Рубио встретится с представителями Украины в Саудовской Аравии, - Госдеп
В течение 10-12 марта 2025 года государственный секретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию. Запланирована его встреча с представителями украинской делегации.
Об этом говорится в сообщении Госдепа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В МИД Украины ранее отметили, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.
"Государственный секретарь США Марко Рубио посетит Джидду, Саудовская Аравия, 10-12 марта для переговоров с украинскими коллегами с целью продвижения цели президента США по прекращению российско-украинской войны", - говорится в сообщении Госдепа.
Находясь в Джидде, Рубио также встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить пути продвижения общих интересов в регионе и укрепления американо-саудовских отношений.
Напомним, 8 марта Владимир Зеленский раскрыл состав украинской делегации, которая поедет на следующей неделе в Саудовскую Аравию на переговоры с США. По его словам, на переговорах с США, запланированных на вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии, Украину будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
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Повторно зачитати вимоги русні? Так можна лаврова послухать.
Треба вже не перемовини а мегахай і крик. Як палеси. Щоб кожна вбита русньою дитина була чітко прив'язана до трампа, венса та оцього боголюба...
Наша проблема - відсутність професійних дипломатів. трамп і ко - дурні і передбачувані. Але навіть вони не по зубах зе-команді.
насправді як були дикі джунглі, так і залишились
виживають найсильніші і найспритніші
1 - Трамп добивается заморозки войны в Украине чтобы высвободить путинские войска и перебросить их к границам стран Балтии.
2 - Трамп объявляет о выходе США из блока НАТО после чего рашисты начинают наступление на Европу.
О своих планах он говорил в преддверии выборов. Я буду добиваться чтобы Путлер напал на Европу. Это его программа.
Маріо Рубіо і Орія Ґарсія.
Нашій команді потрібно підготуватися як слід, а не сподіватися що Зеленський витягне жартами та емоціями.
На жаль, прийшов час коли очевидні речі потрібно нагадувати та повторювати від самого початку
Траты на гольф с начала второго президентского срока президентства Дональда Трампа позволят превзойти сумму в $151,5 млн, которую тот потратил во время первого срока. Издание отмечает, что чаще всего президент США играет на собственном поле, которое находится вблизи резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
https://www.huffpost.com/entry/donald-trump-golf18-million_n_67cb892fe4b02f3ad1f4b2bb