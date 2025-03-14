Украинские войска выходят из Курской области РФ, - разведка Эстонии

Украинские подразделения осуществляют организованный отход из Курской области РФ.

Об этом заявил заместитель начальника эстонской разведки Янек Кессельманн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Разведывательный центр может подтвердить, что наблюдается организованный отход украинских подразделений из Курской области. Сейчас общедоступная информация также указывает на то, что город Суджа находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщил Кессельманн.

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Он уточнил, что за последние месяцы Россия не увеличила свой военный контингент на этом направлении. По его словам, ожесточенные бои в районе Курска позволяют украинским военным осуществлять отход.

Кессельманн также отметил, что в информационном пространстве продолжается масштабная российская пропагандистская кампания.

Комментируя предположения в СМИ о возможном политическом давлении США, которое якобы повлияло на решение об уходе, он отметил, что Силы обороны Эстонии не имеют такой информации.

"Мы ожидаем официальной позиции Украины, однако бесспорно, что на уровне руководства ВСУ соответствующее решение было принято. Вероятно, это произошло несколько дней или даже недель назад, и сейчас оно реализуется", - подчеркнул Кессельманн.

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