США приостанавливают работу над противодействием саботажу и кибератакам России, - Reuters
Несколько агентств нацбезопасности США приостанавливают определенные усилия по противодействию российскому саботажу, дезинформации и кибератакам, ослабляя давление на РФ в то время, как администрация Трампа подталкивает Москву к прекращению войны.
Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на семерых бывших чиновников, участвовавших в рабочих группах, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас регулярные встречи между Советом нацбезопасности США и представителями Европы больше не проводятся. Сам же Совет прекратил официальную координацию усилий между агентствами, в частности с Федеральным бюро расследований, Департаментом внутренней безопасности и Госдепартаментом.
Журналисты не смогли выяснить, дал ли Трамп приказ прекратить всю работу по мониторингу и противодействию российской кампании, продолжают ли нанимать новых сотрудников или учреждения принимают собственные политические решения независимо от Белого дома.
Отдельные чиновники, участвующие в рабочих группах, обеспокоены тем, что администрация Трампа снижает приоритетность этого вопроса, несмотря на предупреждения разведки.
"Эти изменения произошли после сворачивания других ориентированных на Россию проектов, запущенных администрацией Байдена", - пишет Reuters.
Издание напомнило, что в феврале ФБР прекратило попытки противодействовать вмешательству в выборы США со стороны иностранных противников, в частности со стороны РФ. Работников, которые занимались этим, отправили в отпуск. Минюст также расформировал группу, которая занималась арестом активов российских олигархов.
Высокопоставленный представитель США в НАТО заявил, что Штаты все еще координируют действия со своими союзниками в отношении кибервойны России, однако дополнительную информацию он предоставить отказался. ЦРУ, ФБР и Госдеп отказались от комментариев.
Ранее ряд изданий сообщил, что США приостановили наступательные кибероперации и планирование атак против России.
В Пентагоне впоследствии опровергли сообщения об остановке всех наступательных кибер- и информационных операций против Российской Федерации.
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як кажуть в українській Одесі дві великі різниці
"Я зазирнув у очі Путіна та побачив там МИР".
геть їпанулися у тій своїй америці
Ну дивіться . . .
ілона масковская адабряєт