Рубио встретится с представителями Украины в Саудовской Аравии, - Госдеп

В течение 10-12 марта 2025 года государственный секретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию. Запланирована его встреча с представителями украинской делегации.

Об этом говорится в сообщении Госдепа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В МИД Украины ранее отметили, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.

"Государственный секретарь США Марко Рубио посетит Джидду, Саудовская Аравия, 10-12 марта для переговоров с украинскими коллегами с целью продвижения цели президента США по прекращению российско-украинской войны", - говорится в сообщении Госдепа.

Находясь в Джидде, Рубио также встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить пути продвижения общих интересов в регионе и укрепления американо-саудовских отношений.

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Напомним, 8 марта Владимир Зеленский раскрыл состав украинской делегации, которая поедет на следующей неделе в Саудовскую Аравию на переговоры с США. По его словам, на переговорах с США, запланированных на вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии, Украину будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.