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Новости Выход Сил обороны с Курщины
10 019 41

Украинские войска выходят из Курской области РФ, - разведка Эстонии

ВСУ начали контратаку в Курской области

Украинские подразделения осуществляют организованный отход из Курской области РФ.

Об этом заявил заместитель начальника эстонской разведки Янек Кессельманн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Разведывательный центр может подтвердить, что наблюдается организованный отход украинских подразделений из Курской области. Сейчас общедоступная информация также указывает на то, что город Суджа находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщил Кессельманн.

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Он уточнил, что за последние месяцы Россия не увеличила свой военный контингент на этом направлении. По его словам, ожесточенные бои в районе Курска позволяют украинским военным осуществлять отход.

Кессельманн также отметил, что в информационном пространстве продолжается масштабная российская пропагандистская кампания.

Комментируя предположения в СМИ о возможном политическом давлении США, которое якобы повлияло на решение об уходе, он отметил, что Силы обороны Эстонии не имеют такой информации.

"Мы ожидаем официальной позиции Украины, однако бесспорно, что на уровне руководства ВСУ соответствующее решение было принято. Вероятно, это произошло несколько дней или даже недель назад, и сейчас оно реализуется", - подчеркнул Кессельманн.

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Автор: 

разведка (4170) Эстония (1412) ВСУ (6548) Курск (1077)


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Топ комментарии
+21
ЧЕКАЄМО ЗВІТ позитивних блогерів,
"на що ОФІГЕННОЕ ми поміняли Курську область"
і в чому була "геніальність операції Зеленського у Курській області"!
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14.03.2025 17:51
+19
Недавно ЗЕ говорив,що на курщина предмет для торгів,а хтось вірить в маячню лідора
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14.03.2025 18:00
+11
Послабити наші позиції на донецькому напрямку,все просто.
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14.03.2025 17:57
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Самий час грізно посратися з естониєю...
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14.03.2025 17:50 Ответить
какое же ты убогое
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14.03.2025 18:12 Ответить
може і не рішає, але сратись з Естонією не варто. а ти, свинособака йдеш на йух.
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14.03.2025 18:22 Ответить
Це ти нічого не вирішуєш, а прибалти молодці. Вони перші в 80 роки почали розвалювати СССР-концтабір, за це їм і хвала.
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14.03.2025 18:59 Ответить
ЧЕКАЄМО ЗВІТ позитивних блогерів,
"на що ОФІГЕННОЕ ми поміняли Курську область"
і в чому була "геніальність операції Зеленського у Курській області"!
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14.03.2025 17:51 Ответить
нема питань! дивись телехмарахвон і буже тобі щастя
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14.03.2025 17:54 Ответить
на даний час я бачу лише один + - це те що в перші дні назбирали кучу орків для обмінного фонду ...
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14.03.2025 17:54 Ответить
Послабити наші позиції на донецькому напрямку,все просто.
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14.03.2025 17:57 Ответить
Я думаю це було правильне рішення, але треба було брати Курськ і там укріплюватися
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14.03.2025 18:01 Ответить
Без переваги техніці і живій силі хіба,що за щоку можно брати .До того ж збільшили лінію боєзіткнень і ця афера швидко рухнула,що було очікувано з самого початку.
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14.03.2025 18:10 Ответить
ну так те, що Курськ не збиралися та не могли брати було зрозуміло ще на 2-3 тиждень цієї операції!
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14.03.2025 18:10 Ответить
зегенералисмумумумумус!
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14.03.2025 18:23 Ответить
це знає тільки вітер....
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14.03.2025 18:27 Ответить
Дійсно в чому була геніальність курської авантюри?
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14.03.2025 19:00 Ответить
Якщо це справді так,то хоч на це вистачило розуму у Верховного та Головного.
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14.03.2025 17:55 Ответить
спостерігається організований відхід
Стоп, а як же оточення?
Чекаю на русняві шовіністичні жартики.
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14.03.2025 17:56 Ответить
Так в хлопців вистачило здорового глузду ,не чекаючи наказу вєлікого стратєга сирника .вчасно відійти .щоб не потрапити в полон.
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14.03.2025 18:01 Ответить
Організований відхід декількох підрозділів не може відбутись без наказу.
Або це вже змова. Чекаємо хлопців на Банковій?
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14.03.2025 18:10 Ответить
Якщо в них вистачить на це сміливості.
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14.03.2025 18:21 Ответить
А вони таки змовились?
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14.03.2025 18:28 Ответить
З ким ?
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14.03.2025 19:01 Ответить
Очевидно що з-поміж собою, якщо організовано покинули позиції без наказу.
Але це не точно.
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14.03.2025 19:02 Ответить
а як же?
https://www.youtube.com/shorts/3Sc7ehEDJwo Курськ стане фіналом для Путіна - Зеленьський
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14.03.2025 17:57 Ответить
Недавно ЗЕ говорив,що на курщина предмет для торгів,а хтось вірить в маячню лідора
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14.03.2025 18:00 Ответить
Вірять свідки гівномарафону і зєліних відосіків ,яких за їхніми "опитуваннями " 65 %.
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14.03.2025 18:03 Ответить
Попитайте у фронтовиків, який цей "відхід організований"...
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14.03.2025 17:59 Ответить
Головне - це запитувати у правильних фронтовиків. Бо неправильні ще понарозказують не того, що треба.
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14.03.2025 19:03 Ответить
це не естонці ,а кацапський викид
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14.03.2025 17:59 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/14/7502931/ ВІДЕО "Рейнджери" ССО знищили десяток вояк РФ на Курщині і взяли трофеї
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14.03.2025 18:00 Ответить
«Коли наша команда в Джидді почула пропозицію американської сторони - негайне й безумовне припинення вогню на суші -вони зв'язалися зі мною, і я негайно погодився», - Володимир Зеленський.
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14.03.2025 18:01 Ответить
Кто разбирается в ситуации тому не нужны никакие подтверждения, всё это действия трампа и его шайки, но тут ничего не поделаешь, в данном случае нужно спасти жизни наших героических воинов.

Будем ждать, нужно смотреть, чем же в конечно итоге поступится кровавый упырь и поступится ли?
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14.03.2025 18:12 Ответить
Путлер тільки скористується Трампом
І все. Чим більше клоунів на сцені тим краще для нього.
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14.03.2025 18:17 Ответить
Они будут пользоваться друг другом, это понятно, вопрос в другом, чем, кроме ядерной войны, всё это может закончиться?
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14.03.2025 18:48 Ответить
4 місяця тому було б самий раз.
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14.03.2025 18:15 Ответить
Добре що естонська розвідка не бачить те що показують кацапи.
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14.03.2025 18:51 Ответить
Авантюра організована безтолковим ішаком цілком прогнозовано зазнала фіаско, як і зазвичай все інше до чого причетне це обкурене чмо.
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14.03.2025 20:28 Ответить
Курська операція це продумана росіянами пастка для 3СУ на яку клюнув 3е , в результаті втрачені теритоії на донбасі і плачевна ситуація на фронті. Зе приймає самостійно рішення по питанням в яких ноль компетенції. Підписав наказ про доступні ліки, добавили 100 найменувань до дебільного переліку, а аптечний бізнес як був злочинним, таким і залишився. В Києві при нормі 200 аптек відкрито 1400 з неконтрольованими цінами.
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14.03.2025 21:05 Ответить
 
 