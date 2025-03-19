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Новости США остановили кибератаки против РФ
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США приостанавливают работу над противодействием саботажу и кибератакам России, - Reuters

США ослабляют противодействие кибератакам России. О чем идет речь

Несколько агентств нацбезопасности США приостанавливают определенные усилия по противодействию российскому саботажу, дезинформации и кибератакам, ослабляя давление на РФ в то время, как администрация Трампа подталкивает Москву к прекращению войны.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на семерых бывших чиновников, участвовавших в рабочих группах, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас регулярные встречи между Советом нацбезопасности США и представителями Европы больше не проводятся. Сам же Совет прекратил официальную координацию усилий между агентствами, в частности с Федеральным бюро расследований, Департаментом внутренней безопасности и Госдепартаментом.

Читайте: Китай о разговоре Трампа и Путина: Рады видеть усилия, направленные на достижение прекращения огня

Журналисты не смогли выяснить, дал ли Трамп приказ прекратить всю работу по мониторингу и противодействию российской кампании, продолжают ли нанимать новых сотрудников или учреждения принимают собственные политические решения независимо от Белого дома.

Отдельные чиновники, участвующие в рабочих группах, обеспокоены тем, что администрация Трампа снижает приоритетность этого вопроса, несмотря на предупреждения разведки.

"Эти изменения произошли после сворачивания других ориентированных на Россию проектов, запущенных администрацией Байдена", - пишет Reuters.

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Издание напомнило, что в феврале ФБР прекратило попытки противодействовать вмешательству в выборы США со стороны иностранных противников, в частности со стороны РФ. Работников, которые занимались этим, отправили в отпуск. Минюст также расформировал группу, которая занималась арестом активов российских олигархов.

Высокопоставленный представитель США в НАТО заявил, что Штаты все еще координируют действия со своими союзниками в отношении кибервойны России, однако дополнительную информацию он предоставить отказался. ЦРУ, ФБР и Госдеп отказались от комментариев.

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Ранее ряд изданий сообщил, что США приостановили наступательные кибероперации и планирование атак против России.

В Пентагоне впоследствии опровергли сообщения об остановке всех наступательных кибер- и информационных операций против Российской Федерации.

Автор: 

россия (95441) США (26528) кибербезопасность (673)


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Топ комментарии
+18
Просто дебіли
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19.03.2025 10:55
+17
Там туристичнй хаб через Чонгар, тьху, Берінгів пролив з Аляски на чукотку ще не відкрили?
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19.03.2025 10:58
+15
Трамп:
"Я зазирнув у очі Путіна та побачив там МИР".
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19.03.2025 10:58
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Просто дебіли
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19.03.2025 10:55 Ответить
Ну не просто дебіли - не надо , а "дибіли при владі " - це ,

як кажуть в українській Одесі дві великі різниці
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19.03.2025 10:59 Ответить
У них просто свой Федоров завелся. "Хуже не будет 2.0"
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19.03.2025 11:09 Ответить
рудий путіну дав наказ , треба виконувати
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19.03.2025 10:56 Ответить
Пора Трампу оголошувати підготовку до ШАШЛИКІВ та травневим СВЯТАМ!
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19.03.2025 10:56 Ответить
Там туристичнй хаб через Чонгар, тьху, Берінгів пролив з Аляски на чукотку ще не відкрили?
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19.03.2025 10:58 Ответить
Трамп:
"Я зазирнув у очі Путіна та побачив там МИР".
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19.03.2025 10:58 Ответить
Ого.. ну чекайте на новий Перл Харбор.
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19.03.2025 10:58 Ответить
ще не забудьте поцьомати в дупу кацапських підарів
геть їпанулися у тій своїй америці
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19.03.2025 10:59 Ответить
Це ще не державна зрада?
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19.03.2025 11:00 Ответить
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19.03.2025 11:00 Ответить
Короче, США скоро настанет половой орган бабушки
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19.03.2025 11:03 Ответить
Цікаво, як Трамп аргументує реднекам ;необхідність; віддати кацапам Аляску та Каліфорнію?
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19.03.2025 11:04 Ответить
Путін аплодує стоячи
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19.03.2025 11:04 Ответить
Та нехай вже одразу знищать свою ЯЗ.
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19.03.2025 11:04 Ответить
Я так розумію, почався початок кінця США
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19.03.2025 11:06 Ответить
Як там трампісти казали : "Не слухайте, що він каже, дивіться, що він робить".

Ну дивіться . . .
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19.03.2025 11:06 Ответить
Трамп ********** кацапів до припинення віини? - це такии прикол? - це путлєр розводить США
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19.03.2025 11:11 Ответить
Ну правильно. Їх же ж ніхто не атакує. Навіщо витрачати такі шалені гроші???

ілона масковская адабряєт
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19.03.2025 11:14 Ответить
"Баришня лягли і просють"(с)
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19.03.2025 11:18 Ответить
Любителі "золотого дощу"!
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19.03.2025 11:23 Ответить
Ще треба скоротити армію і готувати країну до "майських шашличків". Цікаво, а як там в США зі смарагдовостью світлофорів?
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19.03.2025 11:30 Ответить
Хай краще зразу раком стануть....
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19.03.2025 11:41 Ответить
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19.03.2025 11:45 Ответить
Амєрікоси, сдавайтєсь! Нам нужни ваші унітази! Нєсітє іх сюда! Здєсь ми нальйом вам бояришніка і дадім какошнікі! Сапратівлєніє бєспалєзна! Ваш трумп вас здал!
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19.03.2025 11:52 Ответить
Представители одного народа и религии придя к власти начинают ее сразу ставить в миссионерскую позу. Так было с Украиной, так происходит с США.
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19.03.2025 12:05 Ответить
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19.03.2025 13:07 Ответить
Агент кгб "марсіанін" знає свою роботу....
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19.03.2025 13:51 Ответить
Ще одна найтупіша помилка США!!! Ну то терпіти, терпіли!!!
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19.03.2025 15:26 Ответить
 
 