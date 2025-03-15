Полиция рассматривает три версии мотивов убийства Ганула, - замглавы Нацпола Небытов

Нацполиция рассматривает заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего, убийство в связи с личной неприязнью и работа России как мотивы убийства активиста Демьяна Ганула.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов.

"Мы рассматриваем три основные версии. Прежде всего это, конечно, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего. Также рассматриваем версию, не исключаем, что совершено это убийство в связи с личной неприязнью", - сказал Небытов.

По его словам, следствие также не исключают вероятность того, что к убийству Ганула причастна Россия, поскольку активист имел активную проукраинскую позицию.

"Конечно, мы рассматриваем российский след, потому что знаем, что этот человек был известен своей проукраинской позицией", - заявил заместитель председателя Нацполиции.

Напомним, 14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое произошло сегодня, 14 марта. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула.

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