може зам Єрмака- Паліса , як бойовий командир з досвідом, ********* всю американську делегацію? Йому можна… Може чоловік нєрвітєльний після передової?… Так і пояснимо. Більше не тягатимуть нас на вмовини. У нас всі дуже нєрвні!
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09.03.2025 16:11 Ответить
Украинские представители должны сказать Рубио. Мы воюем с рашистами более 1000 лет. Каждых 50 лет между нами идёт война - стабильно. Мы воевали с этими *****@ами когда еще США не существовало в природе. Даже если США откажутся помогать Украине и станет на сторону Рашки, Украина перейдет в партизанскую войну и устроит рашистам Вьетнам или Афганистан.
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09.03.2025 16:11 Ответить
Сейчас украинцам важно понять за кого выступает Трамп. Если действующая власть выступает за Рашку, пусть они это скажут прямо, а не виляют хвостом как сучки.
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09.03.2025 16:13 Ответить
Трамп вже озвучив що він посередині між Україною і Росією. І впливає він на того на кого вплинути може.
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09.03.2025 16:25 Ответить
Сумніваюсь, що ви станете партизаном, говорити можна, що завгодно.
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09.03.2025 19:40 Ответить
Шоби шо?
Повторно зачитати вимоги русні? Так можна лаврова послухать.
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09.03.2025 16:11 Ответить
Нафіга? 🤔 Він би спочатку або хрестик з лоба змив, або ж будьонівку викинув. Бо то якийсь лютий сюр - на бошці будтонівка, а на лобі - хрестик.
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09.03.2025 16:13 Ответить
скільки тобі рубіо путин заплатив
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09.03.2025 16:13 Ответить
Украинская власть должна поставить американской власти прямой вопрос - Вы за Рашку? Если да то всего доброго. Дальше мы без вас
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09.03.2025 16:15 Ответить
Угу.
Треба вже не перемовини а мегахай і крик. Як палеси. Щоб кожна вбита русньою дитина була чітко прив'язана до трампа, венса та оцього боголюба...
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09.03.2025 16:21 Ответить
американці ж скажуть "ми за америку", "ми рівновіддалені від росії і України". Або взагалі ляпнуть "щось ми не бачимо що ви хочете миру".

Наша проблема - відсутність професійних дипломатів. трамп і ко - дурні і передбачувані. Але навіть вони не по зубах зе-команді.
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09.03.2025 16:45 Ответить
Я думаю, что наша власть уже поняла что они за Парашу. Тут что-то другое. Зачем-то тянут время. Возможно , это нужно для лучших отношений с Европой.
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09.03.2025 21:10 Ответить
якщо приїде не вишиванці женіть йогов шию ! це неповага до України .
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09.03.2025 16:19 Ответить
Ось так тепер мають приходити на переговори:

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09.03.2025 16:20 Ответить
Це щоб снайпер на цей раз поцілив не у вухо
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09.03.2025 16:26 Ответить
"Стамбульський договорняк", друга серія?
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09.03.2025 16:20 Ответить
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09.03.2025 16:20 Ответить
Тут і відповідь , трамп за пуйло і рашку .
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09.03.2025 16:23 Ответить
І взагалі , це рекет міжнародного масштабу !
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09.03.2025 16:24 Ответить
світ лише здається цивілізованим
насправді як були дикі джунглі, так і залишились
виживають найсильніші і найспритніші
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09.03.2025 16:36 Ответить
Ні пані , половина світу джунглі , а у притомних іноді з'являються жлобасті зрадники, як зе , трамп .
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09.03.2025 17:33 Ответить
Пішли твої трампісти на ***.
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09.03.2025 16:32 Ответить
А как же теперь обойдутся без этого?
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09.03.2025 16:27 Ответить
Переговоры Украины и США... Капец. Звучит как переговоры врагов.
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09.03.2025 16:27 Ответить
Трампівська мразь ,як і кацапи - вороги України.
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09.03.2025 16:30 Ответить
Про що перемовини що Україна хоче миру ? так хоче тільки не "русского мира" куди її штовхають невігласи.
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09.03.2025 16:28 Ответить
ПНХ , кацапські підстилки.
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09.03.2025 16:29 Ответить
Трамп готовит войну против Европы. Об этом трубили все европейские разведки.
1 - Трамп добивается заморозки войны в Украине чтобы высвободить путинские войска и перебросить их к границам стран Балтии.
2 - Трамп объявляет о выходе США из блока НАТО после чего рашисты начинают наступление на Европу.

О своих планах он говорил в преддверии выборов. Я буду добиваться чтобы Путлер напал на Европу. Это его программа.
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09.03.2025 16:31 Ответить
Алкоголь? Чи наркотики? Чи відсутність мозку? Чи може все разом?
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09.03.2025 17:06 Ответить
Каждый высказывает свое мнение так как может. Так как позволяет уровень знаний. Не удивлен такими комментариями. Глупых людей в каждом обществе хватает
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09.03.2025 17:18 Ответить
100%. І ваш попередній коментар це тільки підтвердив.
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09.03.2025 17:35 Ответить
Глибока інфільтрація: Марко Рубіо народився в Маямі. Його батьки - кубинські емігранти
Маріо Рубіо і Орія Ґарсія.
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09.03.2025 16:54 Ответить
Рубіо з команди трампа один з найадекватніших.
Нашій команді потрібно підготуватися як слід, а не сподіватися що Зеленський витягне жартами та емоціями.
На жаль, прийшов час коли очевидні речі потрібно нагадувати та повторювати від самого початку
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09.03.2025 16:57 Ответить
Якщо їде один цей не сповна розуму ≪хрестолобець≫ то можна вважати що ніяких перемовин не буде . Будуть зачитані не підйомні для України вимоги , без нічого , типу гарантій , допомоги , безпеки . Україна їх відхилить і тоді зільються вже у відкритому злиганні , без усякої конспірології , два дідуся . Тут все вирішено за нас і без нас , не дивлячись на те хто б не був в Україні Президент .
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09.03.2025 17:03 Ответить
Президент США Дональд Трамп за 48 дней работы в должности президента играл в гольф 13 раз. Увлечение господина Трампа обошлось бюджету страны примерно в $18,2 млн
Траты на гольф с начала второго президентского срока президентства Дональда Трампа позволят превзойти сумму в $151,5 млн, которую тот потратил во время первого срока. Издание отмечает, что чаще всего президент США играет на собственном поле, которое находится вблизи резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
https://www.huffpost.com/entry/donald-trump-golf18-million_n_67cb892fe4b02f3ad1f4b2bb
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09.03.2025 17:09 Ответить
Разговаривать с этими придурками это только терять время, посмотрите, результат будет нулевым!
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09.03.2025 17:31 Ответить
Нехай йде він *****, не потрібно з ним зустрічатися та нічого обговорювати, нехай йде ***** підарас кубинський!
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09.03.2025 18:33 Ответить
З всією повагою до Америки нинішні її "керманичі" не вартують уваги. Питання - а чи варто витрачати час на "переговори, зустрічі?" Що би що?..
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09.03.2025 18:51 Ответить
А шо твердолобого яструба Келлога вже списали? А містечковий (ньюйоркський) маклер Вітков теж не при справах ? Рубіо хоч не на поводку у Х.....як його шеф.
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09.03.2025 20:17 Ответить
Треба закінчити ділитися нашими проблемами з трампістамі бо їм не просто пох.р - вони наші вороги!
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09.03.2025 20:39 Ответить
 
 