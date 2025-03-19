Британия отвергла требование Путина о прекращении поставок оружия Украине, - Bloomberg
Правительство Великобритании не будет рассматривать требование российского лидера Владимира Путина о прекращении поставок оружия Украине в случае временного перемирия.
Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера - Дэйв Парес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Великобритания всегда будет продолжать поддерживать Украину в военном плане. Это касается всех сценариев", - подчеркнул Парес.
Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.
В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Краще подумайте над цим---
Варто назвати вулицю яка веде до найближчого сміттєзвалища-вулиця імені великошанованого Трампа.
Також варто в конституції закріпити ці назви і також ті сміттєзвалища на 150 років вперед без права зміни як призначення площі так і без права на зміну назви
Велика Британія виділила Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд).
А що там трамп виділяє окрім слюней на пуйла прутень ?
Тому вас обох чекає Сибір, ну або постріл в потилицю від кацапів.
А вам що із цих двух варіків до вподоби?
1)Сибір 25 років (умови що при "іван івановичі",
2) Постріл в потилицю (після того як ви склали зброю)
Але є Польша - і вашим і нашим
Є Іспанія і Італія - які не бажають себе защимляти
Ну і є Угорщина і Словаччина - відверто ворожі
Не шукайте хитрих планів, трамп - ************ і клінічний нарцис,
майбутній диктатор штатів (тих, які лишаться сполученими).
за підтримку нашоі краіни !!
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️