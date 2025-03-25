ЗАЭС не будет работать без Украины и не будет работать на Россию, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция является украинской и не будет работать без Украины.

Об этом он сказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что россияне рассчитывали, что ЗАЭС будет давать электричество россиянам.

"Это наша станция. Она не будет работать без нас и не будет работать на них", - подчеркнул он.

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Зеленский отметил, что обсуждал ЗАЭС в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом только один раз.

Он не исключил, что США также могли обсуждать этот вопрос с россиянами.

"Об атомной станции мы говорили с президентом Трампом. Я ему сказал, что просто станцию - это не сработает. Там есть город, люди живут, их семьи. Я говорил, что дамбу они взорвали, доступ к воде, много вопросов", - отметил украинский лидер.

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По его словам, Трамп отметил, что ЗАЭС подлежит ремонту. Зеленский отметил, что знает об этом, а МАГАТЭ и украинские специалисты это также подтвердили.

Он добавил, что по оценкам Украины, на ремонт понадобится от 2 до 2,5 лет и "много денег".

Трамп спрашивал, может ли работать над этим вместе с Украиной, на что Зеленский ответил, что если США будут вкладываться в модернизацию и помогут вернуть ЗАЭС Украине, то "это нормальный разговор".

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Напомним, в России утверждают, что Запорожская АЭС является "российским ядерным объектом" и передача контроля над ней невозможна.