Мы должны быть готовы быстро отреагировать, если мирное соглашение по Украине будет заключено, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что важно, чтобы Великобритания и ее союзники смогли немедленно отреагировать, если между Россией и Украиной будет заключено мирное соглашение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом Стармер заявил на борту атомной субмарины, в день, когда военные руководители десятков стран проводят встречу в Британии, чтобы обсудить планирование возможного размещения миротворческих сил в Украине.

"(Наши. - Ред.) планы сосредоточены на обеспечении безопасности неба, моря и границы в Украине, а также на работе с украинцами", - отметил Стармер.

Также он отметил, что работа продолжается "в темпе", поскольку неизвестно, будет ли заключено соглашение.

"Я, конечно, надеюсь, что она будет заключена, и если соглашение будет, очень важно, чтобы мы могли немедленно отреагировать", - добавил Стармер.

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