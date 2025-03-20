РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9019 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 412 7

Мы должны быть готовы быстро отреагировать, если мирное соглашение по Украине будет заключено, - Стармер

Стармер о мире

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что важно, чтобы Великобритания и ее союзники смогли немедленно отреагировать, если между Россией и Украиной будет заключено мирное соглашение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом Стармер заявил на борту атомной субмарины, в день, когда военные руководители десятков стран проводят встречу в Британии, чтобы обсудить планирование возможного размещения миротворческих сил в Украине.

"(Наши. - Ред.) планы сосредоточены на обеспечении безопасности неба, моря и границы в Украине, а также на работе с украинцами", - отметил Стармер.

Также он отметил, что работа продолжается "в темпе", поскольку неизвестно, будет ли заключено соглашение.

"Я, конечно, надеюсь, что она будет заключена, и если соглашение будет, очень важно, чтобы мы могли немедленно отреагировать", - добавил Стармер.

Также читайте: Делегации Украины и США встретятся 24 марта в Саудовской Аравии, - Зеленский

Автор: 

Великобритания (4945) переговоры (4926) Стармер Кир (183)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А до цього першкоджатимуть як можуть.....?
показать весь комментарий
20.03.2025 17:56 Ответить
пане Стармере!
ваші SAS вже замахалися бути на стрьомі вже який тиждень поспіль
відправляйте вже до України своїх воєнних спеців, нахєр того *****
Україна Вашої допомоги не забуде ніколи!
показать весь комментарий
20.03.2025 17:56 Ответить
Стармер, яка мирна угода, нах? Ти, що опух? Цього нiколи не буде!
показать весь комментарий
20.03.2025 18:12 Ответить
Мужик резкий, не соплежуй.
показать весь комментарий
20.03.2025 18:24 Ответить
Та не буде ніякої ,,угоди"! Заспокойтесь вже, курой..и!!
показать весь комментарий
20.03.2025 18:50 Ответить
Якщо мирна угода буде укладена ...

Тобто без мирної угоди вони не відправлять миротворців. А це означає, що мирної угоди ніколи не буде. І британці чудово це знають.

Навіщо ставити для відправки солдатів в Україну умову, що ніколи не здійсниться?
показать весь комментарий
20.03.2025 19:29 Ответить
Боже, поверни бритам Джонсона.
показать весь комментарий
20.03.2025 21:13 Ответить
 
 