Переговоры относительно соглашения о минералах закрыты, Украина готова к подписанию и ждет от США даты, - Стефанишина

Украина готова подписать соглашение по минеральным ресурсам с США в любой момент, по тексту изменения уже не обсуждаются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

"Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты. Американская сторона не определилась с тем, когда, в каких условиях они хотят его подписать на данном этапе. Украина готова к подписанию в любое время", - сказала она.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Подписание соглашения должно было состояться 28 февраля в Белом доме, впрочем из-за спора Трампа с Зеленским, этого не произошло.