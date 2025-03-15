РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5278 посетителей онлайн
Новости Убийство Мотивы убийства Демьяна Ганула
19 455 132

Полиция рассматривает три версии мотивов убийства Ганула, - замглавы Нацпола Небытов

Мотивы убийства Ганула

Нацполиция рассматривает заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего, убийство в связи с личной неприязнью и работа России как мотивы убийства активиста Демьяна Ганула.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов.

"Мы рассматриваем три основные версии. Прежде всего это, конечно, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего. Также рассматриваем версию, не исключаем, что совершено это убийство в связи с личной неприязнью", - сказал Небытов.

По его словам, следствие также не исключают вероятность того, что к убийству Ганула причастна Россия, поскольку активист имел активную проукраинскую позицию.

"Конечно, мы рассматриваем российский след, потому что знаем, что этот человек был известен своей проукраинской позицией", - заявил заместитель председателя Нацполиции.

Напомним, 14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое произошло сегодня, 14 марта. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в убийстве активиста Ганула - 46-летний дезертир. Проверяется версия "российского следа", - СБУ. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

Одесса (7868) Одесская область (3547) убийство (6476) Одесский район (125) Ганул (15)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Головна версія ось така - не заважайте меру Одеси, кацапу за народженням і поглядами, РОБИТИ БАБЛО. Бо на росії його одразу кинуть ... у смітник, бо таких як він там в черзі до корита стоїть тисячі.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:22
+22
Відмовивши Ганулу в дозволі на носіння зброї, поліція стала співучасником злочину.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:20
+12
Писали, що Дем'ян звертався до СБУ про погрози та виділення охорони.
Але, наприклад, знаю я одне місце, де абсолютно безпечно.
Так. На нулі, в ЗСУ. Бо навколо лише близькі бойові побратими.
А в цивільному місті як уберегтися від тих прорашистських мразот?
З любим рівнем підготовки аж нічого. Дістануть, якщо захочуть.
*********
Дивно з цим кіллером СЗЧшником. Чи абсолютно тупий, чи суїциднік камікадзе. На що розраховував?
показать весь комментарий
15.03.2025 11:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
??? А у цього кацапа-дезертира,що стріляв,поліціянти посоромилися спитати про мотив???
показать весь комментарий
15.03.2025 12:36 Ответить
Погано,що в нас суцільна деградація...Таких людей,як Сашко Білий,Шухевич,Арсенич,Лебідь,як колись були рядові бойовики СБ ОУН давно вже не роблять. Якби такі люди були,я сам би згоден платити їм гроші на поточні витрати у справі ліквідації в Україні кацапсінської наволочі,а якби доручили і сам,на старості років,спробував би хоч парочку русскочєлюстних або роспопів того...
показать весь комментарий
15.03.2025 12:42 Ответить
Доручаємо тобі: пробуй! Розкажеш як все пройшло!
показать весь комментарий
15.03.2025 16:00 Ответить
Добре,зроблю. Скажи тільки хто ми? Ухилянти-ждуни з форуму?
показать весь комментарий
15.03.2025 16:42 Ответить
Все це об"єднають в одне-
особисту неприязнь. Звісно, бо у всіх ка цапів
особиста неприязнь
до борця за українську мову.
Говорила, розстрілювати їх на місці,
бо росія зараз ввіллє купу бабла за
злочинця.
показать весь комментарий
15.03.2025 13:41 Ответить
Он еще с ухилянтами боролся.
показать весь комментарий
15.03.2025 15:36 Ответить
труханова на плаху
показать весь комментарий
15.03.2025 14:31 Ответить
А в яких військах цей славетний герой -Ганула сам служив? Чи він тільки допомагав інших бусіфікувати?
показать весь комментарий
15.03.2025 18:32 Ответить
Погуглить мозгов не хватает?
показать весь комментарий
16.03.2025 13:29 Ответить
.... головне, щоб побільше версій від поліції, ...
показать весь комментарий
15.03.2025 19:16 Ответить
в тік тоці, якесь бидло кацапське сернуло, ніби це його покарали за вбивства кацапів в Одесі, тоді як вони самів себе спалили.
показать весь комментарий
15.03.2025 21:03 Ответить
Дивно. Я про цього "діяча" знаю зовсім інші історії. І вони зовсім не на його користь
показать весь комментарий
16.03.2025 05:20 Ответить
А для тутешніх він прямо герой
показать весь комментарий
16.03.2025 05:21 Ответить
Вбивця Шалаєв,******@#к шалави,кцп...
показать весь комментарий
16.03.2025 06:47 Ответить
"Сашко Білий 2.0"
Знову те саме?
показать весь комментарий
16.03.2025 07:50 Ответить
Якщо 9/10 мєнтури та підментури відправити відробляти їх шалені зарплати і привілеї, які вони мають з кишені громадян, то таких історій з мутними розборками стане на 90+% менше, внаслідок ефектів синергії.
показать весь комментарий
16.03.2025 08:12 Ответить
Всього 3 версії? А чому не 10?
показать весь комментарий
16.03.2025 18:41 Ответить
убийца не прятался, сделал намеренно открыто, значит- человек был доведён до крайней черты.
показать весь комментарий
17.03.2025 02:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 