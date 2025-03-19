США приостанавливают работу над противодействием саботажу и кибератакам России, - Reuters

Несколько агентств нацбезопасности США приостанавливают определенные усилия по противодействию российскому саботажу, дезинформации и кибератакам, ослабляя давление на РФ в то время, как администрация Трампа подталкивает Москву к прекращению войны.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на семерых бывших чиновников, участвовавших в рабочих группах, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас регулярные встречи между Советом нацбезопасности США и представителями Европы больше не проводятся. Сам же Совет прекратил официальную координацию усилий между агентствами, в частности с Федеральным бюро расследований, Департаментом внутренней безопасности и Госдепартаментом.

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Журналисты не смогли выяснить, дал ли Трамп приказ прекратить всю работу по мониторингу и противодействию российской кампании, продолжают ли нанимать новых сотрудников или учреждения принимают собственные политические решения независимо от Белого дома.

Отдельные чиновники, участвующие в рабочих группах, обеспокоены тем, что администрация Трампа снижает приоритетность этого вопроса, несмотря на предупреждения разведки.

"Эти изменения произошли после сворачивания других ориентированных на Россию проектов, запущенных администрацией Байдена", - пишет Reuters.

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Издание напомнило, что в феврале ФБР прекратило попытки противодействовать вмешательству в выборы США со стороны иностранных противников, в частности со стороны РФ. Работников, которые занимались этим, отправили в отпуск. Минюст также расформировал группу, которая занималась арестом активов российских олигархов.

Высокопоставленный представитель США в НАТО заявил, что Штаты все еще координируют действия со своими союзниками в отношении кибервойны России, однако дополнительную информацию он предоставить отказался. ЦРУ, ФБР и Госдеп отказались от комментариев.

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Ранее ряд изданий сообщил, что США приостановили наступательные кибероперации и планирование атак против России.

В Пентагоне впоследствии опровергли сообщения об остановке всех наступательных кибер- и информационных операций против Российской Федерации.