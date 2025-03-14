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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Переговоры относительно соглашения о минералах закрыты, Украина готова к подписанию и ждет от США даты, - Стефанишина

Стефанишина о соглашении с США

Украина готова подписать соглашение по минеральным ресурсам с США в любой момент, по тексту изменения уже не обсуждаются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

"Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты. Американская сторона не определилась с тем, когда, в каких условиях они хотят его подписать на данном этапе. Украина готова к подписанию в любое время", - сказала она.

Читайте также: Соглашение между Украиной и США не предусматривает передачи прав на недра, - Стефанишина

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Подписание соглашения должно было состояться 28 февраля в Белом доме, впрочем из-за спора Трампа с Зеленским, этого не произошло.

Автор: 

США (26439) Стефанишина Ольга вице-премьер (241) редкоземельные металлы (131)


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Топ комментарии
+4
І все, так прямо Трамп погодився на " чесну" угоду. Чи суму гонорару підписантам просто збільшили
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14.03.2025 18:05
+3
Потужно Шашличний нагнув Трампа
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14.03.2025 18:07
+3
Це в обмін на членство в НАТО?
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14.03.2025 18:19
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Правила форума Совет форумчан
І все, так прямо Трамп погодився на " чесну" угоду. Чи суму гонорару підписантам просто збільшили
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14.03.2025 18:05 Ответить
Чесну не приховували б.
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14.03.2025 21:33 Ответить
Потужно Шашличний нагнув Трампа
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14.03.2025 18:07 Ответить
Давайте выборы сначала, а то уходящая власть через пару дней,что то заключает с русней и США , как то не по человечески
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14.03.2025 18:07 Ответить
Про вибори в СА не домовлялись.
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14.03.2025 18:12 Ответить
Цю угоду слід підписувати на зворотній стороні БМ.
І виконувати так само.
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14.03.2025 18:12 Ответить
Це в обмін на членство в НАТО?
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14.03.2025 18:19 Ответить
Це за те що на недолідора зараз невиложать усю інформацію за його мародерство і здачу України
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14.03.2025 18:47 Ответить
Зараз Конрес на межі шат-дауну - цієї ночі влада Трампа й Маска може розширитися на усі органи самоуправління- ШТАТИ, МІСТА, МІСТЕЧКА .
Демократи мабуть вирішать врятувати ситуацію й дадуть свої 8 голосів , необхідних для того щоб проект бюджету поставити на розгляд . Потім самих голосів респів вистачить на прийняття бюджету , якщо вони не захочуть його зірвати для повновладдя Трампонокоманди ... Може й тоді деми зірвуть їхній план й дадуть голоси хоч й за поганий бюджет, але врятують US від повного мага всеввладдя?
таке враження , що це ідея респів -дати МАГАїстам себе засипати розвалом країни?
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14.03.2025 18:31 Ответить
Та не лізь ти в оч зі своїми копалинами. Коли тебе за язик не тягнуть. Зараз у трампи зовсім інші поточні питання. Його опускають в кремлі не зважаючи на мільярди та могутність США. А тут якісь копалини під гарячу руку !
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14.03.2025 18:38 Ответить
Стефанішина готова, як в тендері з порівняльними дослідженнями законодавства України і ЄС, на які вони з Лукаш спустили 2,5 лями гривень десь перед 2014 роком. Шкура ригоанальна.
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14.03.2025 21:57 Ответить
 
 