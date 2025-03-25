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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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ЗАЭС не будет работать без Украины и не будет работать на Россию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция является украинской и не будет работать без Украины.

Об этом он сказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что россияне рассчитывали, что ЗАЭС будет давать электричество россиянам.

"Это наша станция. Она не будет работать без нас и не будет работать на них", - подчеркнул он.

Читайте также: Развлечения на ядерном объекте: россияне устроили "спартакиаду" на оккупированной ЗАЭС, - ЦНС

Зеленский отметил, что обсуждал ЗАЭС в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом только один раз.

Он не исключил, что США также могли обсуждать этот вопрос с россиянами.

"Об атомной станции мы говорили с президентом Трампом. Я ему сказал, что просто станцию - это не сработает. Там есть город, люди живут, их семьи. Я говорил, что дамбу они взорвали, доступ к воде, много вопросов", - отметил украинский лидер.

Читайте также: Зеленский и Трамп обсуждали Запорожскую АЭС

По его словам, Трамп отметил, что ЗАЭС подлежит ремонту. Зеленский отметил, что знает об этом, а МАГАТЭ и украинские специалисты это также подтвердили.

Он добавил, что по оценкам Украины, на ремонт понадобится от 2 до 2,5 лет и "много денег".

Трамп спрашивал, может ли работать над этим вместе с Украиной, на что Зеленский ответил, что если США будут вкладываться в модернизацию и помогут вернуть ЗАЭС Украине, то "это нормальный разговор".

Читайте также: Зеленский о ЗАЭС: Вопрос собственности с Трампом мы не обсуждали

Напомним, в России утверждают, что Запорожская АЭС является "российским ядерным объектом" и передача контроля над ней невозможна.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Трамп Дональд (5089) Запорожская АЭС (701)


