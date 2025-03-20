Мы должны быть готовы быстро отреагировать, если мирное соглашение по Украине будет заключено, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что важно, чтобы Великобритания и ее союзники смогли немедленно отреагировать, если между Россией и Украиной будет заключено мирное соглашение.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом Стармер заявил на борту атомной субмарины, в день, когда военные руководители десятков стран проводят встречу в Британии, чтобы обсудить планирование возможного размещения миротворческих сил в Украине.
"(Наши. - Ред.) планы сосредоточены на обеспечении безопасности неба, моря и границы в Украине, а также на работе с украинцами", - отметил Стармер.
Также он отметил, что работа продолжается "в темпе", поскольку неизвестно, будет ли заключено соглашение.
"Я, конечно, надеюсь, что она будет заключена, и если соглашение будет, очень важно, чтобы мы могли немедленно отреагировать", - добавил Стармер.
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ваші SAS вже замахалися бути на стрьомі вже який тиждень поспіль
відправляйте вже до України своїх воєнних спеців, нахєр того *****
Україна Вашої допомоги не забуде ніколи!
Тобто без мирної угоди вони не відправлять миротворців. А це означає, що мирної угоди ніколи не буде. І британці чудово це знають.
Навіщо ставити для відправки солдатів в Україну умову, що ніколи не здійсниться?