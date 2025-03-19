Британия отвергла требование Путина о прекращении поставок оружия Украине, - Bloomberg

Правительство Великобритании не будет рассматривать требование российского лидера Владимира Путина о прекращении поставок оружия Украине в случае временного перемирия.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера - Дэйв Парес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Великобритания всегда будет продолжать поддерживать Украину в военном плане. Это касается всех сценариев", - подчеркнул Парес.

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Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

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