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Топ комментарии
+18
А российские реакторы без рф смогут работать?)
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25.03.2025 22:03
+17
Популіст! А що він зробив щоб вона була українською? Розмінував Чонгар ?
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25.03.2025 22:08
+14
Атомщік...
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25.03.2025 22:00
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Атомщік...
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25.03.2025 22:00 Ответить
І на рижого пуйла працювати не буде також. Викусі донні.
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25.03.2025 22:07 Ответить
Сєкрєтний фізік...
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25.03.2025 22:10 Ответить
А российские реакторы без рф смогут работать?)
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25.03.2025 22:03 Ответить
Там проблеми з водою для
охолодження АЕС.Кацпи підірвали греблі...
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25.03.2025 22:06 Ответить
греблю...одну греблю...каховську...у АЕС є басейн охолоджувач, але його потрібно періодично поповнювати...
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25.03.2025 22:08 Ответить
Одну? А Дніпрогес? Там же водний баланс річки Дніпро конкретно зарегульований... ефект доміно...
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25.03.2025 22:18 Ответить
так одну...каховську...****** ДніпроГЕС, на щастя, не зруйнована...
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26.03.2025 11:47 Ответить
Вони легко зроблять греблю нижче. Ось тільки буде перемиря так і почнуть.
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25.03.2025 22:09 Ответить
Ну. Ти паче дармової робочої сили буде вдосталь...
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25.03.2025 22:23 Ответить
тю теж мені проблема, кинуть декілька пАтужних насосів(доречі так зараз воду отримує КР) у Дніпро і наповнять резервуар, теж мені ***** проблема, а потім перепідключать станцію до своєї мережі.
чисто технічно це зробити дуже легко, все впирається у магате, чи дозволить вона кацапську експлуатацію, але зважаючи на те що магатісти вже срали на Україну та їдуть на ЗАЕС через парашу, той дозвіл вони отримають також.
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25.03.2025 22:39 Ответить
Та срати вони хотіли на всілякі мегете. Ті бачать що можуть бути за бортом тому і йдуть на службу агресору.
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25.03.2025 22:42 Ответить
та так, якщо кацапня не захоче як жест доброї волі віддати такий мега жирнючий актив, то хрін ти їм що зробиш.
Але мрійники далі продовжують мріяти про кордони 91 та іншу рожеву хрінь.
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25.03.2025 22:50 Ответить
Скоро кацапи затребують щоб Україна відновила греблю да ще й пустила воду в окупований крим. А то про крим чомусь всі забули. А відновити водопостачання в крим можливо захопивши все правобережжя Дніпра. Тому рашисти не зупиняться щоб ви там з ними не підписували
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25.03.2025 23:01 Ответить
***** подоляцька вихвалає закупівлю лідором кацапських реакторів.
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25.03.2025 22:52 Ответить
а може організуй краще там з кацапами хаб
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25.03.2025 22:04 Ответить
Популіст! А що він зробив щоб вона була українською? Розмінував Чонгар ?
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25.03.2025 22:08 Ответить
Вечерний пердёж .Дякуемо за все.
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25.03.2025 22:11 Ответить
Збережіть собі цю статтю, а через місяць перечитайте. Хоча, через місяць, мабуть, заарештують Порошенко і вам вже буде не до ЗАЕС
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25.03.2025 22:15 Ответить
Заарештують всіх.
Порошенка, за те що обхитрив ***** з мінськими.
Ну, а цих, що надурили з оманськими.
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25.03.2025 22:21 Ответить
Треба чимось замилити очі лохторату перед виборами, особливо після підписання капітуляції. Я бачу тільки "арешт та розкуркулення" Порошенко, решта не буде мати ефекту
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25.03.2025 22:32 Ответить
Вчора було інтерв'ю Пороха Портникову.
Так там навіть Віталій Едуардович місцями впадав в кому...
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25.03.2025 22:38 Ответить
Віталік ж хитрий єврей
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25.03.2025 23:10 Ответить
Ви плутаєте двічи.
Розум і хитрість це зовсім іші речі.
Портников саме розумний .
І він українец. Тому що громадянин України.
А от ви не українець.
Ви совєцький.
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26.03.2025 09:28 Ответить
Є в кого вчитися. Ердоган, фуйло, лукашенко. Ті прибрали в тюрьми або вигнали з країни конкурентів та й все.
Квартал буде робити теж саме. Жити то хочеться. І жити не погано.
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25.03.2025 22:46 Ответить
Ви вважаєте, що після капітуляціїї путін подарує їм життя
на Рубльовці?
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25.03.2025 22:50 Ответить
А чому б і ні. Квартал95 в повному складі переїжджає на рублевку. Там працюють аніматорами. Продовжують сцяти на Україну. Як вони раніше це професійно робили. Показують сраки в банях. А показувати є що. Юзік з Лисим - прямо зразкові екземпляри. Весело і по хайпу.
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25.03.2025 23:09 Ответить
А не так як тим що при носять вибухівку і їх самопідривають?
Чи як Ківа...
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26.03.2025 09:49 Ответить
Если рашисты хотят забрать ЗАЭС, то, чтобы уравнять наши шансы, мы должны разбомбить Курскую АЭС, чтобы всё было по справедливости, пусть гниды подыхают от радиации!
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25.03.2025 22:19 Ответить
Зуб даєш ?
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25.03.2025 22:33 Ответить
Он же не "лох" какой-то... Он хозяин своего слова! Захотел дал, захотел забрал)
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25.03.2025 22:36 Ответить
Без виходу кацапів з України, не мають діяти ніякі угоди. Покажи народу, що підписали в Африці.
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26.03.2025 00:10 Ответить
Прийшов до влади на початку 2019 року. І тоді вже були окуповані території
Крим та третина Донбасу. І як він гав... командувач до 2022 року реалізовував
плани звільнення цих територій та зміцнення нац-безпеки України? Повністю
розмінував весь Південь України. Розставляв кругом зрадників у ОП, СБУ, ЗСУ....
Скорочував ЗСУ та військові програми... Займався тотальною корупцією і при
цьому не забував по-рабському заглядати в очі )(уйлу.. Ось така його продажна
діяльність і привела до війни та капітуляції зі втратою територіальної цілісності України.
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26.03.2025 03:52 Ответить
Звідки воно оте все знає? Таке вумне, аж страшно! Що значить, університет Маслякова!
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26.03.2025 05:58 Ответить
 
 