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Новости Военная помощь Украине
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Британия отвергла требование Путина о прекращении поставок оружия Украине, - Bloomberg

Первый транш британского займа поступит в Украину на следующей неделе

Правительство Великобритании не будет рассматривать требование российского лидера Владимира Путина о прекращении поставок оружия Украине в случае временного перемирия.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера - Дэйв Парес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Великобритания всегда будет продолжать поддерживать Украину в военном плане. Это касается всех сценариев", - подчеркнул Парес.

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Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

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Автор: 

Великобритания (4945) оружие (10204)


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Топ комментарии
+19
Одни з небагатьох хто дійсно щось робить. Та нажаль однієї Британії замало
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19.03.2025 17:35
+14
Ти краще скажи коли твій гавно-срамп почне щось поставляти? Бо покищо лише пакети ,від Байдена доходять
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19.03.2025 17:41
+11
Ось з останнього
Велика Британія виділила Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд).
А що там трамп виділяє окрім слюней на пуйла прутень ?
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19.03.2025 17:43
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Одни з небагатьох хто дійсно щось робить. Та нажаль однієї Британії замало
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19.03.2025 17:35 Ответить
Скільки Storm Shadow було поставлено за останні 3 місяці?
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19.03.2025 17:38 Ответить
Ти краще скажи коли твій гавно-срамп почне щось поставляти? Бо покищо лише пакети ,від Байдена доходять
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19.03.2025 17:41 Ответить
не сваріться друзі.
Краще подумайте над цим---
Варто назвати вулицю яка веде до найближчого сміттєзвалища-вулиця імені великошанованого Трампа.
Також варто в конституції закріпити ці назви і також ті сміттєзвалища на 150 років вперед без права зміни як призначення площі так і без права на зміну назви
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19.03.2025 18:06 Ответить
Ось з останнього
Велика Британія виділила Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд).
А що там трамп виділяє окрім слюней на пуйла прутень ?
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19.03.2025 17:43 Ответить
і Ви праві, і Ви праві.
Тому вас обох чекає Сибір, ну або постріл в потилицю від кацапів.
А вам що із цих двух варіків до вподоби?
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19.03.2025 18:10 Ответить
Хлопче , ну лякати українців у 2025 смертю - справа невдячна
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19.03.2025 18:22 Ответить
Артеме, а підскажіть одне- що ви особисто виберете:
1)Сибір 25 років (умови що при "іван івановичі",
2) Постріл в потилицю (після того як ви склали зброю)
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19.03.2025 18:25 Ответить
Зі стормшедоу взагалі є нюанси, вони не повністю британські і американці погоджують їх реекспорт та програмування цілей.
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19.03.2025 18:06 Ответить
Хоч хтось при тямі
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19.03.2025 17:40 Ответить
Швидка реакція країн Європи ставить трумпа в безвихідь й це добра новина . Або він з Ху або ЄС його на ХУ...А Китай швиденько глянувши на те, як СДЄЛАЛІ країну MAGAлідери, стане в чергу за Канадою.
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19.03.2025 17:44 Ответить
Нажаль не все так райдужно з ЄС. Так є Брити і є ще декілька країн поменьше
Але є Польша - і вашим і нашим
Є Іспанія і Італія - які не бажають себе защимляти
Ну і є Угорщина і Словаччина - відверто ворожі
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19.03.2025 17:51 Ответить
а можливо, цей сценарій, розігрався ще до того, як Трамп став президентом, але з його схвалення, все погоджено, обговорено і втілюється в життя. бо З ідіотами, потрібно хитро та обережно, -- просто, як варіант)
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19.03.2025 18:05 Ответить
"Всегда существует риск принять старого мудака за мудрого старика".
Не шукайте хитрих планів, трамп - ************ і клінічний нарцис,
майбутній диктатор штатів (тих, які лишаться сполученими).
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19.03.2025 20:00 Ответить
Щира подяка уряду Великої Британії
за підтримку нашоі краіни !!
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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19.03.2025 17:46 Ответить
Щиро дякуєм Британії за підтримку і за те шо послали наКуй хатЄлки ***** вмісті з ним.
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19.03.2025 17:55 Ответить
На відміну від трампістьських сш, Велика Британія продовжить виконувати свої обов'язки взяті на себе згідно Будапештьського меморандума, яким би папірцем його не вважали.
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19.03.2025 18:34 Ответить
God bless British King
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19.03.2025 18:52 Ответить
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19.03.2025 19:10 Ответить
 
 